На переговорах у Саудівській Аравії Росія просила США вивести сили НАТО зі Східної Європи, - FT

На перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.

Про це заявив керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Дьяконеску, пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Дьяконеску, попри те, що Вашингтон відкинув цю вимогу, немає жодних гарантій, що США зрештою не підуть на цю поступку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися від години до години або від дня до дня",- заявив він.

На думку румунського посадовця, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон під час майбутніх візитів до Вашингтона переконуватимуть президента США Дональда Трампа не йти на цей крок.

Читайте також: Переговори у Саудівській Аравії - значний перший крок до миру, - Білий дім

Видання пише, що поступки Росії з боку адміністрації Трампа, зроблені останніми днями - від відмови Україні в членстві в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією змушують східні країни Альянсу перейматися щодо намірів Трампа.

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Читайте також: РФ на переговорах зі США просила розблокувати заморожені активи та послабити санкції, - The Moscow Times