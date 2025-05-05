Чотири дрони атакували Підмосков’я: працювала ППО окупантів

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників, які летіли у бік Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили ППО нібито відбили атаку чотирьох БпЛА в міському окрузі Подольськ, що летіли на Москву. Постраждалих та руйнувань немає.

Міноборони РФ також повідомило про 4 дрони, перехоплені над Московською областю. Там зазначили, що 17 БпЛА також було збито над Брянською областю, ще п’ять – над Калузькою.

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