Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп
Дональд Трамп знову назвав президента Володимира Зеленського "диктатором".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, Україна вже не "має справу з тими ж Сполученими Штатами, з якими мали справу кілька місяців тому".
Трамп знову повторив свої заяви про низький рейтинг Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів", який зробив "жахливу роботу".
"Зеленському краще діяти швидко або в нього не залишиться країни…бо ця війна йде в неправильному напрямі. А ми у цей час успішно ведемо перемовини про припинення війни з Росією. І всі визнають, що тільки Трамп зможе зробити це…я думаю, Путін навіть визнав", - сказав президент США.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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полистай та знайди вислів трампа де він сказв приблизно таке:
***** може знищити всю Україну так амо як міста на сході.
далі вмикай мозок і думай
бо ти мабудь близько коло передової не був але нінащо йти не готовий.
то дійде до того що, і заплатимо і все про...бемо
бо якесь чмо не вміє спілкуватися з лідерами потужних країн.
а треба було лиш тихенько назвати пункти договору. які потрібно обговорити
а не обісрати трампа в ЗМІ на весь сві
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Реєстрація: 01.01.2025
Працюю я. Іноді на Цензор заходю...
)(уйло і Трамп! Вони злочинно вимагають одному подарувати українські території
а другому наші природні багатства. А болт їм обом ще і величезний а не Україна!
- главноє перестать стрєлять
- ліквідація ракетних програм і інших програм виробництва озброєнь
- велике Крадівництво замість оборони
- ігнор попереджень партнерів що війна неминуча
- розмінування Чонгару і відвід військ від кордонів
- шашлички в травні
- зрада більше 200 депутатів-слуг
- провал мобілізації
- провал контрнаступу, зняття Залужного і потім ще багатьох генералів
- Рєзніков і яйця по 17
- тотальна корупція і розкрадання під час війни
Это же логично -- все мы в одной лодке .
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
????
Україна без Зе переможе руzню.
Тампону на быстрый ответ - ИДИ КУРСОМ РУССКОГО КОРА***
Війна припнеться майже одразу, і тисячі українців залишаться живі. Чи варте твоє нікчемне життя тисяч українців? Зроби правильний вчинок, хоч раз.
можна поцікавитись, а чому в разі смерті зеленського "війна припиниться майже одразу"?
невже росія розпочала війну, щоб зеленського вбити?
помре зеленський (в той чи інший спосіб, насправді байдуже), країну очолить стефанчук (ну, бо так передбачено Конституцією), й невже росія закінчить війну?
давайте чесно, смерть зеленського не вплине на настрої путіна, єдине, що адекватне та державницьке має (сподіваюсь ще не запізно) зробити зеленський це:
1. створити з представників проукраїнських партій уряд національної єдності.
2. припинити одноосібне ухвалення рішень.
3. усунути від впливу на державні інституції службовців ОП, позбавити ОП повноважень, якими їх в незаконний спосіб наділив зеленський.
4. країна має повернутися то тієї форми правління, яка передбачена Конституцією й яка була зруйнована зеленським та "сн" - парламентсько-президентської.
Це ***** так сказав?
Три дні вже перетворились на "швидкі" 3 роки.
Я конечно не психиатр, но тут явно перебор с самоидеализацией. Нарциссическое расстройство личности в высшей степени. Да еще и дуют наверно с Илошкой без перерыва. 🚬💨🤩
М'яч у Зє-!
Зє-! всравсь...
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А где гарантии территориальной целостности границ Украины со стороны США по Будапештскому соглашению?
Или это надо Трампу действовать быстро в обуздании агрессора в лице россии, чтобы "залишилась" честь США и не превратилась в не гарантипригодную страну, а самому не выглядеть как петрушке на сцене. Кто больше монет кинет, тому и буду служить.
На основі https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9427287657333833&id=100001580782604&rdid=9yG7pKFrvxfVUz6J# поста Андрія Заблоцького.
Як шахівниця змінилася гольфом: цинічно про нову модель геополітики
Світова політика довгий час сприймалася як шахівниця, де кожен гравець мав свої фігури, довгострокові стратегії та чіткі правила. Однак сьогоднішня геополітика дедалі більше нагадує гру в гольф - індивідуальну, хаотичну, із змінними правилами та великою роллю випадковості.
Шахи vs. гольф: у чому різниця?
• Шахи - це гра, де є чіткі правила, однакові умови для всіх, і кожен рух підпорядковується логіці. Головне завдання - переграти суперника, використовуючи хитрість, жертви та комбінації.
• Гольф - це гра на адаптацію. Кожен гравець самостійно просувається до мети, уникаючи перешкод, пристосовуючись до вітру та ландшафту. Виграє не той, хто «знищить» суперника, а той, хто з мінімальними зусиллями досягне результату.
Світова політика в логіці гольфу
Колись західні лідери, особливо після Холодної війни, грали у шахи. Вони прораховували кілька ходів наперед, вибудовували складні багаторічні стратегії. Проте глобальний світ сьогодні став настільки динамічним і хаотичним, що шахова модель більше не працює.
• Трамп - гольфіст-прагматик
Дональд Трамп - класичний гольфіст у політиці. Його підхід не передбачає довгострокового планування, а базується на швидких, рішучих ударах. Йому важливо досягти миттєвого результату з мінімальними втратами, і він не турбується про те, як це вплине на гру в майбутньому. Наприклад, вихід США з міжнародних угод або безцеремонні торгові війни - це типові удари по м'ячу в надії, що він влучить у лунку. Якщо не влучить - можна спробувати ще раз.
• Путін - гольфіст-невдаха
Володимир Путін колись намагався грати в шахи, але сьогодні його підхід більше схожий на невпевнену гру в гольф. Його вторгнення в Україну можна порівняти з ударом через густий ліс: удар був потужний, але м'яч застряг у піску. Він намагається грати так, ніби знає, що робить, проте його рішення не адаптуються до реальності - він б'є в одному напрямку, не зважаючи на зміну ландшафту.
• Європа - шахісти, які не встигли на гру
Європейські лідери продовжують грати у шахи, вивчаючи кожен хід, намагаючись прогнозувати майбутнє. Проблема в тому, що гра давно змінилася. Вони обговорюють санкції, будують коаліції, розраховують ризики, але поки вони готують складні комбінації, інші гравці вже зробили три удари й пішли далі.
• Китай - стратегічний гольфіст
Китай поєднує обидві моделі: він грає у гольф, але стратегічно. Пекін діє повільно, не роблячи зайвих рухів. Він ретельно підбирає удари, використовуючи мінімум енергії. Коли США чи Росія роблять хаотичні рухи, Китай спокійно прокладає собі шлях, як хороший гольфіст, що не поспішає, але знає, куди б'є.
Як грати в ******** геополітичний гольф?
• Гнучкість важливіша за стратегію - світ змінюється швидше, ніж можна розрахувати всі варіанти. Політики, які адаптуються, перемагають.
• Мінімум зайвих ударів - ті, хто багато говорять і мало роблять, програють.
• Правила гри змінюються прямо під час гри - немає сенсу дотримуватися старих стратегій, коли нові правила змушують грати інакше.
Світова політика перестала бути шахівницею і перетворилася на гольфове поле. І ті, хто досі думає, що все працює за старими правилами, просто запізнюються на гру.
А його країна, руб.яндія якщо що.
https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/ukrainians-share-your-views-on-the-ukraine-russia-war-peace-talks