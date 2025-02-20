Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав ВВС.

За його словами, він вірить у те, що РФ хоче бачити кінець війни: "Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі".

Трамп виступив з відповідною заявою після того, як розлютився на президента України Володимира Зеленського за його висловлювання, що лідер США "живе в дезінформаційному просторі", яким керує Москва.

"Він відмовляється від виборів. Він низький у справжніх українських опитуваннях. Як можна бути високим, коли кожне місто зносять?" - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у новій заяві назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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