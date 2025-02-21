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Новини Президент Трамп
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Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico

трамп,путін

За перший місяць свого другого президентського терміну Дональд Трамп здійснив щонайменше 29 кроків, які відповідають інтересам Кремля.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання опублікувало перелік дій Трампа, які прямо чи опосередковано йдуть на користь Росії:

  1. Телефонна розмова з Путіним - 12 лютого Трамп провів 90-хвилинну розмову з президентом РФ, попри санкції та ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.
  2. Публічна похвала Путіна - Трамп подякував йому за "час і зусилля".
  3. Заклик повернути Росію до G7 - Трамп заявив, що виключення РФ було "помилкою".
  4. Визнання контролю РФ над українськими територіями - міністр оборони США Піт Гегсет назвав "нереалістичною" мету Києва повернути всі окуповані території.
  5. Твердження, що РФ має перевагу на переговорах - Трамп зазначив, що Москва "володіє всіма картами", оскільки контролює значні території України.
  6. Погодження з вимогою Кремля щодо відсутності місій НАТО в Україні - США заявили, що війська НАТО, які перебувають в Україні, не підпадають під захист статті 5 Альянсу.
  7. Категорична відмова відправляти війська США в Україну.
  8. Заклик до Європи "подбати про себе" - Трамп вважає, що союзники повинні самостійно забезпечувати власну оборону.
  9. Організація переговорів із РФ у Саудівській Аравії - без жодних попередніх умов.
  10. Відсутність представників України на цих переговорах.
  11. Виключення європейських партнерів із переговорного процесу.
  12. Твердження, що війну "розпочав Зеленський".
  13. Нібито назвав Зеленського "некомпетентним" (згодом спростовано).
  14. Мінімальна критика Путіна - Трамп майже не висловлювався про злочини Кремля.
  15. Твердження, що Путіну "можна довіряти" і він "прагне миру".
  16. Заклик до проведення виборів в Україні.
  17. Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів і кібербезпеки.
  18. Назвав Зеленського "диктатором".
  19. Підготовка інвестиційних угод із РФ - зокрема у сфері видобутку ресурсів в Арктиці.
  20. Припинення фінансування демократичних неурядових організацій - Кремль давно вимагає цього від Заходу.
  21. Оголошення боротьби з "вокізмом" - термін, який російська пропаганда використовує для критики Заходу.
  22. Критика міграційної політики ЄС - перегукується з позицією Кремля.
  23. Підтримка проросійського кандидата в Румунії - його обрання було скасоване Конституційним судом.
  24. Критика німецької влади за боротьбу з ультраправими.
  25. Підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
  26. Підтримка партії правих популістів Reform UK у Великій Британії - ця партія виступає за ослаблення ЄС.
  27. Спротив використанню терміну "російська агресія" у заявах G7.
  28. Факт повернення Трампа у Білий дім сам по собі є вигідним для Кремля.
  29. Натяк на можливу зміну Конституції США - Трамп заявив, що не проти залишитися на посаді на третій термін, як це зробив Путін у РФ.

Нагадаємо, майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц "шокований" заявами Трампа про війну в Україні: Це класична підміна ролі злочинця і жертви

Автор: 

путін володимир (24230) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+12
Найвеличніша зовнішньо-політична перемога Трампа це нагнути злиденну Україну з розбомбленою економікою на 50% корисних копалин.
Цим по праву можна гордитися.
Гріт аген.
Зіг Маск...
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21.02.2025 16:20 Відповісти
+12
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21.02.2025 16:35 Відповісти
+10
на американському сленгові "trump" означає фарт, а на британському сленгові "trump" означає пердіти - на Амазоні вже футболки продають з цієї розшифровкою, а американці ображаються на британців, за те що їх презик просто пердун
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21.02.2025 16:33 Відповісти
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21.02.2025 16:16 Відповісти
на американському сленгові "trump" означає фарт, а на британському сленгові "trump" означає пердіти - на Амазоні вже футболки продають з цієї розшифровкою, а американці ображаються на британців, за те що їх презик просто пердун
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21.02.2025 16:33 Відповісти
А з іспанської trampa- пастка, западня. Може тому дурень викреслив іспанський варіянт із сайту БІлого Дому?
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21.02.2025 17:19 Відповісти
гарне фото, краще б йолопові підійшло лікарняне вбрання з психушки
тоді повна естетика і відповідність
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21.02.2025 17:03 Відповісти
Керівники Politico Голі Шейхолесламі та Джон Харріс у службовій записці для співробітників заперечили, що медіакомпанія отримувала якесь фінансування від уряду.
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21.02.2025 16:29 Відповісти
Fbd 601772
Трамп зробив 29 дій, які грають на користь Путіна, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3537176
Із якими пунктами претензій до Трампа і його команди ти не згоден?
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21.02.2025 16:34 Відповісти
Fbd зареєстрований 11.02.25. Воно дурне))
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21.02.2025 16:53 Відповісти
тобто скажеш, що десь з цих 29 пунктів вони збрехали? і те, що тут написано, виключно з образи на Трампона?
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21.02.2025 17:05 Відповісти
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21.02.2025 16:18 Відповісти
І чим скінчилось, так що і штати ще кацапського лайна наїдяться.
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21.02.2025 16:22 Відповісти
Найвеличніша зовнішньо-політична перемога Трампа це нагнути злиденну Україну з розбомбленою економікою на 50% корисних копалин.
Цим по праву можна гордитися.
Гріт аген.
Зіг Маск...
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21.02.2025 16:20 Відповісти
Чим "нагнула" - гучними заявами трампівських бовдурів ?
Україна , в результаті , виглядає настільки достойніше за американців , що не тільки в Європі , а навіть в США починають робити висновки що до трампа і його команди
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21.02.2025 16:28 Відповісти
Там нижче новина - Україна вже погодилась віддати половину грошей за свої копалини, аби не обзивали нашого бубу 4-х процентним...
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21.02.2025 16:37 Відповісти
Моя ремарка.

Я знаю, що моя думка з цього питання тут не зовсім популярна, але я впевнений, що угода зі США Україні потрібніша, ніж самим США.

Поясню.

Навіть за проросійського Трампа (тим більше - за Трампа) США залишаються супердержавою, від якої залежать долі світу та України зокрема.

Тому будь-який сегмент, де інтереси України та США можуть збігатися, потрібно використати, бо їх стає не так багато.

А Україна продовжує тотально залежати від США - у військовому, економічному, дипломатичному та всіх інших аспектах.

Чому Рютте, Макрон, Стармер, Дуда продовжують облизувати Трампа, хоча їхні можливості більші, ніж Україна?

Бо всі розуміють, що не можна мати штати ворогом. Особливо знаючи хворе его Трампа і те, як легко стати його ворогом, а значить і ворогом США. США впливають на весь світ, весь світ залежить від США і тому потрібно затиснути носа руками і постаратися пройти ці чотири роки з мінімальними втратами. Так міркують західні політики.

Дякую.
Oleh Ponomar
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21.02.2025 17:05 Відповісти
Нема ніякої надії на те, що пишете. Цей контракт нам боком вилізе. Приїдуть американські працівники на місце розробок копалин, ФСбешники вбʼють пару десяток американських громадян і на тобі- казусбеллє! Трамп скаже, що то укронацисти і ми матимемо другий фронт. Все на те схоже. Вони з пуйлом вже поділили до останнього гектара.PS. Орбана і Фіцо не забули.
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21.02.2025 17:26 Відповісти
Є альтернативна опція стати ворогом США на 4 роки.
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21.02.2025 17:28 Відповісти
Ви розумієте, що тут щось не те. Ми стаємо ворогами, непідписавши контракт? Це ж прямо крик душі- не підписувати. Пастка!
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21.02.2025 17:31 Відповісти
Є ненульовий шанс, що це червона лінія в інтересах нової адміністрації США. Схоже, що "дипоматичною перемогою України" в цьому кейсі може бути хіба що зміщення фокусу угоди зі сплати за вже надану зброю, на сплату за майбутню зброю і хоч якісь гарантії з боку Трампа. Відмова може привести до зміни зовнішньополітичного вектору США на політику "єдиної Русі", на кшталт "єдиного Китаю", де ми будемо невизнаною Вашингтоном державою відігравати роль під назвою "Тайвань курця".
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21.02.2025 17:44 Відповісти
якщо зеленський таки стане раком то все його геройство зіллється унітаз.
сподіватимемося що ніт.
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21.02.2025 16:22 Відповісти
Трамп - прокацапський ********.
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21.02.2025 16:23 Відповісти
Цілком справедливо і по пунктам все розписали.
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21.02.2025 16:27 Відповісти
Трамп 30 днів при владі, а тільки 29 дій на користь ху..йла.
Де ще одна дія Доні?
Що це за недопрацювання!?!
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21.02.2025 16:28 Відповісти
Пытается понравится ***** чтобы добазарится по свойски
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21.02.2025 16:34 Відповісти
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21.02.2025 16:35 Відповісти
А МИ ЙОМУ ЗА ЦЕ ВСІ НАШІ НАДРА так??
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21.02.2025 16:37 Відповісти
трамп собі смертний вирок підписуе, необучаемий якийсь - окружити себе некомпетентними ідіотами така собі стратегія, коли тобі люди порозумнішє питання ставити ще не почали
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21.02.2025 16:43 Відповісти
ІМХО - Україна цілком може впливати на Тромба і його команду , і Європа нам в цьому допоможе - через нашу діаспору в США , через тих впливових людей в США , що мають здатність мислити , треба весь час звертатись до американського суспільства , аби там всі зрозуміли - не можна давати трампістам зруйнувати світ !
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21.02.2025 16:45 Відповісти
Якщо він дійсно - "Краснов", то як ти на нього вплинеш? Він вже на гачку. І з кожною своєю дією на користь немитої він стає ще більш залежним від неї. Єдине - якщо це вдастся довести, то імпічмент гарантований, а його наступник - Венс буде на воду дмухати, щоб і собі не потрапити у в'язницю.
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21.02.2025 17:37 Відповісти
Може, й потихеньку таки впливає. До речі, ПОП вірно підмітив: стадіонна політика проти діректора стадіону не працює)
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21.02.2025 17:46 Відповісти
Росіянська наротна приказка - пі@ар пі@ра бачить здалеку
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21.02.2025 16:48 Відповісти
Рудий - агент кремля! Це вже очевидно з цього переліку, адназначна агент.
Трампісти-путіністи! Привіт всім сектантам великий та теплий ! Шоб у вас члін на лобі виріс.
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21.02.2025 16:59 Відповісти
А "наезды" на суверенитет Канады и Дании (Гренландию)?
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21.02.2025 17:06 Відповісти
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21.02.2025 17:20 Відповісти
Ще добавлю до списку. *При бажанні путіна, він без труда захопи Київ*
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21.02.2025 17:20 Відповісти
Це тільки вершина айсберга
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21.02.2025 17:27 Відповісти
Це список 29 пунктів аби відкрити на трумпа кримінальну справу за співучасть та підтримку протиправної діяльності диктатора путіна.🌚🌚🌚
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21.02.2025 17:35 Відповісти
Американські виборці, як перед тим і українські у 2019-му у більшості нагадують дітей за ментально-розумовим розвитком. Вони мають всю інформацвю про кандидата, мають приклади інших країн, мають критичні застереження від науковців, політологів, істориків і просто мислителів, але як діти хочуть спробувати запхати пальці в розетку, думаючи, шо саме їх струмом не вдарить. А воно таки вдарить. Бо то струм. Він потребує знань, розважливості і дисципліни. Але ж вони не вірять! І навіть на запитання "за кого будеш голосувати" дають оманливі відповіді, бо не хочуть признатися, шо таки запхають пальці в розетку!!!! Ось чому помиляються центри, які проводять опитування перед виборами. Бо дорослі люди на запитання, чи зроблять дурню (запхають пальці у розетку), зитаючи енергійно головою вбоки, жваво відповідають:"Та ні! Та вищо! Та хіба ж я дурний?!", знаючи, що коли ніхто не буде бачити (в кабінці), таки зроблять дурню!
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21.02.2025 17:59 Відповісти
Дуже файне порівняння! як би не було так гірко...
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21.02.2025 19:21 Відповісти
і жодного коментаря від трамподрочерів даби апровєргнуть. )) Mod Dom, секонд фірст, лдавеліна вікторія, та інші трамподрочери тутешні, ну де ви там? ) чого язики в сраки позасовували? де ваш "мир через силу"? бо по факту вже виглядає як мир через капітуляцію України..
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22.02.2025 00:37 Відповісти
є вони тут
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22.02.2025 00:51 Відповісти
 
 