Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві, - Зеленський

Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська своєю чергою не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ", - заявив Зеленський.

Та додав, що Україна "дуже виважено" ставиться до інших країн і чує те, про що її просять

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться 9 травня.

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