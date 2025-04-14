ЄС заборонив кандидатам на вступ брати участь у параді 9 травня в Москві, - глава МЗС Латвії Браже

Європейський Союз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Учора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції", - розповіла Браже.

За її словами, під час зустрічі 13 квітня представники ЄС дали чітку вказівку: "Не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС".

Також вона зазначила, що під час наступних дискусій йтиметься про подальшу фінансову й військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Вона наголосила, що шокуюча атака РФ на Суми 13 квітня лише підкреслює цю необхідність.

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