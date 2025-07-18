Країни ЄС із п’ятої спроби погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. У Єврокомісії назвали його одним із найсильніших

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодили 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила у соцмережі Х.

"ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуючи ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування", – написала вона.

Голова європейської дипломатії додала, що новий пакет також передбачає заборону на використання трубопроводів системи "Північний потік", зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження експорту технологій, що використовуються в російських безпілотниках.

Крім того, під санкції ЄС потраплять китайські банки, підприємства російського ВПК, а також нафтопереробний завод "Роснєфті" в Індії.

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Як повідомлялося, напередодні уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він вимагав від Єврокомісії поступок у питанні заборони імпорту російського газу до ЄС після 2027 року.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. Рішення відклали через позицію Словаччини, яка з того часу послідовно блокувала ухвалення санкцій.

Так, 4 та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини. 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня, але Словаччина також заблокувала його ухвалення.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонувала запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.