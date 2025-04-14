ЄС заборонив кандидатам на вступ брати участь у параді 9 травня в Москві, - глава МЗС Латвії Браже
Європейський Союз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Учора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції", - розповіла Браже.
За її словами, під час зустрічі 13 квітня представники ЄС дали чітку вказівку: "Не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС".
Також вона зазначила, що під час наступних дискусій йтиметься про подальшу фінансову й військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Вона наголосила, що шокуюча атака РФ на Суми 13 квітня лише підкреслює цю необхідність.
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українці дуже бажають брати участь.
похвастатись далекобійними ракетами та дронами.
чи, і цього разу, просремо......
Є різниця.
І цікаво, що буде з порушниками (фіцорбанами)?
Потрібно було ще додати щоб парад перенесли на 10 травня. А то дрони можуть розігнати всю цю шушеру на мовзолеї.
Може час їм за це видати чорну мітку на відступ з ЄС?
"На Парад Победы в москві, 9 травня, в гості до путіна можуть приїхати і правитель КНДР, і Китаю. При цьому, в москві заявили, що Кім Чен Ин, мовляв, запрошення вже прийняв й надав своє "добро".
Західні політологи кажуть, що якщо 9 травня на одній трибуні в москві зберуться три диктатори (путін, Сі та Кім), то це буде чітким сигналом для США. Хоча путін також запросив і президента США Трампа на "Парад Победы". Таким чином, він хоче кинути виклик світовому порядку на чолі зі США.
Професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац заявив, що присутність Кіма та Сі буде сприйнято Заходом як єдність російсько-китайсько-північно-корейського фронту. Однак заступник директора Інституту північнокорейських досліджень, Йонсі Паек у Єла, вважає, що поява Кіма в москві поставить Сі в незручну позицію, бо Пекін, начебто, не бажає бути на офіційному рівні в одній купі з КНДР."