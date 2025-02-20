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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц

Волтц закликав Україну зменшити критику США

Україна має утриматися від критики США, які хочуть забезпечити мирну угоду, сказав радник Трампа із питань національної безпеки США Майк Волтц.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Їм потрібно знизити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду (про копалини. - Ред.)", - сказав він.

Водночас Волтц вірить, що розбіжності США з Україною може бути вирішено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

Автор: 

США (23618) копалини (269) Волц Майк (92) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+33
пнх...
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20.02.2025 16:10 Відповісти
+19
Чим більш тиснуть, стає ясно, що ця угода смертельно небезпечна для самого існування нашої країни.
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20.02.2025 16:13 Відповісти
+18
горло простудиш...пєтушок путінський... Взагалі не потрібно нічого підписувати....гаранти Буд.меморандуму..... не потрібно..Доплатити так...
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20.02.2025 16:11 Відповісти
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якийсь півторатиждневий профнепригодний додік повчає Україну, а то шо буде? трамп з пуйлом угоду підпише?
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20.02.2025 17:18 Відповісти
Нехай свому коханцю такі теми штовхає
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20.02.2025 17:20 Відповісти
Твоє місце у дупі разом з твоїм хазяїном 🤓
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20.02.2025 17:24 Відповісти
Тут я бачу всі з окопів пишуть і посилають США подалі.Ну а про альтернативу хто подумав? Ну плюне Трамп на Україну, прийдуть орки і чиї ті метали будуть.Догадайтесь з трьох раз?Металів якраз найбільше в окупованій частині України.За роботу по звільненню їх треба платити.
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20.02.2025 17:33 Відповісти
Судячи із заяв Трампа, він хоче щоб заплатили не за майбутню допомогу, а за ту що вже надану, старе озброєння ще з Іраку по ціні нового та кошти що успішно вже освоїли в бюджеті, на які жирували наші чиновники...

Причому частина коштів пішла в штати назад, у вигляді контрактів в тому числі і різних онлайн програм від американських компаній, які типу були безкоштовні а в реальності оплачені їх урядом...

Якщо б це були гроші за майбутнє постачання озброєння то там і думати немає що... але то питають за те що вже з'їли
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20.02.2025 17:59 Відповісти
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Афганістан теж надрами розрахувався чи наркотою борг закрив? На початку війни не раз було заявлено що ми народ вдячний і за допомогу обовязково розрахуємось але спочатку потрібна перемога в протистояні з рашею.
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20.02.2025 17:43 Відповісти
Іди на х
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20.02.2025 17:54 Відповісти
Щось за дохера вчителів наплодилось останнім часом. То Європу вчуть, то Україну...
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20.02.2025 18:00 Відповісти
🤣🤣 ох і бидло-гопніки) це не поважний союзник, партнер, а якийсь зарозумілий ******))
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20.02.2025 18:50 Відповісти
Завали хавало
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20.02.2025 18:51 Відповісти
Краще нехай сша згине, ніж копанки їм передати.
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20.02.2025 19:56 Відповісти
Зброя це основа!
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20.02.2025 21:25 Відповісти
Я вважаю, що якраз тут ми робимо одну величезну помилку, що заважає нам тверезо розумітися у цій ситуації.

Зараз тут буде багато літер, та ще й зроблю те, що ненавидить мій чоловік і завжди сичить: «Знов твої метафори!»

Причому я зараз навіть не про війну, а про замилювання очей та мізків.

Уявіть собі, що до вас на день народження прийшла давня приятелька і подарувала якусь недорогу та не нову прикрасу - припустимо, якогось срібного котика на ланцюжку. Котик вам дуже сподобався, якраз його вам не вистачає для щастя, ви його одразу чипляєте на шію, все добре. Приятелька п'є чай, їсть торт, спілкується з вашими гостями, потім йде.

І тут у ваші двері з ноги ввалюється чоловік цієї приятельки - такий собі амбал з колишніх бандитів, та ще й не сам, а з шоблою.

- Моя дружина тут була і дала тобі оцю цацку, то тепер ти мені за це винна 500… ну, скажімо, фантиків!

- Які 500? Цей котик і 50 не коштує! - вигукуєте ви у розпачі. - Він же просто срібний, із скляними кришталиками у очках!

- Може й так, але я тут погуглив, і на сайті ювелірного дома «Ой під вишнею» знайшов точно такого же котика з білого золота та з двома діамантиками - ось він і коштує 500 фантиків. Віддавай!

Гості схвильовано гудуть і щось перераховують…

- Шеф, - встряє один з шісток, - а це ж може бути ніяке не золото, хоч би й біле, а взагалі платина, а вона ж коштує набагато дорожче!

- О! - чолов'яга тицяє у телефон. - Точно! Які ще 500? Ти мені винна 2 тисячі!

Гості ще схвильованіше гудуть і теж перераховують…

- А знаєте, - задумливо каже один гість, - оці кришталики… Вони навіть не прозорі, а якісь злегка кольорові… А я читав, що на Антверпенській біржі кольорові діаманти зараз подорожчали…

- Молодець! - амбал знов соває пальцем по дісплею. - Ось! Ти мені винна не дві, а три тисячі. Та 500 за ланцюжок! Тобто, з тебе 3500 фантиків. Прямо зараз! А… жінка казала - в тебе ж розлучення через суд, та ще й сусіди тобі хату залили… Що ж з тобою, жебрачкою, робити?! Що ж в тебе є?.. А, ось пральна машинка новенька! Моя прибиральниця буде приходити до тебе двічі на тиждень - мої ковдри прати! І оці квіти з балкону - геть! Я там огірки посаджу, а ти їх доглядатимеш. У твою ванну пущу рибок - нічого, у тазі будеш митися, не пані! Бо не треба було у борги влазити! І давай підписуй мені оце все тут, тут і тут! Що борг у 3500 фантиків віддаси ванною, балконом та пральною машинкою! Скоріш, не барись, у мене часу замаль! А то передумаю, і буде тебе непереливки!..
Ви в прострації, гості в прострації, усі щось рахують та перераховують, сперечаються у ціні золота, платіни та діамантів…

А питання взагалі не в дешевому сріблі та скельцях, а в тому, що того котика вам ПО-ДА-РУ-ВА-ЛИ!!! І всі ці пісні про борг, цінні метали та огірки - звичайна оборудка, окозамилювання та спроба наскоком замутити воду, щоб зловити рибку!

А якщо у чоловічка проблема з домашнім бюджетом чи із самосвердженням, то усі питання до дружини чи до дзеркала! А не до вас! Бо подарунок!

І поки він тут комизиться та вважає себе Володарем Світу, насправді усі бачать маленького, ницого нікчему. А ви маєте повне право відправити його під три чорти, бо ви у себе вдома, а головне, ви вже розумієте, що в нього ви ніколи нічого не візьмете, бо собі дорожче!

Я про американську зброю в якості безкоштовної допомоги від Байдена, якщо хтось вже не пам'ятає…
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21.02.2025 00:57 Відповісти
Пішов
Haxyů.
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21.02.2025 07:11 Відповісти
Зеленський наймудріший і найкласніший президент - патріот, який допомагав відмивати Коломойському бабки(термін висить можливо в Америці), що він незважаючи на все це не підпише, він же за українців стоїть.
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21.02.2025 15:16 Відповісти
Любой договор с США это сдавать интерес Украины и петля на поколения , будут указывать как житъ . Темболее взамен нет гарантии вступить в НАТО, все остальное это не гарантия сохранить страну.
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17.04.2025 06:22 Відповісти
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