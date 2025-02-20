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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Деякі заяви, що лунають з Києва - образи в бік Трампа - є неприйнятними, - Волц

Волтц заявив, що Трамп розчарований Зеленським

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що деякі нещодавні заяви з України на адресу Дональда Трампа у Вашингтоні розцінюють як "образи", тоді як Києву варто було б проявити "більше вдячності".

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі 20 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Волца попросили прокоментувати заяву Трампа, де він назвав Зеленського "диктатором без виборів", і уточнити, хто, на думку президента США, винний у нинішній війні в Україні – Зеленський чи російський диктатор Володимир Путін.

Радник Трампа не дав прямої відповіді на питання, але сказав, що "розчарування президента США в Зеленському" має кілька складових.

По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього. Тож деякі заяви, які лунають з Києва – відверто кажучи, образи в бік Трампа – є неприйнятними", – заявив він, не уточнивши, про які заяви йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц

Іншим чинником, за його словами, є угода США інвестування в українські корисні копалини, яку Україна відмовляється підписати. 

Волц заявив, що угода не лише є "довготерміновою безпекою для України", але "в нас є зобовʼязання перед американськими платниками податків, і допомога їм у компенсації сотень мільярдів".

"Замість конструктивних розмов про те, який вигляд може мати ця угода, ми почули багато заяв у ЗМІ, які були вкрай прикрими", - додав радник Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа був "вишуканий план" наблизити Україну до США. Зеленський цьому завадив, - Бессент

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321) Волц Майк (92) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+34
Вдячність?! Трампу?! За що?! За пропозицію віддати все задурно?? Так вііддавали вже! ЯЗ!!
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20.02.2025 21:53 Відповісти
+20
Странно що трампісти ніразу не сказали як з москви кожен день обсирають сша і збираються стерти Вашингтон в радіоактивний попіл. Зате образи з України вони чують
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20.02.2025 21:57 Відповісти
+20
А прийнятно народ який воює з варварами ображати і урівнювати жертву з агресором ?чи прийнятна зустріч рудого з кривавим катом ?чи прийнятно так брехати коли Україні США надали допомогу в 170 мільярдів доларів третина з яких залишилась в США ,ну а рудий вигадав 350 мільярдів?
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20.02.2025 21:57 Відповісти
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Видно американські платники податків не чули про це бо телемарафон наш вони не дивляться. Пролунало пряме звинувачення у крадіжці. Так виділіть кошти з держбюджету і на телеканалах США купить ефірний час і розповідайте самі чому цього не роблять? Якщо цього не роблять значить не все так добре.
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20.02.2025 23:20 Відповісти
Цікаво, і що ця безхребетна підстілка може "радити" Трампу? Понабирав ідіотів "за оголошенням"...
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20.02.2025 23:09 Відповісти
По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили український народ, платники податків, що віддали Сша на шару 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки.. Тож деякі заяви, які лунають з вашингтона - відверто кажучи, образи в бік Зеленського - є неприйнятними
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20.02.2025 23:09 Відповісти
Я хоч і не офіційне лице України але хай рижий 78 літній мародер іде у дупу.І свого божевільного зігомета разом із синком забирає
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20.02.2025 23:53 Відповісти
Шо ця свиня про себе та свого патлатого пахана нафантазувала?
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21.02.2025 00:04 Відповісти
Не по темі, але може кому буде цікаво. У Саші Сотніка на Х-вітері за 19 число висить звернення до журналістів про те, що він має вбивчий матеріал про трампакса. Дивно, що маска до цих пір не видалила.
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21.02.2025 00:08 Відповісти
Не з Києва доноситься, а з Банкової лемент гопоти. Чорновіл на днях повідомляв, що Бубон прискорено сооружає бунгало на одному із островів Карибів, що належать Франції. Під керівництво сестри Піщанської із Россотруднічества, дозвіл на проживання у французів випросив.
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21.02.2025 00:20 Відповісти
Всю гидь, яку ми від них чуємо- це нове накручування і залякування щоб ми підписали договір по копалинам. Ось Дональд дав нашому телефон? Значить вночі дзвонити і казати:» Дональд, все що ти мені тут поначеркував- пуйня!»
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21.02.2025 00:23 Відповісти
Мені насрать на твою неприйнятність волтська **** курва з твоїм хазяїном ідіотом, а тому пішов ти нах за руським воєнним кораблем
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21.02.2025 00:30 Відповісти
Нічого у Трампа не вийде, бо ми знову проголосуєм за Зеленського. Прямо зараз у нашого президента 88% підтримки населення. Всі мої родичи, сусіди и колегі будут голосувати за Зе на майбутніх виборах.
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21.02.2025 02:55 Відповісти
Один президент США безоплатно, благодійно допомагав Україні вистояти проти агресора Кацапії, а новий прийшов і вимагає за це грошей, коли ще Україна стікає кров'ю, борючись. Де тут мораль, порядність, міжнародне право?
США навіть у післягітлеровської Німеччини не вимагали виплати компенсацій, а напроти, вкладали у відбудову кучу грошей, завдяки яким Німеччина і піднялась
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21.02.2025 04:05 Відповісти
Такое впечатление, что их набрали на ярмарке идиотов.
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21.02.2025 06:59 Відповісти
Обидели мышку- написали в норку. А благодарить рыжего чубчика не за что. На данный момент он делает все, чтобы слить Украину и погреть рученки на ископаемых.
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21.02.2025 07:37 Відповісти
Хай трамп буде вдячний, що не отримав імпічмент, коли мав його отримати, і завдяки кому НЕ отримав!
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21.02.2025 08:22 Відповісти
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21.02.2025 09:06 Відповісти
Зараз у Білому домі коється те саме що у Кремлі - вони дозволяють собі ображати будь кого і як завгодно, а коли ображені відповідають їм тим самим то це вважають неприпустимим!
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21.02.2025 09:19 Відповісти
ні, не будь-кого. путіна рудий дім цілує в попу.
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21.02.2025 10:16 Відповісти
Президента США Дональда Трампа завербовали еще до распада Советского Союза. Тогда ему дали псевдоним «Краснов». Об этом https://azh.kz/ru/news/view/112478 рассказал бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев на своей странице в Facebook.

«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран.

Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.

По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».

«Возможно все, даже самые дикие и невероятные вещи. К примеру, вербовка будущих руководителей государств и даже президента США», - отметил он.

Мусаев еще в 2018 году сетовал, что в Казахстане недостаточно следят и оценивают действия Дональда Трампа на международной арене и во внутренней политике США, так как из-за турбулентной политики Трампа, глобально меняется мир и общечеловеческие ценности.

«Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже. Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать, что Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост президента главной мировой державы», - писал Мусаев в 2018 году.

По его словам, правящая элита США прекрасно понимает, что их президент находится в глубокой зависимости от Кремля, но открыто признать это не позволяет статус Мировой державы.

«Конечно, они проводят расследование, проводят суды над членами команды главы Белого Дома, публикуют критические материалы. Авторитетные лица, конгрессмены называют Трампа предателем. Все это делается в надежде что Трамп сам покинет пост или в надежде подвести ситуацию к мягкому импичменту без признания Трампа агентом Москвы», - рассуждал семь лет назад Мусаев.

О том, что Дональда Трампа завербовали почти 40 лет назад уже писала пресса. Тогда предполагалось, что у Кремля есть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах.

Кроме того, по версии New York Magazine, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию могло быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».

https://www.ponomaroleg.com/opros-v-britanii-podderzhka-ukrainy-vs-otnosheniya-s-ssha/ Автор: Олег Пономарь
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21.02.2025 13:05 Відповісти
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