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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Четыре дрона атаковали Подмосковье: работала ПВО оккупантов

Атака дронов на Москву. Что говорят в России

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку четырех БпЛА в городском округе Подольск, летевших на Москву. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ также сообщило о 4 дронах, перехваченных над Московской областью. Там отметили, что 17 БпЛА также были сбиты над Брянской областью, еще пять - над Калужской.

Читайте: Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Атака дронов на Москву. Что говорят в России

Автор: 

москва (3076) россия (95660) Удары по РФ (291)


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Топ комментарии
+8
Не переймайтесь . Це всього лиш репетиція параду ..
.
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05.05.2025 09:43
+4
тобто, коли делегація зі США та ЄС приїзжали до Києва і під час ракетних атак сиділи в паркінгах, це норм, путіну можна.

А коли путін стягує військову техніку, трофеї , і підтягує живий щит з диктаторів та підрів всього світу, то нізя ? А то путін цього тільки і хоче?

Потужна логіка в вас.
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05.05.2025 10:38
+2
Як у пісні; "Я до мавзолея кладку прокладу.." Навіть якщо 8-9-го на мацкві буде оголошено план "кавьор" теж добре. Бацька та канібали з буркіна фасо не долетять..
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05.05.2025 09:52
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Не переймайтесь . Це всього лиш репетиція параду ..
.
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05.05.2025 09:43 Ответить
свято наближається...свято наближається...
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05.05.2025 09:51 Ответить
Як у пісні; "Я до мавзолея кладку прокладу.." Навіть якщо 8-9-го на мацкві буде оголошено план "кавьор" теж добре. Бацька та канібали з буркіна фасо не долетять..
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05.05.2025 09:52 Ответить
Надеюсь, что хотя бы один здравый ум найдётся в украинской власти, который не позволит на 9-е мая направить хотя бы один наш беспилотник в сторону мацквы, чтобы не подыграть вонючим рашистам.

Во-первых, это напрасная трата наших денег, поскольку там будет столько ПВО, что и муха не пролетит, а во-вторых, путлеру только этого и надо будет, чтобы орать потом на весь мир об украинских варварах, которые хотели убить мировых лидеров, мы не имеем права идти на поводу у кремлёвского упыря, хрен ему!

Мы должны бомбить всё остальное, это в обязательном порядке, но мацкву нужно пока оставить оркам, они и так от страха будут не успевать менять памперсы.

То, что путлер и так устроит провокацию это и к бабушке ходить не нужно, пусть мочит своих, ему не впервой, но мы должны быть в стороне, авось мир поймёт, кто это сделал.
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05.05.2025 10:22 Ответить
тобто, коли делегація зі США та ЄС приїзжали до Києва і під час ракетних атак сиділи в паркінгах, це норм, путіну можна.

А коли путін стягує військову техніку, трофеї , і підтягує живий щит з диктаторів та підрів всього світу, то нізя ? А то путін цього тільки і хоче?

Потужна логіка в вас.
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05.05.2025 10:38 Ответить
Кацапе, який же ти страшний!
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05.05.2025 11:06 Ответить
Надія, що українські ракети та безпілотники зможуть зганбити кацапське ППО на весь світ разом з путлером.
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05.05.2025 11:58 Ответить
Как видите, модераторы удаляют мои сообщения. в которых есть здравый смысл и беспокойство об Украине, а оставляет хамские комментарии своих ботов, которые провоцируют меня и остальных пользователей на глупости, чтобы нанести вред Украине.

Не сомневаюсь, что и этот комментарий будет удалён, а меня очередной раз заблокируют.
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05.05.2025 12:06 Ответить
 
 