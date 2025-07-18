Заборона пального з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії

До схваленого країнами ЄС у п'ятницю 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Центральним елементом санкційного пакета є зниження граничної ціни на експорт російської нафти, що має зменшити доходи Москви без шоку для світових ринків, повідомляє Reuters із посиланням на кількох європейських дипломатів.

Зокрема, ЄС запровадить "плаваючу" граничну ціну на російську нафту, яка буде на 15% нижчою її середньої ринкової ціни. Наразі цей ліміт становитиме приблизно $47,6 за барель на даний момент, що значно нижче цінового обмеження на рівні $60 за барель, запровадженого країнами "Великої сімки" у грудні 2022 року.

Європейським компаніям буде заборонено надавати транспортні, фінансові та страхувальні послуги для експорту російської нафти, придбаної за ціною, що перевищує цей поріг.

ЄС і Велика Британія наполягають на тому, щоб всі країни G7 приєдналися до нового цінового обмеження, оскільки падіння світових цін на нафту зробило ліміт на рівні $60 практично неактуальним. Раніше США відмовлялися підтримати цю пропозицію, а без їх участі це рішення ЄС матиме обмежений вплив, оскільки нафта здебільшого торгується в доларах, а кліринг платежів контролюється американськими банками.

Крім того, згідно із новими санкціями, ЄС запроваджує заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти.

Втім, ця заборона не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії, уточнили співрозмовники агентства.

Також ЄС додав до санкційних списків 105 танкерів "тіньового флоту" Росії. Їм заборонять доступ до портів, а також перевантаження нафти з судна на судно на рейдах європейських портів. Після цього під санкції ЄС потраплять вже понад 400 суден "тіньового флоту".

Крім того, санкції передбачають заборону на проведення транзакцій, пов'язаних з російськими газопроводами системи "Північний потік" під Балтійським морем, включно з постачанням будь-яке товарів або послуг для цих проєктів.

Додатково ЄС заборонить усі операції з російськими фінансовими установами, які вже відключені від глобальної системи фінансових повідомлень SWIFT. Заборона поширюватиметься на операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), а також з його проєктами. Це має обмежити доступ Росії до міжнародних фінансових ринків та іноземної валюти.

Країни ЄС також домовилися знизити поріг для запровадження подальших санкцій проти іноземних фінансових та кредитних установ, які підривають санкції або підтримують воєнні зусилля Росії, наприклад, обходячи обмеження цін на нафту.

Додатково ЄС внесе до чорного списку 26 організацій за обхід чинних санкцій, з них сім з Китаю, три – з Гонконгу та чотири – з Туреччини, повідомили дипломати.

До списку товарів, які країни ЄС не можуть експортувати до Росії, було додано низку хімікатів, пластмас та виробів машинобудування.

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Як повідомлялося, посли країн ЄС на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодили 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Напередодні уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він вимагав від Єврокомісії поступок у питанні заборони імпорту російського газу до ЄС після 2027 року.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. Рішення відклали через позицію Словаччини, яка з того часу послідовно блокувала ухвалення санкцій.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонувала запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.