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Новини 9 травня у Росії
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На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня

Парад у Москві на День перемоги

МЗС України закликає інші країни не відправляти своїх представників, зокрема, військових на парад у Москві, що відбудеться  9 травня. 

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що дійство, яке Москва називатиме "парадом перемоги" і яке буде відбуватися 9 травня, не має жодного стосунку до перемоги над нацизмом.

Речник додав, що російські військові, які крокуватимуть Красною площею 9 травня, цілком ймовірно є учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців під час російської агресії.

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"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни - це не має, на нашу думку", - наголосив Тихий.

Автор: 

День Перемоги (438) москва (1246) Сербія (367) Тихий Георгій (1)


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Топ коментарі
+12
На цьому параді обов'язково мають бути присутні наші БПЛА Люті.
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25.04.2025 16:18
+10
Будь які військові в країні агресорці , в тому числі ті що крокують на парадах, є законною військовою ціллю.
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25.04.2025 16:11
+8
Потрібно все зробити що б "привітати" рашиських виродків з днем победобесія.
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25.04.2025 16:21
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Парад папєди на червоному цвинтарі під час війни - це нонсенс.
Та нехай ідуть всі, хто хоче , це ж чорна мітка на все життя. Може привиди цього цвинтаря їх до себе швидше заберуть.
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25.04.2025 16:10 Відповісти
Русні привиди до сідниці, 80-а річниця свербить росяінськи дупи.
Вже дістали дідів з чуланів, треба ж пронести дідів на палках.
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25.04.2025 16:29 Відповісти
Будь які військові в країні агресорці , в тому числі ті що крокують на парадах, є законною військовою ціллю.
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25.04.2025 16:11 Відповісти
Мабуть і курсанти і вертухаї і охорона крИмля
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25.04.2025 16:24 Відповісти
то може, воєнні злочинці, це правомірна ціль для знищення?
хай, хто хоче, їде до мавзолєю, але ми не гарантуємо їхню безпеку!
от, як повинна виглядати заява на весь світ!!! як попередження, а не вмовляння!!!
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25.04.2025 16:12 Відповісти
Це має бути офіціна заява України: Попреджаємо гостей так званих парадів "пабєди" : паради військових в країні агресорці є законною ціллю. По делегаціям не стріляємо але по військових.. все можливо. ... Пальнемо чи не пальнемо але "гості" обісцюцця.
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25.04.2025 16:38 Відповісти
Воєнний злочинець і убивця млн людей, прутін, починаючи з війни в Ічкерії, збирає своїх подєльніків, на місце страти папєрєднікав!
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
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25.04.2025 16:15 Відповісти
На цьому параді обов'язково мають бути присутні наші БПЛА Люті.
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25.04.2025 16:18 Відповісти
Потрібно все зробити що б "привітати" рашиських виродків з днем победобесія.
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25.04.2025 16:21 Відповісти
Як шо отой путінсько-московський проєк і брехливий крадій-віслюк-3,14здюк, шо зараз, завдяки тупим баранам та вівцям, займає, під час війни, посаду Верховного Головнокомандувача, не віддасть гаказ 9 травня масовано вдарити по москві то тоді будь пооклят ти та твої смердючи нащядки до 12 твого іулейського коліна і нехай земля не приме та відригне тебе та всіх кто від тебе до 25 коліна.
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25.04.2025 16:21 Відповісти
Ти мабуть уже добре дахом поїхав що своїх тільки звинувачувати можешь. Ти не думав як надо було довести народ що він не захотів нікого з попередніх вибирати. А якщо бажаєш нового президента, то надо народ об'єднувати, інакше залишишся зі своїми 2% та вічним нитям
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25.04.2025 16:35 Відповісти
Нужбо скажи, як воно зелені іудіни гроши відпрацьовувати? Не соромно?
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25.04.2025 16:41 Відповісти
А когда Кравчука, Кучму и Януковича выбирали, то кто довел?
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25.04.2025 17:37 Відповісти
Можно відправляти дрони на криваву площу .
Щоб у макак відбити бажання їздити на девятоємая
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25.04.2025 16:23 Відповісти
кривава площа має стати дійсно кривавою
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25.04.2025 16:23 Відповісти
А військових злочинів треба знищувати, так і попередьте цих глядачів, що кіно буде реально
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25.04.2025 16:27 Відповісти
якщо хоч хтось розумний, повинні прислухатися до натяків...
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25.04.2025 16:28 Відповісти
мені цікаво - фіцо буде стояти поряд з хайбатуллою на мавзолєї?
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25.04.2025 16:28 Відповісти
Не знаю де буде і з ким сточти фіцо, а от те ху...ло буде спостерігати за парадом по монітору з бункера, то це точно. А на трибуні буде якицсь цого двійник! 😁
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25.04.2025 16:38 Відповісти
думаю що прильот в перших числах травня декількох дронів на МНПЗ міг би добавити драйву у святкування дня пабєдобєсія.
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25.04.2025 16:48 Відповісти
Законна військова ціль, можна влаштувати гарну бавовну!😁
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25.04.2025 16:33 Відповісти
 
 