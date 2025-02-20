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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів зі США, - Трамп

Трамп звинуватив Україну в зриві угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив під час виступу.

Лідер США заявив, що Штати витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа".

Також читайте: Україна не буде сировинним центром для інших, - Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних мінералів

Він пояснив, що "Європа дає гроші під гарантії" та отримує гроші назад, "це форма позики". Водночас США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад.

"Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але вони (Україна. - Ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", - сказав Трамп

Трамп наголосив , що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду.

Читайте: Зеленський заявив, що готовий оприлюднити угоду зі США про рідкісноземельні метали

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть 50% рідкісноземельних металів як плату за підтримку України у війні з РФ, - NBC News

Автор: 

США (23618) Трамп Дональд (6321) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+56
це не угода, це пограбуання
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20.02.2025 08:13 Відповісти
+43
Інколи виникає думка, що Трампа вибирали не американці а росіяни. Такой ганьби Америка ще не знала. І здається що інформація про те що у пукіна є компромат на цього ідіота не фейк.
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20.02.2025 08:17 Відповісти
+31
Воно маніпулює, бо ніякої угоди не було, був шантаж, щоб вибити з України хоч щось у якості компенсації за допомогу від попередників рудого.
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20.02.2025 08:15 Відповісти
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Повертаєм ЯЗ або виконуєм Будапештський меморандум - звільнення Украіни від окупантів у кордонах 1991 року.
Тоді можна говорити про копалини.
Робота не зроблена - оплати нема.
Чисто бізнес.
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20.02.2025 10:58 Відповісти
Оплата вже була внесена - ЯЗ.
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20.02.2025 11:52 Відповісти
Тут біда ще й в тому, що Україні більше немає що запропонувати, окрім земельних ресурсів. По суті, за часи з моменту розпаду СРСР, ми скотились на рівень сировинних африканських країн.
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20.02.2025 11:13 Відповісти
А ви в курсі в якому ракурсі Оманська Гнида подавав це Трампону коли їздив в США з планом ***** перемоги ?!..думаю навряд

Президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію про надання американським компаніям прав на видобуток українських корисних копалин в рамках "мирного плану", який він представив Дональду Трампу минулого року. Проте, як повідомили європейські та українські чиновники для FT, Зеленський, ймовірно, припустився стратегічної помилки, оскільки не вказав у своїй пропозиції загальну вартість або конкретні деталі. Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН "Це виглядало як заманювальна пропозиція для Трампа, але відсутність конкретики означала, що Трамп міг сам визначити свою ціну", - зазначив один із європейських чиновників, який був залучений до переговорів з Києвом. "Оточення Зеленського шкодує про те, як це було здійснено... вони втратили контроль над ситуацією", - додав він. Згідно з українським чиновником, Зеленському слід було бути "повністю прозорим" щодо того, що ці ресурси пов'язані з "майбутніми гарантіями американської допомоги в безпековій сфері".
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20.02.2025 11:17 Відповісти
Таке відчуття, що трамп і склав домовленість чи угоду з пуйлом, заради пограбування України...
Трамп, як що США продавало зброю, до речі: ні помогало (!), то не могло бути ні яких обмежень!!!Тому і війна вже 11 років!
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20.02.2025 11:18 Відповісти
На початку 90-х Україна вже повелась на "гарантіїї безпеки". Але на початку 90-х США це була держава-переможниця у холодній війні, держава, що провела успішну воєнну операцію в Іраку. Зараз США, це країна, що двічі обирала Дж Буша-молодшого, просрала 3 війни (в Іраку, Афганістані та Сирії), країна, авіаносну групу якої може заблокувати у Середземному Морі кацапське корито, і ця група нічого не зробить, країна, якій невдовзі прийдеться відстоювати свою першість у світі у війні за Тайвань. І вестись на якийсь розводняк від цих невдах - це самому бути ще більшим невдахою.
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20.02.2025 11:30 Відповісти
Розумно
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20.02.2025 13:37 Відповісти
Так оно тем самым и свои предвыборные обещания пустило по ветру. Когда перед выборами распинался про прекращение войны за 24 часа, набирая себе политический рейтинг, он же ни слова не говорил ни про какие металлы, но про себя уже наверняка просчитывал: "да я их быстренько уломаю - в итоге я остановил войну им, а нам всякие ништяки ископаемые(и свои фирмы на добычу пропихну, да и вообще, для начала надо влезть - а там уже я их разведу по полной программе на все, что осталось ценного) - и я победитель!"...

Авантюрист и проходимец.🤢 Самовлюбленное, обидчивое, мстительное чмо.
Главное, что непонятно теперь выглядит перспектива с дальнейшей поставкой оружия...
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Погоджуюсь з вами. Правда визначення Самовлюбленное, обидчивое, мстительное чмо. дуже підходить і до опонента Трампа. Вся сувора правда
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20.02.2025 13:30 Відповісти
Трамп таке ж брехло я к і *****, одного поля ягоди. Коли так і надалі буде то скоро американці будуть винні у війні також на рівні кацапських болотних тварин не тільки проти України а й ЄС...
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20.02.2025 11:46 Відповісти
Не Україна, а касабстан, повинна виплачувати компенсації та репарації Україні та іншим країнам!!!
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20.02.2025 12:15 Відповісти
Де знаходиться кремль Ви знаєте, можете йти просити.
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20.02.2025 15:08 Відповісти
просто Трамп зрозумів що хєр там він вижене кацапів з окупованих територій. Саме тому він і намагається тепер підспівувати *****, щоб в решті решт дістатися до тих ресурсів, за будь яку ціну, навіть не зважаючи на те, що кров ллється рікою за українську землю. В своїй власній імпотенції він звинувачує Зеленського, йому так зручно.
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20.02.2025 12:29 Відповісти
Мы многого не знаем , и не узнаем, я , мы не поддерживаем Трампа с его аппетитом на долю 50 % . Его обещалки были до выборов , сейчас все прошло , но не нужно забывать он бизнесмен с огромным стажем. Он ставит вопрос где деньги ? Наши возмущения понятны, тем самым мы прикрываем барыг которые разворовали Украину, бюджет . Ответ ЗЕ , половина денег потерялась , это пи*дец полный...
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20.02.2025 13:36 Відповісти
Пришло время сплошных самовлюблённых САМОДУРОВ-клептоманов во власти. Куда ни плюнь. Результат диктата пустоголового легковерного большинства на всех выборах. К сожалению, люди с мозгами во всех странах в меньшинстве. Боже, храни Землю!
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20.02.2025 13:47 Відповісти
черт он и в америке черт.
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20.02.2025 13:50 Відповісти
ну Трампу усі карти в руки - є звинувачення в грабунку платників податків США посадовцями України, є спецслужби щоб виконати процесуальні дії та доставити звинувачених, чому б дональд-даку не спиатти зі своїх спецслужб, чому все ще Ярмак та інші 5-6 менеджерів Зеленського все ще не на допиті в ФБР в межах процесуальних дій, які в свій час були застосовані до "найпотужнішого" Павла Івановича

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20.02.2025 13:57 Відповісти
Певно: кому сподобається.коли під твоєю хатою. хтось коверяється--порпається... У мене ось кроти--цілі могили понаривали--просто напасть... Та більшість із дописувачів чомусь .вмить. забули: що ініціатива в цій авантюрі --вийшла саме від нашого ЗЕ-комедіянта.... А сьогодні. коли ТРАМПУША--дав задній хід від України та й іще виголосив рейтинг ЗЕ-шелихвіста у--4% ( вимагаючи перевиборів у нас) воно кревно зобідилося (адже срульмани--це наймстивіше плем*я на всій планеті ЗЕМЛЯ...) НЕ виключено. що й кремлівський карлуша --втрутився і заборонив--бо. як тоді бомбити околиці Донбасу. коли там будуть занурюватися у надра специ--янки?!
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20.02.2025 14:23 Відповісти
Ничего личного, только бизнес.
А вы на что надеялись, дурачьё наивное?
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22.02.2025 07:56 Відповісти
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