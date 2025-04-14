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Новини 9 травня у Росії
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Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня як альтернативу параду Путіна в Москві, - Politico

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад. 

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі 8 квітня. Він закликав європейських лідерів приїхати до Києва в знак солідарності з Україною.

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"Закликаємо продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Сибіга.

Крім того, президент України Володимир Зеленський хоче використати цю можливість для проведення зустрічі з лідерами коаліції, які готові визначити гарантії безпеки для України після можливого досягнення домовленості про припинення вогню.

Місце проведення цієї потенційної зустрічі наразі не уточнено. Водночас європейські дипломати повідомили на умовах анонімності, що на початку травня можуть відбутися візити глав держав, включно з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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9 травня у Росії

Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.

Потім стало відомо, що до Москви на 9 травня планують прибути самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.

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Автор: 

візит (1583) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+13
Зелені хернею маяться замість роботи
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14.04.2025 14:57
+12
ну, тоді логічніше було б на 8 травня...
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14.04.2025 14:57
+11
нагадайте, цьому гундосому олігофрену, шо притомні українці не визнають 9 мая дєнь пабєди ділдов!
в україні, 8 травня ніколи знову!!!
чи, ****, настільки відбитий малорос, що ніяк не вийде з шашликів на 9 мая?
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14.04.2025 15:13
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Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня як альтернативу параду Путіна в Москві

Хоробрі еуропейці стоятимуть на трибуні та показиватимуть "факи" *********** ракетам.
Так ясно уявляю це!
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14.04.2025 14:53 Відповісти
Алекс Скела,Ваш сарказм добре розумію, але ж маю надію,що адекватні люди зробили висновки із ситуації,особливо коли справа стосується їх власних тушок! А як що на повному серйозі, то ідея непогана. Хай покажуть,що не обісралися та відчують війну хоч трохи.
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14.04.2025 15:00 Відповісти
Худше, іде партія зелених з прапорцями. І починають... стався зє.. стався зє...
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14.04.2025 15:34 Відповісти
Слався)
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14.04.2025 15:35 Відповісти
Та ні. Саме "стався".
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14.04.2025 16:36 Відповісти
В сенсі "з Україною стався повний ЗЕздец"
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14.04.2025 16:38 Відповісти
Зелені хернею маяться замість роботи
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14.04.2025 14:57 Відповісти
ну, тоді логічніше було б на 8 травня...
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14.04.2025 14:57 Відповісти
100 %! Чергові "успіхи" криворізької дипломатії. У всіх нормальних людей в Європі 8 травня і не свято а панехида
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14.04.2025 15:04 Відповісти
"А гарантувати безпеку ЗМОЖЕТЕ?"
"А дайте ще П'ЯТЬ Патріотів!!!"
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14.04.2025 14:58 Відповісти
Треба сказать шо можемо, *** будемо, ну а як прилетить ну значить судьба. Зато тоді за нас НАТА піде в атаку
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14.04.2025 15:06 Відповісти
Не приїдуть, на відміну від запрошених до мАцкви.
Бо в мАцквє краща ППО у світі, та й не наважиться Україна обстріляти красную площадь.
На відміну від *****, який легко може обстріляти Хрещатик на дєнь побєдобєсія.
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14.04.2025 14:58 Відповісти
Але чому не наважиться, а то путін нападьот чи шо?
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14.04.2025 15:03 Відповісти
саме так.
жодного, навіть уламку не впало в конча заспі.
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14.04.2025 15:53 Відповісти
Глпвное чтобы зелень не пропустила поездку на КРОВАВУЮ РЛОЩАДЬ!!!
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14.04.2025 15:43 Відповісти
"[…] в мАцквє краща ППО у світі […]"

А хіба там є щось не "краще в світі"?
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14.04.2025 17:16 Відповісти
Ну, збивають вони все, що летить, поки за всі атаки минулого року не було жодного влучання у якийсь важливий об'єкт саме в місті. По передмістю бувало, по ТЕС і НПЗ навалили. В межах МКАДу лише побиті житлові будинки, небагато.
У нас же в середмістя прилітає регулярно.
ППО там краща тому, що стягнули купу РЕБ і ЗРК, через що періодичні влучання в НПЗ та інші промки.
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14.04.2025 17:19 Відповісти
А скільки його там летіло на саму Москву?
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14.04.2025 18:27 Відповісти
Цього не знаю. Перед якимись пєрєговорамі, отих делегацій, була наймасовіша дронова атака, в тому числі на мАцкву. Більше 300 машин з нашого боку.
Безпілотники атакували Москву та область: вибухи пролунали у районі Кутузовського проспекту. ВIДЕО
Але результат був - тільки пара влучань в житлові багатоповерхівки.
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14.04.2025 18:32 Відповісти
Треба забабахати травневу платформу
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14.04.2025 15:01 Відповісти
Вроді ж по ідеї Буданов та СБВУшники мают в'ябать всим чим є девята мая по Червоній площі і влаштувати там кроваву баню з ***** та ряджених ветеранів. чи я помиляюсь і не буде такого, а якщо не буде, то чому?
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14.04.2025 15:02 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Володимир: Українська делегація, на зустрічі в США з проукраїнським республіканцем Доном Бейконом.
Звісно ж Жан Беленюк , кращий дипломат і перемовник ніж П.Порошенко (останнього Слуги не випустили за кордон).
Який президент, така й делегація…
TimTaller: А чого Монатіка не взяли? Де зірки "Розсміши коміка" та "МумуХахатала"?
Lida Sha: Зеленський зміг знову принести усім нам нові проблеми зі Сполученими Штатами.
На переговори до США поїхала наша делегація, яка отримала гроші на консультації на 2,5 млн доларів, і змогла досягти... нічого!
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14.04.2025 15:06 Відповісти
а де подівся вірстаю? якого зе!чмо особисто запхав в раду, порушуючи все, що тільки можна?
де, цей стронгмен плазун? які закони вигадав? чи, в україні?
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14.04.2025 15:20 Відповісти
їх і близько до трампа не підпустять, він не надто зоопарки ********
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14.04.2025 17:00 Відповісти
краще б рознесли військовий парад у мацкві
таурусами
от тоді було б свято справжнє
А то ублюдки чинять геноцид
а потім ще й на парадах
відкрито гарцюють.
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14.04.2025 15:13 Відповісти
нагадайте, цьому гундосому олігофрену, шо притомні українці не визнають 9 мая дєнь пабєди ділдов!
в україні, 8 травня ніколи знову!!!
чи, ****, настільки відбитий малорос, що ніяк не вийде з шашликів на 9 мая?
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14.04.2025 15:13 Відповісти
Саме так.
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14.04.2025 15:15 Відповісти
3 вересня 1939 року: Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині...10 червня 1940 року: Італія оголосила війну Франції та Великій Британії... 7 грудня 1941 року (8 грудня за азійським часом): Японія напала на Перл-Гарбор, оголосивши війну Сполученим Штатам і Британській імперії... 8 грудня 1941 року: Сполучені Штати оголосили війну Японії...11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія оголосили війну Сполученим Штатам. Того ж дня Сполучені Штати оголосили війну Німеччині та Італії... Німеччина не об'являла війну ссср, ссср не об'являв війну Німеччині...
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14.04.2025 15:18 Відповісти
Яке ж воно кончене..
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14.04.2025 15:22 Відповісти
Дебильнне нечего было придумать? Дата 8 мая этому кремлевскому зеледурку вообще незнакома? Это же заранне провальная идея! Шоу для зебилов, которые голосовали за это убожество?
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14.04.2025 15:26 Відповісти
Хм... Ну и зачем им, на 9 мая (исключительно совковый праздник), приезжать в Киев? В чем здесь альтернатива?
Может ещё парад проведут?)))
А если серьёзно - это просто инфоповод
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14.04.2025 15:33 Відповісти
Делать им больше нечего!Анекдот!
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14.04.2025 15:37 Відповісти
Як Трамп, путін і Сі можуть поділити світ - Newsweek показав мапу

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly57vq6kyro
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14.04.2025 15:41 Відповісти
Що святкуватимуть ? Один режим переміг інший, поневолив народи, винищував і грабував
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14.04.2025 17:01 Відповісти
Краще іпанув би по тому параду на масковії щоб тільки пір'я полетіло з різних тварюк. Але ж неможна, перемир'ям воно марить
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14.04.2025 18:21 Відповісти
 
 