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Новини
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Зустріч Трампа та Путіна залежить від прогресу в питанні припинення російсько-української війни, - Рубіо

Марк Рубіо зпро зустріч Трампа та Путіна

Можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним багато в чому залежатиме від того, чи вдасться досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters, про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо.

Він розповів, що обговорював можливість такої зустрічі під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії минулого вівторка.

"Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч", - передав держсекретар США свої слова главі МЗС Росії та іншим учасникам делегації від Москви.

Під час інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж Рубіо зазначив, що "як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу".

"Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо", - сказав держсекретар США.

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Рубіо також думає, що така зустріч має стати "тим, що скріпить угоду", та що "всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати "легітимності" зустрічі між делегаціями США та Росії в Ер-Ріяді, що відбулася 18 лютого.

Автор: 

путін володимир (24230) Трамп Дональд (6321) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+9
Прогрес завис - бо Трампу не вдається вицарапати мінерали в Зелі
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21.02.2025 07:56 Відповісти
+9
Це вже не допоможе рашисти побачили самодрство і слабкысть Трампа ,тепер апетити злочинця путіна тільки зростають.
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21.02.2025 07:58 Відповісти
+9
в сша наступає ніч! трамп засинає.
наше черга обливати гімном!

з трампом все зрозуміло. до кінця каденції воно не досидить. а може і не доживе.
що, з європейськими лєвакамі толєрастамі пацифістами робити?
нам потрібна зброя! ******* і багато! зараз!
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21.02.2025 08:07 Відповісти
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Нема бога крім рижого пі..., ну а венс пророк його.
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21.02.2025 07:54 Відповісти
Donald "the Great" the first of his Name.
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21.02.2025 07:57 Відповісти
Шо ти пздш?
Перший це McDonald🤣🤣🤣
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21.02.2025 08:10 Відповісти
Прогрес завис - бо Трампу не вдається вицарапати мінерали в Зелі
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21.02.2025 07:56 Відповісти
То не просто мінерали,повний коітус має бути ,ще й ***** на це дивитися хоче.
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21.02.2025 08:21 Відповісти
Це вже не допоможе рашисти побачили самодрство і слабкысть Трампа ,тепер апетити злочинця путіна тільки зростають.
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21.02.2025 07:58 Відповісти
Нахера нам нужен той трамп?
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21.02.2025 08:03 Відповісти
в сша наступає ніч! трамп засинає.
наше черга обливати гімном!

з трампом все зрозуміло. до кінця каденції воно не досидить. а може і не доживе.
що, з європейськими лєвакамі толєрастамі пацифістами робити?
нам потрібна зброя! ******* і багато! зараз!
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21.02.2025 08:07 Відповісти
Ото цєй каброн, він одним оком з кацяпами курликае солодко, а куба то рідний острів, то вже пора, кубінцям у флоріда то вже піхій, але ж увійти в історію. God bless ZSU.
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21.02.2025 08:13 Відповісти
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21.02.2025 08:27 Відповісти
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21.02.2025 08:30 Відповісти
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21.02.2025 08:43 Відповісти
У Трампа не поняли, с кем имеют дело. Трамп уже проиграл! Он показал союзникам, что ненадежный партнер! Зачем украинским олигархам отдавать, что то Трампу? Они все это отдадут путькину, и тот действительно в 24 часа может закончить войну в Украине! И поле не паханное, для рос. пропаганды как росися спасла «братский народ» от американского порабощения, и какую охриненную победу одержал великий стратег! И наши олигархи не в накладе, они дальше будут тырить по проверенным схемам не озираясь на какие то нормы приличного поведения ( хотя в свете последних событий уже и норм никаких не осталось). Да и деньги можно не возвращать европейцам и американцам, вряд ли те рискнут связываться с расисей, что уже показало последнее десятилетие!
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21.02.2025 08:56 Відповісти
Мне кажется, что такой встречи не будет вообще, вряд ли два параноика смогут найти общий язык, предсказать поведение больных людей не возьмётся ни один врач, а тем более, когда болезнь неизлечима и непредсказуема.
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21.02.2025 09:10 Відповісти
Засєданіє нє састаитса . Бо аннушка вже не тільки купила олію, а й пролила її
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21.02.2025 09:26 Відповісти
Про Україну, без України!
Все зрозуміло! Чекаємо масштабного накату армії рф на Україну!
США допоможуть своєю байдужістю до України це зробити рф!
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21.02.2025 09:57 Відповісти
два довабойба біба і боба
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21.02.2025 10:13 Відповісти
"Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо"
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21.02.2025 15:46 Відповісти
 
 