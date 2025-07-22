Росія може втратити п’яту частину нафтогазових доходів бюджету через нові санкції

Нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Про це свідчить прогноз Freedom Finance Global, передає The Moscow Times.

За оцінками аналітиків, через новий механізм стелі, який тепер буде встановлений на 15% нижче за середньоринкові ціни, скарбниця РФ недорахується 1,5 трлн руб., сировинних податків щорічно. Це близько 18% від суми, яку Мінфін запланував зібрати цього року (8,9 трлн руб.)

Як зазначається в прогнозі, цей захід здатний чинити помітний тиск на російську економіку, і насамперед на доходи федерального бюджету РФ. Ризики посилюються тим, що країна, як і раніше, сильно залежить від сировинних доходів, а більша частина нафти експортується до держав, де стеля може бути застосована через обмеження доступу до страхування, логістики та фінансових розрахунків.

Введена наприкінці 2022 року нафтова "стеля" була на позначці $60 за барель: за ціни вище нафту з Росії було заборонено возити на західних танкерах та страхувати за допомогою західних фінансових інститутів. Нова стеля, за рішенням Європейської Комісії, становитиме $47,6, а її наступний перегляд відбудеться за три місяці.

У червні російський сорт Urals у середньому продавали за кордон $59,8 за барель. Але через санкції ЄС вартість російської нафти може обвалитися в окремих випадках до $45 "при врахуванні логістичних та політичних знижок".

Таким чином це призведе до подальшого зниження валютних надходжень та посилить фіскальний тиск на економіку РФ.

Нафтогазові доходи бюджету Росії вже стрімко падають: за підсумками першого півріччя вони виявилися на 14% нижчими за торішні, а в травні та червні спад у річному вираженні перевищував 30%.

Як підсумок: за пів року в російській скарбниці утворилася "дірка" на 3,8 трлн руб. – у шість разів більше, ніж за такий самий період 2024 року.

Зниження стелі цін на нафту "може стати найсерйознішою проблемою для російського нафтового експорту з моменту запровадження європейського ембарго наприкінці 2022 року", вважають експерти російського Інституту енергетики та фінансів.

Останніми місяцями вартість нафти Urals трималася нижче за стелю – і тому її знову почали активно возити грецькі судноплавні компанії. Вони замінили "тіньові" танкери, які потрапили під санкції та були виключені з нафтової торгівлі. Таких, за даними ІЕФ, вже 426, а це понад половина (55%) від усього дедвейту "тіньового флоту".

Через знижену стелю ці вантажоперевізники знову відмовляться від російської нафти, а ось замінити їх достатньою кількістю суден "тіньового флоту" вже може і не вийти: "Як наслідок, ймовірно відчутне скорочення морського експорту нафти з РФ, а також різке подорожчання послуг фрахту нафтоналивних танкерів для РФ як плата за ризик опинитися у списку санкцій західних країн".

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Згодом Велика Британія оголосила про зниження ліміту цін на сиру нафту з $60 за барель до $47,6, що безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти.