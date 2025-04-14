Путін використовує "фашистські практики" та привласнює перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься використати 9 травня у РФ, прикриваючи свою агресію проти України риторикою боротьби з фашизмом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Сікорський наголосив, що сучасна Росія – це авторитарна держава, яка веде загарбницьку війну, позбавляючи сусідній народ права на ідентичність.
"Путін намагатиметься ввести світ в оману, заявляючи, що бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні. Це, звісно, чергова брехня. Росія – авторитарна держава, в якій сьогодні більше політичних в'язнів, ніж за часів Брежнєва. Вона вторгається до сусідніх країн і намагається позбавити велику сусідню націю права на власну ідентичність. Це – фашистські практики", - заявив він.
Глава МЗС Польщі також наголосив, що перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом у Другій світовій війні – це спільне надбання багатьох народів, зокрема й українців, які воювали у складі Червоної армії.
"У Другій світовій війні боролися не лише росіяни. Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволяючи, зокрема, Польщу та беручи Берлін. Тож перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом не є власністю Путіна, і його використання цієї перемоги для дискредитації України – це привласнення історії", - додав Сікорський.
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В Німеччині був націонал-соціалізм, брат соціалізму в совку.
По ходу в мире день смерти Путина станет всепланетным праздником.
ліліпутін прямим текстом казав що доктор гебельс - "талантлівий чєловек", а його книжки у *******%фюрера - настольні перед сном...
РУСЬКІ ПЕРЕМОГЛИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.
Це теж саме як сказати шо і французи краіна переможець у ДСВ.
А рашка гітлера виростила, виплекала, вчила на своїх полігонах його танкистів та льотчиків, заправляла паливом його танки та літаки. А потім разом з ним почала війну, напала на Польщу, відкусила собі частку того, що потім буде Західною Україною, Бесарабією, Прибалтикою...
І тільки через два роки друзі стали ворогами, обидва готувалися напасти один на одного, але гітлер встиг раніше! Тоді срср і вигадав оту "Велику Вітчизняну Війну", що почалася 21 червня 1941 року. Бо у Другій Світовій від 1 вересня 1939 року роль срср далеко не така героїчна!
І цього путлер ніколи нікому не говорить. Соромиться, чілішолі?..