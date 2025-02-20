Канада завжди підтримуватиме Україну, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із беззаперечною підтримкою Української держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це канадський прем'єр заявив у відеозверненні, яке опубліковане у Х.

"Канада та наші союзники єдині у підтримці президента України Володимира Зеленського та в протистоянні президенту Росії Володимиру Путіну.

Канада та наші союзники однозначні у своєму засудженні незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Путіна.

Я з нетерпінням чекаю на зустріч із європейськими партнерами, щоб обговорити, як ми будемо й надалі рішуче виступати на захист України, а також на захист правил, які забезпечують безпеку для всіх нас", - йдеться у заяві.

Трюдо також активно виступив на захист "порядку, заснованому на правилах", який, за його словами, забезпечував безпеку у світі майже століття.

"Українці воюють і гинуть не лише заради захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Вони також борються за збереження світового порядку, заснованого на правилах, який гарантує безпеку всім нам протягом майже 80 років.

Цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів, щодо заборони вторгнень у сусідні країни, які Росія свідомо порушила кілька років тому", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у новій заяві назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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