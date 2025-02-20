На переговорах у Саудівській Аравії Росія просила США вивести сили НАТО зі Східної Європи, - FT
На перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Американська делегація відкинула цю вимогу.
Про це заявив керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Дьяконеску, пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Дьяконеску, попри те, що Вашингтон відкинув цю вимогу, немає жодних гарантій, що США зрештою не підуть на цю поступку російському диктатору Володимиру Путіну.
"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися від години до години або від дня до дня",- заявив він.
На думку румунського посадовця, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон під час майбутніх візитів до Вашингтона переконуватимуть президента США Дональда Трампа не йти на цей крок.
Видання пише, що поступки Росії з боку адміністрації Трампа, зроблені останніми днями - від відмови Україні в членстві в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією змушують східні країни Альянсу перейматися щодо намірів Трампа.
Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.
Видання Fox News повідомляло, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому зразу пішли *****.
при трампі голівуд буде знімати кіно виключно про білих поліцейських та реднеків на старих пікапах.
А більшість дурників вірять що ліліпутін полишив надію взяти Київ.
трамп надає накази нато?
Як Верховний Головнокомандувач, він може в односторонньому порядку наказати їх вивести. І весь Східний Фланг залишиться беззахистним. А там далі "гібридна війна в Балтії", "сіли самооборони прітєсняємих русскаязичних" без шевронів, і Орбан з Фіцо що блокують любі рішення ЄС з цього приводу. А Стармер і Макрон мають думати: "фігачити ядеркою по Москві чи ні"? Бо інших варіантів не буде. І Путлер певний що не зафігачать, бо слабаки, а значить, все можна.
Одна справа сидіти під парасолею НАТО попьордуючи про "Волинську різню", а інша лишитися наодинці проти людоїдів...