Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня як альтернативу параду Путіна в Москві, - Politico
Український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.
Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі 8 квітня. Він закликав європейських лідерів приїхати до Києва в знак солідарності з Україною.
"Закликаємо продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Сибіга.
Крім того, президент України Володимир Зеленський хоче використати цю можливість для проведення зустрічі з лідерами коаліції, які готові визначити гарантії безпеки для України після можливого досягнення домовленості про припинення вогню.
Місце проведення цієї потенційної зустрічі наразі не уточнено. Водночас європейські дипломати повідомили на умовах анонімності, що на початку травня можуть відбутися візити глав держав, включно з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
9 травня у Росії
Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.
Потім стало відомо, що до Москви на 9 травня планують прибути самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоробрі еуропейці стоятимуть на трибуні та показиватимуть "факи" *********** ракетам.
Так ясно уявляю це!
"А дайте ще П'ЯТЬ Патріотів!!!"
Бо в мАцквє краща ППО у світі, та й не наважиться Україна обстріляти красную площадь.
На відміну від *****, який легко може обстріляти Хрещатик на дєнь побєдобєсія.
жодного, навіть уламку не впало в конча заспі.
А хіба там є щось не "краще в світі"?
У нас же в середмістя прилітає регулярно.
ППО там краща тому, що стягнули купу РЕБ і ЗРК, через що періодичні влучання в НПЗ та інші промки.
Безпілотники атакували Москву та область: вибухи пролунали у районі Кутузовського проспекту. ВIДЕО
Але результат був - тільки пара влучань в житлові багатоповерхівки.
Володимир: Українська делегація, на зустрічі в США з проукраїнським республіканцем Доном Бейконом.
Звісно ж Жан Беленюк , кращий дипломат і перемовник ніж П.Порошенко (останнього Слуги не випустили за кордон).
Який президент, така й делегація…
TimTaller: А чого Монатіка не взяли? Де зірки "Розсміши коміка" та "МумуХахатала"?
Lida Sha: Зеленський зміг знову принести усім нам нові проблеми зі Сполученими Штатами.
На переговори до США поїхала наша делегація, яка отримала гроші на консультації на 2,5 млн доларів, і змогла досягти... нічого!
де, цей стронгмен плазун? які закони вигадав? чи, в україні?
таурусами
от тоді було б свято справжнє
А то ублюдки чинять геноцид
а потім ще й на парадах
відкрито гарцюють.
в україні, 8 травня ніколи знову!!!
чи, ****, настільки відбитий малорос, що ніяк не вийде з шашликів на 9 мая?
Может ещё парад проведут?)))
А если серьёзно - это просто инфоповод
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly57vq6kyro