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Трамп, ймовірно, зустрінеться з Путіним у Москві 9 травня, - Le Point

Трамп може відвідати Москву на 9 травня

Президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише французьке видання Le Point, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел видання, сторони можуть "святкувати" не стільки перемогу союзників у 1945 році, скільки їхню "спільну перемогу в мирних переговорах щодо України". 

"Якщо все піде добре для них і для їхнього спільного плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед Путіна, який побачить, що його початкове порівняння України з нацистами буде підтверджено і схвалено", - пише Le Point.

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Також джерела видання пишуть, що, згідно з планом спецпредставника США Кіта Келлога, війна може завершитися нібито 9 травня цього року. 

Зазначимо, що ні американська, ні російська сторони поки що офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретики щодо зустрічі Путіна та Трампа немає.

Також читайте: Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico

Автор: 

путін володимир (24230) росія (66478) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+33
Такого сорому в історії США ще не було!!!
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21.02.2025 20:17 Відповісти
+32
на що тоді віддавать йому рідкоземи? коли руди куй вже ліг під нашого ворога.
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21.02.2025 20:16 Відповісти
+30
Спасибо жителям канзаса за президента ********
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21.02.2025 20:15 Відповісти
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Мож з синочком бацьки породняться...
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21.02.2025 23:28 Відповісти
... сором всесвітній.
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21.02.2025 23:11 Відповісти
Армату позырыть.. Чучхе попоїсть... Сі спинку почухає... Каденція вдалася!!!
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21.02.2025 23:27 Відповісти
Головне щоб європейські пігмеї не потягнулися за Трампом.
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21.02.2025 23:38 Відповісти
Будут праздновать капитуляцию Украины. Это если "мирное соглашение" будет подписано, а оно в любой форме есть капитуляция.
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22.02.2025 00:07 Відповісти
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