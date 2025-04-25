На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня

МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться 9 травня.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що дійство, яке Москва називатиме "парадом перемоги" і яке буде відбуватися 9 травня, не має жодного стосунку до перемоги над нацизмом.

Речник додав, що російські військові, які крокуватимуть Красною площею 9 травня, цілком ймовірно є учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців під час російської агресії.

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"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни - це не має, на нашу думку", - наголосив Тихий.