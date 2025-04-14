Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня як альтернативу параду Путіна в Москві, - Politico

Український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі 8 квітня. Він закликав європейських лідерів приїхати до Києва в знак солідарності з Україною.

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"Закликаємо продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Сибіга.

Крім того, президент України Володимир Зеленський хоче використати цю можливість для проведення зустрічі з лідерами коаліції, які готові визначити гарантії безпеки для України після можливого досягнення домовленості про припинення вогню.

Місце проведення цієї потенційної зустрічі наразі не уточнено. Водночас європейські дипломати повідомили на умовах анонімності, що на початку травня можуть відбутися візити глав держав, включно з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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9 травня у Росії

Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.

Потім стало відомо, що до Москви на 9 травня планують прибути самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.

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