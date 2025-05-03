Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Украина не может нести ответственность за то, что будет происходить в России 9 мая, в день парада, на который Москва пригласила иностранных гостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей любые действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность за то, что происходит в РФ", - заявил Зеленский.

И добавил, что Украина "очень взвешенно" относится к другим странам и слышит то, о чем ее просят

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал Зеленский.

Напомним, МИД Украины призывает другие страны не отправлять своих представителей, в частности, военных на парад в Москве, который состоится 9 мая.

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