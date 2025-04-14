Україна стала кандидатом до ЄС понад пів року тому, а переговори про кластери досі не почалися, - МЗС Литви

Держави-члени ЄС мають діяти рішуче для усунення штучних інституційних перешкод на шляху європейської інтеграції України та визначити 1 січня 2030 року як дату вступу України до Європейського Союзу. Це реалістичний термін, а такі дії є ключовими для гарантування безпеки всього ЄС.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо обговорити дату, коли Україна має стати членом ЄС. Я вважаю, що 1 січня 2030 року є дуже досяжною датою.. .... Якщо вести зворотній відлік часу від 1 січня 2030 року, це надає нам дуже жорсткий розклад для роботи, щоб розпочати переговори з відкриття кластерів. Ми все ще не зробили цього, хоча минуло більше пів року, як Україна стала країною-кандидатом", - пояснив міністр.

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За словами Будріса, причина цього уповільнення відома, і вона не є проблемою України - це проблема дієздатності європейських інституцій.

"Процедури в європейських інституціях є проблемою. Це проблема одного з нас, хто не бачить можливості робити належні речі - я навіть не вдаюся до інших причин, чому це відбувається. Ми маємо підходити до цього з відкритими очима та знайти рішення для усунення цих перешкод. Це дуже важливо, адже від цього залежить безпека Європи у майбутньому", - додав очільник МЗС Литви.

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