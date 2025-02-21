Не варто "рвати на собі волосся" через заяви Трампа, - глава МЗС Латвії Браже

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що не варто "жахатися та рвати на собі волосся" на тлі останніх заяв представників адміністрації Дональда Трамп. Це "не в стилі латвійської дипломатії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

Вона закликала зберігати холодну голову та не намагатися вступати в публічну риторику щодо цього.

"Жахатися і рвати на собі волосся - це не латвійський стиль дипломатії. Ми працюємо над реальною роботою", - зазначила Браже.

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Міністерка вважає, що немає потреби коментувати нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

"Все визначається нашими діями і нашими словами", - наголосила вона.

Глава МЗС зазначила, що реальність триває, і Росія не припинила атакувати Україну, тому завдання Латвії - зробити все можливе, щоб її підтримати.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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