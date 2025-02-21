Вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, а не Зеленського, - опитування
Майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsWeek.
В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого 2025 року, взяв участь 4071 американець.
Так 41% респондентів вважає Трампа диктатором, водночас 45% висловили протилежну думку. 14% не змогли відповісти.
Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли "так", а 45% - "ні". 33% опитаних не визначилися з відповіддю.
Серед жінок 46% вважають Трампа диктатором, серед чоловіків - 35%.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Відсотків 95-99 спитають "а хто це такий"?
Але у мене великі сумніви щодо самого цього опитування.
Трамп на посаді усього місяць. Ніде і ніхто не робить висновків про робітника, який пропрацював лише місяць
Гадаю, що мова йде про електорат демократів. Тоді не зрозуміло, в чому саме сенс цієї інформації. І так зрозуміло, що електорат демократів не вважає Трампа демократом. І ніколи не вважав.
Це все рівно, як написати "Прибічники Ющенка вважають Януковича автократом". І подати це у якості сенсації.
Що з нашою журналістикою?
Тоді малюнок отримає повноту картини.
для громадян США як донні, так і зєля є диктаторами?
цікаве кіно
а от чого громадян США не запитали про те, кого вони вважають більше диктатором:
донні, @уйла, корейського пончика, зелю?
раз вже пішла така п'янка
Слід розділяти уряд і увесь народ, як це робимо в Україні.
Як що Трамп диктатор,то зє тільки диктор!