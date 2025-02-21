Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією, - член Європарламенту Аалтола

Сполучені Штати дали Європі три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США вийдуть з Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це член Європейського парламенту Міка Аалтола написав у Х, маючи на увазі так звану мирну угоду Трампа.

"Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати", - зазначив Аалтола.

Як повідомляє Newsweek, спостерігачі за війною, що триває вже три роки, побоюються, що Трамп може укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яка змусить Україну відмовитися від вступу в НАТО та поступитися нині окупованими територіями, фактично виконавши вимоги Москви.

Україна вже заявляє, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє.

Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є "стримуючим фактором", тому витрати на їх утримання не повинні "лягати лише на плечі американських платників податків".

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Трамп давно наполягає, щоб члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП, замість встановленого у 2014 році цільового показника у 2%.

Нагадаємо, на перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.