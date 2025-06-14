У Самарській області Росії атакували завод, який забезпечує каталізаторами НПЗ

У Самарській області РФ атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів", який є важливим елементом паливної автономії російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, цей завод забезпечує Росію каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а "це все – авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне – така от логістична система".

"Тут відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки", – додав Коваленко.

Як повідомлялося, 6 та 7 травня безпілотники атакували Тульську область Росії. Унаслідок удару виникла пожежа на одному з великих підприємств з виробництва ракет.