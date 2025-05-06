Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: у низці аеропортів оголошували режим "Ковер", уламки БпЛА впали на Каширському шосе у Москві

У ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. БпЛА атакували одночасно декілька регіонів та Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як стверджується, основною ціллю нічної атаки була Москва. За інформацією мера столиці Сергія Собяніна, вночі російська ППО нібито знищили 19 дронів, які прямували у напрямку Москви. Безпілотники летіли з різних напрямків.

Згодом Собянін зазначив, що уламки безпілотника впали на Каширському шосе. А місцеві телеграм-канали повідомили про влучання БпЛА у житлову дев'ятиповерхівку

У зв’язку з загрозою в московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський тимчасово запроваджували обмеження на польоти.

Про вибухи та роботу ППО повідомляють також мешканці низки регіонів РФ Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили "червоний рівень" небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев повідомив, що над регіоном збито нібито 18 безпілотників.

Губернатор Пензенської області щойно оголосив, що над його областю збито 10 українських дронів.

Також були закриті аеропорти Калуги, Саратова, Волгограда, Казані, Нижнєкамська, Іванова, Нижнього Новгорода, Ярославля, Самари.

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