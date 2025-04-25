На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня
МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться 9 травня.
Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він наголосив, що дійство, яке Москва називатиме "парадом перемоги" і яке буде відбуватися 9 травня, не має жодного стосунку до перемоги над нацизмом.
Речник додав, що російські військові, які крокуватимуть Красною площею 9 травня, цілком ймовірно є учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців під час російської агресії.
"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни - це не має, на нашу думку", - наголосив Тихий.
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Та нехай ідуть всі, хто хоче , це ж чорна мітка на все життя. Може привиди цього цвинтаря їх до себе швидше заберуть.
Вже дістали дідів з чуланів, треба ж пронести дідів на палках.
хай, хто хоче, їде до мавзолєю, але ми не гарантуємо їхню безпеку!
от, як повинна виглядати заява на весь світ!!! як попередження, а не вмовляння!!!
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Щоб у макак відбити бажання їздити на девятоємая