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Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico
За перший місяць свого другого президентського терміну Дональд Трамп здійснив щонайменше 29 кроків, які відповідають інтересам Кремля.
Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Видання опублікувало перелік дій Трампа, які прямо чи опосередковано йдуть на користь Росії:
- Телефонна розмова з Путіним - 12 лютого Трамп провів 90-хвилинну розмову з президентом РФ, попри санкції та ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.
- Публічна похвала Путіна - Трамп подякував йому за "час і зусилля".
- Заклик повернути Росію до G7 - Трамп заявив, що виключення РФ було "помилкою".
- Визнання контролю РФ над українськими територіями - міністр оборони США Піт Гегсет назвав "нереалістичною" мету Києва повернути всі окуповані території.
- Твердження, що РФ має перевагу на переговорах - Трамп зазначив, що Москва "володіє всіма картами", оскільки контролює значні території України.
- Погодження з вимогою Кремля щодо відсутності місій НАТО в Україні - США заявили, що війська НАТО, які перебувають в Україні, не підпадають під захист статті 5 Альянсу.
- Категорична відмова відправляти війська США в Україну.
- Заклик до Європи "подбати про себе" - Трамп вважає, що союзники повинні самостійно забезпечувати власну оборону.
- Організація переговорів із РФ у Саудівській Аравії - без жодних попередніх умов.
- Відсутність представників України на цих переговорах.
- Виключення європейських партнерів із переговорного процесу.
- Твердження, що війну "розпочав Зеленський".
- Нібито назвав Зеленського "некомпетентним" (згодом спростовано).
- Мінімальна критика Путіна - Трамп майже не висловлювався про злочини Кремля.
- Твердження, що Путіну "можна довіряти" і він "прагне миру".
- Заклик до проведення виборів в Україні.
- Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів і кібербезпеки.
- Назвав Зеленського "диктатором".
- Підготовка інвестиційних угод із РФ - зокрема у сфері видобутку ресурсів в Арктиці.
- Припинення фінансування демократичних неурядових організацій - Кремль давно вимагає цього від Заходу.
- Оголошення боротьби з "вокізмом" - термін, який російська пропаганда використовує для критики Заходу.
- Критика міграційної політики ЄС - перегукується з позицією Кремля.
- Підтримка проросійського кандидата в Румунії - його обрання було скасоване Конституційним судом.
- Критика німецької влади за боротьбу з ультраправими.
- Підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
- Підтримка партії правих популістів Reform UK у Великій Британії - ця партія виступає за ослаблення ЄС.
- Спротив використанню терміну "російська агресія" у заявах G7.
- Факт повернення Трампа у Білий дім сам по собі є вигідним для Кремля.
- Натяк на можливу зміну Конституції США - Трамп заявив, що не проти залишитися на посаді на третій термін, як це зробив Путін у РФ.
Нагадаємо, майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
показати весь коментар21.02.2025 16:20 Відповісти Посилання
+12 YU ST
показати весь коментар21.02.2025 16:35 Відповісти Посилання
+10 Gordon Shumway #583497
показати весь коментар21.02.2025 16:33 Відповісти Посилання
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Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3537176
Із якими пунктами претензій до Трампа і його команди ти не згоден?
Цим по праву можна гордитися.
Гріт аген.
Зіг Маск...
Україна , в результаті , виглядає настільки достойніше за американців , що не тільки в Європі , а навіть в США починають робити висновки що до трампа і його команди
Я знаю, що моя думка з цього питання тут не зовсім популярна, але я впевнений, що угода зі США Україні потрібніша, ніж самим США.
Поясню.
Навіть за проросійського Трампа (тим більше - за Трампа) США залишаються супердержавою, від якої залежать долі світу та України зокрема.
Тому будь-який сегмент, де інтереси України та США можуть збігатися, потрібно використати, бо їх стає не так багато.
А Україна продовжує тотально залежати від США - у військовому, економічному, дипломатичному та всіх інших аспектах.
Чому Рютте, Макрон, Стармер, Дуда продовжують облизувати Трампа, хоча їхні можливості більші, ніж Україна?
Бо всі розуміють, що не можна мати штати ворогом. Особливо знаючи хворе его Трампа і те, як легко стати його ворогом, а значить і ворогом США. США впливають на весь світ, весь світ залежить від США і тому потрібно затиснути носа руками і постаратися пройти ці чотири роки з мінімальними втратами. Так міркують західні політики.
Дякую.
Oleh Ponomar
сподіватимемося що ніт.
Де ще одна дія Доні?
Що це за недопрацювання!?!
Трампісти-путіністи! Привіт всім сектантам великий та теплий ! Шоб у вас члін на лобі виріс.