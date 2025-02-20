Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів зі США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив під час виступу.
Лідер США заявив, що Штати витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа".
Він пояснив, що "Європа дає гроші під гарантії" та отримує гроші назад, "це форма позики". Водночас США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад.
"Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але вони (Україна. - Ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", - сказав Трамп
Трамп наголосив , що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду.
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
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Тоді можна говорити про копалини.
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Чисто бізнес.
Президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію про надання американським компаніям прав на видобуток українських корисних копалин в рамках "мирного плану", який він представив Дональду Трампу минулого року. Проте, як повідомили європейські та українські чиновники для FT, Зеленський, ймовірно, припустився стратегічної помилки, оскільки не вказав у своїй пропозиції загальну вартість або конкретні деталі. Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН "Це виглядало як заманювальна пропозиція для Трампа, але відсутність конкретики означала, що Трамп міг сам визначити свою ціну", - зазначив один із європейських чиновників, який був залучений до переговорів з Києвом. "Оточення Зеленського шкодує про те, як це було здійснено... вони втратили контроль над ситуацією", - додав він. Згідно з українським чиновником, Зеленському слід було бути "повністю прозорим" щодо того, що ці ресурси пов'язані з "майбутніми гарантіями американської допомоги в безпековій сфері".
Трамп, як що США продавало зброю, до речі: ні помогало (!), то не могло бути ні яких обмежень!!!Тому і війна вже 11 років!
Авантюрист и проходимец.🤢 Самовлюбленное, обидчивое, мстительное чмо.
Главное, что непонятно теперь выглядит перспектива с дальнейшей поставкой оружия...
А вы на что надеялись, дурачьё наивное?