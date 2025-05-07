Безпілотники атакували Тулу та Саранськ: на кількох підприємствах пожежі, - ЗМІ (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 7 травня 2025 року безпілотники атакували російське місто Саранськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Повідомляється про пожежу у районі Хіммашу у Саранську після атаки БПЛА.

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Також зазначається, що, за словами місцевих мешканців, атаковано завод "Оптиковолоконні системи". За кілька кілометрів від нього розташовано Саранський механічний завод і завод "Саранськкабель-Оптика", свідчить аналіз ASTRA.

Згодом видання, проаналізувавши фото, зазначило, що горить саме завод "Оптиковолоконні системи".









Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Також за даними ASTRA, у Тулі також зафіксовано пожежі в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ після атаки БПЛА. Обидва підприємства входять до ворожої держкорпорації "Ростех".

У Тулі видно дим у районі вулиці Щегловської засіки, повідомляють місцеві жителі та місцеві паблики.

На цій вулиці розташовано АТ "Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, а також на цій вулиці розташоване науково-виробниче об'єднання СПЛАВ (НВО СПЛАВ), що виробляє реактивні системи залпового вогню. Підприємства розташовані приблизно за кілометр один від одного. Що саме горить, поки що невідомо.