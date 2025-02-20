Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів зі США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив під час виступу.

Лідер США заявив, що Штати витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа".

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Він пояснив, що "Європа дає гроші під гарантії" та отримує гроші назад, "це форма позики". Водночас США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад.

"Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але вони (Україна. - Ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", - сказав Трамп

Трамп наголосив , що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду.

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Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

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