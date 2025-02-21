Вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, а не Зеленського, - опитування

Майже вдвічі більше громадян США вважають Дональда Трампа диктатором порівняно із Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsWeek.

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого 2025 року, взяв участь 4071 американець.

Так 41% респондентів вважає Трампа диктатором, водночас 45% висловили протилежну думку. 14% не змогли відповісти.

Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли "так", а 45% - "ні". 33% опитаних не визначилися з відповіддю.

Серед жінок 46% вважають Трампа диктатором, серед чоловіків - 35%.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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