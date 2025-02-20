Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом

Дональд Трамп заявив, що глава Мінфіну Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням до нього під час візиту в Київ минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

За словами Трампа, міністр фінансів Бессент довго добирався до Києва, але президент Володимир Зеленський "спав і був недоступний для зустрічі".

"Він (Бессент. - Ред.) багато годин їхав поїздом, і це небезпечна поїздка, а ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ (про корисні копалини. - Ред.)", - заявив американський лідер.

Читайте: Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп