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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Угода про корисні копалини зі США: ЗМІ про зустріч Зеленського і Бессента

Під час двосторонньої зустрічі в Києві між президентом України Володимиром Зеленським та міністром фінансів США Скоттом Бессентом останній надав українському лідеру лише годину для ознайомлення з угодою про рідкісноземельні ресурси. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.

За словами п'яти американських чиновників і ще однієї людини, обізнаної з перебігом дискусії, коли Зеленський сказав, що йому потрібен час, щоб вивчити пропозицію, Бессент сказав йому, що у нього є година, щоб підписати її, або він ризикує скасувати свої майбутні зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо.

Бессент тоді пояснив Зеленському, що угода з адміністрацією Трампа про рідкісноземельні корисні копалини є критично важливим компонентом побудови стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Також він пообіцяв, що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.

Втім, Зеленський відмовився підписувати документ. Через це його зустрічі з американськими представниками перенесли, але не скасували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом

Після того, як Зеленський спочатку заявив, що Сполучені Штати й Україна все ще обговорюють цю пропозицію, він дав зрозуміти, що не погодиться на поточну версію, оскільки вона недостатньо захищає його країну.

У вівторок в інтерв'ю Fox News Бессент заявив, що він вірить, що Зеленський врешті-решт підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних корисних копалин України, заявивши, що це стримає майбутню російську агресію після завершення війни.

Представник Білого дому заявив, що "пропозиція Бессента - це визнання того, що здатність України захищати себе досі була значною мірою забезпечена американськими платниками податків".

"Ця пропозиція полягає в тому, щоб повернути частину цих коштів, - сказав чиновник, - і визнати, що коли настане мир, Україна має потенціал для зміцнення своїх економічних позицій через партнерство зі США".

Читайте також: Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) рідкісноземельні метали (174) Бессент Скот (51)


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Топ коментарі
+16
стерненко сказав що це могло бути зроблено навмисно, щоб зеленський відмовився бо угода неприйнятна і потім трамп абсолютно вільно міг їхати до арабів лизатися з путіним.
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20.02.2025 15:35 Відповісти
+13
що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.
Це все срань, а не умови
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20.02.2025 15:34 Відповісти
+9
И сразу пошёл по курсу рюского корабля..
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20.02.2025 15:34 Відповісти
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що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.
Це все срань, а не умови
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20.02.2025 15:34 Відповісти
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.
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20.02.2025 15:43 Відповісти
Ця "угода" була не для підписати, а для відмовити. Там умови гірші ніж ті по яких Германія сплачувала репарації після капітуляції по Версальському договорі.
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20.02.2025 15:47 Відповісти
Особливо після Будапештських "гарантій"! Чому про них трампонутим партнерам Зєля нічого не каже?
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20.02.2025 15:50 Відповісти
А вони і не будуть слухати вони слухають тільки х *уйла та його шавку трампона
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20.02.2025 19:43 Відповісти
Що зробив зеля? правильно - дві години спав...
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20.02.2025 15:55 Відповісти
И сразу пошёл по курсу рюского корабля..
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20.02.2025 15:34 Відповісти
Вистачило й години щоб накуй рижого послати.
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20.02.2025 15:35 Відповісти
стерненко сказав що це могло бути зроблено навмисно, щоб зеленський відмовився бо угода неприйнятна і потім трамп абсолютно вільно міг їхати до арабів лизатися з путіним.
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20.02.2025 15:35 Відповісти
Це настільки очевидно аж дивно що є люди які то не бачать...
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20.02.2025 15:38 Відповісти
І був заслужено посланий найух!
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20.02.2025 15:35 Відповісти
Його муж Джон Фрімен певно був не проти.
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20.02.2025 15:50 Відповісти
Буде що захищати українському наріду!
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20.02.2025 15:35 Відповісти
Щось американци зовсім якись хаотични,жуліковати,некомпетентни і брехливи. Десь через місяць іх будуть всі пінати,а перши путін.
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20.02.2025 15:36 Відповісти
Населення америки корінне індіанці зігнані зі своїх земель натомісць приїхали всілякі авантюристи кримінальники золотошукачі трампові родичі схоже вібрали в себе всі якості і вилупилось отаке
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20.02.2025 15:48 Відповісти
Вам це нічого не нагадує?
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20.02.2025 15:56 Відповісти
Це ви про українців написали?
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20.02.2025 15:55 Відповісти
єрмачина застряг у ліфті. литвин валявся угашений.
а хрипатий владімір вміє тільки гундосити тексти, а не розуміти їх. і тим більше приймати рішення.
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20.02.2025 15:36 Відповісти
Коли твій візаві діє по принципу "Хватай мішки - вокзал відходить!!!! , можна буть впевненим - пахне "розводіловом"...
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20.02.2025 15:37 Відповісти
а з боку США хто ту угоду мав підписати?
отой турист-кавалєріст скотт?
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20.02.2025 15:37 Відповісти
Як завжди:
Прости люди страждають, гинуть.
А два неЛОХа за гроші бодаються.
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20.02.2025 15:37 Відповісти
а тебе все равно кому Украина и ее недра достанутся? Одному территории упырю, другому природные ископаемые?
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20.02.2025 15:42 Відповісти
По-перше, МЕНІ вони в будь якому разі НЕ ДІСТАНУТЬСЯ.
"Привіт" усій теперішній та минулій владі, за "надра належать народу", то чому я повинен за них хвилюватися?
По-друге, надра НЕ схопиш, та "у кишеню не покладеш" - дуже багато часу потрібно, що би їх добути, вивезти. І дуже багато ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ що би це зробити.
А там, пройде час, "або падишах помре, або осел".
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20.02.2025 15:53 Відповісти
Якщо тут будуть узуопісящие то вже й не Україна а відповідно і всьо равно.
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20.02.2025 15:57 Відповісти
Треба було дописати в тій угоді від руки, що США забезпечує участь в бойових діях на стороні України 500 тис. американських піхотинців
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20.02.2025 15:37 Відповісти
В угоді йшла мова про минулу допомогу від Байдена. Нової допомоги від Трампа там немає.
Ні допомоги ні гарантій....
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20.02.2025 15:40 Відповісти
"Ні обіцянок, ні пробачень". )))

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20.02.2025 15:47 Відповісти
Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла.
Час времени? Похоже заморские черти набрались манер у запоребрикова *****. Не удивлюсь, если после таких новостей рейтинг Зеленского взлетит в гору
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20.02.2025 15:37 Відповісти
вже один папірець з американцями підписали.. а будапешті. нахєр нахєр їх гарантії на словах - от розміщення бази, чи виробництва зброї у нас - кращі гарантії
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20.02.2025 15:38 Відповісти
Тільки з американцями?
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20.02.2025 15:39 Відповісти
Только две страны козлят - РФ и США
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20.02.2025 15:43 Відповісти
А Британія вже пішла війною на росію за нас?
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20.02.2025 15:45 Відповісти
Беся! А должны? Кто такой В.В.Ху?
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20.02.2025 15:51 Відповісти
Це ти боїшся походу путіна уйлом назвати , а мене перевіряєш, 🤣🤣🤣🤣
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20.02.2025 15:57 Відповісти
путін *****, а не яке не уйло. А тебя и проверять нечего, дешевый ипсошник, которому контора позволила чуть больше, чем рядовому кацапу
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20.02.2025 16:10 Відповісти
Завались ти. У вас усі іпсо хто проти Зеленського
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20.02.2025 16:19 Відповісти
При чем тут зеленский? Ты , кацапская морда, оправдываешь дурака Трамбона и гопника *****
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20.02.2025 16:23 Відповісти
Кацапська морда? Ти звідки герой
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20.02.2025 16:26 Відповісти
А Трамп це продукт жування соплів демократами та лібералами.
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20.02.2025 16:30 Відповісти
Як ти зумів докупи змішати зєлю і Британію ? (( Кому нахєр тут зєля , коли ти харкаєшся тут у бік тих , хто дійсно постійно Україні допомагає і нічого взамін не просить ? Згадай усі ініціативи Британії по допомозі нам , рівно як і те хто першим руку допомоги подав !
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20.02.2025 17:56 Відповісти
Ну за це приношу дійсно вибачення, просто для мене вже як бику червона ганчірка події останнього часу, де всі Зеленського виправдовують, от в зліпив до купи.
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20.02.2025 18:09 Відповісти
Ну то не будь биком , дивися на світ тверезо . Виправдовують не зєлю , а Україну , яку трумп і його "молода команда" намагаються у лайні вимазати , використовуючи як засіб зєлю ((
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20.02.2025 18:20 Відповісти
Я вже колись казав, що шкода що Зеленський так зараз асоціюється з Україною. От і виходить, що вже критика в його сторону сприймаються як іпсо. ( Дякую доречі, що без негативну відписався)
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20.02.2025 18:34 Відповісти
***** мене реально бомбить. Коли мене цензорний пенс в іпсо записує, тільки тому що його думка не співпадає, а він " патріот" вже ж цілих 10 років тут наярює. Випзду, що хоч можеш казати та я вжитті не був за росію. і зелений лідор то ваш немій.
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20.02.2025 16:25 Відповісти
Та вас таких поцриотов, с начала года табуны. Какая у рашистского упыря логика, просто отрабатываешь гебнявые рупии
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20.02.2025 16:29 Відповісти
Я писав ще на початку реєстрації такому " бдітєльному" як ти, що за два роки нормально дорвався до інтернету, що робив щось для України доки палок волонтерам не почали пхати
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20.02.2025 16:31 Відповісти
Прикинь не тримав рублів в руках років 30
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20.02.2025 16:32 Відповісти
що контора у юанях плате, на долари чекаєш?
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Ніхто нічого не платить, але тобі не докажеш все рівно. Так що до побачення. Живи в своєму світі. А я в реальному хоч і сцуки хреновому
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20.02.2025 18:10 Відповісти
Не пались рашист.
Платить - сплачує
Докажеш - доведеш
Реально - дійсно
Розвідник із тебе, як із лайна куля
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20.02.2025 18:47 Відповісти
Що таке полтавський суржик чув? Філолог
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Ты с такой же Полтавы, как ***** руцький. Суржик разговорное. И нечего косить под украинцев, особенно с ником Беся
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20.02.2025 19:37 Відповісти
На точно, Федоров. На язикє какая разница. Знаєш от виникає бажання тебе в живу побачити 😸. Думаю досить кормити троля. Так що до побачення.
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20.02.2025 19:42 Відповісти
Мир тесен. У ***** только танк попроси
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21.02.2025 07:47 Відповісти
Я так думаю що навіть бази то не гарантії. Русня просто не буде бити по базах і все, а США може морознутись.
Найкраща гарантія то удар США по русні який нанесе значущу шкоду наприклад нафтовій промці, або взагалі по кремлі щоб путя здох. Отоді це гаранті, в таке я повірю.
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20.02.2025 15:40 Відповісти
Той договір то суцільна спеціальна провокація, виставити Україну винною потім тиснути будь яким методом щоб ми капітулювали бо ми ппц тут всій війни хочемо а не миру. Нам повезло що журналісти розумні, а Трамп тупий зі своїм очевидним лайном.
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20.02.2025 15:39 Відповісти
Не всім журналістам "повезло". Не кажучи про пересічних...
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20.02.2025 15:42 Відповісти
В нас вже диктатура? Чи може за статусом Зеленський вирішувати одноосібно такі питання! Якась маячня!
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20.02.2025 15:39 Відповісти
💯 тобто він зізнається, що коли б договір його влаштував то підписав би? Ааа он воно що😸. А тут на цензорі імпічмент Трампу готують вже наші, а Зеленський вийшов героєм бо " його не влаштували умови".
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20.02.2025 15:41 Відповісти
Не задавайте риторичних питань.
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Бідний, не міг за годину відкатну суму скласти
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20.02.2025 15:39 Відповісти
в Україні царя немає, який одноосібно приймає рішення. Такі важливі документи вимагають ретельного вивчення та аналізу. Чи трамп як кідала з чіркізовського ринку намагався за годину нам втюхати недолугу угоду?? Мдааа, трамп багато чого в **** навчився, такий самий гопнік як і нафталінова моль.
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20.02.2025 15:40 Відповісти
Трамп підготував угоду на нашу пропозицію, чому у нас нема до цієї пори хоч якоїсь прототипу угоди , яку ми моглиб представити трампу (як зацікавлена сторона) ? Тут як-би навпаки повинно бути.....
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20.02.2025 15:46 Відповісти
Що це за дурна мова?
Де написано, що президент може розпоряджатись надрами України одноосібно?
Надра України є власністю народу України, до того ж, у нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки.
Про який договір мова?
Максимум, про Меморандум.
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20.02.2025 15:40 Відповісти
Шахраї американського розливу. Не здивуюсь якщо на угоді були ще й доповнення дуже мілким текстом із забороною читати їх з допомогою лупи.
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20.02.2025 15:41 Відповісти
ну, не трамп же пропонував) Спільний видобуток рідкоземельних металів спільно з сша це пункт "Плану Перемоги" Зеленського, те що Зеленський не зміг підготувати зустрічну угоду за 4 місяці,а Трамп зміг за пару тижнів - це не вина Трампа. Це просто наш президент думає, що можна бовкнути, а потім всі про все швиденько забудуть.
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20.02.2025 15:43 Відповісти
Оцей папірець "стримає майбутню російську агресію після завершення війни"?
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20.02.2025 15:45 Відповісти
І до речі - "Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти" ...горазд, тоді поверніть Україні кошти, які США зекономили внаслідок роззброєння України ...
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20.02.2025 15:49 Відповісти
Просто прийшли з папірцем де написано -"Дасте нам те що ми хочемо а вам натомість хер на комір". Взагалі ніяких гарантій ні про що. І це така угода? Якісь ці трампони зовсім "поїхавші".
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20.02.2025 15:48 Відповісти
Зараз треба провести правильну дипломатію і укласти угоду про обмін корисних копалин на військову допомогу США, нехай вона буде і меншою ніж раніше, але решту компенсує Європа. Цього вистачить щоб протриматись ще мінімум 10 років за умови збереження темпів і обсягів мобілізації.
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20.02.2025 15:50 Відповісти
Думаю,русня зробила дууужеее вигідну бізнес-пропозицію заморському крутому девелоперу і бізнесюку Донні-Рване Вухо. А вся ця істерика Донні,безумні пропозиції щодо ресурсів,звинувачення України тощо...це відволікаючі ходи щоб не надати нам жодної підтримки проти Рашки...
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20.02.2025 15:51 Відповісти
Цікаво, а Трамп, коли розглядав свої бізнесові угоди, підписував їх за 1 годину ???
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20.02.2025 15:53 Відповісти
"Бессент сказал ему, что у него есть час, чтобы подписать его, или он рискует отменить свои предстоящие встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио"
фактически нарушение Будапештского меморандума

Украина передала доработанное предложение
Но США отказались обсуждать
Кто в итоге отказался?

"Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною", а "повернувся з порожніми руками"
Возратился с доработанным предложением
Где же с пустыми руками....

В Ер-Рияд поехало 3 переговорщика, долго добирались, поездка была опасной
и вернулись с пустыми руками
Т.к. 24 часа прошло, и ничего не изменилось
Кроме одного, на предложение "перестать обстреливать Украинскую энергетику", получили ответ "мы не обстреливаем"
И до истечения 24 часов, этот ответ был нарушен
"Развели как котят"
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20.02.2025 15:57 Відповісти
Просто переводчик не профессионал. Зеленский сказал "потрібен час" - он и перевел нужен час.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
Типова шахрайська схема не дати жертві час на роздуми. Добре, що хватило розуму відмовитись від цього лохотрону. Шкода що Бессенту по дорозі додому шахед в голову не влетів, щоби вкотре підкреслити миролюбиві наміри путлєра.
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20.02.2025 16:12 Відповісти
"Клавдій. Сьогодні я гуляв на датськом взмор'є з твоїм синком красівим. Я канхвету хорошу очєнь, вкусную, єму давав, но он нє взял, муділа.
Маргарита. Какой чудак, єй богу...
Клавдій (сам до себе). Я виєбу його. (До Маргарити.) Канхвєта Тузік, очєнь нє ******." (С)
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20.02.2025 16:15 Відповісти
У статті жодного слова про "шантаж", мабуть пора закінчувати читати цю клоаку цензор...
99,9%відсотків тут або боти, або дегенерати.
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20.02.2025 16:16 Відповісти
Бубочка такий, а хєр вам і так усе хабаду дістанеться, чи черех *****, чи американців, чи напряму через мене? Нехай гої погризуться мало, і буй у ***** оближуть.
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20.02.2025 16:28 Відповісти
тупі трампісти
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20.02.2025 16:34 Відповісти
Звичайні трампівськи мародери.
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20.02.2025 17:09 Відповісти
NBC належить демократам що говорить FoxNews?
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20.02.2025 17:40 Відповісти
73% у 2019 році -какая разница? 2025 рік зараз- отака в Україні дупа і задниця.
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20.02.2025 19:24 Відповісти
Черговий Будапештський папірець... Що москалі, що американці (євреї) - вбивці та брехуни!
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20.02.2025 21:28 Відповісти
Канкрертныє потсаны ехать стали...
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20.02.2025 22:27 Відповісти
Любой договор с США это сдавать интерес Украины и петля на поколения , будут указывать как житъ . Темболее взамен нет гарантии вступить в НАТО, все остальное это не гарантия сохранить страну.
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17.04.2025 06:23 Відповісти
 
 