РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8875 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
6 649 60

Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Зеленский о безопасности на параде в Москве 9 мая

Украина не может нести ответственность за то, что будет происходить в России 9 мая, в день парада, на который Москва пригласила иностранных гостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей любые действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность за то, что происходит в РФ", - заявил Зеленский.

И добавил, что Украина "очень взвешенно" относится к другим странам и слышит то, о чем ее просят

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал Зеленский.

Напомним, МИД Украины призывает другие страны не отправлять своих представителей, в частности, военных на парад в Москве, который состоится 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич не передумал ехать 9 мая в Москву, говорит, что пообещал Путину

Автор: 

День Победы (1215) Зеленский Владимир (20456) москва (3075) парад (634)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
там фицо и вучич странно вовремя заболели)
показать весь комментарий
03.05.2025 12:01
+20
Моква повинна ПАЛАТИ синім і червоним полум'ям.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:04
+16
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там фицо и вучич странно вовремя заболели)
показать весь комментарий
03.05.2025 12:01 Ответить
шось знають або відчувають
показать весь комментарий
03.05.2025 12:03 Ответить
Нєхрен шастать по мацквам. Сидіть дома і відзначайте День Примирення.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:18 Ответить
дужє жаль бо можно було грохнути ще цих агентів фсб
показать весь комментарий
03.05.2025 12:07 Ответить
Вони не приїдуть? Я щось пропустив?
показать весь комментарий
03.05.2025 12:50 Ответить
Ми скажемо що то не ми
показать весь комментарий
03.05.2025 12:03 Ответить
Моква повинна ПАЛАТИ синім і червоним полум'ям.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:04 Ответить
З чорним, смердючим димом!
показать весь комментарий
03.05.2025 12:08 Ответить
Перший раз згодна з боневтіком))
показать весь комментарий
03.05.2025 12:06 Ответить
він сказав, що по Москві, як завжди, на 9 травня він стріляти не буде.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:52 Ответить
По мокші, напевне, не буде.
А от по замкаддю - нічого не обіцяв
показать весь комментарий
03.05.2025 12:57 Ответить
От і побачимо. Все одно, не бити по Москві - це звичайна тупа зрада.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:01 Ответить
Поцілуй його в гузно
показать весь комментарий
03.05.2025 12:54 Ответить
Вучичи з фіцами та орбанами та інші смоктуни та підстілки старого плешивого щура на лабутенах серущего у валізу, то ви попритесь на пабедабесіє?
показать весь комментарий
03.05.2025 12:08 Ответить
Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США. Він терміново повертається в Белград.

"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:14 Ответить
Попруть навіть з радістю, адже ціна зради зросла в рази.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:16 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:10 Ответить
Чудова заява! Зазвичай я товчу Зелю в його власне лайно а тут прям красавчик.
Можете кидатися в мене лайном .
показать весь комментарий
03.05.2025 12:10 Ответить
він ще буде президентом на Мордорі,побачите.😉👍
показать весь комментарий
03.05.2025 12:16 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 12:19 Ответить
Ой,ой, ой... подлиз засчита, тока толку с того - ни на йоту...ЗЫ... понты для приезжих, истину говорю... Евангелие от Матфея (гл. 5, ст. 17-18) Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет (не исчезнет. - Сост.) из закона, пока не исполнится всё».
показать весь комментарий
03.05.2025 12:18 Ответить
Амінь
показать весь комментарий
03.05.2025 12:48 Ответить
Маю думку, що за пустими погрозами янелоха, ніяких дій не буде! Воно щось вигададає, що трампон, або сі, або рютте просили не ескалувати! Я не Ванга, але чомусь такий сценарій 9 травня і буде! 😁
показать весь комментарий
03.05.2025 12:44 Ответить
Да, сама заява - это самоотвод звычайный. Мужики обычно делают дело и после только трындят.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:49 Ответить
Я теж схиляють до думки, що саме від України нічого не буде. Але в будь-якому випадку це поубавить бажання прислужників ***** туди їхати.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:30 Ответить
Це тонкий натяк, що "то не ми"?
показать весь комментарий
03.05.2025 12:11 Ответить
Дуже тонкий)
показать весь комментарий
03.05.2025 12:39 Ответить
Шобы не соглашаться с лапшой на ушах от хитро сделанного ухылянта от налогов и армии, я бы так сказал... Чи мир клином сошелся на том 9 Мая. А чьо цвынтар всех времен и народов не тряхнет стариной начиная с третьего мая? Хтозна.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:12 Ответить
Доречі, вчора погуглив вигляд "червоної площі" (на гугльмапі) і побачив таке. Цікаво, це свіжі фото чи ніт? І що то за сині трибуни?

https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+109012/@55.7537151,37.6208124,211m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!2z0JzQvtGB0LrQstCwLCDQoNC-0YHRgdC40Y8!3b1!8m2!3d55.755826!4d37.6172999!16zL20vMDRzd2Q!3m5!1s0x46b54a50ac426d83:0xfd4dc2a3761a7987!8m2!3d55.7536989!4d37.6199258!16s%2Fg%2F11b8zdrbzn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D Красная пл. - Google Карты
показать весь комментарий
03.05.2025 12:13 Ответить
Зеленський сказав зрозуміло, Україна бити по червоній площі в маскве не буде, може уйло спокійно проводити парад.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:13 Ответить
Ну да... Еще не наступило то 9-е, а он уже оправдываеется перед разными там Ынами. Слава Богу Ын отказал пЫНе в своей живой силе для фронта.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:22 Ответить
Наконец-то, это уже речь не мальчика, а мужа, а теперь, пусть эти гниды думают!
показать весь комментарий
03.05.2025 12:14 Ответить
Які ви довбні,де ви тут бачите речі мужа? Просніться вже нарешті.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:39 Ответить
Не пытайтесь понять непонятное.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:55 Ответить
Вони самі запланували Кремль спалити того 9-го травня і все на Україну повішати,то так не буде! Українські дрони мають контролювати порядок на параді,щоб не було провокацій.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:19 Ответить
А можна в ніч з 8 на дев'яте травня просто вдарити по скупченню військової техніки в москві. І парад не відбудеться, і гості кацапів будуть цілі, хіба що в штани напудоють, на, то ткае..
показать весь комментарий
03.05.2025 12:19 Ответить
Вряд ли получится, Там все наглухо заглушено РЭБами.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:40 Ответить
Понти
показать весь комментарий
03.05.2025 12:19 Ответить
лякає їжака голою сракою.
якби удар готувався на крим полетіло б 17 а не 170 дронів.
чи можна пробити ппо над москвою, скільки треба щоб пробити - цікаво але не дуже бо якщо удару не буде то яка різниця.
от яка різниця чи прорвали б ми сотнею абрамсів в 23 році оборону під роботиним якби байден дав їх.
цікаво але не дуже.
ми не можемо поставити на потік атентати російських генералів бо відразу нам прилетіло по стерненку відповідь і це, натяк бо стерненко попри його абсолютну проукраїнськість не є лоялістом і по заяві зеленського видно це добре.
зеленський покійного обсцикуна сивохо більше захищав публічно аніж стерненка, ага.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:21 Ответить
Украина может гарантировать небезпеку!
показать весь комментарий
03.05.2025 12:22 Ответить
норм сказав.. але треба було додати : Україна як і раніше наголошує що будьякі військові чи військова техніка на території агресора є законними цілями для ураження. Все. І нехай пообсцикаються.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:23 Ответить
Навіть якщо ні дроны ні ракети не прилетять, все одно і гості, і ху....ловці стояти будуть обісраними, з тремтячими ногами, і дивитися не на парад, а в небо.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:23 Ответить
Взагалі то він прямо заявив що Україна не буде бомбити "парад".
Хоча мусив би попередити що скупчення військових злочинців являється легітимною ціллю і може бути вражене в любий момент.
І все.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:25 Ответить
москва должна быть сожжена
показать весь комментарий
03.05.2025 12:30 Ответить
В Белом дурдоме очередной скандал .
Подручные Трумпа обсуждали в менеджерах стратегию по принуждению Хйлуа к миру.
Речь идет о запланированной на 9 мая операции - "Карфаген"
Предполагается накопление огромных резервов средств огневой поражения и нанесение комбинированного,
массированного удара всеми имеющимися средствами во время парада в москве.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:30 Ответить
Заяви Білого дому, це такіж висери, як і з Банкової! Я не вірю, ні тим, ні іншим!
показать весь комментарий
03.05.2025 12:49 Ответить
Что воно несе, чмо. У нас війна, у нас закордонні гості сидять в Києві по бомбосховищам. Якщо Сі чи ще якась падло їде, то що, ти смарагдове лайно, не будешь стріляти? По Москві ніззя, бо путні попросив? П.С. Комплекс малого чмоні з містечка.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:50 Ответить
Рашисти неодмінно влаштують провокації, інсталяції та перфоманси невдалих нальотів "українських" дронів та ракет на москву під час "мирного, святкового параду" на москву та інші населені пункти РФ, де проводяться "урочисті, святкові заходи". Місцеві скрєпні та прибулі закордонні гості путіна побачать "факти та докази підступного терористичного нападу України" , від яких закордонних гостей та учасників параду терористів у москві успішно захистили "найсильніші в світі ППО та ВКС РФ". Вже мабуть готові до застосування ряжені кремлем "диверсанти" та "неспростовні ознаки українського сліду" у спробах зриву параду. Класичний реквізит інсталяцій та перфомансів рашистів - свіжонадруковані "візитки Яроша" в комплекті.
На десерт, наляканим закордонним друзям військового злочинця путіна буде запропоновано "штурм" макету Рейхстагу, який у натуральну величину спеціально збудовано рашистами, як реквізит до спектаклю "Пабєда! Знамя над Рєйхстагом!".
показать весь комментарий
03.05.2025 13:51 Ответить
Щось і бацька задумав прихворнути.
показать весь комментарий
03.05.2025 12:55 Ответить
Стойкім Лазо растопілі камін,
Скромно із жізні ушєл Хо Ші Мін,
Ленін навєки залєг в мавзолєй,
Пал Железняк срєдь ковильних полєй,
Троцкій нє смог углядєть лєдоруб,
Сталін дал дуба, поскольку бил груб,
Кірова злие убілі врагі,
Тіто скончался, лішівшісь ногі,
Фрунзе врєдітєль-хірург залєчіл,
Молотов, долго крєпівшісь, почіл,
Брєжнєв скопитілся, помєр Хрущєв,
Много гєроєв усоплі єщє,
Славний Васілій Іванич - на днє,
Масса народа - в Крємлєвской стєнє,
Мао угас срєдь молодєнькіх муз,
Сгінул могучій Совєтскій Союз,
Сілам прогрєсса і міра - каюк!
Только гебешнік не дохнет, говнюк...
показать весь комментарий
03.05.2025 13:58 Ответить
Да кто тебя спрашивал, три подписчика на канале
показать весь комментарий
03.05.2025 13:14 Ответить
Ідеальний варіант: план ковьор і збіття умовного фіцо російським ппо.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:16 Ответить
це прекрасна та своєчасна заява! аплодую стоячи!
показать весь комментарий
03.05.2025 13:18 Ответить
А тепер хай Сі крутиться.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:32 Ответить
Как минимум прилёт в мазкву дружбанов x#йла нужно сорвать. Заблокировать работу аэропортов. Нельзя рашистам позволить нормально провести их сатанинский парад победобесия.
показать весь комментарий
03.05.2025 14:00 Ответить
А що реально може Україна?
показать весь комментарий
03.05.2025 14:07 Ответить
 
 