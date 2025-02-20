Рютте – союзникам: збільшуйте свої витрати на оборону, інакше вам зателефонує Трамп
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні у Братиславі, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.
Рютте зауважив, що уже "22-23 держави" Альянсу витрачають мінімально необхідні 2% ВВП на оборону, однак є й ті, що цього досі не зробили.
"Я спілкуюсь із ними активно та інтенсивно, щоб впевнитись, що вони поквапляться й досягнуть показника у 2%. І гадаю, всі вони повинні зробити це до наступного літа",- сказав Рютте, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.
Генсек Альянсу додав, що у разі відмови країнам може зателефонувати президент США Дональд Трамп із жорсткішими вимогами.
"І я кажу їм: якщо ви не відреагуєте на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка, можливо, менш – ну, скажімо так, має більше часових обмежень на те, чого він хоче досягти",- заявив Рютте.
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а Мексика, Канада, Еквадор, Данія... ?
нє, зрозуміло, країн багато, до кінця терміну вистачить обиратись...
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Він все правільно каже - прокинайтеся вже почнить доставати гроши на зброю.
15 грудня 2023: Ціна за один 155-мм снаряд перевалила за https://defence-ua.com/news/tsina_za_odin_155_mm_snarjad_perevalila_za_4_tis_jevro_nimechchina_zamovljaje_jih_dlja_ukrajini_u_frantsuzkoji_kompaniji-13822.html 4 тис євро, Німеччина замовляє їх для України у французької компанії
23 січня 2024: З 2021 року 155-мм артилерійський ********* здорожчав майже у https://defence-ua.com/weapon_and_tech/155_mm_snarjadi_po_6_tisjach_dolariv_stali_realnistju_nato_zamovilo_220_tisjach_bojepripasiv-14225.html 4 рази
ПОРОШЕНКО ОЗВУЧИВ ТЕ, ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДОСІ НЕ НАВАЖУЄТЬСЯ СКАЗАТИ УКРАЇНЦЯМ І СВІТУ!
https://www.youtube.com/watch?v=dBH72DFXhBk
поки пуйло гвалтує та вбиває - трампон чистить кишені
Это в США - ОДИН ПРЕЗИДЕНТ
И у него большинство в Конгрессе
А в Европе президентов - как собак
И есть злые на Украину собаки
Разрушить отношения с США - это первый путь к полному поражению в войне
Только полный идиот станет делать подобное
То ,что ПРОГНИЛО надо разрушить