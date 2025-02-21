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Не варто "рвати на собі волосся" через заяви Трампа, - глава МЗС Латвії Браже

У Латвії закликали не нервуватися через заяви Трампа

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що не варто "жахатися та рвати на собі волосся" на тлі останніх заяв представників адміністрації Дональда Трамп. Це "не в стилі латвійської дипломатії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

Вона закликала зберігати холодну голову та не намагатися вступати в публічну риторику щодо цього.

"Жахатися і рвати на собі волосся - це не латвійський стиль дипломатії. Ми працюємо над реальною роботою", - зазначила Браже.

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Міністерка вважає, що немає потреби коментувати нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

"Все визначається нашими діями і нашими словами", - наголосила вона.

Глава МЗС зазначила, що реальність триває, і Росія не припинила атакувати Україну, тому завдання Латвії - зробити все можливе, щоб її підтримати.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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Автор: 

Латвія (1373) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+4
є ще думки що коли Трамп зрозуміє що він всюди обісрався трохи знизить свій пил,тим більше американці вже виходять на масові протести він не зможе це ігнорувати
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21.02.2025 11:40 Відповісти
+3
сергій ауслендер: "не варто отожнювати сша та режим дональда трампа"
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21.02.2025 11:28 Відповісти
+2
Абсолютно верно, своим спокойствием мир должен довести трампа до того, чтобы он начал вырывать свои рыжие волосики и не только на голове.
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21.02.2025 11:39 Відповісти
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сергій ауслендер: "не варто отожнювати сша та режим дональда трампа"
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21.02.2025 11:28 Відповісти
кто этот человек и почему его следует цитировать?
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21.02.2025 11:44 Відповісти
Той, кого ваша кодла ненавидить і тому 14 числа визнала іноагєнтом.
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21.02.2025 11:46 Відповісти
Як і не варто ототожнювати Україну з зєлєй.
Ауслендер - не дурень, якщо з рашки ще до грузинської втік.
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21.02.2025 11:45 Відповісти
Значить, не знаєте ви про нього нічого.
І правильно. Іноагєнт. Почнете цікавитись речами поза межами допуску, ще виникнуть до вас питання.
Так що проходьте повз.
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21.02.2025 11:54 Відповісти
Кажу ж, проходьте повз, ви не в темі. І не намагайтесь розібратись, бо то іноагєнт, вам ніззя.
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21.02.2025 12:14 Відповісти
Венс сказав шо це вони тільки розминаються в зовнішніи політиці - типа це тільки квіточки - ягідки будуть потім
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21.02.2025 11:28 Відповісти
є ще думки що коли Трамп зрозуміє що він всюди обісрався трохи знизить свій пил,тим більше американці вже виходять на масові протести він не зможе це ігнорувати
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21.02.2025 11:40 Відповісти
а коли Трамп виведе амер війска з Латвії на вимогу уйла, а Шольц миттю німецькі війска (оглядуючись на Рудого пердуна)... тоді теж будете дискусії вести ?
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21.02.2025 11:30 Відповісти
***** по москальському обичаю пропонує "сообразіть на троіх".Штати,Китай та рашка хочуть об"єднатись і ділити світ на власний розсуд.В історіі такі випадки були не раз,і вся та дєльожка закінчувалась як у "Весіллі в Малинівці" ділив Попандопуло.
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21.02.2025 11:35 Відповісти
Абсолютно верно, своим спокойствием мир должен довести трампа до того, чтобы он начал вырывать свои рыжие волосики и не только на голове.
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Чому виключно на цьому сайті сума угоди завжди 500 мільйонів, а на інших в мільярдах? І що цікаво-завжди. В любій новині про ці гроші, в любий день.
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21.02.2025 12:00 Відповісти
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21.02.2025 12:02 Відповісти
 
 