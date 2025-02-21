Зустріч Трампа та Путіна залежить від прогресу в питанні припинення російсько-української війни, - Рубіо

Можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним багато в чому залежатиме від того, чи вдасться досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо.

Він розповів, що обговорював можливість такої зустрічі під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії минулого вівторка.

"Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч", - передав держсекретар США свої слова главі МЗС Росії та іншим учасникам делегації від Москви.

Під час інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж Рубіо зазначив, що "як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу".

"Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо", - сказав держсекретар США.

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Рубіо також думає, що така зустріч має стати "тим, що скріпить угоду", та що "всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати "легітимності" зустрічі між делегаціями США та Росії в Ер-Ріяді, що відбулася 18 лютого.