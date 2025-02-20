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Новини Рейтинг Зеленського
20 883 185

Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Нові заяви Трампа про Володимира Зеленського

Дональд Трамп знову назвав президента Володимира Зеленського "диктатором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Україна вже не "має справу з тими ж Сполученими Штатами, з якими мали справу кілька місяців тому".

Трамп знову повторив свої заяви про низький рейтинг Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів", який зробив "жахливу роботу".

"Зеленському краще діяти швидко або в нього не залишиться країни…бо ця війна йде в неправильному напрямі. А ми у цей час успішно ведемо перемовини про припинення війни з Росією. І всі визнають, що тільки Трамп зможе зробити це…я думаю, Путін навіть визнав", - сказав президент США.

Також читайте: Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте: Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів зі США, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+62
Нууу, я б погодився з Трампом. Зєлєнскому таки справді треба діяти швидко: перестати воювати з опозицією, зняти санкці' з Порошенка, створити уряд національної єдності, усунути одіозних Єрмака, Татарова, Гєтманцева, повернути в ефір опозиційні до Зєлєнского, але не до України канали "5","Прямий", "" Експрессо" - це виб'є у Трампа
аргументи про "нелегітимність", "диктаторство"
і відсутність рейтингу самого Зєлєнского, відмінити рішення про закупівлю у Болгарії кацапських оеакторів, а гроші спрямувати на оборону, чи хоча б американській" Яестінг хаус" на а ериканські реактори, що знову ж таки позбавить Трампа ще одного козиру. Ось що мав би Зєлєнскій робити швидко.
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20.02.2025 08:36 Відповісти
+39
Мабуть таки у пуйла повна срака намічається, якщо його головного адвоката заткнути не можна.
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20.02.2025 08:20 Відповісти
+28
читаєш коментарії до останніх новин -Зеленський-Трамп і диву даєшся, всі вже дружньо за нашого Найвеличнішого, ліплять його образ як жертву в оточенні ворогів. Але ж в нашого мудрого народу дуже коротка память і всі вже забули
- главноє перестать стрєлять
- ліквідація ракетних програм і інших програм виробництва озброєнь
- велике Крадівництво замість оборони
- ігнор попереджень партнерів що війна неминуча
- розмінування Чонгару і відвід військ від кордонів
- шашлички в травні
- зрада більше 200 депутатів-слуг
- провал мобілізації
- провал контрнаступу, зняття Залужного і потім ще багатьох генералів
- Рєзніков і яйця по 17
- тотальна корупція і розкрадання під час війни
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20.02.2025 09:17 Відповісти
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В городі бузина..."Как же он работал в Очистке?"
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20.02.2025 08:48 Відповісти
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.трамп та ***** в дії.
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20.02.2025 08:48 Відповісти
Трамп став карикатурою Зеленського, хоча, в свою чергу, Зеленський і так є карикатурою президента
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20.02.2025 08:48 Відповісти
Швидко треба було діяти "втарой арміі міра", в лютому 2022, якщо пуйло не хотіло її втратити остаточно
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20.02.2025 08:49 Відповісти
Рашисти від радості гопки скачуть, так як скакали і раділи гаспада царської і таваріщі совєтської імперії, від того як хохли, малороси, раби і бидло тягали один одного за чуби, били пики, а потім наввипередки бігли до ворогів за допомогою у війні брат на брата...?! Досить собачитись, владі треба терміново об'єднати всі патріотичні сили у боротьбі проти ворога, бо буде біда для всього народу і України! Хто відповість за злочин...?
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20.02.2025 22:03 Відповісти
Может ошибаюсь, но думаю имеет смысл прекратить любые контакты с трампом и его бандой, отказаться от всяких переговоров с ними и paшкой. Не отвечать на их выпады. Потому что нормального диалога по-любому уже не получится.
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20.02.2025 08:49 Відповісти
так вони сюди пруться як мухи на мед. Відвадити не можна. Точно як кацапи
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21.02.2025 02:17 Відповісти
Ну..., таких ідіотів серед презедентів США не було! Ще й з шизофреніком у радниках!
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20.02.2025 08:50 Відповісти
Поясніть вже хтось цьому рудому йолопу, що він не "король Світу", а лише старий дід з клінічними ознаками деменції...
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20.02.2025 08:52 Відповісти
Тампон мені Орбана нагадує. Той тоже вже три роки бігає і підганяє давайте швидко здавайтеся а то пізно буде
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20.02.2025 08:52 Відповісти
Просто цікаво навіть - а що саме повинен Зєля "робити швидко"? Виплатити репарації трамплу і здати Україну *****?
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20.02.2025 08:55 Відповісти
почитай статтю за часом 20,40
полистай та знайди вислів трампа де він сказв приблизно таке:
***** може знищити всю Україну так амо як міста на сході.
далі вмикай мозок і думай
бо ти мабудь близько коло передової не був але нінащо йти не готовий.
то дійде до того що, і заплатимо і все про...бемо
бо якесь чмо не вміє спілкуватися з лідерами потужних країн.
а треба було лиш тихенько назвати пункти договору. які потрібно обговорити
а не обісрати трампа в ЗМІ на весь сві
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20.02.2025 21:40 Відповісти
Як гладенько заспівали разом ху. йло, тромб та боти... Видно підгорає у цих потвор раз поспішають та не приховують свої рила. Не буде вам шакали ні Української землі, ні її копалин. А вибори спочатку пройдуть в Америці та оркостані а потім вже й в Україні!
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Ґаранти Б. меморандуму вирішили нас знищити. Покідьки! Вбивця та барига - прадавець миру вже домовились як поділять награбоване. Отака ціна без ядерного статусу.
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20.02.2025 08:56 Відповісти
Стрелок, который первым попадет рыжему между ушей, не то, что в тюрьме сидеть не будет, он будет героем не только США, но и всей планеты.
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20.02.2025 09:10 Відповісти
Американцы ещё будут плакать по тому хлопчику, який попал Рыжему в ухо, а не промеж глаз!
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20.02.2025 13:07 Відповісти
я уже полгода плачу.
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21.02.2025 06:10 Відповісти
Схоже, та ракета "На Вашингтон" таки долетіла. Прямо рудому в башку..
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20.02.2025 09:10 Відповісти
Трамп заявляет что "там погибают миллионы людей " и параллельно требует "редкоземельные металлы". Может кто то подскажет ему о противоречиях в его требованиях.
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20.02.2025 09:11 Відповісти
Актер пока не врубается,что шоу закончено и пришел новый директор театра,туман в голове и советы сына грушника нпе дают ему возможности принять единственно правильное решение.
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20.02.2025 09:14 Відповісти
Ти мабуть голосував за нового директора театру? Якщо так, то до тебе питань нема.
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20.02.2025 09:20 Відповісти
За ***** він голосував, хіба не видно?
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20.02.2025 09:52 Відповісти
та баньте ту огидну мразоту вже
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21.02.2025 06:11 Відповісти
ага, краще навіть угоди не читати..., все підписувати, не читаючи та не дивлячись..., дідусь Трамп сказав. йому можна вірити..., навіщо цей дешевий балаган..., в мене тільки одне пояснення - ніхто там ніяку війну не збирався закінчувати, а просто ті, хто оплачував вибори трампа зажадали собі преференції, не Україну обскубти, так росіян, але росіяни викотили умови, які просто неможливо виконати, не примусивши Україну здатися... ось він й старається, Україну на його думку легше примусити, ніж його друзів кацапів...
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20.02.2025 09:14 Відповісти
А нам своє робити.....
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20.02.2025 09:14 Відповісти
Що конкретно своє ви робите?
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20.02.2025 10:33 Відповісти
GpLover12

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Реєстрація: 01.01.2025

Працюю я. Іноді на Цензор заходю...
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20.02.2025 14:01 Відповісти

)(уйло і Трамп! Вони злочинно вимагають одному подарувати українські території
а другому наші природні багатства. А болт їм обом ще і величезний а не Україна!
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20.02.2025 09:14 Відповісти
Як казали американці стосовно диктатора Сомоси - Він сучий син, але він наш сучий син. Так і про зелю можна сказати.
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20.02.2025 09:17 Відповісти
читаєш коментарії до останніх новин -Зеленський-Трамп і диву даєшся, всі вже дружньо за нашого Найвеличнішого, ліплять його образ як жертву в оточенні ворогів. Але ж в нашого мудрого народу дуже коротка память і всі вже забули
- главноє перестать стрєлять
- ліквідація ракетних програм і інших програм виробництва озброєнь
- велике Крадівництво замість оборони
- ігнор попереджень партнерів що війна неминуча
- розмінування Чонгару і відвід військ від кордонів
- шашлички в травні
- зрада більше 200 депутатів-слуг
- провал мобілізації
- провал контрнаступу, зняття Залужного і потім ще багатьох генералів
- Рєзніков і яйця по 17
- тотальна корупція і розкрадання під час війни
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20.02.2025 09:17 Відповісти
Осуждать действия Трампа, это не значит хвалить Зеленского...

Это же логично -- все мы в одной лодке .
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20.02.2025 09:20 Відповісти
В лодке то мы одной, но есть обстоятельства, сидит в той же лодке обдолбыш и расковыривает дырку в днище все больше и больше. Мы друг друга успокаиваем - ничего страшного, вот доплывем до берега, тогда попробуем его прогнать, а пока что лодку шатать нельзя. У того обдолбыша, да у нескольких из его окружения, их там человек пять - шесть, как известно, надеты пояса спасательные, у нас ничего, а дыра все увеличивается. Доплывем. Может. Но это не точно.
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20.02.2025 16:16 Відповісти
Та який то народ, так ,шушара подоляцька.Не звертайте уваги , через декілька тижнів будуть свистіти зовсім в іншу дудку, то порода така.
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20.02.2025 10:24 Відповісти
На кону існування України а не срака Бонепідписанта.
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20.02.2025 13:20 Відповісти
ти про
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
????
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20.02.2025 17:45 Відповісти
👍
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20.02.2025 19:52 Відповісти
они уже ждут Залужного в президенты, да только вы еще не знаете, да только диктатура у вас впреди. 30 лет выбираете одних и те же, дурни. 2 сценария для украинчикив, КОрея или Афганиста. ну или Сирия. 3 даже.
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22.02.2025 14:49 Відповісти
Зеленському час зникнути. З кротами.

Україна без Зе переможе руzню.
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20.02.2025 09:20 Відповісти
Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n

Тампону на быстрый ответ - ИДИ КУРСОМ РУССКОГО КОРА***
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20.02.2025 10:16 Відповісти
Трампу краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни США ,ЗА НЕВИКОНАННЯ НИМ ОБІЦЯНКИ "ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ ЗА 24" Він має справу вже не з тим світом.котрий буде рахуватися з його прорашистською позицією окупації частиниУкраїни .згідно планів куйла.за що і отримав похвалу від рашистського вбивці українського народу...
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20.02.2025 10:20 Відповісти
якби за невиконання обіцянок карали Президентів, мерів, та решту провладних -- то Боневтік вже сидів би на нарах!!
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20.02.2025 17:46 Відповісти
Зеленському краще діяти швидко. Давай Клован Оманський. Я ще вірю, що ти здатне на вчинок. Бери в руки свій пістоль, вставляй дуло в рота і нажимай на спуск. Якщо перед цим ще єрмака грохнеш, я навіть твоїм мерзотним вишкребкам смерті не бажатиму.
Війна припнеться майже одразу, і тисячі українців залишаться живі. Чи варте твоє нікчемне життя тисяч українців? Зроби правильний вчинок, хоч раз.
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20.02.2025 10:27 Відповісти
"Бери в руки свій пістоль, вставляй дуло в рота і нажимай на спуск...Війна припнеться майже одразу..."
можна поцікавитись, а чому в разі смерті зеленського "війна припиниться майже одразу"?
невже росія розпочала війну, щоб зеленського вбити?
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20.02.2025 12:18 Відповісти
Тому що зеленський і його оточення являються джерелом натхнення для пуйла. Ця зелена скотина зібрала навколо себе таку кількість зрадників і відвертих кацапів, що ***** здається, що ще трошки, і Україна паде. І тому він постійно підіймає ставки, він ніяк не може повірити, що Україна вистоїть маючи такого тупого дегенерата і зрадника на чолі. Дякую, що спитали.
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20.02.2025 12:46 Відповісти
вибачте, але я не зрозумів.
помре зеленський (в той чи інший спосіб, насправді байдуже), країну очолить стефанчук (ну, бо так передбачено Конституцією), й невже росія закінчить війну?
давайте чесно, смерть зеленського не вплине на настрої путіна, єдине, що адекватне та державницьке має (сподіваюсь ще не запізно) зробити зеленський це:
1. створити з представників проукраїнських партій уряд національної єдності.
2. припинити одноосібне ухвалення рішень.
3. усунути від впливу на державні інституції службовців ОП, позбавити ОП повноважень, якими їх в незаконний спосіб наділив зеленський.
4. країна має повернутися то тієї форми правління, яка передбачена Конституцією й яка була зруйнована зеленським та "сн" - парламентсько-президентської.
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20.02.2025 13:17 Відповісти
от тільки я впевнений, що нічого з цього зеленський ані зрозуміти ані втілити не здатен.
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20.02.2025 13:18 Відповісти
І тому, див. вище, що йому потрібно зробити. Першим пунктом будь якого плану повинно бути усунення зеленського від влади. Якщо якийсь план передбачає збереження зеленої скотини при владі, значить то не план, то гімно. Я лише написав, найшвидший і найприємніший для всіх спосіб реалізації плану усунення зе. Прості рішення не значить погані.
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20.02.2025 13:37 Відповісти
100%
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20.02.2025 19:56 Відповісти
Славко,А може ти собі в дупу вставиш відлік пішов!
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20.02.2025 15:02 Відповісти
А чому ти не ***** бажаєш це зробити? Може тоді дійсно закінчиться війна.
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20.02.2025 16:57 Відповісти
а він росіянин, чи що? він в рамках своїх громадянських повноважень сказав. що тобі не так?
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20.02.2025 17:48 Відповісти
Краще Трапа у ввічливий ігнор. "Дякую, будем мати на увазі. До побачення (на наступному імпічменті)"
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20.02.2025 10:54 Відповісти
Та ти шо! Дуже швидко?
Це ***** так сказав?
Три дні вже перетворились на "швидкі" 3 роки.
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20.02.2025 11:18 Відповісти
Трамп долго не усидит, граждане США его вышвырнут из Белого дома!
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20.02.2025 11:24 Відповісти
хто? трансгендери і екоактивісти?
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20.02.2025 11:42 Відповісти
Ну ето всё что остается, надеятся, ибо например в Италии если банально вернут призов в армию то кипиша будет столько что на данный момент нет такого политика который бы это рискнул бы произнести...в остальных странах ЕС не знаю какая ситуация...
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20.02.2025 11:45 Відповісти
"И все признают, что только Трамп сможет сделать это"

Я конечно не психиатр, но тут явно перебор с самоидеализацией. Нарциссическое расстройство личности в высшей степени. Да еще и дуют наверно с Илошкой без перерыва. 🚬💨🤩
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20.02.2025 11:49 Відповісти
тварюка руда
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20.02.2025 12:07 Відповісти
Трамп дав пас Зє-!
М'яч у Зє-!
Зє-! всравсь...
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20.02.2025 12:42 Відповісти
шизофреник, мля.
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20.02.2025 12:51 Відповісти
Сегодня всем очевидно, что Зеленский никогда не сдаст народ Украины, поэтому не время ныть, а время вокруг него объединяться, и стоять с ним до победы, а дальше - решать народу!
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20.02.2025 13:12 Відповісти
Він його вже здав. А зараз торгується, як свою жопу зберегти, та щоб іще й прибуток отримати.
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20.02.2025 15:37 Відповісти
уже, а пипл хавает. может зеля еще поерзиться, а после уже его нагнут и даже без него подпишут угоду про копалини.
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22.02.2025 14:51 Відповісти
А где Буданов? Не пора ли опробовать магуру на амерском фрегате где нибудь в теплых краях. Пусть рыжему чмо в ***** дунет ветерок Перл-Харбора. (тактику применения продать китайцам, бабки на дроны, но тссс, это таемно)
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20.02.2025 13:17 Відповісти
зеленський муд* ло , це знає кожний ,але трамп це **** ло ...+ товаріщ маск + сі ...ця трійця, пробує привести світ, до єдиного великого гулагу...і здається шо зеленський починає розуміти ,як кремль його " поимел" ... і зробив, каталізатором світової недоумкуватості ...
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20.02.2025 13:48 Відповісти
Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп
--------------------------------------------------------------------------------------------------
А где гарантии территориальной целостности границ Украины со стороны США по Будапештскому соглашению?
Или это надо Трампу действовать быстро в обуздании агрессора в лице россии, чтобы "залишилась" честь США и не превратилась в не гарантипригодную страну, а самому не выглядеть как петрушке на сцене. Кто больше монет кинет, тому и буду служить.
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20.02.2025 13:57 Відповісти
Пшелнах фсбешна мразь.
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20.02.2025 14:02 Відповісти
Швидко на все погодитися і капітулювати і все підписати... Американський нарід супер -нарід, вибачте за мої слова ..але ваш Трамп сволота гідна путіна
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20.02.2025 14:11 Відповісти
у зеленого не більш 30 відсотків
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20.02.2025 14:54 Відповісти
Опонентам клоуна треба використати Трампа і замінити прєзіка. За цей час закохати Доні в себе ( "Ось бачиш, для тебе зірку з неба!)і запропонувати щось цікаве, якщо ні, то кинути і піти ображентм з іншим. То і є політика. Все для себе.
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20.02.2025 16:29 Відповісти
Безугла https://t.me/marybezuhla/3016 про стиль політики у порівнянні шахів та гольфу.
На основі https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9427287657333833&id=100001580782604&rdid=9yG7pKFrvxfVUz6J# поста Андрія Заблоцького.

Як шахівниця змінилася гольфом: цинічно про нову модель геополітики

Світова політика довгий час сприймалася як шахівниця, де кожен гравець мав свої фігури, довгострокові стратегії та чіткі правила. Однак сьогоднішня геополітика дедалі більше нагадує гру в гольф - індивідуальну, хаотичну, із змінними правилами та великою роллю випадковості.

Шахи vs. гольф: у чому різниця?

Шахи - це гра, де є чіткі правила, однакові умови для всіх, і кожен рух підпорядковується логіці. Головне завдання - переграти суперника, використовуючи хитрість, жертви та комбінації.

Гольф - це гра на адаптацію. Кожен гравець самостійно просувається до мети, уникаючи перешкод, пристосовуючись до вітру та ландшафту. Виграє не той, хто «знищить» суперника, а той, хто з мінімальними зусиллями досягне результату.

Світова політика в логіці гольфу

Колись західні лідери, особливо після Холодної війни, грали у шахи. Вони прораховували кілька ходів наперед, вибудовували складні багаторічні стратегії. Проте глобальний світ сьогодні став настільки динамічним і хаотичним, що шахова модель більше не працює.

• Трамп - гольфіст-прагматик

Дональд Трамп - класичний гольфіст у політиці. Його підхід не передбачає довгострокового планування, а базується на швидких, рішучих ударах. Йому важливо досягти миттєвого результату з мінімальними втратами, і він не турбується про те, як це вплине на гру в майбутньому. Наприклад, вихід США з міжнародних угод або безцеремонні торгові війни - це типові удари по м'ячу в надії, що він влучить у лунку. Якщо не влучить - можна спробувати ще раз.

• Путін - гольфіст-невдаха

Володимир Путін колись намагався грати в шахи, але сьогодні його підхід більше схожий на невпевнену гру в гольф. Його вторгнення в Україну можна порівняти з ударом через густий ліс: удар був потужний, але м'яч застряг у піску. Він намагається грати так, ніби знає, що робить, проте його рішення не адаптуються до реальності - він б'є в одному напрямку, не зважаючи на зміну ландшафту.

• Європа - шахісти, які не встигли на гру

Європейські лідери продовжують грати у шахи, вивчаючи кожен хід, намагаючись прогнозувати майбутнє. Проблема в тому, що гра давно змінилася. Вони обговорюють санкції, будують коаліції, розраховують ризики, але поки вони готують складні комбінації, інші гравці вже зробили три удари й пішли далі.

• Китай - стратегічний гольфіст

Китай поєднує обидві моделі: він грає у гольф, але стратегічно. Пекін діє повільно, не роблячи зайвих рухів. Він ретельно підбирає удари, використовуючи мінімум енергії. Коли США чи Росія роблять хаотичні рухи, Китай спокійно прокладає собі шлях, як хороший гольфіст, що не поспішає, але знає, куди б'є.

Як грати в ******** геополітичний гольф?

• Гнучкість важливіша за стратегію - світ змінюється швидше, ніж можна розрахувати всі варіанти. Політики, які адаптуються, перемагають.
• Мінімум зайвих ударів - ті, хто багато говорять і мало роблять, програють.
• Правила гри змінюються прямо під час гри - немає сенсу дотримуватися старих стратегій, коли нові правила змушують грати інакше.

Світова політика перестала бути шахівницею і перетворилася на гольфове поле. І ті, хто досі думає, що все працює за старими правилами, просто запізнюються на гру.
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20.02.2025 17:11 Відповісти
геніальне порівняння
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20.02.2025 17:51 Відповісти
Передати владу Залужному, ну це не реально)))
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20.02.2025 18:43 Відповісти
Лякає та бере на понт, послати його ***** та і все!
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20.02.2025 19:31 Відповісти
Так голабородька і прискорився, з Сирським.
А його країна, руб.яндія якщо що.
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20.02.2025 20:41 Відповісти
А натомість, нам своє робити біти...біти, та ще раз біти, поки ця скеля під назвою раша не відвалиться від нас
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20.02.2025 22:41 Відповісти
Якщо Трампердила вважає Зеленського не легітимним, то якого Х. він так хоче щоб він підписав угоду про надра?
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20.02.2025 22:41 Відповісти
Тобто угоду підписувати легітимний, а бути присутнім на переговорах недостатньо легітимний?
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20.02.2025 22:46 Відповісти
Опитування The Guardian українців (англійською мовою) про ініціативи Трампа та ставлення до виборів в Укрaїні
https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/ukrainians-share-your-views-on-the-ukraine-russia-war-peace-talks
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21.02.2025 01:01 Відповісти
ось саме тут цензорчанам слід викласти свої думки, оскільки їх прочитають багато людей
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21.02.2025 02:34 Відповісти
треба написати якусь шпаргалку - опції для вибора гарною англійською.
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21.02.2025 02:57 Відповісти
Зелена гнида наркоманська тобі кінець! Вішайся собака! Ти вже в конвульсіях по тобі видно ! Досить краще бути нам наступним штатом США як уся Європа жити припіваючи як Європа Арабські Емірати! геть олігархам та жидам! Стоп війна!!!
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21.02.2025 04:24 Відповісти
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