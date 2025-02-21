Трамп, ймовірно, зустрінеться з Путіним у Москві 9 травня, - Le Point

Президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише французьке видання Le Point, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел видання, сторони можуть "святкувати" не стільки перемогу союзників у 1945 році, скільки їхню "спільну перемогу в мирних переговорах щодо України".

"Якщо все піде добре для них і для їхнього спільного плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед Путіна, який побачить, що його початкове порівняння України з нацистами буде підтверджено і схвалено", - пише Le Point.

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Також джерела видання пишуть, що, згідно з планом спецпредставника США Кіта Келлога, війна може завершитися нібито 9 травня цього року.

Зазначимо, що ні американська, ні російська сторони поки що офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретики щодо зустрічі Путіна та Трампа немає.

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