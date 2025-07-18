Велика Британія слідом за ЄС знижує ліміт цін на російську нафту

Велика Британія оголосила про зниження ліміту цін на сиру нафту з $60 за барель до $47,6, що безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Як зазначається, це призведе до обмежувальних дій щодо нафтової промисловості Росії, знизить ринкову вартість російської сирої нафти та завдасть шкоди ключовому джерелу фінансування розв'язаної Росією війни проти України.

"Оскільки (президент РФ Владімір) Путін продовжує зволікати з серйозними мирними переговорами, ми не будемо стояти осторонь. Ось чому ми завдаємо удару по самому серцю російського енергетичного сектору разом з ЄС. Разом ми продовжуватимемо чинити невпинний тиск на Путіна, стискаючи його критично важливу нафтову промисловість та припиняючи фінансування його незаконної війни в Україні", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Велика Британія на сьогодні запровадила санкції проти понад 250 суден, відповідальних за транспортування російських енергоносіїв.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Напередодні уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він вимагав від Єврокомісії поступок у питанні заборони імпорту російського газу до ЄС після 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18 пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. Рішення відклали через позицію Словаччини, яка з того часу послідовно блокувала ухвалення санкцій.

У запропонованому Єврокомісією 18 пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонувала запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 млрд євро на рік.