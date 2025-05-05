Чотири дрони атакували Підмосков’я: працювала ППО окупантів
Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників, які летіли у бік Москви.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сили ППО нібито відбили атаку чотирьох БпЛА в міському окрузі Подольськ, що летіли на Москву. Постраждалих та руйнувань немає.
Міноборони РФ також повідомило про 4 дрони, перехоплені над Московською областю. Там зазначили, що 17 БпЛА також було збито над Брянською областю, ще п’ять – над Калузькою.
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Во-первых, это напрасная трата наших денег, поскольку там будет столько ПВО, что и муха не пролетит, а во-вторых, путлеру только этого и надо будет, чтобы орать потом на весь мир об украинских варварах, которые хотели убить мировых лидеров, мы не имеем права идти на поводу у кремлёвского упыря, хрен ему!
Мы должны бомбить всё остальное, это в обязательном порядке, но мацкву нужно пока оставить оркам, они и так от страха будут не успевать менять памперсы.
То, что путлер и так устроит провокацию это и к бабушке ходить не нужно, пусть мочит своих, ему не впервой, но мы должны быть в стороне, авось мир поймёт, кто это сделал.
А коли путін стягує військову техніку, трофеї , і підтягує живий щит з диктаторів та підрів всього світу, то нізя ? А то путін цього тільки і хоче?
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