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Новини Рейтинг Зеленського
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Вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, а не Зеленського, - опитування

Американці вважають Трампа більшим диктатором, ніж Зеленський

Майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsWeek.

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого 2025 року, взяв участь 4071 американець.

Так 41% респондентів вважає Трампа диктатором, водночас 45% висловили протилежну думку. 14% не змогли відповісти.

Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли "так", а 45% - "ні". 33% опитаних не визначилися з відповіддю.

Серед жінок 46% вважають Трампа диктатором, серед чоловіків - 35%.

Також читайте: Не варто "рвати на собі волосся" через заяви Трампа, - глава МЗС Латвії Браже

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте: Конкретики щодо зустрічі Путіна і Трампа немає, - Пєсков

Автор: 

диктатура (59) Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+19
А давайте по чесному, який взагалі відсоток амереканців знає достатньо про Україну і хто такий Зеленський.
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21.02.2025 15:15 Відповісти
+8
тобто, за фактом
для громадян США як донні, так і зєля є диктаторами?
цікаве кіно
а от чого громадян США не запитали про те, кого вони вважають більше диктатором:
донні, @уйла, корейського пончика, зелю?
раз вже пішла така п'янка
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21.02.2025 15:21 Відповісти
+8
Це як запитати українців, чи підтримував нас у 22-му році Алехандро Джамматтеї.
Відсотків 95-99 спитають "а хто це такий"?
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21.02.2025 15:21 Відповісти
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А давайте по чесному, який взагалі відсоток амереканців знає достатньо про Україну і хто такий Зеленський.
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21.02.2025 15:15 Відповісти
Це як запитати українців, чи підтримував нас у 22-му році Алехандро Джамматтеї.
Відсотків 95-99 спитають "а хто це такий"?
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21.02.2025 15:21 Відповісти
я тепер знаю - загуглив
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21.02.2025 15:25 Відповісти
Я б теж не відповів. Отака ціна цих "опитувань"
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21.02.2025 15:26 Відповісти
А хто це такий?🧐😁
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21.02.2025 20:34 Відповісти
а давайте. Зараз світ хитається як на дроті, з боку в бік, тому люди цікавляться політикою, звісно ж не на рашці, а цивілізований світ цікавиться. Ті 45% що відповіли "ні", точно в курсі
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Ви новину прочитали? Опитали 4000+ респондентів. Кого? Сонячну Каліфорнію, Нью Йорк чи там Аризону?? Які категорії, вік, стать, зайнятість і тд. Соціологічне опитування це не так просто. ( Можна сказати, що в Україні 70% проти куріння - опитавши тих хто не палить, і навпаки якщо запитати тих хто палить).
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21.02.2025 15:28 Відповісти
так в тому ж і фішка, що аудиторія різна, різні локації в опитаних. Чи навіщо тоді взагалі проводити опитування? У випадковості весь сенс і полягає.
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21.02.2025 15:50 Відповісти
Кожне опитування це не випадковість, вибирається окрема категорія наприклад населення, це всі так звикли бачити що бігає хтось з мікрофон на вулиці, і це вже опитування.
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21.02.2025 15:54 Відповісти
Чималий, бо про нашу війну за три роки у США хіба що глухий не чув.
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21.02.2025 15:34 Відповісти
Ну то прийди і викинь мене звідси.
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21.02.2025 15:49 Відповісти
Чути і цікавитись це трохи різні речі.
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21.02.2025 17:10 Відповісти
Принаймні на рівні "США допомагає Україні, президент якої Зеленський, захищатись від нападу росії" чули майже всі.
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21.02.2025 17:12 Відповісти
Можливо й знають
Але у мене великі сумніви щодо самого цього опитування.
Трамп на посаді усього місяць. Ніде і ніхто не робить висновків про робітника, який пропрацював лише місяць
Гадаю, що мова йде про електорат демократів. Тоді не зрозуміло, в чому саме сенс цієї інформації. І так зрозуміло, що електорат демократів не вважає Трампа демократом. І ніколи не вважав.
Це все рівно, як написати "Прибічники Ющенка вважають Януковича автократом". І подати це у якості сенсації.

Що з нашою журналістикою?
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21.02.2025 16:57 Відповісти
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21.02.2025 15:19 Відповісти
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21.02.2025 15:23 Відповісти
просто класіка від прозорливих провидців Ільфа і Петрова: єврей та рудий
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21.02.2025 15:38 Відповісти
Так зєля такий самий злодійкуватий як гусєкрад Паніковський ,а Трамп такий самий прямолінійний як Балаганов.
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21.02.2025 16:14 Відповісти
До Трампа більш підійде (НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ).
Тоді малюнок отримає повноту картини.
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21.02.2025 15:53 Відповісти
тобто, за фактом
для громадян США як донні, так і зєля є диктаторами?
цікаве кіно
а от чого громадян США не запитали про те, кого вони вважають більше диктатором:
донні, @уйла, корейського пончика, зелю?
раз вже пішла така п'янка
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21.02.2025 15:21 Відповісти
Демократи вважають диктатором. Ніколи такого не було і ось знову.
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21.02.2025 15:21 Відповісти
"Майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа порівняно із Володимиром Зеленським...." - ким? А У... !адміни!
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Просто вважають. Ну що ви оце починаєте? 🤣
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21.02.2025 15:25 Відповісти
просто вважають ,,,, за людей!
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21.02.2025 15:28 Відповісти
А чому бутусов не посилається на вчорашні опитування "socis "?
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21.02.2025 15:25 Відповісти
Американці обрали диктатора президентом ?
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21.02.2025 15:26 Відповісти
Що цікаво - свідомо. Project 2025 був опублікований щє до виборів.
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21.02.2025 15:36 Відповісти
"41% респондентів вважає Трампа диктатором" і ще 49% - Ілона Зіганутутого. Фулхаус.
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21.02.2025 15:26 Відповісти
В США є притомні люди... Можливо США не досягне такого дна, як паРАША....
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21.02.2025 15:26 Відповісти
Хоч я і не є прибічником Зеплісняви
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21.02.2025 15:27 Відповісти
в американській декларації про незалежність прямо сказано, що народ має право збройним способом скинути уряд який народу не подобається - і в конституції це право закріплене
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21.02.2025 16:40 Відповісти
К сожалению, легко достигнет и очень быстро. Сейчас трамп ломает старую систему, но придумать что-то новое и эффективное он не сможет - он тупой как пробка и подбирает себе правительство по принципу - "тупой и еще тупее", чтобы не выделялись на его фоне. Следующий общественный строй в сша - это фашизм. Вы посмотрите, что они делают и как разговаривают - они уже готовы к полноценному фашизму, а те нормальные люди которые там еще есть ничего не смогут с этим сделать. Одни запуганы, так как зависимы, а там с этим делом строго (если что, выгонят с работы и потеряешь все что "нажито непосильным трудом"), а другие готовы терпеть это "за деньги". У глубинного государства не получилось сменить общественный строй (да, да на этот самый фашизм) во время ковида, собственно для этого ковид и готовили. Теперь, пошла вторая попытка, глубинное государство наняло для этой цели более эффективного (*********** и отвязного) манагера, а смотрящим к нему поставили товарища маска. Кстати, товарища маска выращивали и пиарили совсем для другой цели. В недалеком будущем, когда землю захлестнут одновременно куча эпидемий, тотальных войн и полной разрухи, товарищ маск должен будет вывозить всех "желающих выжить" на луну, за деньги конечно, чтобы те там жили в бочках, на время конечно, а потом как все успокоиться мы вас "привезем обратно". Если, конечно ракета не сломается, а то уж слишком много народа сейчас живет на земле. Сейчас, под это дело разрушается ВОЗ, чтобы некому было бороться с эпидемиями, затем очередь дойдет до ООН, чтобы некому было осудить, затем дойдет очередь до ЕС, чтобы уничтожить единственного конкурента и альтернативный центр силы, способный создать и возглавить международную систему. Но, товарищ маск оказался не просто жадным и подлым барыгой, кто подписался на это дело, но и талантливым идеологом фашизма, поэтому его стали двигать дальше и приставили присматривать к "бешеному донни". Как видите, американские ребята шагают широко и у них "планов громадье" не только по уничтожению старого мира, но и людей вместе с этим миром. И какая неожиданность, будущий американский фашизм как-то сразу нашел себе естественного союзника в виде кацапстана, с его натуральным и естественным фашизмом. А на самом деле, у глубинного государства сша и кацапстана есть уже давние и тесные отношения и совместные акции по будущему разделению мира и уничтожению всех, кто не вписывается в эти планы. То есть, сша уже сделали свой выбор - кто для них союзник, а кто враг. А врагов, в "новом реальном мире" надо будет уничтожать. Сейчас, эти союзники уже работают над уничтожением ЕС и НАТО, но этому мешает Украина - она резко затормозила эти совместные планы фашистов, а ведь затем им нужно будет еще напасть на Казахстан и оккупировать центральную азию, чтобы набрать необходимого "мяса". И только потом 3-5 миллионная армия двинет на европу, но в европах "розовые пони" еще не поняли, что сша заказали их похороны и объединились для этого с кацапами.
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21.02.2025 18:29 Відповісти
Дерьмак опитування замовляв?
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21.02.2025 15:27 Відповісти
Та по барабану американцям зЄ, вони про нього і не чули. У них свої герої. Та й мірятися вавє з Трампом нічим, не та вагова категорія. Та і з пУ також. Його рівень Галустян в раші
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21.02.2025 15:27 Відповісти
Тільки рабські москалоїди кличуть ***** "пу"
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21.02.2025 15:39 Відповісти
Так 73% обрали українського Галустяна в 2019 році президентом.
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21.02.2025 16:20 Відповісти
А ви кажете - США такі, США сякі. Вони, США, різні. Там далеко не всі засранці, а більша частина не останніх американців якраз Трампа і не підтримує.
Слід розділяти уряд і увесь народ, як це робимо в Україні.
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21.02.2025 15:35 Відповісти
Вітаю американців з першим диктатором та першим олігархом! Ми цю хєрню вже давно пройшли, а Гамерика якась відстала у цьому плані.
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21.02.2025 15:41 Відповісти
Як у радянському анекдоті про "відсталу Африку/Америку/Європу".😁
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21.02.2025 15:49 Відповісти
это данные телемарахвона?
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21.02.2025 15:45 Відповісти
Трампу пох.. Хоть в 10 раз. Он дорвался до руля и никому его не отдаст.
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21.02.2025 15:46 Відповісти
Американці трохи заплутались.
Як що Трамп диктатор,то зє тільки диктор!
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21.02.2025 15:47 Відповісти
следует принять закон и ввести запрет на переговоры, договора и сделки с Трампоном, как с признанным судом уголовником и умственно неполноценным лицом
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21.02.2025 15:48 Відповісти
Ага, а у 100% людей идут месячные. Было опрошено 4071 пациентку роддома.
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21.02.2025 15:49 Відповісти
Трамп стартанув з 52.2% і всі його упороті заяви поки що ніяк не могли сприяти росту цього рейтингу. Схоже шансів досидіти каденцію в нього нема.
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21.02.2025 15:51 Відповісти
шах і мат рудому !
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Це маразм. Нащо це писати?
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21.02.2025 15:59 Відповісти
Нехай, навіть, так! І що, двадцяти відсотковий диктатор не несе загрози для країни і її народу?
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21.02.2025 16:05 Відповісти
Вітаю мудрий американський нарід! Ви зробили це разом!
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Два черевика пара. Вас тепер обох хрен відірвеш від крісла, хіба що вперед ногами.
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21.02.2025 16:28 Відповісти
Демократів опитували?
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21.02.2025 17:12 Відповісти
Брехня. Яка диктатура може бути в США, де 300 млн. стволів в людей.
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21.02.2025 19:00 Відповісти
 
 