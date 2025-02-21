Оточення Трампа хоче, щоб Зеленський виїхав з України, - The New York Post

Президент Володимир Зеленський має небагато, якщо взагалі має, прихильників у найближчому оточенні Дональда Трампа. Зіпсовані відносини між двома лідерами загрожують підірвати позиції України на мирних переговорах з РФ.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Хоча погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом видається раптовим, джерело, знайоме з дискусіями в Білому домі, повідомило виданню: "Для мене в цьому немає нічого нового. Я чув кілька місяців тому, що настав час для виборів і нового керівництва".

Інший співрозмовник заявив, що "найкращим випадком для Зеленського і світу є те, щоб він негайно виїхав до Франції".

Офіційний представник Білого дому на умовах анонімності поділився своїми поглядами на Зеленського, сказавши: "як і Папа Римський, я не прихильник того, хто забороняє церкви".

Ймовірно йдеться про закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією який у серпні підписав Зеленський.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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