Деякі заяви, що лунають з Києва - образи в бік Трампа - є неприйнятними, - Волц
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що деякі нещодавні заяви з України на адресу Дональда Трампа у Вашингтоні розцінюють як "образи", тоді як Києву варто було б проявити "більше вдячності".
Про це він сказав на брифінгу в Білому домі 20 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Волца попросили прокоментувати заяву Трампа, де він назвав Зеленського "диктатором без виборів", і уточнити, хто, на думку президента США, винний у нинішній війні в Україні – Зеленський чи російський диктатор Володимир Путін.
Радник Трампа не дав прямої відповіді на питання, але сказав, що "розчарування президента США в Зеленському" має кілька складових.
По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього. Тож деякі заяви, які лунають з Києва – відверто кажучи, образи в бік Трампа – є неприйнятними", – заявив він, не уточнивши, про які заяви йдеться.
Іншим чинником, за його словами, є угода США інвестування в українські корисні копалини, яку Україна відмовляється підписати.
Волц заявив, що угода не лише є "довготерміновою безпекою для України", але "в нас є зобовʼязання перед американськими платниками податків, і допомога їм у компенсації сотень мільярдів".
"Замість конструктивних розмов про те, який вигляд може мати ця угода, ми почули багато заяв у ЗМІ, які були вкрай прикрими", - додав радник Трампа.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран.
Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.
По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».
«Возможно все, даже самые дикие и невероятные вещи. К примеру, вербовка будущих руководителей государств и даже президента США», - отметил он.
Мусаев еще в 2018 году сетовал, что в Казахстане недостаточно следят и оценивают действия Дональда Трампа на международной арене и во внутренней политике США, так как из-за турбулентной политики Трампа, глобально меняется мир и общечеловеческие ценности.
«Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже. Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать, что Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост президента главной мировой державы», - писал Мусаев в 2018 году.
По его словам, правящая элита США прекрасно понимает, что их президент находится в глубокой зависимости от Кремля, но открыто признать это не позволяет статус Мировой державы.
«Конечно, они проводят расследование, проводят суды над членами команды главы Белого Дома, публикуют критические материалы. Авторитетные лица, конгрессмены называют Трампа предателем. Все это делается в надежде что Трамп сам покинет пост или в надежде подвести ситуацию к мягкому импичменту без признания Трампа агентом Москвы», - рассуждал семь лет назад Мусаев.
О том, что Дональда Трампа завербовали почти 40 лет назад уже писала пресса. Тогда предполагалось, что у Кремля есть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах.
Кроме того, по версии New York Magazine, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию могло быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».
https://www.ponomaroleg.com/opros-v-britanii-podderzhka-ukrainy-vs-otnosheniya-s-ssha/ Автор: Олег Пономарь