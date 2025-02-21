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Оточення Трампа хоче, щоб Зеленський виїхав з України, - The New York Post

Оточення Трампа хоче, щоб Зеленський залишив Україну

Президент Володимир Зеленський має небагато, якщо взагалі має, прихильників у найближчому оточенні Дональда Трампа. Зіпсовані відносини між двома лідерами загрожують підірвати позиції України на мирних переговорах з РФ.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Хоча погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом видається раптовим, джерело, знайоме з дискусіями в Білому домі, повідомило виданню: "Для мене в цьому немає нічого нового. Я чув кілька місяців тому, що настав час для виборів і нового керівництва".

Інший співрозмовник заявив, що "найкращим випадком для Зеленського і світу є те, щоб він негайно виїхав до Франції".

Офіційний представник Білого дому на умовах анонімності поділився своїми поглядами на Зеленського, сказавши: "як і Папа Римський, я не прихильник того, хто забороняє церкви". 

Ймовірно йдеться про закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією який у серпні підписав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі заяви, що лунають з Києва - образи в бік Трампа - є неприйнятними, - Волтц

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Дивіться також: На кожні два вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо майже десять доларів російських збитків, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+63
Да Тромб з ****** хочуть щоб всі українці виїхали з України і віддали їм Україну на роздербан. До кого ще не дійшло що ці всі переговори тільки проти України.
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21.02.2025 08:50 Відповісти
+48
Воно повинно залишитися вдома на стовпі
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21.02.2025 08:50 Відповісти
+42
Оце нелох докерувався
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21.02.2025 08:51 Відповісти
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Тобто, варіант відповідальності вбивці сотень тисяч українців разом зі своїм кумиром путіним не розглядається? Виїхав, і живи собі далі, разом з сімейкою, зі своїми **********, а ви, хахли, можете ходити на могили своїх дітей, тих, що знайшли, опізнали й поховали.
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21.02.2025 10:51 Відповісти
українці вже "гренландські пінгвіни" трампа?
і він за наш вирішує кому бути президентом України ?

я пропустив десант US ARMY?

.
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21.02.2025 10:51 Відповісти
Шліть на хрін трампа разом з оточенням.
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21.02.2025 10:51 Відповісти
Тепер на нашу долю два @уйла, перший обіцяв за три дні, а другий закінчив за день.
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21.02.2025 11:12 Відповісти
И назначить мертвечука?
Вообще охренели уже. А чтобы х..ло убралось куда-нибудь, оно не хочет? Не удивительно.
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21.02.2025 11:21 Відповісти
Через кілька днів/тижнів ви будете сперечатися між собою про несуттєві речі і української держави не буде. Хороший план для США i ruzzkih. Замість того, щоб об'єднати зусилля, ви поливаєте брудом усіх, хто сидить в Україні, так не можна вигравати війни.
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21.02.2025 11:26 Відповісти
З Палестинцями буде їхати одним транспортов в Иорданию?
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21.02.2025 11:47 Відповісти
як зразу повилазили латентні прихильки Зе...
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21.02.2025 11:48 Відповісти
на необитаемый остров!
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21.02.2025 12:07 Відповісти
Вам його як відправити, одним цілим куском чи на фарш перекрутити, бантик розовий чи голубеьний? В копмлекті вся його партія "слуг урода" з Єрмаком та міністрами + Безглузда.
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21.02.2025 12:08 Відповісти
А навіщо ? Це вони йому рятують дупу ? Що має статися ? А може оці рідкісноземельні угоди є за то, що вони його врятують на дадуть притулок ?
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21.02.2025 12:12 Відповісти
а ми хочемо, щоб трамп виїхав зі США...
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21.02.2025 12:16 Відповісти
Взагалі то місце Зеленського в СІЗО, а потім на довгі роки в тюрмі. Втім, якщо це потрібно для спасіння України, то хрен з ним, нехай втікає у Францію. Розберемся з ним потім. Зраджених Зеленським українців все одно вже не повернеш...
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21.02.2025 12:59 Відповісти
Вова, гудбай. Нехай тобі новачка буде в подарунок.
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21.02.2025 13:05 Відповісти
Два істеричних шоумена не можуть не собачитися за оплески глядачів. На сцені тісно і хтось має піти.
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21.02.2025 13:43 Відповісти
Українці теж того хочуть... Поставте Порошенко з Залужним а щоб цей проєкт кремля, фсбшна консерва *******.
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21.02.2025 14:22 Відповісти
зграя євреїв на чолі з коломойським не для того запропонувала 73% насєлєнію- худобі свого дилетанта єврейчика- ухилянта щоб він так просто взяв і уїбав. має ще доробити вказівку коломойського і путіна посадити Порошенка зробити дефолт в Україні і знищити Україну. уйобувати не може має заслуги: зупинив ракетне і військове виробництво збудував дороги для путінських танків не ввів воєнний стан перетворив сбу на філію фсб, перетворив дбр і сбу у свій ручний "БЕРКУТ" генералів бойових ГЕРОЇВ при допомозі псів дбр і сбу і потвор портнова що називаються суддями з кайданами запхали в СІЗО....почав продаж української землі ввів множинне громадянство....ні за такі заслуги не уйобують , як мін. на другий термін ГЕТЬМАНА тим більше ,якщо то правда, що худоба- інфузорії підтримує це.
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22.02.2025 03:28 Відповісти
Старик решил вылить свою ненависть и озлобленность на Украине.Зе это только повод.Старик слетел с катушек по полной.
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21.02.2025 15:24 Відповісти
не плутай дупу зеленського з Україною
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21.02.2025 22:37 Відповісти
По поводу Трампа и Зели знаю две версии:
1. Трамп считает, что любая значимость Зели для Запада уменьшает его личное величие.
2. Ничего личного, только бизнес - обосрать контрагента позволит заключить более выгодную сделку.
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21.02.2025 15:42 Відповісти
Так це більшість українців хоче.
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21.02.2025 16:04 Відповісти
Аплодисменти вже не влаштовують Донні Чубчика, йому подавай оввації. Різанням овець в Древньому Римі зустрічали переможця з виграшного походу. Якщо і приріжуть якогось козла, то не помітять какаяразніца.Да. Какаяразніца
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21.02.2025 17:16 Відповісти
Варіант виїхав не можливий. Це має закінчитись показовим трибуналом для зеленського і його ефективних менеджерів. Як пересторога майбутнім поколінням
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21.02.2025 17:46 Відповісти
Ну якби зеленський то не є увесь народ України. Ну позбавляться вони його, то шо?
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21.02.2025 20:44 Відповісти
Оточення Зеленського хоче, щоб трамп виїхав з Америки . Краще кудись нах
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21.02.2025 21:37 Відповісти
Хоч би сказав, кого він бачить президентом.
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21.02.2025 22:49 Відповісти
Оце догралися. За чужий рахунок війни, виявляється, не виграють. Не дороги потрібно було будувати, а танки та снаряди виробляти.
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21.02.2025 22:53 Відповісти
Перехоче.
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22.02.2025 03:29 Відповісти
цього й ху.йло бажає також але вийде все навпаки : і тромб і х.уйло виїдуть разом на концерт до кобзону .
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22.02.2025 08:28 Відповісти
Навіщо до Франції? Хай до мами їде, з концертами у відбудований Газі гастролювати. А руде уйло та Бібі будуть аплодувати з шезлонгів
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22.02.2025 08:29 Відповісти
Зе- сукин син, але це наш сукин син. Тому коли і як йому їхати вирішувати нам. мабуть прийшов час послати трампа як записного *********...ка. трамп - абсолютна повія. ця істота не має ні розуму ні честі.
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22.02.2025 09:03 Відповісти
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