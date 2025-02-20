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Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп

Трамп про козирі РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп  сказав ВВС.

За його словами, він вірить у те, що РФ хоче бачити кінець війни: "Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі".

Трамп виступив з відповідною заявою після того, як розлютився на президента України Володимира Зеленського за його висловлювання, що лідер США "живе в дезінформаційному просторі", яким керує Москва.

"Він відмовляється від виборів. Він низький у справжніх українських опитуваннях. Як можна бути високим, коли кожне місто зносять?" - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у новій заяві назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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Автор: 

росія (66478) Україна (5991) Трамп Дональд (6321) переговори з Росією (1321)


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Топ коментарі
+46
Найкраща тактика у взаємодії з цим поцом - це ігнорувати його. Дуже скоро він набридне абсолютно всім зі своїм перманентним потоком дебілізму.
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20.02.2025 07:58 Відповісти
+44
На яком же гачку тебе, руда скотиняка, тримає *****?
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20.02.2025 07:58 Відповісти
+42
Захопили багато територій і вбили мілійони людей, це козир?
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20.02.2025 07:59 Відповісти
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Припух чи що? - несе маячню
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20.02.2025 07:58 Відповісти
Трамп зійшов з розуму на старості
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20.02.2025 08:15 Відповісти
Та він і молодшим ***** начудив - виборці ж знали чим він дихає
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20.02.2025 08:21 Відповісти
якщо у когось вбили рідни та зайняли кімнату в квартирі то потрібно
домовлятися з вбивцею та загарбником щоб не забрав остальні кімнати та не вбим остальних.
а мусара накуя???
а суд накуя????
виявилось що в світі не існує
ці всі ООНи РАДБЕЗи, просто пшик????
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20.02.2025 09:05 Відповісти
На яком же гачку тебе, руда скотиняка, тримає *****?
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20.02.2025 07:58 Відповісти
І хвалена американська демократія не змогла дати раду з цим ходячим трешем з його явними зв'язками з кацапнею? Мильна бульбашка.
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20.02.2025 08:10 Відповісти
Ладно демократия. Где спецслужбы? Получается любой может купить власть в США с потрохами?
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20.02.2025 09:09 Відповісти
Я це казав давно - уявіть що до влади США приходить аналогічний маньяк як ліліпутін - здається це початок...
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20.02.2025 12:59 Відповісти
Найкраща тактика у взаємодії з цим поцом - це ігнорувати його. Дуже скоро він набридне абсолютно всім зі своїм перманентним потоком дебілізму.
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20.02.2025 07:58 Відповісти
А те що росія напала без будь-якої причини на незалежну державу це не козир для України?
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20.02.2025 07:59 Відповісти
Причина то була. Ви плутаєте ''причину'' з міжнародним правом. Ось про обгрунтованість причини нападу, з юридичної точки зору, слід визначитися трампуші.
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20.02.2025 08:17 Відповісти
Тобто вийшов на вулицю з гаманцем - то вже причина, щоб тебе грабувати? Треба сидити вдома чи ходити без грошей?
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20.02.2025 08:22 Відповісти
Якщо на побутовому рівні, то треба думати з ким, з чим і як виходити на вулицю. На жаль, аналіз, логіка і правильний вибір то не для українців. Перевірено роками...
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20.02.2025 08:26 Відповісти
По собі судите чи як ? Українці мають свою державу років 40 і роблять помилки - а ось німці мали століття досвіду державності і шо , і ніц це не вберегло їх від підораса адіка .
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20.02.2025 10:11 Відповісти
Ви пишете про ось таку "причину":
«Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок.
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20.02.2025 11:59 Відповісти
Захопили багато територій і вбили мілійони людей, це козир?
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20.02.2025 07:59 Відповісти
Угу.Якщо захоплена територія це козирі,то Гітлер до 1942 року грав самими козирями.А американцям після Пірл Харбор треба було підписать з японцями угоду і дать все що хочуть,а не воювать.
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20.02.2025 09:14 Відповісти
Плять, у ***** два козыря...
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20.02.2025 08:00 Відповісти
Вбивча логіка - пітьма нападає на сусідні держави (на черзі в найближчі роки - країни Балтії), захоплює багато території і тоді починає торги з козирями на руках. При цьому за словами Трампа рашисти отримують право на окуповані теритопії, бо там загинули солдати пітьми.
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20.02.2025 08:01 Відповісти
Зеленський- це диктатор без виборів, а Путін, який вбив кожного претендента на його місце і 25 років править - для Трампа це товариш з яким він добре лагодить.
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20.02.2025 08:01 Відповісти
Це чмо взагалі знає про будапештський меморандум?? Може кращебздохлик йому нагадає раз вже вони серуть один на одного
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20.02.2025 08:01 Відповісти
Меморандум ні до чого: США його не порушували. Але вони - постійні члени Радбезу ООН та мають забезпечувати дотримання Статуту ООН та іншого міжнародного права в сфері безпеки, всіма країнами Землі. То нехай забезпечать.
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20.02.2025 08:27 Відповісти
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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20.02.2025 09:40 Відповісти
Ну так кацапи й заявляють прямо, що їхня "сво" - самооборона, бо Україна вже готувалася напасти на них бідних та нещасних. Лукашенко навіть карти може вам показати
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20.02.2025 12:05 Відповісти
А Зеленский имеет рейтинги выше чем у Трампа. Кто поддержал Трампа на мировой арене? Зеленского более 20-ти стран. Трамп просто младенец против Зеленского хоть и не клоун почти. Но за накрутка рейтингов Зеленскому спасибо
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20.02.2025 08:01 Відповісти
Не зеленнського, а Україну. Не потрібно натягувати сову на глобус
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20.02.2025 08:03 Відповісти
І от таку куйню на весь світ говорить президент США
Хочете козирів? Захоплюйте якомога більше територій і будете у виграші.
Це сигнал, що "можно" всяким іншим диктаторам .
Це вже така Оурельщина, що і сам би Оурелл в це б не повірив
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20.02.2025 08:02 Відповісти
это еще раз подтверждает, что Украине нужно было все 30 лет вооружаться. а не раздавать последнее.
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20.02.2025 08:02 Відповісти
Бо ви повинні були виступати у якості гаранта безпеки України. І злочинно порушили Будапештсткий меморандум ще в 2014 році. Так що виконуй забов'язання, рудий през.
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20.02.2025 08:04 Відповісти
Ну неможе людина бути такою тупою...
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20.02.2025 08:04 Відповісти
може, якщо уявити, що та "людина" - хробак-кішкивник з екзоскелетом навколо...
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20.02.2025 08:13 Відповісти
Помиляєтесь)))
Заскарузлий шар гівна то не "екзоскелет" - то гівняний кокон...
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20.02.2025 08:40 Відповісти
орки мають право на землі бо вони захопили багато території і загинуло багато орків сказав Гендальф людям... Ось справжній володар кілець згідно логіки піндостану
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20.02.2025 08:05 Відповісти
володар-капець...
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20.02.2025 08:15 Відповісти
Кацапи руйнують Україну і тому у клована рейтинг низький. Ну що воно меле? Ну не тупа сволота?
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20.02.2025 08:05 Відповісти
У клована низький рейтинг тому, що він - дилетант у всьому, якщо не сказати гірше.
Час покаже, яку роль насправді грав "смарагдовий вирок".
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20.02.2025 12:08 Відповісти
А я гадав, що гопніики тільки в Рашці. Але ні. Ось гопник - президент
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20.02.2025 08:05 Відповісти
Ну,ти,курво,їм сам додаєш козирів(((
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20.02.2025 08:07 Відповісти
все вірно, цей козир з територіями можливо нівелювати повною блокадою росіі а також повним знищенням іх нафтової газової промисловості + енергетики, якщо є чим. цілком очевидно що містер Дональд не хоче вести справи з нелегітимними або сумнівними персонами, тому вимагає вибори. що тут не так?
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20.02.2025 08:07 Відповісти
А шо тут так?
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20.02.2025 08:09 Відповісти
Ракети у бойовій готовності та бази іноземних військ у Полтаві, Кривому Розі та Дніпрі: що ще підготував Стармер Трампу у плані миротворчої місії в Україні
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20.02.2025 08:07 Відповісти
То подаруйте йому мапу хтось. Чомі дві бази з трьох - у Дніпропетровській області, поруч одна з іншою? Щоб скупчастєє?
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20.02.2025 08:30 Відповісти
Подивіться на мапу. Можливо зрозумієте, що без дніпровського регіону - шляху на схід крім київських мостів практично нема.
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20.02.2025 09:36 Відповісти
Американский ватник
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20.02.2025 08:07 Відповісти
Пішов на йух підстилка *****. Здорово ж тебе 150 сантиметровий кремлівський опариш за яйця взяв, шантажуючи відео та фотками, де ти, на початку його каденції, кувиркався у готелі з молодими шалавами з кгб. Про це писалось ще до 2014 року, але чомусь зараз ці факти не висвітлюються. А потрібно було б. Тоді ще ніхто не думав, що цей пітар уже двічі стане ************. З такою ментальністью америкосів, він догонить Святослава Піскуна, який тричі ставав Генеральним прокурором України.
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20.02.2025 08:08 Відповісти
Такий довбограй як Трамп це ще видасть як власні досягнення.
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20.02.2025 08:17 Відповісти
⚡️Автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення росією домовленостей: США можуть включити у мирну угоду цей пункт, - NBC
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20.02.2025 08:08 Відповісти
Але найбільший козир в руках кацапії -- це трамп...
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20.02.2025 08:10 Відповісти
Ну ми вже зрозуміли , капітуляція України = мир . в розумінні Трампа ?
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20.02.2025 08:10 Відповісти
Так. А якщо ні, то трамп уже дав погрозу, що московія знищить київ і всі інші міста
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20.02.2025 08:13 Відповісти
Ну хіба що Трамп томагавків продасть і іншого
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20.02.2025 08:17 Відповісти
Лігімітізація окупації через факт окупації. Фєєрічний ідіот.
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20.02.2025 08:11 Відповісти
Найбільший "козир" кацапії - то сам Трамп. То кощирний туз. Є ще "Козир" у ОПі Зєлєнского, не виявлений і досі.
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20.02.2025 08:13 Відповісти
расія має козирі, бо ти гнида, її підтримуєш
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20.02.2025 08:13 Відповісти
Ось воно й спалилось, курва рижа! Ось в чому сенс його мирного плану! Україна в складі рф!
Раніше він просто тихенько за птн-птх топив, а зараз нахабно на весь світ так заявляти!
Наступною заявою рижої мавпи мабуть стане введення України до складу рф, чого ніколи не буде!
Народ України - не зламний народ!
Українці! Закликаю всіх! Не мовчіть! Заради всіх, хто загинув та був скалічений війною!
Беріть владу у свої руки, призначайте командирів з числа адекватних, грамотних та освідчених людей,патріотів України, беріть зброю в руки та й виправляйте ситуацію на місцях! Негайно!
Бо очікування - смерті подібне! Смерті для України! Ми зараз у дуже небезпечній ситуації.
Риже падло з Овального кабінету Білого дому по суті віддало птн-птх карт-бланж на повне захоплення всієї України. Ось так він думав припинити війну, ось це є його план!
Ні янкісам та русакам в Україні! Брюсель, готуйся до трампізму та диктатури шизофреніка!
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20.02.2025 08:14 Відповісти
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20.02.2025 08:14 Відповісти
ага , Курщину втратила
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20.02.2025 08:18 Відповісти
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20.02.2025 08:18 Відповісти
Раніше США були щитом демократії у всьому світі, але пройшов Трамп і став опускати цей щит. Такі його висловлювання швидше показують на бажання вступити в ряди диктаторів. Американцям пора вже його перевірити на адекватність, поки він не привів їх до диктатури гірше ху....лостана. До речі і сина теж. Про Маска я не говорю, йому наркоти просто не давати
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20.02.2025 08:19 Відповісти
Якийсь парадокс що в старості може бути весняне загострення.
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20.02.2025 08:22 Відповісти
ЛЮДИНА З РОКАМИ НЕ СТАЄ МУДРІШОЮ.
ЯКШО МУДРОСТІ НЕМА В МОЛОДОМУ ВІЦІ, ТО ЇЇ І В СТАРОСТІ НІДЕ УЗЯТИСЬ, БО ЧОГО НЕДАНО ТОГО НЕДАНО.
НАВПАКИ -
МОЛОДИЙ ДОВБЕНЬ З РОКАМИ СТАЄ СТАРИМ МУДАКОМ.
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20.02.2025 12:40 Відповісти
А у Украины козырь один: путлер, напав на Украину, грубо нарушил международное право!
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20.02.2025 08:26 Відповісти
***...................ну рыжий явно ********* на всю янки бошку!пациент кащенко..............
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20.02.2025 08:29 Відповісти
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20.02.2025 08:29 Відповісти
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20.02.2025 14:34 Відповісти
Трапм наверное захочет дать оружие путину если дальше так пойдет. И будет импичмент. Да крепко держит его за одно место. Не спроста он трясется за путина. Неспроста. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2025 08:30 Відповісти
У цього чувака, у 1943 році, була вся Европа "у козірях" і шо?
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20.02.2025 08:35 Відповісти
Тоді в США президентом був не придурок Трампакс з командою дебілів.
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20.02.2025 11:58 Відповісти
тобто захоплення частини території іншої країни це вже не військовий злочин. а козир?
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20.02.2025 08:47 Відповісти
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20.02.2025 08:52 Відповісти
Алоізович до мацкви дійшов, але Рузвельт цього козиря не врахував.
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20.02.2025 08:54 Відповісти
Він дуже схожий на Зелю хоче багато говорити ні про що ,я спочатку бурно реагував ,але кращий результат не звертати увагу те що він несе одна заява суперечить іншій що тут можна коментувати ? якщо ідіот то надовго.
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20.02.2025 08:56 Відповісти
Кацапи захопили і втримали рівно стільки територій України, скільки їм дозволили США.
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20.02.2025 08:56 Відповісти
Тобто козирі у виродка з ножем котрий на шляху до своєї жертви! Ай да трамп.. Ай да Америка... Х. уй вам а не Україна та вибори!
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20.02.2025 09:01 Відповісти
Дивлюсь на коменти - українська пропаганда ну ні як не зупиняє кожнодений захват теріторій та просування рашистів. Шо може бути простіше - нехай зеленский скаже Трампу - ніяких перемовин - у мене є декілька планів перемог і я сам буду все вірішувати. А користувачі цензора посилали Байдена, посилають Трампа - але ж рашисти наступають, а ЗСУ - розбігається.
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20.02.2025 09:18 Відповісти
в трампона мізки як його зачіска-
то Україна напала
то якісь карти..
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20.02.2025 09:21 Відповісти
Гітлер в порівнянні з трампом виглядає розумним хлопцем.
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20.02.2025 09:27 Відповісти
Трумп тупІт нєпадєцкі (як старий маразматик або дуже обмежена чи вмотивована чимось людинка)..
Московія нЕ захопила великі території, кацапи "вдарили дрючком ззаду зненацька" і поки Україна отямилася за пару днів-тижнів проїхали без супротиву, просто як на екскурсію па харошему зєлєнскаму Великаму асфальту, половину якого Українці вжЕ повернули ще у 2022му..
у прямому же бою орки за 3 роки віджали "усього лише кількасот км2" і то страшеною для них ціною...
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20.02.2025 09:33 Відповісти
Найбільший козир пуйла - це трумпель!
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20.02.2025 09:42 Відповісти
невже в 300 млн країні не знайшлось іншого павича ,- молодшего і менш епотажнішого на посаду президента
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20.02.2025 09:54 Відповісти
ну захопили, всеодно не їхнє, а козир де?
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20.02.2025 10:02 Відповісти
Скалічений грошима і владою імпотентний дід.
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20.02.2025 10:20 Відповісти
Россия "имеет козыри" в мирных переговорах Источник: https://censor.net/ru/n3536848

РАШКА ПОИМЕЛА ТАМПОНА
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20.02.2025 10:30 Відповісти
На фоні рудого "наш" шапкокрад видається не таким уже й дебілом.
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20.02.2025 10:30 Відповісти
Бандит на суде имеет большие козыри, так как в банке взял большой куш
Значит судить его нельзя, а виноват банк, что не договорился с бандитом и не отдал ему деньги сам, добровольно
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20.02.2025 10:37 Відповісти
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20.02.2025 14:37 Відповісти
а з якої партії оті виродки що в статусі сенаторів пішли жерти різдвяну индичку і Україна 6 місяців без допомоги сиділа?
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20.02.2025 10:50 Відповісти
та ***** козирі, за 24 години все буде закінчено - просто ця доба ще не настала
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20.02.2025 10:51 Відповісти
Казали розумні люди - йдіть на перемовини після визволення ЯХерсона, ви зараз у виграшній позиції. Але ні, понти наше все, просрали контрнаступ, фактично розвалили фронт, вперлися, як останні імбецили в курщину, оголивши Донбасі, просрали все. І нарешті піддалися *************** Трампа. Нація дегенератів, номінантів премії Дарвіна, зі своїм гундосим сцарьом - воістину, адіннарот з кацапами. Тільки кацапи розумніші.
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20.02.2025 11:42 Відповісти
Зелене чмо - вирок України
Руде чмо - вирок світу
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20.02.2025 11:50 Відповісти
Ой! А які території захопила колись, у ІІ СВ, Німеччина! Треба було домовлятися? Щодо росіян - вони, спочатку, захопили ще більші території. Покажіть це Трампові - нехай, передчасно, не всерається. І най не вмовляє.
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20.02.2025 13:45 Відповісти
 
 