У Росії після атаки дронів виникла пожежа на одному з найбільших підприємств з виробництва ракет

Упродовж 6 та 7 травня безпілотники атакували Тульську область Росії. Унаслідок удару виникла пожежа на одному з великих підприємств з виробництва ракет.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами губернатора Тульської області Дмитра Міляєва, перший наліт дронів стався вдень 6 травня, а п'ята атака була зафіксована рано вранці 7-го числа. Він наголошує, що місцеві сили ППО послідовно відбивають атаки. Він не уточнив кількість збитих дронів, а також наслідків нальотів, додавши, що постраждалих немає.

Водночас місцеві жителі розповіли Astra, що після вибухів у Тулі в районі вулиці Щегловська засіка почалася сильна пожежа. На цій вулиці знаходиться АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, яке займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, Військово-морського флоту та Повітряно-космічних сил РФ.

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Крім того, на цій же вулиці розташовано науково-виробниче об'єднання "Сплав" – провідне підприємство Росії з розробки та виробництва реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), важких вогнеметних систем, боєприпасів до них, авіаційних некерованих та коректованих ракет.

Обидва підприємства входять до держкорпорації "Ростех". Який саме завод спалахнув, наразі невідомо.