Санкції працюють: У Росії почалися проблеми з ремонтом НПЗ

Російські нафтові компанії через санкції мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів.

Про це повідомив голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов, передає The Moscow Times.

За словами Цивільова, "збої", що виникають на заводах, пов'язані з проблемами у поставках обладнання: воно потрапило під європейські санкції в рамках першого пакету за повномасштабне вторгнення РФ в Україну – в лютому 2022 року.

"Чому іноді бувають збої? Тому що зараз у тому санкційному режимі, в якому ми знаходимося: ось заплановано, скажімо, на ремонт умовно чотири місяці, а нам щось затримали, щось недопоставили", – сказав Цивільов.

Він додав, що через санкційні обмеження "зсуваються терміни" ремонту НПЗ.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.

У 2000-х на іноземні проєктні рішення припадало 80% обладнання в російській нафтопереробці, і навіть за часів СРСР технології для НПЗ закуповувалися на Заході.

Перейти на російське обладнання заводи так і не змогли, незважаючи на державну політику імпортозаміщення.

Як повідомлялося, за три роки повномасштабної війни Україна завдала щонайменше 104 ушкодження об’єктам нафтопромисловості Росії, які відіграють важливу роль для постачання палива ворожій армії.

У середині червня цього року в Самарській області РФ було атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів", який є важливим елементом паливної автономії російського військово-промислового комплексу.