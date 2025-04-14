Путін використовує "фашистські практики" та привласнює перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься використати 9 травня у РФ, прикриваючи свою агресію проти України риторикою боротьби з фашизмом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сікорський наголосив, що сучасна Росія – це авторитарна держава, яка веде загарбницьку війну, позбавляючи сусідній народ права на ідентичність.

"Путін намагатиметься ввести світ в оману, заявляючи, що бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні. Це, звісно, чергова брехня. Росія – авторитарна держава, в якій сьогодні більше політичних в'язнів, ніж за часів Брежнєва. Вона вторгається до сусідніх країн і намагається позбавити велику сусідню націю права на власну ідентичність. Це – фашистські практики", - заявив він.

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Глава МЗС Польщі також наголосив, що перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом у Другій світовій війні – це спільне надбання багатьох народів, зокрема й українців, які воювали у складі Червоної армії.

"У Другій світовій війні боролися не лише росіяни. Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволяючи, зокрема, Польщу та беручи Берлін. Тож перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом не є власністю Путіна, і його використання цієї перемоги для дискредитації України – це привласнення історії", - додав Сікорський.

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