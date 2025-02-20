Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом
Дональд Трамп заявив, що глава Мінфіну Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням до нього під час візиту в Київ минулого тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
За словами Трампа, міністр фінансів Бессент довго добирався до Києва, але президент Володимир Зеленський "спав і був недоступний для зустрічі".
"Він (Бессент. - Ред.) багато годин їхав поїздом, і це небезпечна поїздка, а ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ (про корисні копалини. - Ред.)", - заявив американський лідер.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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)(уйла, родовища рідкоземельних елементів.
Приїхав якийсь Скот Без Цента в кишені, назвався міністром фінансів США. Аферист, мабуть.
То навіщо прокидатись?
"мы сами отказались от ленд-лиза потому что все получаем бесплатно" - послица Маркарова, АРестович и ко
"мы сами назначили" сексологинь, ивалидов-военных, контрабандистов сигарет и т.п. послами, иностранных граждан - главами госкомпаний,
"мы сами
отдали за бесценок знакомым и не оченьприватизировали" землю и заводы, энерго\ресурсы, армию и флот, жд и все что плохо лежало (чтобы купить хатынки закордоном, до куда скоро тоже доберутся как не одни, так другие)
"мы сами подписали Будапештский меморандум" ... "шаттлы "... "мы сами уменьшили мобресурс", "мы сами выбирали" людей без мозгов, совести, принципов, морали, культуры и образования (вероятно, других не было и очевидно уже не будет).
Нахрапом таке не вирішується . Такі угоди готуються й обговорюються місяцями , а то й роками ,, а підписуються вже тоді коли сторони все погодять заздалегідь , і погодяться з усім що в них прописано ,, з усіма їх пунктами .
До того ж - а що ви привезли взамін ?? Одні обіцянки ? Ще один - Будапештський меморандум .? В нас один вже є , навіщо нам - два ??
Самі винуваті , нічого тут їздити .. Без вагонів зі зброєю .
Можна нагадати що за роззброєння Україна усі роки брала гроші, і усі роки хотіла бути позаблоковою за опитуваннями. А от коли вжарило в 14-му, то зразу ж в НАТО захотіли. Хто ж винен що українці не заручилися надійними союзниками здобувши незалежність, а просто займалися дєрєбаном.
Документ, точнее предложение можно было выслать заранее для ознакомления
"Официальная встреча российской и американской делегаций состоялась 18 февраля в Эр-Рияде"
Прошло больше 24 часов и результата нет
Получается делегация США поехала, чтобы все прекратить за 24 часа, а вернулась с пустыми руками
Зато наслушались обещаний, которые были нарушены менее чем за 24 часа
Питання до ОПи Зеленського, а чого ви в жопу язики засунули? Чому на кожному будинку у Вашінгтоні не висить рахунок за нікчемний Будапештський Меморандум? Соромязливо згадали про нього кілька раз і все? Та в США з кожної праски, не кажу вже про ТБ, має звучати нагадування про зобовязання США перед Україною.
Кто спасет моего ребенка
Или мою маму
А нам предложили помощь
В обмен на то,что вообще непонятно где зарыто
Непонятно - как его оттуда достать и сколько на это НЕПОНЯТНО ЧТО
Надо потратить бабла
Но мы такие гордые - мы выкобениваемся
Не отдадим американцам НАШЕ НЕПОНЯТНО ЧТО за бабло и помощь!
Отдадим русским - бесплатно!!
Нобелевка за идиотизм!!!
Надо же проверить, была ли там предложена помощь, и что просили взамен
Т.к. иностранная пресса публикует - что речь шла не только об ископаемых, и взамен ничего не предлагалось.
Мы Швейцария что ли?
Нам сейчас надо ухватиться за любое предложение!!!!!
Со стороны Америки
По очень простой причине
Нам надо выжить !!!!!!!!!!
А вы торгуетесь как на базаре
А пока вы торгуетесь - летят ракеты и дроны
Сони гражданских погибают !!!!
И тысячи военных !!!!!
Все трындят про ценность жизни - но это туфта
На самом деле всех больше волнуют
Зарытые черт знает где какие- то металлы , бл.....
"14 февраля СМИ сообщили, что Украина подготовила доработанный проект соглашения по разработке редкоземельных металлов и передала его на рассмотрение американской стороне."
Что можно было такого попросить в США, что США отказались от 50% редкоземельных материалов, и не подписали договор?
Я наблюдаю за МАФИОЗНОЙ властью Зеленского почти 6 лет
Зуб даю - что и Трампа эта мафия попыталась развести
Судя по тому , что мафия из трусов выскакивает - не получилось Трампа развести
И пацаны забегали,засуетились
А наши идиоты - вместо того ,чтобы радоваться
Что кто- то рот открыл на нашу МАФИЮ
Кинулись МАФИЮ защищать
Ну конечно - она ж своя, украинская мафия
Я бы на месте Трампа сказала : а не пойти ли тебе ,Украина - нах...
Вместе с мафией, которую ТЫ ВЫБРАЛА?
И ведь может все пойти по этому сценарию
И завтра не будет ракет для ПЭТРИОТ
А кацапы нанесут ракетный удар
Они давно копят ракеты
"США очень коркумпированная страна"
"Мы не знаем где делись деньги"
"Я думаю что 350млрд" - но документов и доказательств нет
Были ли деньги? Возможно, что украли в США?
Как тогда администрация Байдена и Конгрес предоставляли помощь?
Они все также замешаны?
В США есть ФБР
Пусть они реагируют на слова Трампа
А мне в Украине важно другое
Чтобы в Украине работало СБУ
И реагировало на Баканова и Татарова
В данном случае вместо фактов, заявления "я полагаю"
"обливают грязью", "перегибают палку" и т.п.
Вот такое реагирование на заявление Европейских лидеров
Могли ведь вместо суеты - предоставить документы в подтверждение
а повели себя как дети
уважаемая, вам в другое место надо. Вы перепутали учреждения
По оружию - производство и поставки еще будет продолжаться 5+ лет
Теперь новый президент считает, что безвозмездную помощь надо вернуть.
При этом, считает что помощи предоставлено на 350млрд, но подтвердить это документами не может.
Как называется деяние, когда принуждают вернуть то, что никогда не брал?
Не говоря уже о том, что была предоставлено бесплатно,
а также согласно Будапештского меморандума согласились воздержаться от любого экономического принуждения.
А тут экономическое принуждение, на сумму в 3 раза большую от фактической, и которая была изначально бесплатной.
что Европа предоставила больше денег нежели США, подкрепляя это доказательствами
т.е. фактически заявление о 350млрд это вранье
Плюс они заявляют, что "не красиво" так говорить о "диктаторе", "рейтинге" и т.п.
Т.к. это не соответствует фактам
Это Германиця, Франция, Чехия, Финляндия, Литва - они все тоже должны "помалкивать в тряпочку"?
В вашей, трёхкомнатной квартире, одну комнату вы уже потеряли. Остальное мы будем сдавать, вместе с инвестором 50/50. Инвестор сделает ремонт, вложит 3 лимона, смету выставит на 10. Присматривать за квартирой будет уполномоченная инвестором компания. После оплаты сметы ремонта, и прибыли управляющей компании, вы будете получать половину прибыли от оставшихся комнат.
Бандюки в 90-стых крыши ставили за 20%
Т.к. соглашения никто не видел
но "некоторые согласны на все" - в таком случае можно подписать чистый лист бумаги
По примеру
присматривать за квартирой не собираются, т.е. "буйные" захватившие одну комнату, могут захватить и вторую - но это будут ваши проблемы
нас интересуют только 50% на сумму 500млрд
Видите ли, не поцеловали в задницу его министра, вот, что его интересует, а ещё, его интересует, как украсть у обескровленной Украины её природные богатства.
Да простят меня дамы - хрен тебе, в задницу и в передницу!
П.С. Жаль ту половину американцев, которые не голосовали за это. Они еще неслабо так о...еют в дальнейшем.
доречі, чому поїздка небезпечна?
Если серьезно, то должны встречаться по дипломатическому этикету с равными по рангу, ну, или на ранг выше/ниже. Шмыгаль с ним должен был встречаться по рангу. Или мы должны были сразу броситься целовать сапоги белого колонизатора?