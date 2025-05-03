Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский
Украина не может нести ответственность за то, что будет происходить в России 9 мая, в день парада, на который Москва пригласила иностранных гостей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей любые действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность за то, что происходит в РФ", - заявил Зеленский.
И добавил, что Украина "очень взвешенно" относится к другим странам и слышит то, о чем ее просят
"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал Зеленский.
Напомним, МИД Украины призывает другие страны не отправлять своих представителей, в частности, военных на парад в Москве, который состоится 9 мая.
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А от по замкаддю - нічого не обіцяв
"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Можете кидатися в мене лайном .
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+109012/@55.7537151,37.6208124,211m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!2z0JzQvtGB0LrQstCwLCDQoNC-0YHRgdC40Y8!3b1!8m2!3d55.755826!4d37.6172999!16zL20vMDRzd2Q!3m5!1s0x46b54a50ac426d83:0xfd4dc2a3761a7987!8m2!3d55.7536989!4d37.6199258!16s%2Fg%2F11b8zdrbzn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D Красная пл. - Google Карты
якби удар готувався на крим полетіло б 17 а не 170 дронів.
чи можна пробити ппо над москвою, скільки треба щоб пробити - цікаво але не дуже бо якщо удару не буде то яка різниця.
от яка різниця чи прорвали б ми сотнею абрамсів в 23 році оборону під роботиним якби байден дав їх.
цікаво але не дуже.
ми не можемо поставити на потік атентати російських генералів бо відразу нам прилетіло по стерненку відповідь і це, натяк бо стерненко попри його абсолютну проукраїнськість не є лоялістом і по заяві зеленського видно це добре.
зеленський покійного обсцикуна сивохо більше захищав публічно аніж стерненка, ага.
Хоча мусив би попередити що скупчення військових злочинців являється легітимною ціллю і може бути вражене в любий момент.
І все.
Подручные Трумпа обсуждали в менеджерах стратегию по принуждению Хйлуа к миру.
Речь идет о запланированной на 9 мая операции - "Карфаген"
Предполагается накопление огромных резервов средств огневой поражения и нанесение комбинированного,
массированного удара всеми имеющимися средствами во время парада в москве.
На десерт, наляканим закордонним друзям військового злочинця путіна буде запропоновано "штурм" макету Рейхстагу, який у натуральну величину спеціально збудовано рашистами, як реквізит до спектаклю "Пабєда! Знамя над Рєйхстагом!".
Скромно із жізні ушєл Хо Ші Мін,
Ленін навєки залєг в мавзолєй,
Пал Железняк срєдь ковильних полєй,
Троцкій нє смог углядєть лєдоруб,
Сталін дал дуба, поскольку бил груб,
Кірова злие убілі врагі,
Тіто скончался, лішівшісь ногі,
Фрунзе врєдітєль-хірург залєчіл,
Молотов, долго крєпівшісь, почіл,
Брєжнєв скопитілся, помєр Хрущєв,
Много гєроєв усоплі єщє,
Славний Васілій Іванич - на днє,
Масса народа - в Крємлєвской стєнє,
Мао угас срєдь молодєнькіх муз,
Сгінул могучій Совєтскій Союз,
Сілам прогрєсса і міра - каюк!
Только гебешнік не дохнет, говнюк...