Четыре дрона атаковали Подмосковье: работала ПВО оккупантов

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку четырех БпЛА в городском округе Подольск, летевших на Москву. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ также сообщило о 4 дронах, перехваченных над Московской областью. Там отметили, что 17 БпЛА также были сбиты над Брянской областью, еще пять - над Калужской.

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