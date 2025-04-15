Сербія може втратити право на членство в ЄС, якщо Вучич поїде в Росію на 9 травня, - Telegraph
Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.
Про це з посиланням на власні джерела пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Російські ЗМІ писали, що Вучич буде одним з іноземних політиків на параді 9 травня в Москві.
У відповідь європейські чиновники попередили Вучича, що його візит до РФ буде порушенням критеріїв можливого членства Сербії в ЄС і поставить під загрозу європейські амбіції його країни.
"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що за деякі рішення доводиться платити. Наслідком цього (можливого візиту Вучича до Москви - Ред.) є їхній невступ до Європейського союзу. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб привернути людей до участі (у параді - Ред.). Для нас це буде важливим лакмусовим папірцем. Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді", — сказав генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов.
Нагадаємо глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.
Також повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.
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Для того, що би "брати на переляк" - потрібні успішні історичні ПРИКЛАДИ!
Ці дві країни вже давно не на боці ЄУ.
ЄС хочуть ще одну Угорщину, яка демонстративно цілуватиметься з рф?
сербія гнила країна і вона постійно намагається себе протиставляти західному менталітету і для цього використовує росію.
водночас заради бабла серби обрали курс на европу а це означає що треба обирати між НАТО і росією.
клясика - і на прутень серби хочуть сісти і рибку з'їсти.
дуже цікавий шпагат.
проститутка не знає до якого клієнта їхати.
будемо жувати попкорн і будемо подивитися.
И для ЕС это будет испытание, которое покажет обоим сторонам, на словах ли вы только грозны или на деле