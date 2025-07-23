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Новини Зниження ціни на нафту РФ
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Доходи Росії від експорту нафти і газу впали на третину, – Reuters

Доходи Росії від експорту нафти і газу падають

У липні 2025 року доходи федерального бюджету Росії від експорту нафти та газу очікувано скоротяться до 680 мільярдів рублів (близько $8,7 млрд), що на 37% менше, ніж у липні минулого року.

Головною причиною цього стало падіння ціни на нафту сорту Urals та зміцнення рубля, через що виторг від експорту нафти у російській валюті падає швидше, ніж у доларах, свідчать підрахунки Reuters.

Усього за січень-липень надходження від експорту вуглеводнів можуть упасти до 5,4 трлн руб., що на 20% менше, порівняно із аналогічним періодом минулого року. При цьому, Мінфін РФ, який на початку року розраховував отримати 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів, уже знизив прогноз на 24% – до 8,32 трлн руб.

Зауважимо, що доходи від нафти і газу є одним з найважливіших джерел грошових надходжень для Кремля, складаючи чверть від загальних доходів федерального бюджету.

Якщо липневі дані підтвердять тренд, урядові РФ доведеться швидше витрачати залишки коштів "Фонду національного добробуту" або нарощувати внутрішні запозичення, щоб покрити зростаючий дефіцит на тлі підвищених військових видатків.

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Раніше повідомлялось, що Росія може втратити п’яту частину нафтогазових доходів бюджету через нові санкції.

Автор: 

держбюджет (1623) нафта (4924) росія (14730)


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Яка доля у цих доходах від транзиту по нафтопроводу "Дружба" погодженого зєлєнскім, щоб підкупити словаків та угорців ?
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23.07.2025 13:36 Відповісти
Ще тіки вчора писали
Санкції ЄС навряд чи суттєво вплинуть на доходи Росії від нафти, - Reuters
Джерело: https://censor.net/ua/n3564600
Торговали веселились , підрахували - прослезились

Це наука всім тим балаболам , хто розповідає про "невідчутні" Європейські санкції
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23.07.2025 13:43 Відповісти
Мрії про вялікую расіюшку завжди закінчуються талонами на все.
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23.07.2025 13:51 Відповісти
То вже два роки казки розповідають ,і на ютюбі теж.
Діди "Панаси " і "Ванги"
Цей прийом ,називається- те що бажаєте чути,то я вам розповім.
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23.07.2025 13:56 Відповісти
І що з того? Хай на 50% впаде, ми не відчуємо, тим більше кацабня!
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23.07.2025 14:07 Відповісти
Очікувано скоротяться. Або ні. Одне із двох.
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23.07.2025 14:37 Відповісти
Головне що доходи ху...ла стабільні, а щоб раби не заважали їх утилізують
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23.07.2025 14:47 Відповісти

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