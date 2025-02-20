Рютте – союзникам: збільшуйте свої витрати на оборону, інакше вам зателефонує Трамп

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні у Братиславі, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте зауважив, що уже "22-23 держави" Альянсу витрачають мінімально необхідні 2% ВВП на оборону, однак є й ті, що цього досі не зробили.

"Я спілкуюсь із ними активно та інтенсивно, щоб впевнитись, що вони поквапляться й досягнуть показника у 2%. І гадаю, всі вони повинні зробити це до наступного літа",- сказав Рютте, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

Генсек Альянсу додав, що у разі відмови країнам може зателефонувати президент США Дональд Трамп із жорсткішими вимогами.

"І я кажу їм: якщо ви не відреагуєте на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка, можливо, менш – ну, скажімо так, має більше часових обмежень на те, чого він хоче досягти",- заявив Рютте.

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