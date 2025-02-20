Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News
Під час двосторонньої зустрічі в Києві між президентом України Володимиром Зеленським та міністром фінансів США Скоттом Бессентом останній надав українському лідеру лише годину для ознайомлення з угодою про рідкісноземельні ресурси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.
За словами п'яти американських чиновників і ще однієї людини, обізнаної з перебігом дискусії, коли Зеленський сказав, що йому потрібен час, щоб вивчити пропозицію, Бессент сказав йому, що у нього є година, щоб підписати її, або він ризикує скасувати свої майбутні зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо.
Бессент тоді пояснив Зеленському, що угода з адміністрацією Трампа про рідкісноземельні корисні копалини є критично важливим компонентом побудови стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Також він пообіцяв, що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.
Втім, Зеленський відмовився підписувати документ. Через це його зустрічі з американськими представниками перенесли, але не скасували.
Після того, як Зеленський спочатку заявив, що Сполучені Штати й Україна все ще обговорюють цю пропозицію, він дав зрозуміти, що не погодиться на поточну версію, оскільки вона недостатньо захищає його країну.
У вівторок в інтерв'ю Fox News Бессент заявив, що він вірить, що Зеленський врешті-решт підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних корисних копалин України, заявивши, що це стримає майбутню російську агресію після завершення війни.
Представник Білого дому заявив, що "пропозиція Бессента - це визнання того, що здатність України захищати себе досі була значною мірою забезпечена американськими платниками податків".
"Ця пропозиція полягає в тому, щоб повернути частину цих коштів, - сказав чиновник, - і визнати, що коли настане мир, Україна має потенціал для зміцнення своїх економічних позицій через партнерство зі США".
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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Це все срань, а не умови
а хрипатий владімір вміє тільки гундосити тексти, а не розуміти їх. і тим більше приймати рішення.
отой турист-кавалєріст скотт?
Прости люди страждають, гинуть.
А два неЛОХа за гроші бодаються.
"Привіт" усій теперішній та минулій владі, за "надра належать народу", то чому я повинен за них хвилюватися?
По-друге, надра НЕ схопиш, та "у кишеню не покладеш" - дуже багато часу потрібно, що би їх добути, вивезти. І дуже багато ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ що би це зробити.
А там, пройде час, "або падишах помре, або осел".
Ні допомоги ні гарантій....
Час времени? Похоже заморские черти набрались манер у запоребрикова *****. Не удивлюсь, если после таких новостей рейтинг Зеленского взлетит в гору
Платить - сплачує
Докажеш - доведеш
Реально - дійсно
Розвідник із тебе, як із лайна куля
Найкраща гарантія то удар США по русні який нанесе значущу шкоду наприклад нафтовій промці, або взагалі по кремлі щоб путя здох. Отоді це гаранті, в таке я повірю.
Де написано, що президент може розпоряджатись надрами України одноосібно?
Надра України є власністю народу України, до того ж, у нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки.
Про який договір мова?
Максимум, про Меморандум.
фактически нарушение Будапештского меморандума
Украина передала доработанное предложение
Но США отказались обсуждать
Кто в итоге отказался?
"Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною", а "повернувся з порожніми руками"
Возратился с доработанным предложением
Где же с пустыми руками....
В Ер-Рияд поехало 3 переговорщика, долго добирались, поездка была опасной
и вернулись с пустыми руками
Т.к. 24 часа прошло, и ничего не изменилось
Кроме одного, на предложение "перестать обстреливать Украинскую энергетику", получили ответ "мы не обстреливаем"
И до истечения 24 часов, этот ответ был нарушен
"Развели как котят"
Маргарита. Какой чудак, єй богу...
Клавдій (сам до себе). Я виєбу його. (До Маргарити.) Канхвєта Тузік, очєнь нє ******." (С)
99,9%відсотків тут або боти, або дегенерати.