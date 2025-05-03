Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві, - Зеленський
Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.
"Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська своєю чергою не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ", - заявив Зеленський.
Та додав, що Україна "дуже виважено" ставиться до інших країн і чує те, про що її просять
"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться 9 травня.
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"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Можете кидатися в мене лайном .
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+109012/@55.7537151,37.6208124,211m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!2z0JzQvtGB0LrQstCwLCDQoNC-0YHRgdC40Y8!3b1!8m2!3d55.755826!4d37.6172999!16zL20vMDRzd2Q!3m5!1s0x46b54a50ac426d83:0xfd4dc2a3761a7987!8m2!3d55.7536989!4d37.6199258!16s%2Fg%2F11b8zdrbzn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D Красная пл. - Google Карты
якби удар готувався на крим полетіло б 17 а не 170 дронів.
чи можна пробити ппо над москвою, скільки треба щоб пробити - цікаво але не дуже бо якщо удару не буде то яка різниця.
от яка різниця чи прорвали б ми сотнею абрамсів в 23 році оборону під роботиним якби байден дав їх.
цікаво але не дуже.
ми не можемо поставити на потік атентати російських генералів бо відразу нам прилетіло по стерненку відповідь і це, натяк бо стерненко попри його абсолютну проукраїнськість не є лоялістом і по заяві зеленського видно це добре.
зеленський покійного обсцикуна сивохо більше захищав публічно аніж стерненка, ага.
Хоча мусив би попередити що скупчення військових злочинців являється легітимною ціллю і може бути вражене в любий момент.
І все.
Подручные Трумпа обсуждали в менеджерах стратегию по принуждению Хйлуа к миру.
Речь идет о запланированной на 9 мая операции - "Карфаген"
Предполагается накопление огромных резервов средств огневой поражения и нанесение комбинированного,
массированного удара всеми имеющимися средствами во время парада в москве.