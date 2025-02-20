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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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На переговорах у Саудівській Аравії Росія просила США вивести сили НАТО зі Східної Європи, - FT

На переговорах у Саудівській Аравії Росія просила США вивести сили НАТО зі Східної Європи

На перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.

Про це заявив керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Дьяконеску, пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Дьяконеску, попри те, що Вашингтон відкинув цю вимогу, немає жодних гарантій, що США зрештою не підуть на цю поступку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися від години до години або від дня до дня",- заявив він.

На думку румунського посадовця, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон під час майбутніх візитів до Вашингтона переконуватимуть президента США Дональда Трампа не йти на цей крок.

Читайте також: Переговори у Саудівській Аравії - значний перший крок до миру, - Білий дім

Видання пише, що поступки Росії з боку адміністрації Трампа, зроблені останніми днями - від відмови Україні в членстві в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією змушують східні країни Альянсу перейматися щодо намірів Трампа.

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Читайте також: РФ на переговорах зі США просила розблокувати заморожені активи та послабити санкції, - The Moscow Times

Автор: 

НАТО (6640) перемовини (3027) росія (66478) США (23618)


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Топ коментарі
+32
Так опустить Америку, как это за месяц сделал Донни, не смог ни один внешний враг. Жалкое зрелище.
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20.02.2025 21:38 Відповісти
+15
Ну, я всегда про него так и писал - самовлюбленный мошенник чистой воды. Достаточно изучить биографию этого барыги и посмотреть на результаты его первого срока.
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20.02.2025 21:47 Відповісти
+13
Насправді,на сходці там ,москалі насміялися з Трампона,і тому він накинувся на Зеленського,бо ж треба знайти винного,лиш би не його.
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20.02.2025 21:37 Відповісти
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Насправді,на сходці там ,москалі насміялися з Трампона,і тому він накинувся на Зеленського,бо ж треба знайти винного,лиш би не його.
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20.02.2025 21:37 Відповісти
Так опустить Америку, как это за месяц сделал Донни, не смог ни один внешний враг. Жалкое зрелище.
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20.02.2025 21:38 Відповісти
Знаєш я казав що він Аль Капоне ХХІ століття,забираю свої слова назад ,Трамп це звичайний барига .Принаймі злочинець Аль Капоне дотримувався чкигось норм
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20.02.2025 21:43 Відповісти
Ну, я всегда про него так и писал - самовлюбленный мошенник чистой воды. Достаточно изучить биографию этого барыги и посмотреть на результаты его первого срока.
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20.02.2025 21:47 Відповісти
Донни завербований агент с 1987 года тоді ще КГБ під погонялом "Краснов" Він як водиться куратору (***** ) жодного поганого слова не сказав і не скажи. Посольстві РФ і консульства знову запроцюють зі шпигунами РФ
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20.02.2025 23:51 Відповісти
Ви дебіли вже казочки про "агента Мальвіну" розповідали. І як результат маємо катастрофу 2019.
Тому зразу пішли *****.
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21.02.2025 00:28 Відповісти
Нiхто нiчого не опустив. Узбагойся
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20.02.2025 22:12 Відповісти
И ради этих вот высеров вас заслали сюда, руснявое одноразовое? Уже защищаете Трампа?
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20.02.2025 22:15 Відповісти
Да, Трамп - это большой позор для США!
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21.02.2025 00:37 Відповісти
Трамп як звичайний барига сказав-без проблем,мені тут Трамп Таун розбудовувати,нафіг ці витрати
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20.02.2025 21:40 Відповісти
Таки він і виведе!! За колишні США вже треба забути! Деградація в усьому, починаючи з Голлівуду!
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20.02.2025 21:42 Відповісти
ну, чого ви так.
при трампі голівуд буде знімати кіно виключно про білих поліцейських та реднеків на старих пікапах.
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20.02.2025 21:53 Відповісти
ні при трампі голівуд буде знімати як удалі руські вітязі воють скрізь а він їм допомогає
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21.02.2025 00:10 Відповісти
@ Україну не беруть до НАТО не тому, що Україна не виконала домашнє завдання та такі правила, а тому, що треба буде реально виконувати 5-у статтю.
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20.02.2025 21:44 Відповісти
Та вони її ні для кого не виконають! Щодо країн колишнього Варшавського договору- так точно!!
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20.02.2025 21:57 Відповісти
****, всього один сантиметр правіше...
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20.02.2025 21:48 Відповісти
постанова була
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20.02.2025 21:52 Відповісти
Сили НАТО обов'язково треба ввести з Польщі і Угорщини.
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20.02.2025 21:50 Відповісти
***** - навіть вимогу вивести НАТО до кордонів 1991 року касапи залишили
А більшість дурників вірять що ліліпутін полишив надію взяти Київ.
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20.02.2025 21:50 Відповісти
Забули мабуть Бучу і Мощун
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20.02.2025 23:52 Відповісти
Пішла вода в хату...
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20.02.2025 21:50 Відповісти
от ніхера не розумію!
трамп надає накази нато?
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20.02.2025 21:51 Відповісти
90% військ НАТО- це США.

Як Верховний Головнокомандувач, він може в односторонньому порядку наказати їх вивести. І весь Східний Фланг залишиться беззахистним. А там далі "гібридна війна в Балтії", "сіли самооборони прітєсняємих русскаязичних" без шевронів, і Орбан з Фіцо що блокують любі рішення ЄС з цього приводу. А Стармер і Макрон мають думати: "фігачити ядеркою по Москві чи ні"? Бо інших варіантів не буде. І Путлер певний що не зафігачать, бо слабаки, а значить, все можна.
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20.02.2025 21:58 Відповісти
Х-ло вже давно думае потопити цей англiйський острiв.
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20.02.2025 22:06 Відповісти
17 мільйонів квадратних кілометрів у ядерний попіл? У Британії лише 200 ядерних боєголовок, та й ті управляються з Вашингтона. У Франції 290. У путіна їх 5 або 6 тисяч.
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20.02.2025 22:13 Відповісти
То-то у дуди підгоріло.
Одна справа сидіти під парасолею НАТО попьордуючи про "Волинську різню", а інша лишитися наодинці проти людоїдів...
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20.02.2025 21:53 Відповісти
Волинська рiзня буде дитячею вечиркою для Дуда.
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20.02.2025 22:02 Відповісти
Кстати про ,,волынскую резню" и эксгумацию жертв, как резко у Варшавы всё затихло на эту тему
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21.02.2025 01:01 Відповісти
Трамп йде протореним шляхом ЗЕлідора. Обоє плазували перед ******, обоє пропонували "пєрєстать стрєлять", обоє казали, що жертва винна в тому, що "хароший путєн" напал, мовляв то українська влада попередників "наживалася на війні". Нічого нового, все те саме, лише масштаб цього лайна змінився.
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20.02.2025 22:11 Відповісти
Трамп це завербовани агент тоді ще КГБ який відвідував Москву 40 років йому було в 1987 році - погоняло "Краснов". ***** його напряму куратор. Фіцо і Орбан то також люди пуйла
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20.02.2025 23:54 Відповісти
А по їбалу!?
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20.02.2025 22:54 Відповісти
Для этого и собрались в Саудовской Аравий что выяснить "хотелки " из обейх сторон на бумаге , Пр. Зеленский этое мероприятие сорвал , из за подсказки .... ибо он незнает что хочит .... тагда подключаются всякие "брехуны " как вы говорите или "експерты".
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20.02.2025 22:59 Відповісти
шкода що не вивели. Європа зовсім би іншу пісню заспівала.
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Подивимося, що буде з трампом і авторитетом США..А Китай задоволений, вони вже розширюють зону впливу в світі звідки американці йдуть з ганьбою припинивши фінансувати програми "м'якої сили" ось туди і зайде юань. Ізоляціонізм це ж програшний сценарій і в підсумку призведе до обвала долара та економіки в цілому.
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20.02.2025 23:16 Відповісти
Так ось нащо ці два "суворих героя" поїдуть до Трампа. Вони будуть вмоляти його не виводити війська США з Європи, а балачки про Україну то так, "для затравки"...
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20.02.2025 23:18 Відповісти
Не просила, а вимагала. Як казав лайно рябков собірайтє манаткі
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20.02.2025 23:23 Відповісти
******** лаптей послали *****.
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21.02.2025 00:31 Відповісти
Ой, десь я вже щось схоже на це чув: - А разминируйте нам Чонгар, а...
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21.02.2025 01:01 Відповісти
Смішно.
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21.02.2025 02:38 Відповісти
А почему бы и не помочь хорошим людям ? У чубчика хватит мозгов....
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21.02.2025 07:34 Відповісти
Тю, а якщо ху@ло попросить стрибнути з літака трампа, ця адміністрація теж зробить? Ну щоб досягти миру?
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21.02.2025 08:20 Відповісти
 
 