Ціни на нафту зростають: Атаки дронів зупинили половину видобутку в Іракському Курдистані

У п’ятницю нафта дорожчає третю сесію поспіль – ф’ючерси на нафту марки Brent перевищили позначку $70 за барель, американська нафта марки WTI торгується вище $68 за барель.

На зростання цін впливають новини про проблеми в Іракському Курдистані, де чотириденні атаки безпілотників зупинили приблизно половину регіонального видобутку нафти, повідомляє Reuters.

В результаті атак, видобуток у Курдистані скоротився з близько 280 тис. барелів на добу до 140-150 тис. б/д. Багдад звинуватив в атаках угрупування, що діють за підтримки Ірану. Втім іракська влада обіцяє, що експорт трубопроводом до Туреччини відновлять "найближчим часом", хоча ризик повторних атак зберігається.

Додатковий імпульс зростанню цін спричинило повідомлення про те, що Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження граничної ціни на російську нафту у межах механізму G7 до $47,6 за барель, повідомили дипломати Reuters.

Водночас світовий попит знаходиться на піку. За оцінкою JPMorgan, середнє споживання нафти у світі в першій половині липня зросло до 105,2 млн барелів на добу, що на 0,6 млн барелів більше, ніж рік тому. Паралельно з цим, в Азії великі НПЗ в Китаї та Кореї завершують ремонті кампанії та виходять на ринок, тим самим додатково підсилюючи попит та тиск на ціни.

За оцінкою ING, баланс попиту та пропозиції залишатиметься "досить жорстким" до кінця третього кварталу 2025 року, тоді як з четвертого кварталу очікується поступове нарощування пропозиції ОПЕК+, що в сумі із сезонним зменшенням споживання пального зумовить подальше падіння цін на нафту.

Також зазначимо, що до 1 серпня ринок лишатиметься нервовим через невизначеність щодо нових мит Вашингтона, що може додатково пригальмувати попит після літа.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту впали після заяви Трампа про можливі санкції проти Росії лише через 50 днів.