Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц

Україна має утриматися від критики США, які хочуть забезпечити мирну угоду, сказав радник Трампа із питань національної безпеки США Майк Волтц.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Їм потрібно знизити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду (про копалини. - Ред.)", - сказав він.

Водночас Волтц вірить, що розбіжності США з Україною може бути вирішено.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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