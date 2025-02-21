Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico

За перший місяць свого другого президентського терміну Дональд Трамп здійснив щонайменше 29 кроків, які відповідають інтересам Кремля.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання опублікувало перелік дій Трампа, які прямо чи опосередковано йдуть на користь Росії:

Телефонна розмова з Путіним - 12 лютого Трамп провів 90-хвилинну розмову з президентом РФ, попри санкції та ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Публічна похвала Путіна - Трамп подякував йому за "час і зусилля". Заклик повернути Росію до G7 - Трамп заявив, що виключення РФ було "помилкою". Визнання контролю РФ над українськими територіями - міністр оборони США Піт Гегсет назвав "нереалістичною" мету Києва повернути всі окуповані території. Твердження, що РФ має перевагу на переговорах - Трамп зазначив, що Москва "володіє всіма картами", оскільки контролює значні території України. Погодження з вимогою Кремля щодо відсутності місій НАТО в Україні - США заявили, що війська НАТО, які перебувають в Україні, не підпадають під захист статті 5 Альянсу. Категорична відмова відправляти війська США в Україну. Заклик до Європи "подбати про себе" - Трамп вважає, що союзники повинні самостійно забезпечувати власну оборону. Організація переговорів із РФ у Саудівській Аравії - без жодних попередніх умов. Відсутність представників України на цих переговорах. Виключення європейських партнерів із переговорного процесу. Твердження, що війну "розпочав Зеленський". Нібито назвав Зеленського "некомпетентним" (згодом спростовано). Мінімальна критика Путіна - Трамп майже не висловлювався про злочини Кремля. Твердження, що Путіну "можна довіряти" і він "прагне миру". Заклик до проведення виборів в Україні. Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів і кібербезпеки. Назвав Зеленського "диктатором". Підготовка інвестиційних угод із РФ - зокрема у сфері видобутку ресурсів в Арктиці. Припинення фінансування демократичних неурядових організацій - Кремль давно вимагає цього від Заходу. Оголошення боротьби з "вокізмом" - термін, який російська пропаганда використовує для критики Заходу. Критика міграційної політики ЄС - перегукується з позицією Кремля. Підтримка проросійського кандидата в Румунії - його обрання було скасоване Конституційним судом. Критика німецької влади за боротьбу з ультраправими. Підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Підтримка партії правих популістів Reform UK у Великій Британії - ця партія виступає за ослаблення ЄС. Спротив використанню терміну "російська агресія" у заявах G7. Факт повернення Трампа у Білий дім сам по собі є вигідним для Кремля. Натяк на можливу зміну Конституції США - Трамп заявив, що не проти залишитися на посаді на третій термін, як це зробив Путін у РФ.

Нагадаємо, майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.

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