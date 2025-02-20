Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц
Україна має утриматися від критики США, які хочуть забезпечити мирну угоду, сказав радник Трампа із питань національної безпеки США Майк Волтц.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Їм потрібно знизити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду (про копалини. - Ред.)", - сказав він.
Водночас Волтц вірить, що розбіжності США з Україною може бути вирішено.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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Причому частина коштів пішла в штати назад, у вигляді контрактів в тому числі і різних онлайн програм від американських компаній, які типу були безкоштовні а в реальності оплачені їх урядом...
Якщо б це були гроші за майбутнє постачання озброєння то там і думати немає що... але то питають за те що вже з'їли
Зараз тут буде багато літер, та ще й зроблю те, що ненавидить мій чоловік і завжди сичить: «Знов твої метафори!»
Причому я зараз навіть не про війну, а про замилювання очей та мізків.
Уявіть собі, що до вас на день народження прийшла давня приятелька і подарувала якусь недорогу та не нову прикрасу - припустимо, якогось срібного котика на ланцюжку. Котик вам дуже сподобався, якраз його вам не вистачає для щастя, ви його одразу чипляєте на шію, все добре. Приятелька п'є чай, їсть торт, спілкується з вашими гостями, потім йде.
І тут у ваші двері з ноги ввалюється чоловік цієї приятельки - такий собі амбал з колишніх бандитів, та ще й не сам, а з шоблою.
- Моя дружина тут була і дала тобі оцю цацку, то тепер ти мені за це винна 500… ну, скажімо, фантиків!
- Які 500? Цей котик і 50 не коштує! - вигукуєте ви у розпачі. - Він же просто срібний, із скляними кришталиками у очках!
- Може й так, але я тут погуглив, і на сайті ювелірного дома «Ой під вишнею» знайшов точно такого же котика з білого золота та з двома діамантиками - ось він і коштує 500 фантиків. Віддавай!
Гості схвильовано гудуть і щось перераховують…
- Шеф, - встряє один з шісток, - а це ж може бути ніяке не золото, хоч би й біле, а взагалі платина, а вона ж коштує набагато дорожче!
- О! - чолов'яга тицяє у телефон. - Точно! Які ще 500? Ти мені винна 2 тисячі!
Гості ще схвильованіше гудуть і теж перераховують…
- А знаєте, - задумливо каже один гість, - оці кришталики… Вони навіть не прозорі, а якісь злегка кольорові… А я читав, що на Антверпенській біржі кольорові діаманти зараз подорожчали…
- Молодець! - амбал знов соває пальцем по дісплею. - Ось! Ти мені винна не дві, а три тисячі. Та 500 за ланцюжок! Тобто, з тебе 3500 фантиків. Прямо зараз! А… жінка казала - в тебе ж розлучення через суд, та ще й сусіди тобі хату залили… Що ж з тобою, жебрачкою, робити?! Що ж в тебе є?.. А, ось пральна машинка новенька! Моя прибиральниця буде приходити до тебе двічі на тиждень - мої ковдри прати! І оці квіти з балкону - геть! Я там огірки посаджу, а ти їх доглядатимеш. У твою ванну пущу рибок - нічого, у тазі будеш митися, не пані! Бо не треба було у борги влазити! І давай підписуй мені оце все тут, тут і тут! Що борг у 3500 фантиків віддаси ванною, балконом та пральною машинкою! Скоріш, не барись, у мене часу замаль! А то передумаю, і буде тебе непереливки!..
Ви в прострації, гості в прострації, усі щось рахують та перераховують, сперечаються у ціні золота, платіни та діамантів…
А питання взагалі не в дешевому сріблі та скельцях, а в тому, що того котика вам ПО-ДА-РУ-ВА-ЛИ!!! І всі ці пісні про борг, цінні метали та огірки - звичайна оборудка, окозамилювання та спроба наскоком замутити воду, щоб зловити рибку!
А якщо у чоловічка проблема з домашнім бюджетом чи із самосвердженням, то усі питання до дружини чи до дзеркала! А не до вас! Бо подарунок!
І поки він тут комизиться та вважає себе Володарем Світу, насправді усі бачать маленького, ницого нікчему. А ви маєте повне право відправити його під три чорти, бо ви у себе вдома, а головне, ви вже розумієте, що в нього ви ніколи нічого не візьмете, бо собі дорожче!
Я про американську зброю в якості безкоштовної допомоги від Байдена, якщо хтось вже не пам'ятає…
Haxyů.