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Новини
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Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня

Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня.

Про це заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Міністр Сибіга за домовленістю зі мною і Каєю Каллас також запрошує 9 травня міністрів на зустріч до Львова. Я вважаю це прекрасною ідеєю, аби показати, що Європа - там, в Україні, а не біля Путіна у Москві", - заявив Сікорський.

Він погодився з думкою Каллас, що присутність будь-якого представника країни ЄС або країни, яка претендує на членство у блоці, на заходах у Москві "було би компрометацією цієї країни".

На переконання Сікорського, з наближенням 80-річчя завершення Другої світової війни Путін "дуритиме весь світ, що він бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні".

"Звичайно, це - чергова брехня. Росія - авторитарна країна. Сьогодні в Росії більше політичних в'язнів, ніж за часів Брежнєва. І саме Росія вторгається в сусідні країни і намагається позбавити велику сусідню державу права на власну ідентичність",- підкреслив глава польської дипломатії, зауваживши, що це "практика фашистів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запросив Сі на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві, - росЗМІ

Він наголосив, що не тільки росіяни воювали у Другій світовій війні. "Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволили Польщу, взяли Берлін. Тому перемога антигітлерівської коаліції над Третім рейхом не належить Путіну, і... використання її для очорнення України є привласненням історії", - констатував Сікорський.

Автор: 

День Перемоги (438) Сікорський Радослав (249) Євросоюз (13399) Сибіга Андрій (400)


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Топ коментарі
+11
Знов "9 травня", а не "8 травня"?
Совкова школа та комуняцька "історія" ніяк не відпускають?
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14.04.2025 21:30
+8
******* совок....тільуи рашка святкує 9 травня...в єс 8 травня день памяті.
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14.04.2025 21:47
+8
А що, у Зельоних свято 9 травня? Дєнь Пабєди синхронний з братскім народом? Ми ж святкуємо 8 травня з усім цивілізованим Світом День пам'яті та примирення.
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14.04.2025 22:06
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Знов "9 травня", а не "8 травня"?
Совкова школа та комуняцька "історія" ніяк не відпускають?
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14.04.2025 21:30 Відповісти
молодець. Приїдуть всі. Можна не сумніватися. Кацапи вже повідомлені?
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14.04.2025 21:33 Відповісти
Домой до себе запроси і горілочки їм налій з салом. Поговори з ними про справедливий мир.
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14.04.2025 21:37 Відповісти
бомбосховище вже оладнали по вищому гатунку. Навіть овочерізку поставили.
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14.04.2025 21:37 Відповісти
і нафуя то у Львові,давайте в Сумах !
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14.04.2025 21:41 Відповісти
в Бандерштадті буде нацціський парад ?

гарно, хлопці !

.
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14.04.2025 21:43 Відповісти
******* совок....тільуи рашка святкує 9 травня...в єс 8 травня день памяті.
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14.04.2025 21:47 Відповісти
Слава Сибиге! с зелёными яйцами мужик, в Киев не пригласил
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14.04.2025 21:55 Відповісти
А що, у Зельоних свято 9 травня? Дєнь Пабєди синхронний з братскім народом? Ми ж святкуємо 8 травня з усім цивілізованим Світом День пам'яті та примирення.
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14.04.2025 22:06 Відповісти
Взагалі то, ми не святкуємо; ми поминаємо. Святкують тільки йо#нуті або хворі на кшталт кацапні.
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15.04.2025 07:14 Відповісти
Займаються всім чим завгодно тільки не війною.
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14.04.2025 22:12 Відповісти
як би не прилетіло від куйла "поздравлєніє" ?Накуй в часі війни кому.потрібні ці совкові "традиції"???
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14.04.2025 22:15 Відповісти
Контужений совком Сібіга вважає окупаційну червону армію визвольною. Одна меншовартісна скотина призначила іншу міністром МЗС.
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14.04.2025 22:30 Відповісти
І хто до цього покидька поїде ?
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14.04.2025 23:04 Відповісти
 
 