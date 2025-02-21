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Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією, - член Європарламенту Аалтола

Міка Аалтола про ультиматум Трампа

Сполучені Штати дали Європі три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США вийдуть з Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це член Європейського парламенту Міка Аалтола написав у Х, маючи на увазі  так звану мирну угоду Трампа.

"Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати", - зазначив Аалтола.

Як повідомляє Newsweek, спостерігачі за війною, що триває вже три роки, побоюються, що Трамп може укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яка змусить Україну відмовитися від вступу в НАТО та поступитися нині окупованими територіями, фактично виконавши вимоги Москви.

Україна вже заявляє, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє.

Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є "стримуючим фактором", тому витрати на їх утримання не повинні "лягати лише на плечі американських платників податків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте – союзникам: збільшуйте свої витрати на оборону, інакше вам зателефонує Трамп

Трамп давно наполягає, щоб члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП, замість встановленого у 2014 році цільового показника у 2%.

Нагадаємо, на перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.

Автор: 

Європа (1903) НАТО (6640) путін володимир (24230) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+60
Так званій "статуї свободи" замість факелу треба причепити здоровенний хер з червоною зіркою на кінці.
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21.02.2025 07:18 Відповісти
+51
"Або зрадьте Україну-або я зраджу вас".
Д.Трамп.
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21.02.2025 07:16 Відповісти
+48
Жаль, у снайпера ТОДІ приціл збився((
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21.02.2025 07:20 Відповісти
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щоб воно не робило не йдуть справи , видно в понеділок Інавгурація відбулася
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21.02.2025 08:09 Відповісти
Зеленський - обраний лідер України. Він вчинив як Вінстон Черчилль у Другу світову - призупинив вибори на час війни, - міністр оборони Британії Джон Гілі став на бік президента України після закидів з боку Трампа
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21.02.2025 08:10 Відповісти
Капітуляція - вибори...вибори - капітуляція...що обрати?...
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21.02.2025 08:18 Відповісти
теж саме питання....
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21.02.2025 08:42 Відповісти
Ок, сольет Европа Украину
А Трамп потом все равно выведет из Европы войска
Ибо Вове Вовычу обещался
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21.02.2025 08:20 Відповісти
Лікарі безсилі це не лікується тільки спалить щоб інфекція не поширювалась .Два маразматика захотіли володарювать у всьому світі здихать пора а воно лізе зі шкури довести свою значимість а не зна що час прийшов і бог прогули ставить
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21.02.2025 08:22 Відповісти
Трампутін хоче скоріше здихатись тої України , щоб пограти спокійно у гольф. До речі, він 9 днів з 30 грав у гольф.
європі треба швидше рухати поршнями, щоб не залишитись без американського захисту.
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21.02.2025 08:23 Відповісти
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21.02.2025 08:29 Відповісти
Чого всі налякалися заяв Трампа? Нарід собі вибрав свого захисника і Лідора Вролодю Боневтіка і всі питання до нього. Йому просто не дають зустрітися з Трампом, а так би він вийшов у військовій формі, в якій тільки приїхав із окопу і запитав: "Трамп, чому ми не в НАТО"? Пам'ятаєте як верещали із задоволення, коли він це запитав у Байщдена? міг би за три роки при такій шаленній допомозі та підтримці закінчити війну, а так крав, брехав і привів зубожілих українців до розбитого, вигризеного ним, Бенею, ахметко., новінським і пінчуком коритом.
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21.02.2025 08:32 Відповісти
Кинути друзів, Європу у такий складний час, а Україну ще й обібрати - оце блдь союзник, надійний партнер, гарант.... 😱
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21.02.2025 08:41 Відповісти
Тобто все як я і передбачав. Україна йому просто прикра перешкода, яку треба якомога швидше знищити.
А тепер передбачу, вірніше, пораджу дещо ще.
Ні в якому разі не відступати, не прогинатись, не погоджуватись. Нікому. Ані Європі, ані нам.
Гірше вже точно не буде. У будь-якому разі.
Сильні поважають силу, а ще більше поважають рішучість.
Все може змінитись, дуже різко і кардинально.
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21.02.2025 09:00 Відповісти
Хоч поржем?
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21.02.2025 10:33 Відповісти
Ні.
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21.02.2025 10:33 Відповісти
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21.02.2025 09:09 Відповісти
Я не верю в такую информацию, это обычная провокация путинских щелкопёров, таким образом создаётся психологическое давление на Украину и Европу.
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21.02.2025 09:12 Відповісти
Цинічно, але...що ж тут скажеш. Насправді те, що нас усіх вб'ють, не так і погано. Зрештою, довго пам'ятатимуть.
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21.02.2025 09:25 Відповісти
Питання: навіщо нам такі "переговорники", якщо ті ж самі умови капітуляції нам пропонували кацапи і без них??? Та ж сама здача територій, та ж сама відмова від вступу до НАТО Ну і що ми тоді втрачаємо або виграємо?
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21.02.2025 09:42 Відповісти
точно, точно, а з трампоном ще і метали віддаємо
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Європа за 3 тижні повинна відростити яйця, інакше - не стане спочатку нас, а потім її
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21.02.2025 09:55 Відповісти
Європа за три роки їх не відростила, тому за три тижні вони можуть лише три рази зібратись та три рази занепокоїтися. І то це не точно.
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21.02.2025 10:13 Відповісти
А я думаю, що зарано робити массове харакіпі від Парижу до Часового Яру! Зрада Європи одночасно поставить питання доцільності складати угоди про безпеку зі США в усьому світі - США переходить у розряд неблагонадійних відморозків, з якими вже НЕБЕЗПЕЧНО мати справу! А також у розряд країн-проституток, для яких головне - чек за послуги!
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21.02.2025 09:55 Відповісти
Ні хрена собі! Тональність заяв розвернулася! Виявляється тепер головне - безпека нещасного кровавого агресора! А головна небезпека це Україна!
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21.02.2025 09:58 Відповісти
бидло банкує.
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21.02.2025 10:04 Відповісти
нажаль поки справджуються прогнози Портнікова.
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21.02.2025 10:23 Відповісти
Блефует - что-то, а из Европы они не выйдут. Просто потому, что тогда Европа поставит вопрос : "А зачем нам тогда Америка, расчёты в долларах и т. д. ? Мы тогда можем дружить с Китаем".

Канаде стоит подать заявку на присоединение к ЕС, также в ЕС надо срочно принимать Турцию и попробовать передоговориться с Британией. В таком случае эти страны резко подняли бы свою значимость, Китай предпочёл бы партнёрство с таким блоком и даже угомонил бы немного русских. А Америка бы крепко задумалась о своём поведении.
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21.02.2025 10:52 Відповісти
Європа, виженіть сша з НАТО. Побачите як сша на коліна стануть.
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21.02.2025 10:57 Відповісти
ЄС треба зрозуміти одну просту річ: з трампоном не можна бути пасивним спостерігачем. Його треба бити його ж зброєю. Він висуває дебільні та нереалістичні вимоги? ОК, ми висуваємо ще абсурдніші. Причому в ультимативній формі. І одразу ж погрожуємо катастрофічними наслідками. Якщо це чмо блефує, то чому нікому іншому не можна?

От, наприклад, руде бидло погрожувало хамасу влаштувати пекло, якщо він не віддасть заручників? Ну і що7 Заручників ніхто не віддав, пекло не спостерігається. Отак у нього з усім, Це ж барига, який НІКОЛИ не наважиться на якісь рішучі кроки.
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21.02.2025 12:08 Відповісти
Десь днями читав допис, що, якби Сі зараз використав момент - примусив ***** вивести війська з України й виплатити репарації, то Європа приєдналася б до нього і він став би лідером світу.
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21.02.2025 12:08 Відповісти
Давно треба було починати дробити "слонову ногу"....
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21.02.2025 14:18 Відповісти
Видайте рудому куколду замість нобеля премію Дарвіна - хай обтікає.
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22.02.2025 00:44 Відповісти
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