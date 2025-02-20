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Рютте – союзникам: збільшуйте свої витрати на оборону, інакше вам зателефонує Трамп

Рютте закликає союзників збільшувати витрати на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні у Братиславі, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте зауважив, що уже "22-23 держави" Альянсу витрачають мінімально необхідні 2% ВВП на оборону, однак є й ті, що цього досі не зробили.

"Я спілкуюсь із ними активно та інтенсивно, щоб впевнитись, що вони поквапляться й досягнуть показника у 2%. І гадаю, всі вони повинні зробити це до наступного літа",- сказав Рютте, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

Генсек Альянсу додав, що у разі відмови країнам може зателефонувати президент США Дональд Трамп із жорсткішими вимогами.

"І я кажу їм: якщо ви не відреагуєте на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка, можливо, менш – ну, скажімо так, має більше часових обмежень на те, чого він хоче досягти",- заявив Рютте.

Читайте також: Латвія збільшить оборонний бюджет до 5% ВВП

Автор: 

НАТО (6640) оборона (4856) Рютте Марк (462) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+14
Рютте допомогав з початку агресії, не потрібно дуркувати.
Він все правільно каже - прокинайтеся вже почнить доставати гроши на зброю.
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20.02.2025 18:41 Відповісти
+9
Рютте,ну не будь куколдом. Скажи що трамп-довбой@б.
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20.02.2025 18:34 Відповісти
+7
Незабаром станется.
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20.02.2025 18:40 Відповісти
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А Трампом еще маленьких детей не пугают? Как бабайкой.
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20.02.2025 18:33 Відповісти
Незабаром станется.
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20.02.2025 18:40 Відповісти
"Не будешь кушать - позвонит Трамп"
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20.02.2025 18:53 Відповісти
трамп, тебе Гренландія посилала ?
а Мексика, Канада, Еквадор, Данія... ?

нє, зрозуміло, країн багато, до кінця терміну вистачить обиратись...

.
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20.02.2025 18:57 Відповісти
після нападу пуйла - і буде вимагати ресурси або територію
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20.02.2025 18:33 Відповісти
втричі дорожче

.
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20.02.2025 18:59 Відповісти
Рютте,ну не будь куколдом. Скажи що трамп-довбой@б.
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20.02.2025 18:34 Відповісти
Рютте допомогав з початку агресії, не потрібно дуркувати.
Він все правільно каже - прокинайтеся вже почнить доставати гроши на зброю.
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Це шо було? І це очільник НАТО? Сподіваюсь він на колінах стояв, коли згадував про самого величайшого яйцесяйного трампакса? До чого ви докотились бл?
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20.02.2025 18:35 Відповісти
Может это сарказм был ?
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20.02.2025 18:48 Відповісти
Це було стояння на колінах з відкритим ротом від очільника НАТО.
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20.02.2025 19:06 Відповісти
В рамках ринкової економіки збільшення витрат ≠ збільшення кількості зброї.

15 грудня 2023: Ціна за один 155-мм снаряд перевалила за https://defence-ua.com/news/tsina_za_odin_155_mm_snarjad_perevalila_za_4_tis_jevro_nimechchina_zamovljaje_jih_dlja_ukrajini_u_frantsuzkoji_kompaniji-13822.html 4 тис євро, Німеччина замовляє їх для України у французької компанії

23 січня 2024: З 2021 року 155-мм артилерійський ********* здорожчав майже у https://defence-ua.com/weapon_and_tech/155_mm_snarjadi_po_6_tisjach_dolariv_stali_realnistju_nato_zamovilo_220_tisjach_bojepripasiv-14225.html 4 рази
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20.02.2025 18:36 Відповісти
Думки тверезої людини -
ПОРОШЕНКО ОЗВУЧИВ ТЕ, ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДОСІ НЕ НАВАЖУЄТЬСЯ СКАЗАТИ УКРАЇНЦЯМ І СВІТУ!

https://www.youtube.com/watch?v=dBH72DFXhBk
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20.02.2025 18:38 Відповісти
Воно не не наважується , воно завжди думало виключно за себе , за вигоду для себе . А пан Порошенко дійсно лідер , дипломат , справжній президент , вся надія на нього , а ми підтримаємо .
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20.02.2025 19:00 Відповісти
Незабаром у европєйських краінах рожевих поні та хобіхорстінгу трампом почнуть лякати неслухняних дітлахів.
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20.02.2025 18:38 Відповісти
"Сегодня вечером вас посетит Фантомас".
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20.02.2025 18:39 Відповісти
а непогана така картина маслом

поки пуйло гвалтує та вбиває - трампон чистить кишені
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Не надейтесь на Европу
Это в США - ОДИН ПРЕЗИДЕНТ
И у него большинство в Конгрессе
А в Европе президентов - как собак
И есть злые на Украину собаки
Разрушить отношения с США - это первый путь к полному поражению в войне
Только полный идиот станет делать подобное
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Так руйнує сам Тамп, зі своєю командою, Свідомо? або це така супер-гра? - Час покаже, але на сьогоднішній день, це факт.
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20.02.2025 18:48 Відповісти
Правильно делает Трамп
То ,что ПРОГНИЛО надо разрушить
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20.02.2025 18:53 Відповісти
Рютте осталось одеть малиновый пиджак и купить мерседес из 90х системы кабанчик. Будет любимый коллектор трампа
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20.02.2025 18:56 Відповісти
Кацап ,іди додому , тут не наливають.
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20.02.2025 19:02 Відповісти
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20.02.2025 19:07 Відповісти
"ТРАМБОН" може пригрозити лізі сексуальних меншин.біженцям.Гренландії .Панамі.Канаді.Україні.але сцить подзвонити до куйла і прямим текстом сказати .чи то повторити-"або виведеш війска з України. або йо..ну по кремлівських "звйоздах"
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20.02.2025 19:49 Відповісти
Rutte's job is to agree with Trump no matter what he says or does, this is the reason he was selected for the position. If Trump takes a dump under von der *****'s nose and wipes his ass with her scarf, Rutte will say the President was sending a strong message to his allies, and recommend Frau Ursula wears softer fabrics next time.
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20.02.2025 19:50 Відповісти
 
 