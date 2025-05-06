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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: у низці аеропортів оголошували режим "Ковер", уламки БпЛА впали на Каширському шосе у Москві

Уламки БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві

У ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. БпЛА атакували одночасно декілька регіонів та Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як стверджується, основною ціллю нічної атаки була Москва. За інформацією мера столиці Сергія Собяніна, вночі російська ППО нібито знищили 19 дронів, які прямували у напрямку Москви. Безпілотники летіли з різних напрямків.

Згодом Собянін зазначив, що  уламки безпілотника впали на Каширському шосе. А місцеві телеграм-канали повідомили про влучання БпЛА у житлову дев'ятиповерхівку

У зв’язку з загрозою в московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський тимчасово запроваджували обмеження на польоти.

Про вибухи та роботу ППО повідомляють  також мешканці низки регіонів РФ Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили "червоний рівень" небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев повідомив, що над регіоном збито нібито 18 безпілотників.

Губернатор Пензенської області щойно оголосив, що над його областю збито 10 українських дронів. 

Також були закриті аеропорти Калуги, Саратова, Волгограда, Казані, Нижнєкамська, Іванова, Нижнього Новгорода, Ярославля, Самари.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири дрони атакували Підмосков’я: працювала ППО окупантів

Автор: 

безпілотник (4206) Удари по РФ (293)


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Топ коментарі
+14
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06.05.2025 07:37
+6
"Ой, летіли дикі гуси-и-и!!!"
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06.05.2025 07:26
+3
І це правильно. Диктатори "всех стран соединяйтеся".
Треба по мацьке. До 9-го. Показати воно )(уйлу яка на параші ппо.
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06.05.2025 07:28
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"Ой, летіли дикі гуси-и-и!!!"
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06.05.2025 07:26 Відповісти
До маькці і напарад
Камнем впали, підіривались
Там )(уйло чекає нас.
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06.05.2025 07:34 Відповісти
І? Який результат? Уламки на шосе?
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06.05.2025 08:20 Відповісти
"Стёпка"! А что за праблема? Выйди на улицу, да прайдись па улицам, посмотри... Тебе же, из офиса "Ольгино", недалеко прогуляться...
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06.05.2025 08:25 Відповісти
Я в Україні. По-суті нічого відповісти? Який результат? Нахрін був цей цирк?
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06.05.2025 08:32 Відповісти
"Стёпа"!!! Твоя "Украина" - немного левее Долгопрудного...
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06.05.2025 08:38 Відповісти
Зрозуміло. Як завжди, тупі безглузді висери. На жаль, з такими, як ти, Україна приречена...
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06.05.2025 09:20 Відповісти
А що ти ще можеш "висрать"? Адже всьому форуму відомо давно, що ти "батрак оьгінський"!...
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06.05.2025 09:44 Відповісти
Добре "закрили" небо. Тепер тільки конями на парад.
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06.05.2025 07:27 Відповісти
лаврова?
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06.05.2025 07:30 Відповісти
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06.05.2025 07:37 Відповісти
Тут, недавно, "слушок промайнув" - нібито "Великий ПУ" робив спробу "позичить" у казахів їх "парадний" танковий полк - для того, щоб було що показать на параді, у Москві... Якщо це - правда, то, надіюся, казахи відмовили... Бо "*****" - "пацан непредсказуемый", може й "забуться" назад повернуть...
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06.05.2025 08:45 Відповісти
Казахи щось передчувають...
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06.05.2025 08:50 Відповісти
МАНГАЛоїди!
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06.05.2025 08:52 Відповісти
І це правильно. Диктатори "всех стран соединяйтеся".
Треба по мацьке. До 9-го. Показати воно )(уйлу яка на параші ппо.
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06.05.2025 07:28 Відповісти
Це дуже діючі пігулки від ,,побєдобєсія".
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06.05.2025 07:36 Відповісти
Нехай москалота відчує смак «пабєди» сповна.
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06.05.2025 07:50 Відповісти
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06.05.2025 07:53 Відповісти
Сі сьогодні повинен був прилетіти. Може і засцяти .
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06.05.2025 07:54 Відповісти
Ковер це Килим? Чи уроки з парашинськоі мови пропускав.
По килиму взагалі то ходять, а не опускають.
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06.05.2025 08:15 Відповісти
Що в кацапській, що в українській. Це ім'я власне, ще й у лапках. Тому, як правило, не перекладається. Ти сам де на уроках-то був? У правила б заглянув перш ніж повчати когось, колупаючись у носі
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06.05.2025 08:57 Відповісти
Повчати?
Ти не павільно вуйко бутерврот береш. Хоч і не знаю, але в "ковичках" здогадуюсь.
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06.05.2025 09:09 Відповісти
вибили шибки.
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06.05.2025 09:30 Відповісти
 
 