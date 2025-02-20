Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Дональд Трамп знову назвав президента Володимира Зеленського "диктатором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Україна вже не "має справу з тими ж Сполученими Штатами, з якими мали справу кілька місяців тому".

Трамп знову повторив свої заяви про низький рейтинг Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів", який зробив "жахливу роботу".

"Зеленському краще діяти швидко або в нього не залишиться країни…бо ця війна йде в неправильному напрямі. А ми у цей час успішно ведемо перемовини про припинення війни з Росією. І всі визнають, що тільки Трамп зможе зробити це…я думаю, Путін навіть визнав", - сказав президент США.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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