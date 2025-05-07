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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Тулу та Саранськ: на кількох підприємствах пожежі, - ЗМІ (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 7 травня 2025 року безпілотники атакували російське місто Саранськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Повідомляється про пожежу у районі Хіммашу у Саранську після атаки БПЛА.

Також читайте: Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: у низці аеропортів оголошували режим "Ковер", уламки БпЛА впали на Каширському шосе у Москві

Саранськ після атаки
Саранськ після атаки
Саранськ після атаки
Саранськ після атаки

Також зазначається, що, за словами місцевих мешканців, атаковано завод "Оптиковолоконні системи". За кілька кілометрів від нього розташовано Саранський механічний завод і завод "Саранськкабель-Оптика", свідчить аналіз ASTRA. 

Згодом видання, проаналізувавши фото, зазначило, що горить саме завод "Оптиковолоконні системи".

саранськ після атаки
саранськ після атаки
саранськ після атаки
саранськ після атаки

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Також за даними ASTRA, у Тулі також зафіксовано пожежі в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ після атаки БПЛА. Обидва підприємства входять до ворожої держкорпорації "Ростех". 

У Тулі видно дим у районі вулиці Щегловської засіки, повідомляють місцеві жителі та місцеві паблики.

На цій вулиці розташовано АТ "Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, а також на цій вулиці розташоване науково-виробниче об'єднання СПЛАВ (НВО СПЛАВ), що виробляє реактивні системи залпового вогню. Підприємства розташовані приблизно за кілометр один від одного. Що саме горить, поки що невідомо.

Автор: 

безпілотник (4211) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+5
Ащо то за колони, на передньому плані, на першому фото? Може, й туди варто "завітать"?
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07.05.2025 07:21
+4
Знаєш - "сарай від "сараю" різниться"... Від оптоволоконних систем важче захист підібрать, ніж від радіокерованих... Вони можуть пролізти під будь-яке укриття - навіть радіонедоступне... А у кацапів не так багато виробництв з випуску оптоволокна... Я тут уже писав, після удару по складу заводу по випуску детонаторів, приводячи слова військового інженера часів ІІ Світової: "Ех! Знайти-б у німців завод по випуску детонаторів. і капсульних втулок... І розбомбить його... І тоді у німців снаряди будуть, наче "дрова"..." Тут - те саме... Зараз системи озброєння - складні. Виготовлення їх - багатоступеревий ланцюжок, який складається з багатьох операці та виробницт. Точний удар по одній із ланок - і виробництво паралізоване...
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07.05.2025 07:35
+2
Було б непогано. Там,мабуть,щось токсичне.
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07.05.2025 07:25
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Ащо то за колони, на передньому плані, на першому фото? Може, й туди варто "завітать"?
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07.05.2025 07:21 Відповісти
Було б непогано. Там,мабуть,щось токсичне.
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07.05.2025 07:25 Відповісти
Ермак не велели. Это Путина сильно огорчает. Оно долго и неприятно горит. А разнести сарай на заводе дроном в 3 кг - милости просим. Объявляйте пожалуйста, что весь завод вынесли.
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07.05.2025 07:26 Відповісти
Знаєш - "сарай від "сараю" різниться"... Від оптоволоконних систем важче захист підібрать, ніж від радіокерованих... Вони можуть пролізти під будь-яке укриття - навіть радіонедоступне... А у кацапів не так багато виробництв з випуску оптоволокна... Я тут уже писав, після удару по складу заводу по випуску детонаторів, приводячи слова військового інженера часів ІІ Світової: "Ех! Знайти-б у німців завод по випуску детонаторів. і капсульних втулок... І розбомбить його... І тоді у німців снаряди будуть, наче "дрова"..." Тут - те саме... Зараз системи озброєння - складні. Виготовлення їх - багатоступеревий ланцюжок, який складається з багатьох операці та виробницт. Точний удар по одній із ланок - і виробництво паралізоване...
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07.05.2025 07:35 Відповісти
Муромський приладобудівний завод займає теріторію близько 170 гектарів, по якій розкидані на віддаленні один від одного окремі будівлі. Тому щоб завдати суттєвої шкоди такому підприємству, туди повинно долетіти одночасно кілька десятків дронів. А там було тільки п'ять прильотів, і як наслідки - пошкоджено тільки дві будівлі.
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07.05.2025 09:19 Відповісти
В городі бузина...Єрмак головного мозку?
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07.05.2025 07:44 Відповісти
Це елеватори
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07.05.2025 07:39 Відповісти
це елеватор на проспекті лєніна.
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07.05.2025 07:40 Відповісти
По елеваторах, краще всього, бить у жовтні-листопад. Тоді там повно зерна, а з неба дощить... А якщо зерно "запріє", то і вибухнуть може... (не кажучи вже про те, що воно для їжі стане непридатним...). і
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07.05.2025 07:44 Відповісти
нахєр ті елеватори здались, іх у рази більше ніж всіх мухосранськів на кацапії. А в саранську більш важливих цілей повно.
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07.05.2025 07:50 Відповісти
Так я ж і не кажу, що по них треба бить... Просто пояснив, коли саме це краще робить... Вони ж зараз стоять пусті...
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07.05.2025 07:56 Відповісти
на першому фото видно пожежу https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B011'58.5%22N+45%C2%B010'52.2%22E/@54.1995833,45.1811667,822m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d54.1995833!4d45.1811667?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D на теріторії федерального казьонного підприємтва "Саранський механічний завод", який виготовляє зброю і **********.
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07.05.2025 08:58 Відповісти
Ну і слва богу...
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07.05.2025 09:10 Відповісти
Это я вно не топливо! Слишком близко башни друг к другу, очень похоже на зернохранилища. В Сирии рашистские ****** бомбили по ним, чтобы вызвать голод. В Ютубе в профиле Минобороны паРаши до сих пор есть два видео, где они горят БЕЛЫМ дымом, а эти скоты своему стаду рассказывают, что разбили НЕФТЕБАЗЫ!
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07.05.2025 09:11 Відповісти
https://youtu.be/FPfPNwhB7Ec?si=-R4B411pcoS5bC0R Одно из видео, где ублюдки уничтожают ЗЕРНО, а своему стаду рассказывают про нефтебазу!!!
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07.05.2025 09:17 Відповісти
И я находил ещё минимум одно видео!
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07.05.2025 09:19 Відповісти
Уже розібралися... Елеватор...
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07.05.2025 09:17 Відповісти
про вовка промовка.
Але краще, як би це дійсно були би крилаті ракети.
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07.05.2025 07:29 Відповісти
Этому заводу настал полных гаплык еще 5 апреля 2025 г. когда было около 10 прямых прилетов
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07.05.2025 07:33 Відповісти
десять вибухів зовсім не означає десять влучань. Там ще роботи не на одну таку атаку, бо поряд за два з половиною кілометра ще корпуси "Інжінірінгового центру волоконної оптики".
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07.05.2025 07:57 Відповісти
Привет от украинских камышеводов мокшанским хлопкоделам?
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07.05.2025 07:36 Відповісти
БПЛА Сил оборони атакували військовий аеродром Кубинка в Московські області, де базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27, завод «ДНВП «Сплав» у Тульській області
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07.05.2025 07:41 Відповісти
"Кубінка" - це добре... Там "генеральські" літаки базуються...
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07.05.2025 08:39 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!

На черзі столиця лапотної орди 9 травня.
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07.05.2025 07:45 Відповісти
Ще в мордовії є великий арсенал ППО у Ковилкіно. Треба б його "пощупати".
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07.05.2025 08:30 Відповісти
Слава ЗСУ 🇺🇦
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07.05.2025 08:31 Відповісти
 
 