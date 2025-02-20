Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Під час двосторонньої зустрічі в Києві між президентом України Володимиром Зеленським та міністром фінансів США Скоттом Бессентом останній надав українському лідеру лише годину для ознайомлення з угодою про рідкісноземельні ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.

За словами п'яти американських чиновників і ще однієї людини, обізнаної з перебігом дискусії, коли Зеленський сказав, що йому потрібен час, щоб вивчити пропозицію, Бессент сказав йому, що у нього є година, щоб підписати її, або він ризикує скасувати свої майбутні зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо.

Бессент тоді пояснив Зеленському, що угода з адміністрацією Трампа про рідкісноземельні корисні копалини є критично важливим компонентом побудови стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Також він пообіцяв, що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.

Втім, Зеленський відмовився підписувати документ. Через це його зустрічі з американськими представниками перенесли, але не скасували.

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Після того, як Зеленський спочатку заявив, що Сполучені Штати й Україна все ще обговорюють цю пропозицію, він дав зрозуміти, що не погодиться на поточну версію, оскільки вона недостатньо захищає його країну.

У вівторок в інтерв'ю Fox News Бессент заявив, що він вірить, що Зеленський врешті-решт підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних корисних копалин України, заявивши, що це стримає майбутню російську агресію після завершення війни.

Представник Білого дому заявив, що "пропозиція Бессента - це визнання того, що здатність України захищати себе досі була значною мірою забезпечена американськими платниками податків".

"Ця пропозиція полягає в тому, щоб повернути частину цих коштів, - сказав чиновник, - і визнати, що коли настане мир, Україна має потенціал для зміцнення своїх економічних позицій через партнерство зі США".

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.