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Новини 9 травня у Росії
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ЄС заборонив кандидатам на вступ брати участь у параді 9 травня в Москві, - глава МЗС Латвії Браже

Латвія не розглядає відправку своїх військ до України

Європейський Союз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Учора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції", - розповіла Браже.

За її словами, під час зустрічі 13 квітня представники ЄС дали чітку вказівку: "Не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС".

Також вона зазначила, що під час наступних дискусій йтиметься про подальшу фінансову й військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Вона наголосила, що шокуюча атака РФ на Суми 13 квітня лише підкреслює цю необхідність.

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Автор: 

парад (377) росія (65129) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+11
Питання - а ВЖЕ членам - орбанам можна папарадіть з хйлом?
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14.04.2025 13:29
+8
А українські дрони над КРАСНАЙ ПЛОЩАДЬЮ - це участь у параді?
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14.04.2025 13:31
+5
У росіян багато літаків. Росіяни навіть були в космосі. Але, я переконаний, росіяни не вміють ані літати, ані мріяти. Бо в них немає крил. Бо вони не вміють бути вільними.
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14.04.2025 13:25
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У росіян багато літаків. Росіяни навіть були в космосі. Але, я переконаний, росіяни не вміють ані літати, ані мріяти. Бо в них немає крил. Бо вони не вміють бути вільними.
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14.04.2025 13:25 Відповісти
а як же мрія бєрьозу заламаті?
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14.04.2025 13:33 Відповісти
Павлiк Морозов із розмаху пи№дить важким Фiлiном об берiзку, якiй зовсiм недавно признавався в любвi. Берiзка ламається (с)
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14.04.2025 13:38 Відповісти
Першим есесерівцем, що вернувся з Космосу живим був українець Береговий.
«Союз-3» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C пилотируемый космический корабль (KK) серии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Союз», запущенный на орбиту https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 26 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968 года c космонавтом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгием Береговым на борту. Первый в Советском Союзе пилотируемый полёт после катастрофы космического корабля «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-1 Союз-1».
А як же Востоки та Восходи??...Гагарін... - Ввиду обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 секретности первого полёта человека в космос сам факт запуска Гагарина предварительно не освещался. Широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее, специально для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE кинохроники
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14.04.2025 13:37 Відповісти
"Советская делегация в течение пяти часов доказывала, что Гагарин находился в кабине при приземлении, но отказывалась предъявить какие-либо документы на этот счет. "
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14.04.2025 16:37 Відповісти
як це заборонив?
українці дуже бажають брати участь.
похвастатись далекобійними ракетами та дронами.
чи, і цього разу, просремо......
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14.04.2025 13:27 Відповісти
Так закликав, чи вказівку дав.
Є різниця.
І цікаво, що буде з порушниками (фіцорбанами)?
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14.04.2025 13:28 Відповісти
на жаль цигани фіцорбани, не кандидати.
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14.04.2025 13:31 Відповісти
Питання - а ВЖЕ членам - орбанам можна папарадіть з хйлом?
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14.04.2025 13:29 Відповісти
А українські дрони над КРАСНАЙ ПЛОЩАДЬЮ - це участь у параді?
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14.04.2025 13:31 Відповісти
Та дронів буде замало на святі сатаністів. Потрібно застсовувати ракети Довгий Нептун, всі які є, бо на партнерів надії мало!
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14.04.2025 13:34 Відповісти
Наше МЗС повинно попередити всіх бажаючих постояти на склепі засушеного вождя про те що в разі чого - Україна не буде нести відповідальність за здохших лідорів які попруться в орду.
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14.04.2025 13:41 Відповісти
тобто лише Члєнам можна? 👀😂
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14.04.2025 13:34 Відповісти
Не удивлюсь делегации из США, не высшего уровня, конечно, но показательно.
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14.04.2025 13:34 Відповісти
Дайте нам сотню ракет на 1000 км - і хай їдуть на парад всі охочі, ми їх там привітаємо.
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14.04.2025 13:35 Відповісти
Буде "безсмертний полк охочих". ))
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14.04.2025 13:37 Відповісти
Це Ердогану, Алієву та Трампу послання?
Потрібно було ще додати щоб парад перенесли на 10 травня. А то дрони можуть розігнати всю цю шушеру на мовзолеї.
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14.04.2025 13:37 Відповісти
А не кандидатам таким як орбан, фіцо?
Може час їм за це видати чорну мітку на відступ з ЄС?
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14.04.2025 14:18 Відповісти
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3306294/will-xi-kim-and-putin-meet-red-square-russias-victory-day @ (уривок, в перекладі):
"На Парад Победы в москві, 9 травня, в гості до путіна можуть приїхати і правитель КНДР, і Китаю. При цьому, в москві заявили, що Кім Чен Ин, мовляв, запрошення вже прийняв й надав своє "добро".
Західні політологи кажуть, що якщо 9 травня на одній трибуні в москві зберуться три диктатори (путін, Сі та Кім), то це буде чітким сигналом для США. Хоча путін також запросив і президента США Трампа на "Парад Победы". Таким чином, він хоче кинути виклик світовому порядку на чолі зі США.

Професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац заявив, що присутність Кіма та Сі буде сприйнято Заходом як єдність російсько-китайсько-північно-корейського фронту. Однак заступник директора Інституту північнокорейських досліджень, Йонсі Паек у Єла, вважає, що поява Кіма в москві поставить Сі в незручну позицію, бо Пекін, начебто, не бажає бути на офіційному рівні в одній купі з КНДР."
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14.04.2025 14:20 Відповісти
Невже хтось з кандидатів милився поїхати? А якщо орбан поїде, Угорщину виключать?
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14.04.2025 14:46 Відповісти
А члЄнам можна?
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14.04.2025 15:10 Відповісти
 
 