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Новини 9 травня у Росії
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Сербія може втратити право на членство в ЄС, якщо Вучич поїде в Росію на 9 травня, - Telegraph

Александр Вучич

Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Російські ЗМІ писали, що Вучич буде одним з іноземних політиків на параді 9 травня в Москві.

У відповідь європейські чиновники попередили Вучича, що його візит до РФ буде порушенням критеріїв можливого членства Сербії в ЄС і поставить під загрозу європейські амбіції його країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін використовує "фашистські практики" та привласнює перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій, - Сікорський

"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що за деякі рішення доводиться платити. Наслідком цього (можливого візиту Вучича до Москви - Ред.) є їхній невступ до Європейського союзу. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб привернути людей до участі (у параді - Ред.). Для нас це буде важливим лакмусовим папірцем. Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді", — сказав генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов.

Читайте: Сербія й Угорщина посилять оборонну співпрацю: Вучич каже, що країни рухаються до створення військового альянсу

Нагадаємо глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.

Також повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.

Також читайте: Путін запросив Сі на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві, - росЗМІ

Автор: 

Сербія (367) Євросоюз (13399) Вучич Александр (84)


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Топ коментарі
+17
А Угорщина втратить цноту в ЄС? - при поїздці Орбана до москви
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15.04.2025 21:51
+16
Еще бы и к Орбану такое применили - было бы прекрасно. Пусть венгры потом его смешивают с навозом.
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15.04.2025 21:50
+12
І МУДЬЯрию зі Словатчиною гонить обдзюреними ганчирками.
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15.04.2025 21:52
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на двух стульях - не получится как у бульбофюрера
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15.04.2025 21:49 Відповісти
Еще бы и к Орбану такое применили - было бы прекрасно. Пусть венгры потом его смешивают с навозом.
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15.04.2025 21:50 Відповісти
А Угорщина втратить цноту в ЄС? - при поїздці Орбана до москви
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15.04.2025 21:51 Відповісти
Стара хвойда ризикує втратити цноту
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15.04.2025 21:53 Відповісти
І МУДЬЯрию зі Словатчиною гонить обдзюреними ганчирками.
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15.04.2025 21:52 Відповісти
Їх, на жаль, вже не виженеш. Можна лише припинити дотації.
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15.04.2025 22:27 Відповісти
Ні-ні-ні!
Для того, що би "брати на переляк" - потрібні успішні історичні ПРИКЛАДИ!
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15.04.2025 21:55 Відповісти
та нехай їде. серби ще ті покидьки і нєхєр їм в ЄС.
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15.04.2025 21:58 Відповісти
Сербів треба перетягувати на наш бік, а не відштовхувати. Нащо в центрі Європи така собі дірка?
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16.04.2025 06:39 Відповісти
пертягни угорщину і словаччину на наш бік, які в ЄС, тому з такими поглядами і сербія. тому ще одного орбана в ЄС це надто для України і ЄС.
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16.04.2025 09:02 Відповісти
А коли в Євро Унії постане питання про виключення угорщини та словаччини ???
Ці дві країни вже давно не на боці ЄУ.
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15.04.2025 22:01 Відповісти
Європейська вісь зла - Угорщина, Словаччина та Сербія ...
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15.04.2025 22:02 Відповісти
Навіщо пропонувати членство у ЄС країні, яка без підказки на розуміє таких речей?

ЄС хочуть ще одну Угорщину, яка демонстративно цілуватиметься з рф?
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15.04.2025 22:05 Відповісти
остання звірка хто за кого.
сербія гнила країна і вона постійно намагається себе протиставляти західному менталітету і для цього використовує росію.
водночас заради бабла серби обрали курс на европу а це означає що треба обирати між НАТО і росією.
клясика - і на прутень серби хочуть сісти і рибку з'їсти.
дуже цікавий шпагат.
проститутка не знає до якого клієнта їхати.
будемо жувати попкорн і будемо подивитися.
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15.04.2025 22:17 Відповісти
Тоді зразу хай ********* словачинну бо фіцо хоче поїхати
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15.04.2025 22:37 Відповісти
"Для нас це буде важливим лакмусовим папірцем. Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді"

И для ЕС это будет испытание, которое покажет обоим сторонам, на словах ли вы только грозны или на деле
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15.04.2025 22:52 Відповісти
А ****** з фіциками?
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16.04.2025 07:28 Відповісти
 
 