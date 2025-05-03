УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7960 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
2 717 39

Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві, - Зеленський

Зеленський про безпеку на параді у Москві 9 травня

Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня  заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська своєю чергою не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ", - заявив Зеленський.

 Та додав, що Україна "дуже виважено" ставиться до інших країн і чує те, про що її просять

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня

Автор: 

День Перемоги (442) Зеленський Володимир (23927) москва (1248) парад (377)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
там фицо и вучич странно вовремя заболели)
показати весь коментар
03.05.2025 12:01
+12
Моква повинна ПАЛАТИ синім і червоним полум'ям.
показати весь коментар
03.05.2025 12:04
+8
Перший раз згодна з боневтіком))
показати весь коментар
03.05.2025 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там фицо и вучич странно вовремя заболели)
показати весь коментар
03.05.2025 12:01 Відповісти
шось знають або відчувають
показати весь коментар
03.05.2025 12:03 Відповісти
Нєхрен шастать по мацквам. Сидіть дома і відзначайте День Примирення.
показати весь коментар
03.05.2025 12:18 Відповісти
дужє жаль бо можно було грохнути ще цих агентів фсб
показати весь коментар
03.05.2025 12:07 Відповісти
Ми скажемо що то не ми
показати весь коментар
03.05.2025 12:03 Відповісти
Моква повинна ПАЛАТИ синім і червоним полум'ям.
показати весь коментар
03.05.2025 12:04 Відповісти
З чорним, смердючим димом!
показати весь коментар
03.05.2025 12:08 Відповісти
Перший раз згодна з боневтіком))
показати весь коментар
03.05.2025 12:06 Відповісти
Вучичи з фіцами та орбанами та інші смоктуни та підстілки старого плешивого щура на лабутенах серущего у валізу, то ви попритесь на пабедабесіє?
показати весь коментар
03.05.2025 12:08 Відповісти
Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США. Він терміново повертається в Белград.

"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.
показати весь коментар
03.05.2025 12:14 Відповісти
Попруть навіть з радістю, адже ціна зради зросла в рази.
показати весь коментар
03.05.2025 12:16 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так.
показати весь коментар
03.05.2025 12:10 Відповісти
Чудова заява! Зазвичай я товчу Зелю в його власне лайно а тут прям красавчик.
Можете кидатися в мене лайном .
показати весь коментар
03.05.2025 12:10 Відповісти
він ще буде президентом на Мордорі,побачите.😉👍
показати весь коментар
03.05.2025 12:16 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2025 12:19 Відповісти
Ой,ой, ой... подлиз засчита, тока толку с того - ни на йоту...ЗЫ... понты для приезжих, истину говорю... Евангелие от Матфея (гл. 5, ст. 17-18) Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет (не исчезнет. - Сост.) из закона, пока не исполнится всё».
показати весь коментар
03.05.2025 12:18 Відповісти
Це тонкий натяк, що "то не ми"?
показати весь коментар
03.05.2025 12:11 Відповісти
Дуже тонкий)
показати весь коментар
03.05.2025 12:39 Відповісти
Шобы не соглашаться с лапшой на ушах от хитро сделанного ухылянта от налогов и армии, я бы так сказал... Чи мир клином сошелся на том 9 Мая. А чьо цвынтар всех времен и народов не тряхнет стариной начиная с третьего мая? Хтозна.
показати весь коментар
03.05.2025 12:12 Відповісти
Доречі, вчора погуглив вигляд "червоної площі" (на гугльмапі) і побачив таке. Цікаво, це свіжі фото чи ніт? І що то за сині трибуни?

https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+109012/@55.7537151,37.6208124,211m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!2z0JzQvtGB0LrQstCwLCDQoNC-0YHRgdC40Y8!3b1!8m2!3d55.755826!4d37.6172999!16zL20vMDRzd2Q!3m5!1s0x46b54a50ac426d83:0xfd4dc2a3761a7987!8m2!3d55.7536989!4d37.6199258!16s%2Fg%2F11b8zdrbzn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D Красная пл. - Google Карты
показати весь коментар
03.05.2025 12:13 Відповісти
Зеленський сказав зрозуміло, Україна бити по червоній площі в маскве не буде, може уйло спокійно проводити парад.
показати весь коментар
03.05.2025 12:13 Відповісти
Ну да... Еще не наступило то 9-е, а он уже оправдываеется перед разными там Ынами. Слава Богу Ын отказал пЫНе в своей живой силе для фронта.
показати весь коментар
03.05.2025 12:22 Відповісти
Наконец-то, это уже речь не мальчика, а мужа, а теперь, пусть эти гниды думают!
показати весь коментар
03.05.2025 12:14 Відповісти
Які ви довбні,де ви тут бачите речі мужа? Просніться вже нарешті.
показати весь коментар
03.05.2025 12:39 Відповісти
Вони самі запланували Кремль спалити того 9-го травня і все на Україну повішати,то так не буде! Українські дрони мають контролювати порядок на параді,щоб не було провокацій.
показати весь коментар
03.05.2025 12:19 Відповісти
А можна в ніч з 8 на дев'яте травня просто вдарити по скупченню військової техніки в москві. І парад не відбудеться, і гості кацапів будуть цілі, хіба що в штани напудоють, на, то ткае..
показати весь коментар
03.05.2025 12:19 Відповісти
Вряд ли получится, Там все наглухо заглушено РЭБами.
показати весь коментар
03.05.2025 12:40 Відповісти
Понти
показати весь коментар
03.05.2025 12:19 Відповісти
лякає їжака голою сракою.
якби удар готувався на крим полетіло б 17 а не 170 дронів.
чи можна пробити ппо над москвою, скільки треба щоб пробити - цікаво але не дуже бо якщо удару не буде то яка різниця.
от яка різниця чи прорвали б ми сотнею абрамсів в 23 році оборону під роботиним якби байден дав їх.
цікаво але не дуже.
ми не можемо поставити на потік атентати російських генералів бо відразу нам прилетіло по стерненку відповідь і це, натяк бо стерненко попри його абсолютну проукраїнськість не є лоялістом і по заяві зеленського видно це добре.
зеленський покійного обсцикуна сивохо більше захищав публічно аніж стерненка, ага.
показати весь коментар
03.05.2025 12:21 Відповісти
Украина может гарантировать небезпеку!
показати весь коментар
03.05.2025 12:22 Відповісти
норм сказав.. але треба було додати : Україна як і раніше наголошує що будьякі військові чи військова техніка на території агресора є законними цілями для ураження. Все. І нехай пообсцикаються.
показати весь коментар
03.05.2025 12:23 Відповісти
Навіть якщо ні дроны ні ракети не прилетять, все одно і гості, і ху....ловці стояти будуть обісраними, з тремтячими ногами, і дивитися не на парад, а в небо.
показати весь коментар
03.05.2025 12:23 Відповісти
Взагалі то він прямо заявив що Україна не буде бомбити "парад".
Хоча мусив би попередити що скупчення військових злочинців являється легітимною ціллю і може бути вражене в любий момент.
І все.
показати весь коментар
03.05.2025 12:25 Відповісти
москва должна быть сожжена
показати весь коментар
03.05.2025 12:30 Відповісти
В Белом дурдоме очередной скандал .
Подручные Трумпа обсуждали в менеджерах стратегию по принуждению Хйлуа к миру.
Речь идет о запланированной на 9 мая операции - "Карфаген"
Предполагается накопление огромных резервов средств огневой поражения и нанесение комбинированного,
массированного удара всеми имеющимися средствами во время парада в москве.
показати весь коментар
03.05.2025 12:30 Відповісти
 
 