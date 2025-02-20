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Новини
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Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом

Трамп заявив, що Зеленський проспав зустріч з Бессентом

Дональд Трамп заявив, що глава Мінфіну Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням до нього під час візиту в Київ минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

За словами Трампа, міністр фінансів Бессент довго добирався до Києва, але президент Володимир Зеленський "спав і був недоступний для зустрічі".

"Він (Бессент. - Ред.) багато годин їхав поїздом, і це небезпечна поїздка, а ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ (про корисні копалини. - Ред.)", - заявив американський лідер.

Читайте: Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Трамп Дональд (6321) Бессент Скот (51)


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Топ коментарі
+43
Це не документ,а сраний папірець з шантажем країни,яка стікає кров'ю. Сволота патлата.
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20.02.2025 10:59 Відповісти
+38
А чим він ризикував на потязі??? У нас ж все просто зашибісь, як безпечно!!
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20.02.2025 10:55 Відповісти
+29
Господи, це і є метод Трампа. Як у анекдоті - Автосервис, клиент смотрит счет.
Спрашивает у мастера:
- А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб????
Мастер :
- Не прокатило. Вычеркиваем.
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20.02.2025 11:01 Відповісти
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Міністр фінансів міг задавати неприємні питання про гроші, які раніше надходили, тому сон, був найкращим виходом з ситуації...
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20.02.2025 11:26 Відповісти
для того аби таке підписати Україні, потрібно для початку, звільнити від побратимів Трампа, тобто
)(уйла, родовища рідкоземельних елементів.
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20.02.2025 11:07 Відповісти
А де таке бачено, щоби президент своїм підписом міг оформити здачу гігантських ресурсів як пару шкарпет??? У Трампа явно якесь збочене уявлення про політику і економіку. Ну, і весь цей словесний "абирвалг" якось не свідчить про душевне здоров'я новообраного нового "найвеличнішого".
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20.02.2025 11:09 Відповісти
А Трамп бачу ,що так неслабо піднімає рейтенги і підтримку українців до Зе.))
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20.02.2025 11:10 Відповісти
Гнида ригівськоОманська, ресурси які вкрали злодії олігархи та які воно захищає просто так не віддасть!!
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20.02.2025 13:46 Відповісти
для початку можуть повернути за рахунок кацапських активів, а потім і ресурсами, знову ж таки кацапськими. кацапи мають заплатити за все.
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20.02.2025 11:11 Відповісти
Скажи спасибо дурик, что люлей не дали...
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20.02.2025 11:11 Відповісти
Це йому так доповіли:

Приїхав якийсь Скот Без Цента в кишені, назвався міністром фінансів США. Аферист, мабуть.

То навіщо прокидатись?
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20.02.2025 11:13 Відповісти
Інструктор по лижах
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20.02.2025 13:24 Відповісти
"я сам предложил Трампу разработку украинских ресурсов" - Зеленский
"мы сами отказались от ленд-лиза потому что все получаем бесплатно" - послица Маркарова, АРестович и ко
"мы сами назначили" сексологинь, ивалидов-военных, контрабандистов сигарет и т.п. послами, иностранных граждан - главами госкомпаний,
"мы сами отдали за бесценок знакомым и не очень приватизировали" землю и заводы, энерго\ресурсы, армию и флот, жд и все что плохо лежало (чтобы купить хатынки закордоном, до куда скоро тоже доберутся как не одни, так другие)
"мы сами подписали Будапештский меморандум" ... "шаттлы "... "мы сами уменьшили мобресурс", "мы сами выбирали" людей без мозгов, совести, принципов, морали, культуры и образования (вероятно, других не было и очевидно уже не будет).
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20.02.2025 11:15 Відповісти
обіссяна руда потвора щось там верещить?
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20.02.2025 11:15 Відповісти
ми живемо постійно в небезпеці тож, нам до сраки що якесь американське чмо їхало в потязі і вирішило що воно обісралося.
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Трускавецько-криворізька дипломатія...
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20.02.2025 11:18 Відповісти
Ніхто так не піднімав рейтинг Зеленського як тампон з його заявами
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20.02.2025 11:23 Відповісти
ніхто і ніщо вже зеленському рейтинг не підніме. Хіба що відосік з суїцидом.
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20.02.2025 11:26 Відповісти
боти падаляка видають бажане за дійсне, причому на всіх платформах, не паляться зовсім
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Зеленського вже ніхто ніколи не підніме з того багна в яке він вліз. Не буде йому прощення на те злодійство і корупцію та інше, які він розвів в Україні.
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20.02.2025 18:09 Відповісти
Мене теж зеленський бісить, навіть коли ця скотина спить.
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20.02.2025 11:25 Відповісти
Привіз якийсь папірець і вже - давай йому бігом підписуй , не читаючи .! Ти ба , який швидкий і гарячий !! Вичахни .
Нахрапом таке не вирішується . Такі угоди готуються й обговорюються місяцями , а то й роками ,, а підписуються вже тоді коли сторони все погодять заздалегідь , і погодяться з усім що в них прописано ,, з усіма їх пунктами .
До того ж - а що ви привезли взамін ?? Одні обіцянки ? Ще один - Будапештський меморандум .? В нас один вже є , навіщо нам - два ??
Самі винуваті , нічого тут їздити .. Без вагонів зі зброєю .
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20.02.2025 11:29 Відповісти
Гандон штопаний(Не привіз підписаного контракту і ризикував життям?(((А як же люди,котрі 3 роки ризикуючи життям,де щоденно,24 години як не ракета,то дрон,як не дрон то КАБ.Шкода тебе падлу не застрелили,маразматмку тріперний(((
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Що цікаво - як тільки гундосе блювотиння почало бикувати на Трампа, на сайт поналазидо безліч зеленої *******, яка з піною у рота, почала захищати свого імбецила - самодура. І на те, що Гундоса блювота своїми понтами тягне Україну в прірву, цій ******* проплачений плювати. Не нагадує паРашу і скажених бабок *****?
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20.02.2025 11:32 Відповісти
кого на вашу думку треба захищати ? старого дурня який працює на ***** ? гроші американських платників які нібито дали допомоги на 500 млрд ?
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20.02.2025 11:55 Відповісти
Ти вже приготувалася чіплятись за шассі останнього літака коли трамп здасть Україну як здав Авганістан ???
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20.02.2025 13:45 Відповісти
Поки трамп спить, пошліть його на хрін.
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20.02.2025 11:32 Відповісти
В цьому вся Україна, дитячий садок якийсь, США нам не це, США нам не те. Коли це США стало вашою мамкою? З такими заявочками можна взагалі лишитися ні з чим. То демократів можна було сумними піснями розжалобити, а Трампа проблеми негрів мало хвилюють.
Можна нагадати що за роззброєння Україна усі роки брала гроші, і усі роки хотіла бути позаблоковою за опитуваннями. А от коли вжарило в 14-му, то зразу ж в НАТО захотіли. Хто ж винен що українці не заручилися надійними союзниками здобувши незалежність, а просто займалися дєрєбаном.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
Тебе, кацапська потвора, не спитали.
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20.02.2025 11:52 Відповісти
Випей валер'янки. Гонору у вкраїнчиків як за часів радянського союзу, а сили без західних грошей як у сомалі. Треба було раніше думати щоб бути суб'єктом міжнародного права, а не об'єктом.
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20.02.2025 17:08 Відповісти
В тебе, пі...ра, не спитав що мені робити.
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20.02.2025 21:40 Відповісти
"Он (Бессент. - Ред.) много часов ехал поездом, и это опасная поездка, а мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ (о полезных ископаемых. - Ред.)"

Документ, точнее предложение можно было выслать заранее для ознакомления

"Официальная встреча российской и американской делегаций состоялась 18 февраля в Эр-Рияде"
Прошло больше 24 часов и результата нет
Получается делегация США поехала, чтобы все прекратить за 24 часа, а вернулась с пустыми руками
Зато наслушались обещаний, которые были нарушены менее чем за 24 часа
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20.02.2025 11:34 Відповісти
зєля уявив себе святішим Бога,що йому той міністр фінансів!
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20.02.2025 11:35 Відповісти
Вже набрав собі попкорну...дуже захоплююче...далі буде
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20.02.2025 11:40 Відповісти
А з якого бодуна Трамп виставляє рахунки за зброю, яку саме він не передавав Україні? Якщо рахуватись за допомогу від адміністрації Байдена, то треба виставляти рахунки і США, і кацапстану за віддану Україною ЯЗ при Клінтоні. Бізнес - так бізнес, треба готувати позиви та рахунки на компенсацію втрат України за роззброєння. Врешті решт, на Будапештському Меморандумі є підписи і американців. Всі ці хитрожопі закиди - це просто лохотрон наперсточників, банальний рекет. Ще не відомо, скільки протримається при такій політиці Трамп із своєю шайкою ідіотів та шизофреників. В США теж є адекватні люди.
Питання до ОПи Зеленського, а чого ви в жопу язики засунули? Чому на кожному будинку у Вашінгтоні не висить рахунок за нікчемний Будапештський Меморандум? Соромязливо згадали про нього кілька раз і все? Та в США з кожної праски, не кажу вже про ТБ, має звучати нагадування про зобовязання США перед Україною.
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20.02.2025 11:42 Відповісти
Я бы последнюю рубашку отдала тому
Кто спасет моего ребенка
Или мою маму
А нам предложили помощь
В обмен на то,что вообще непонятно где зарыто
Непонятно - как его оттуда достать и сколько на это НЕПОНЯТНО ЧТО
Надо потратить бабла
Но мы такие гордые - мы выкобениваемся
Не отдадим американцам НАШЕ НЕПОНЯТНО ЧТО за бабло и помощь!
Отдадим русским - бесплатно!!
Нобелевка за идиотизм!!!
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20.02.2025 11:46 Відповісти
Знак питання тут лишній.
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20.02.2025 13:47 Відповісти
Покажите текст предложение которые привозили

Надо же проверить, была ли там предложена помощь, и что просили взамен

Т.к. иностранная пресса публикует - что речь шла не только об ископаемых, и взамен ничего не предлагалось.
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20.02.2025 12:18 Відповісти
А у нас выбор большой?
Мы Швейцария что ли?
Нам сейчас надо ухватиться за любое предложение!!!!!
Со стороны Америки
По очень простой причине
Нам надо выжить !!!!!!!!!!
А вы торгуетесь как на базаре
А пока вы торгуетесь - летят ракеты и дроны
Сони гражданских погибают !!!!
И тысячи военных !!!!!
Все трындят про ценность жизни - но это туфта
На самом деле всех больше волнуют
Зарытые черт знает где какие- то металлы , бл.....
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20.02.2025 12:25 Відповісти
Т.е. текст не видели - но на все согласны.

"14 февраля СМИ сообщили, что Украина подготовила доработанный проект соглашения по разработке редкоземельных металлов и передала его на рассмотрение американской стороне."

Что можно было такого попросить в США, что США отказались от 50% редкоземельных материалов, и не подписали договор?
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20.02.2025 12:54 Відповісти
А мне не надо видеть текст соглашения
Я наблюдаю за МАФИОЗНОЙ властью Зеленского почти 6 лет
Зуб даю - что и Трампа эта мафия попыталась развести
Судя по тому , что мафия из трусов выскакивает - не получилось Трампа развести
И пацаны забегали,засуетились
А наши идиоты - вместо того ,чтобы радоваться
Что кто- то рот открыл на нашу МАФИЮ
Кинулись МАФИЮ защищать
Ну конечно - она ж своя, украинская мафия
Я бы на месте Трампа сказала : а не пойти ли тебе ,Украина - нах...
Вместе с мафией, которую ТЫ ВЫБРАЛА?
И ведь может все пойти по этому сценарию
И завтра не будет ракет для ПЭТРИОТ
А кацапы нанесут ракетный удар
Они давно копят ракеты
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Сделайте вывод из заявлений Трампа
"США очень коркумпированная страна"
"Мы не знаем где делись деньги"
"Я думаю что 350млрд" - но документов и доказательств нет
Были ли деньги? Возможно, что украли в США?

Как тогда администрация Байдена и Конгрес предоставляли помощь?
Они все также замешаны?
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20.02.2025 13:17 Відповісти

В США есть ФБР
Пусть они реагируют на слова Трампа
А мне в Украине важно другое
Чтобы в Украине работало СБУ
И реагировало на Баканова и Татарова
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20.02.2025 13:22 Відповісти
Все правоохранительные органы реагируют только на факты
В данном случае вместо фактов, заявления "я полагаю"
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20.02.2025 13:26 Відповісти
В данном случае засуетились в США
"обливают грязью", "перегибают палку" и т.п.

Вот такое реагирование на заявление Европейских лидеров

Могли ведь вместо суеты - предоставить документы в подтверждение
а повели себя как дети
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20.02.2025 13:35 Відповісти
согласна принять со всех сторон?
уважаемая, вам в другое место надо. Вы перепутали учреждения
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21.02.2025 01:57 Відповісти
в чем то с вами согласен.лучше отдать америкосам,если они нас прикроют,чем кацапы ,убив тысячи наших-у нас отберут.но трамп ведет себя как мародер.и это бесит.рыжая тварь..и никаких гарантий,что америкосы нас прикроют.
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20.02.2025 12:18 Відповісти
От имени народа США, Конгрес безвозмездно выделил Украине в виде оружия и денег примерно 110млрд
По оружию - производство и поставки еще будет продолжаться 5+ лет

Теперь новый президент считает, что безвозмездную помощь надо вернуть.
При этом, считает что помощи предоставлено на 350млрд, но подтвердить это документами не может.

Как называется деяние, когда принуждают вернуть то, что никогда не брал?
Не говоря уже о том, что была предоставлено бесплатно,
а также согласно Будапештского меморандума согласились воздержаться от любого экономического принуждения.
А тут экономическое принуждение, на сумму в 3 раза большую от фактической, и которая была изначально бесплатной.
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20.02.2025 13:02 Відповісти
Что делать с еропейскими политиками, которые также заявляют
что Европа предоставила больше денег нежели США, подкрепляя это доказательствами
т.е. фактически заявление о 350млрд это вранье

Плюс они заявляют, что "не красиво" так говорить о "диктаторе", "рейтинге" и т.п.
Т.к. это не соответствует фактам

Это Германиця, Франция, Чехия, Финляндия, Литва - они все тоже должны "помалкивать в тряпочку"?
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20.02.2025 13:21 Відповісти
Можно мне простыми словами?
В вашей, трёхкомнатной квартире, одну комнату вы уже потеряли. Остальное мы будем сдавать, вместе с инвестором 50/50. Инвестор сделает ремонт, вложит 3 лимона, смету выставит на 10. Присматривать за квартирой будет уполномоченная инвестором компания. После оплаты сметы ремонта, и прибыли управляющей компании, вы будете получать половину прибыли от оставшихся комнат.
Бандюки в 90-стых крыши ставили за 20%
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20.02.2025 13:02 Відповісти
Это еще оптимистический вариант

Т.к. соглашения никто не видел
но "некоторые согласны на все" - в таком случае можно подписать чистый лист бумаги

По примеру
присматривать за квартирой не собираются, т.е. "буйные" захватившие одну комнату, могут захватить и вторую - но это будут ваши проблемы
нас интересуют только 50% на сумму 500млрд
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20.02.2025 13:30 Відповісти
Инвестор надеется порешать с буйными. Язык, крест, базы - всё ОК. Хоть какая то промышленность останется? Знайте с того шо есть половина наша.
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20.02.2025 15:05 Відповісти
А хто там збирався кого небудь рятувати?
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20.02.2025 14:18 Відповісти
Цікаво спостерігати як ДВА КЛОУНИ один одного шарпають....
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20.02.2025 11:47 Відповісти
Спочатку Угоду про репарації від рф, а потім про копалини...
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Не "500 миллионов долларов", а 500 мільярдів
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Ну у міністра хоч була бумажка, яку можна пожмакати та підтерти зад під час повітряної тривоги.
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20.02.2025 11:50 Відповісти
И это говорит президент Америки, который обещал за 24 часа закончить войну и установить справедливый для Украины мир?

Видите ли, не поцеловали в задницу его министра, вот, что его интересует, а ещё, его интересует, как украсть у обескровленной Украины её природные богатства.

Да простят меня дамы - хрен тебе, в задницу и в передницу!
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20.02.2025 11:57 Відповісти
Оно все никак не угомонится . Это ж надо так зацепило с этой угодой...

П.С. Жаль ту половину американцев, которые не голосовали за это. Они еще неслабо так о...еют в дальнейшем.
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20.02.2025 12:01 Відповісти
спочатку потрібно було поїхати та глянути на ті корисні копалини десь під Вугледар, а потім підписувати.
доречі, чому поїздка небезпечна?
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20.02.2025 12:05 Відповісти
Взагалі-то глава мінфіну, то не рівень посади Президента, підкажіть це тому рудому покидьку...
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20.02.2025 12:06 Відповісти
Ради мира в Украине я готов на все, просто на все. За длительный и прочный мир. Как человек, как гражданин, как отец. Источник: https://censor.net/ru/n3536369
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20.02.2025 12:21 Відповісти
в США обрали президентом дегенерата, вдруге, і це не може бути випадково, це є діагноз. Жалюгідно виглядає, що всі бояться відкрито про це сказати. Взагалі то Трамп би мав сидіти в тюрмі, тільки американська тупість на виборах врятувала його від неї. Як можна довіряти якимось прихованим угодам між злочинцем і вбивцею. Все спрямоване на те, що припхати в Київ медвепутів, зчинити тут хаос, зробити переворот і кинути в лапи ***** тепленькими. 10 років ***** не може дістатися Києва, а Трамп хоче йому допомогти, щоб відірвати росію від Китаю. Така послуга від "президента президенту"
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20.02.2025 12:30 Відповісти
Смешно слышать про то, что американцы выбрали дегенерата от представителя нации выбравшей такого же самого.
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20.02.2025 12:33 Відповісти
наш це ще інтелект, порівняно з тим
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21.02.2025 02:00 Відповісти
Просто даже выйти испугался. Позорище. Ну вышел бы и сказал - нет. Но так тупо...спал.
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20.02.2025 12:32 Відповісти
Министр финансов - это у нас уровень Ермака.
Если серьезно, то должны встречаться по дипломатическому этикету с равными по рангу, ну, или на ранг выше/ниже. Шмыгаль с ним должен был встречаться по рангу. Или мы должны были сразу броситься целовать сапоги белого колонизатора?
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20.02.2025 12:59 Відповісти
ДАЖЕ НЕ ПРЕМЬЕР МИНИСТР ШМЫГАЛЬ А МИНИСТР ФИНАНСОВ УКРАИНЫ.
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20.02.2025 13:52 Відповісти
Из уважения иногда на ранг делают сдвиг. Например, Зеленский встречается с Госсекретарем США. Но через ранг не прыгают обычно. А тут ******* полное.
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20.02.2025 15:43 Відповісти
У цьому випадку ми вимушено захищаємо президента Зеленського, якого просто доводиться терпіти із його єрмаківсько-татарівським ОП до перших можливих вільних виборів.
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20.02.2025 13:56 Відповісти
❤️
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20.02.2025 14:04 Відповісти
Гарно втерли носа рудому *****...
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20.02.2025 14:12 Відповісти
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