Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав ВВС.
За його словами, він вірить у те, що РФ хоче бачити кінець війни: "Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі".
Трамп виступив з відповідною заявою після того, як розлютився на президента України Володимира Зеленського за його висловлювання, що лідер США "живе в дезінформаційному просторі", яким керує Москва.
"Він відмовляється від виборів. Він низький у справжніх українських опитуваннях. Як можна бути високим, коли кожне місто зносять?" - сказав Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у новій заяві назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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домовлятися з вбивцею та загарбником щоб не забрав остальні кімнати та не вбим остальних.
а мусара накуя???
а суд накуя????
виявилось що в світі не існує
ці всі ООНи РАДБЕЗи, просто пшик????
«Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
Хочете козирів? Захоплюйте якомога більше територій і будете у виграші.
Це сигнал, що "можно" всяким іншим диктаторам .
Це вже така Оурельщина, що і сам би Оурелл в це б не повірив
Заскарузлий шар гівна то не "екзоскелет" - то гівняний кокон...
Час покаже, яку роль насправді грав "смарагдовий вирок".
Раніше він просто тихенько за птн-птх топив, а зараз нахабно на весь світ так заявляти!
Наступною заявою рижої мавпи мабуть стане введення України до складу рф, чого ніколи не буде!
Народ України - не зламний народ!
Українці! Закликаю всіх! Не мовчіть! Заради всіх, хто загинув та був скалічений війною!
Беріть владу у свої руки, призначайте командирів з числа адекватних, грамотних та освідчених людей,патріотів України, беріть зброю в руки та й виправляйте ситуацію на місцях! Негайно!
Бо очікування - смерті подібне! Смерті для України! Ми зараз у дуже небезпечній ситуації.
Риже падло з Овального кабінету Білого дому по суті віддало птн-птх карт-бланж на повне захоплення всієї України. Ось так він думав припинити війну, ось це є його план!
Ні янкісам та русакам в Україні! Брюсель, готуйся до трампізму та диктатури шизофреніка!
ЯКШО МУДРОСТІ НЕМА В МОЛОДОМУ ВІЦІ, ТО ЇЇ І В СТАРОСТІ НІДЕ УЗЯТИСЬ, БО ЧОГО НЕДАНО ТОГО НЕДАНО.
НАВПАКИ -
МОЛОДИЙ ДОВБЕНЬ З РОКАМИ СТАЄ СТАРИМ МУДАКОМ.
то Україна напала
то якісь карти..
Московія нЕ захопила великі території, кацапи "вдарили дрючком ззаду зненацька" і поки Україна отямилася за пару днів-тижнів проїхали без супротиву, просто як на екскурсію па харошему зєлєнскаму Великаму асфальту, половину якого Українці вжЕ повернули ще у 2022му..
у прямому же бою орки за 3 роки віджали "усього лише кількасот км2" і то страшеною для них ціною...
РАШКА ПОИМЕЛА ТАМПОНА
Значит судить его нельзя, а виноват банк, что не договорился с бандитом и не отдал ему деньги сам, добровольно
Руде чмо - вирок світу