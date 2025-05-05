Четыре дрона атаковали Подмосковье: работала ПВО оккупантов
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, которые летели в сторону Москвы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку четырех БпЛА в городском округе Подольск, летевших на Москву. Пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ также сообщило о 4 дронах, перехваченных над Московской областью. Там отметили, что 17 БпЛА также были сбиты над Брянской областью, еще пять - над Калужской.
Топ комментарии
+8 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.05.2025 09:43
+4 Redcar Ukraine
показать весь комментарий05.05.2025 10:38
+2 kharkov1000
показать весь комментарий05.05.2025 09:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Во-первых, это напрасная трата наших денег, поскольку там будет столько ПВО, что и муха не пролетит, а во-вторых, путлеру только этого и надо будет, чтобы орать потом на весь мир об украинских варварах, которые хотели убить мировых лидеров, мы не имеем права идти на поводу у кремлёвского упыря, хрен ему!
Мы должны бомбить всё остальное, это в обязательном порядке, но мацкву нужно пока оставить оркам, они и так от страха будут не успевать менять памперсы.
То, что путлер и так устроит провокацию это и к бабушке ходить не нужно, пусть мочит своих, ему не впервой, но мы должны быть в стороне, авось мир поймёт, кто это сделал.
А коли путін стягує військову техніку, трофеї , і підтягує живий щит з диктаторів та підрів всього світу, то нізя ? А то путін цього тільки і хоче?
Потужна логіка в вас.
Не сомневаюсь, что и этот комментарий будет удалён, а меня очередной раз заблокируют.