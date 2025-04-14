Глава МЗС України Андрій Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня.

Про це заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Сибіга за домовленістю зі мною і Каєю Каллас також запрошує 9 травня міністрів на зустріч до Львова. Я вважаю це прекрасною ідеєю, аби показати, що Європа - там, в Україні, а не біля Путіна у Москві", - заявив Сікорський.

Він погодився з думкою Каллас, що присутність будь-якого представника країни ЄС або країни, яка претендує на членство у блоці, на заходах у Москві "було би компрометацією цієї країни".

На переконання Сікорського, з наближенням 80-річчя завершення Другої світової війни Путін "дуритиме весь світ, що він бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні".

"Звичайно, це - чергова брехня. Росія - авторитарна країна. Сьогодні в Росії більше політичних в'язнів, ніж за часів Брежнєва. І саме Росія вторгається в сусідні країни і намагається позбавити велику сусідню державу права на власну ідентичність",- підкреслив глава польської дипломатії, зауваживши, що це "практика фашистів".

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Він наголосив, що не тільки росіяни воювали у Другій світовій війні. "Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволили Польщу, взяли Берлін. Тому перемога антигітлерівської коаліції над Третім рейхом не належить Путіну, і... використання її для очорнення України є привласненням історії", - констатував Сікорський.