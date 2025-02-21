Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією, - член Європарламенту Аалтола
Сполучені Штати дали Європі три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США вийдуть з Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це член Європейського парламенту Міка Аалтола написав у Х, маючи на увазі так звану мирну угоду Трампа.
"Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати", - зазначив Аалтола.
Як повідомляє Newsweek, спостерігачі за війною, що триває вже три роки, побоюються, що Трамп може укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яка змусить Україну відмовитися від вступу в НАТО та поступитися нині окупованими територіями, фактично виконавши вимоги Москви.
Україна вже заявляє, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє.
Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є "стримуючим фактором", тому витрати на їх утримання не повинні "лягати лише на плечі американських платників податків".
Трамп давно наполягає, щоб члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП, замість встановленого у 2014 році цільового показника у 2%.
Нагадаємо, на перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.
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А Трамп потом все равно выведет из Европы войска
Ибо Вове Вовычу обещался
європі треба швидше рухати поршнями, щоб не залишитись без американського захисту.
А тепер передбачу, вірніше, пораджу дещо ще.
Ні в якому разі не відступати, не прогинатись, не погоджуватись. Нікому. Ані Європі, ані нам.
Гірше вже точно не буде. У будь-якому разі.
Сильні поважають силу, а ще більше поважають рішучість.
Все може змінитись, дуже різко і кардинально.
Канаде стоит подать заявку на присоединение к ЕС, также в ЕС надо срочно принимать Турцию и попробовать передоговориться с Британией. В таком случае эти страны резко подняли бы свою значимость, Китай предпочёл бы партнёрство с таким блоком и даже угомонил бы немного русских. А Америка бы крепко задумалась о своём поведении.
От, наприклад, руде бидло погрожувало хамасу влаштувати пекло, якщо він не віддасть заручників? Ну і що7 Заручників ніхто не віддав, пекло не спостерігається. Отак у нього з усім, Це ж барига, який НІКОЛИ не наважиться на якісь рішучі кроки.