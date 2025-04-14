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Новини 9 травня у Росії
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Путін використовує "фашистські практики" та привласнює перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій, - Сікорський

Володимир Путін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься використати 9 травня у РФ, прикриваючи свою агресію проти України риторикою боротьби з фашизмом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сікорський наголосив, що сучасна Росія – це авторитарна держава, яка веде загарбницьку війну, позбавляючи сусідній народ права на ідентичність.

"Путін намагатиметься ввести світ в оману, заявляючи, що бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні. Це, звісно, чергова брехня. Росія – авторитарна держава, в якій сьогодні більше політичних в'язнів, ніж за часів Брежнєва. Вона вторгається до сусідніх країн і намагається позбавити велику сусідню націю права на власну ідентичність. Це – фашистські практики", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня

Глава МЗС Польщі також наголосив, що перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом у Другій світовій війні – це спільне надбання багатьох народів, зокрема й українців, які воювали у складі Червоної армії.

"У Другій світовій війні боролися не лише росіяни. Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволяючи, зокрема, Польщу та беручи Берлін. Тож перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом не є власністю Путіна, і його використання цієї перемоги для дискредитації України – це привласнення історії", - додав Сікорський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запросив Сі на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві, - росЗМІ

Автор: 

Друга світова війна (292) День Перемоги (438) нацизм (148) путін володимир (23803) росія (65129) Сікорський Радослав (249)


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Топ коментарі
+24
Раша гірша за нацистську Німетчину
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14.04.2025 22:26
+12
Мою бабулю з дітьми німці знаючи про те що чоловік мій дід вигнали з хати та не трогали а коли прийшли у на хвилинку 1946 кдб і взнали що в хаті жили німці просто спалили хату значи що 4 дітей і чоловік загинув зрівняйте
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14.04.2025 22:40
+9
Та фашисти брали б уроки у цього нелюда!
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14.04.2025 22:42
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Раша гірша за нацистську Німетчину
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14.04.2025 22:26 Відповісти
Тому її і далі назву ху....лостан.
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15.04.2025 06:09 Відповісти
Та вождь у них - ************.
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15.04.2025 07:25 Відповісти
коментувати путіна має лікуючий психіатр, а не міністр закордонних справ
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14.04.2025 22:34 Відповісти
Мою бабулю з дітьми німці знаючи про те що чоловік мій дід вигнали з хати та не трогали а коли прийшли у на хвилинку 1946 кдб і взнали що в хаті жили німці просто спалили хату значи що 4 дітей і чоловік загинув зрівняйте
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14.04.2025 22:40 Відповісти
Та фашисти брали б уроки у цього нелюда!
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14.04.2025 22:42 Відповісти
Фашизм- то в Італії був. Те що зараз в рашці.
В Німеччині був націонал-соціалізм, брат соціалізму в совку.
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14.04.2025 23:02 Відповісти
Німці при нацистах вчора. Сьогодні кацапи при рашистах. А бажання і тих, і цих однакові. Ми - лутШіє, а всі інші - другий сорт. І трампА теж.
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14.04.2025 22:48 Відповісти
Чого йому не дуркувати - кацапи підтримують цього ********
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14.04.2025 22:48 Відповісти
Колективне *****!
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15.04.2025 12:08 Відповісти
Забавно когда о нацизме говорит уйло, у которого в стране возможны такие явления как Тесак, Рыжий Тарзан, отрезания голов мигрантам, рейды на жилища цыган, и прочие вкусняшки.

По ходу в мире день смерти Путина станет всепланетным праздником.
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14.04.2025 22:49 Відповісти
Раіся це натуральний неонацистський режим. Кристалізований.
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14.04.2025 22:54 Відповісти
Фашистський. Нацизм в їх ідеології, будемо справедливі, потрібно шукати з мікроскопом.
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14.04.2025 23:01 Відповісти
От новина.
ліліпутін прямим текстом казав що доктор гебельс - "талантлівий чєловек", а його книжки у *******%фюрера - настольні перед сном...
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14.04.2025 23:17 Відповісти
Помилка в назві. Замість рф повинно бути срср.
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14.04.2025 23:44 Відповісти
НОВИЙ АНЕКДОТ

РУСЬКІ ПЕРЕМОГЛИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.

Це теж саме як сказати шо і французи краіна переможець у ДСВ.
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14.04.2025 23:46 Відповісти
Ще гірше - Франція хоч просто здалась ворогу та була окупована. Та й то пручалася: партизани, підпілля, Де Голль...
А рашка гітлера виростила, виплекала, вчила на своїх полігонах його танкистів та льотчиків, заправляла паливом його танки та літаки. А потім разом з ним почала війну, напала на Польщу, відкусила собі частку того, що потім буде Західною Україною, Бесарабією, Прибалтикою...
І тільки через два роки друзі стали ворогами, обидва готувалися напасти один на одного, але гітлер встиг раніше! Тоді срср і вигадав оту "Велику Вітчизняну Війну", що почалася 21 червня 1941 року. Бо у Другій Світовій від 1 вересня 1939 року роль срср далеко не така героїчна!

І цього путлер ніколи нікому не говорить. Соромиться, чілішолі?..
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15.04.2025 10:43 Відповісти
А до чого тут фото *****, втираючого соплі?
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15.04.2025 05:10 Відповісти
То останній мозок витікає
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15.04.2025 06:12 Відповісти
Погано, що дід у 45 році закінчив війну не побудив фашистів до кінця. Зараз нам цю роботу треба довести до кінця. Ху....ло може привласнювати все що завгодно, на те воно і ху...ло, но світу правда відома, тому він і святкує 8 травня
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15.04.2025 06:06 Відповісти
"диды" насильники? Даже книга есть вроде "Изнасилованная Европа". Это не было ни спасением, не перемогой. Европейцам больше нравились цивилизованные немцы.
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15.04.2025 08:16 Відповісти
 
 