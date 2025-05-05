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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Чотири дрони атакували Підмосков’я: працювала ППО окупантів

Атака дронів на Москву. Що кажуть у Росії

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників, які летіли у бік Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили ППО нібито відбили атаку чотирьох БпЛА в міському окрузі Подольськ, що летіли на Москву. Постраждалих та руйнувань немає.

Міноборони РФ також повідомило про 4 дрони, перехоплені над Московською областю. Там зазначили, що 17 БпЛА також було збито над Брянською областю, ще п’ять – над Калузькою.

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Атака дронів на Москву. Що кажуть у Росії

Автор: 

москва (1249) росія (65346) Удари по РФ (292)


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Не переймайтесь . Це всього лиш репетиція параду ..
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05.05.2025 09:43 Відповісти
свято наближається...свято наближається...
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05.05.2025 09:51 Відповісти
Як у пісні; "Я до мавзолея кладку прокладу.." Навіть якщо 8-9-го на мацкві буде оголошено план "кавьор" теж добре. Бацька та канібали з буркіна фасо не долетять..
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05.05.2025 09:52 Відповісти
Надеюсь, что хотя бы один здравый ум найдётся в украинской власти, который не позволит на 9-е мая направить хотя бы один наш беспилотник в сторону мацквы, чтобы не подыграть вонючим рашистам.

Во-первых, это напрасная трата наших денег, поскольку там будет столько ПВО, что и муха не пролетит, а во-вторых, путлеру только этого и надо будет, чтобы орать потом на весь мир об украинских варварах, которые хотели убить мировых лидеров, мы не имеем права идти на поводу у кремлёвского упыря, хрен ему!

Мы должны бомбить всё остальное, это в обязательном порядке, но мацкву нужно пока оставить оркам, они и так от страха будут не успевать менять памперсы.

То, что путлер и так устроит провокацию это и к бабушке ходить не нужно, пусть мочит своих, ему не впервой, но мы должны быть в стороне, авось мир поймёт, кто это сделал.
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05.05.2025 10:22 Відповісти
тобто, коли делегація зі США та ЄС приїзжали до Києва і під час ракетних атак сиділи в паркінгах, це норм, путіну можна.

А коли путін стягує військову техніку, трофеї , і підтягує живий щит з диктаторів та підрів всього світу, то нізя ? А то путін цього тільки і хоче?

Потужна логіка в вас.
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05.05.2025 10:38 Відповісти
Кацапе, який же ти страшний!
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05.05.2025 11:06 Відповісти
 
 