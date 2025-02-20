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Новини Угода про корисні копалини зі США
8 200 96

Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

США хочуть спрощену угоду про копалини з Україною

Адміністрація Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Це відбулося після того, як минулого тижня Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% важливих мінералів.

За даними джерел, це свідчить, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу.

Представник команди Трампа відповів, чи намагатимуться США  укласти угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп робить заангажовані заяви, без жодних консультацій з Європою, - речниця уряду Франції

"Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця (Володимира Зеленського. - Ред.) до реальності".

Співрозмовники заявили, що для Трампа важливо публічно показати американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.

Одне з джерел заявило, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також повідомило, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна виглядати такою "хижою", як домовленість, запропонована США.

Подробиці угоди наразі невідомі. 

Переглянутий, спрощений підхід допоможе США оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів, зазначає агентство.

Також читайте: Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Автор: 

США (23618) копалини (269) Трамп Дональд (6321) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+32
Цинізм просто вражає, навіть важко коментувати!
А хто стоїть за Будапешським меморандумом?
А де ядерна зброя України?
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20.02.2025 09:20 Відповісти
+17
Нічого особистого - просто бізнес. От і вся Америка.
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20.02.2025 09:18 Відповісти
+17
А де тут пропонується нова зброя? Вони хочуть угоду за те що вже надали ,хоч нічого такого в умовах не було
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20.02.2025 09:23 Відповісти
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Нічого особистого - просто бізнес. От і вся Америка.
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20.02.2025 09:18 Відповісти
При Байдені такого не було.
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20.02.2025 09:29 Відповісти
Таке лайно відбувається , коли справжнього патріота Байдена , змінюють на кремлівського флюгера - Трампа
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20.02.2025 09:33 Відповісти
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20.02.2025 09:50 Відповісти
цікаве місце було виділено для керівника єдиної у світі над-держави
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20.02.2025 10:04 Відповісти
потрібно все подарити Китаю і два старці будуть сосати один в одного
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20.02.2025 11:00 Відповісти
Ну не вся. За него явно не 100% проголосовало. Даже некоторые республиканцы, мягко говоря, удивлены тем, что исполняет Дональд
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20.02.2025 13:14 Відповісти
Як що копальні на зброю міняти, то війна триватиме. Яка мирна угода? Шось брудне муте цій мурликансткий індик
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20.02.2025 09:20 Відповісти
А де тут пропонується нова зброя? Вони хочуть угоду за те що вже надали ,хоч нічого такого в умовах не було
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20.02.2025 09:23 Відповісти
Трамп намагається нахрапом взяти, бреше і шантажує. Треба його слати слідом за кораблем, час працює проти нього, а зі зброєю для ЗСУ допоможе Європа, яка теж не у захваті від ініціатив рудого.
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20.02.2025 09:37 Відповісти
Цинізм просто вражає, навіть важко коментувати!
А хто стоїть за Будапешським меморандумом?
А де ядерна зброя України?
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20.02.2025 09:20 Відповісти
"А де ядерна зброя України?", - як де? Вона у рашки.
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20.02.2025 09:34 Відповісти
Стратегічну було утилізовано за вимогою Штатів. Тактичну передали москві, знову ж таки тому, що такою була позиція у т.ч. США. Клінтон та Єльцин тоді виступали єдиним фронтом.
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20.02.2025 09:50 Відповісти
Найбільше розброєням України займалися США.Саме Клінтон приїжджав у Київ для цього.Не алкаш Боря.
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20.02.2025 09:57 Відповісти
І де є твоя ядерна зброя?
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20.02.2025 09:49 Відповісти
Будапешський меморандум то просто папірець. Котрий нікого ні до чого не зобов'язує. Текст доступне в інтернет без реєстрації і СМС. Якщо мозку є в достатній мірі - зрозумієш. Хоча, раз за 30 років не включав свій мозок, то вже пізно.

Де ядерна зброя, у Кучми треба питати. Бити його ногами по ребрах і пузі і питати. На щастя він ще живий.

А цинізм то щастя сильного, та горе слабого. Треба пообіцяти Трампу 100% ресурсів. Поки війна скінчиться, поки підприємства побудують, він ті ж самі 100% коників вріже. А його наступник буде платити і каятися. Як зараз перед нігерами за рабство каються. А, якщо навіть він безсмертний, послати нахер. Націоналізувати все, тай годі. Що він зробить? Попищіть поскавчить, щоки понадуває. Але ядерна зброя на той час у нас повинна бути.
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20.02.2025 10:13 Відповісти
Він може взяти гроші з того, що нам винна Рашка по репараціям!
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20.02.2025 09:24 Відповісти
теж варіант....
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20.02.2025 09:28 Відповісти
єрмак не допустить такої угоди
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20.02.2025 09:30 Відповісти
Если он возьмёт гроші з того, що нам винна Рашка по репараціям!

мы будем "торчать" Америке 200-250 миллиардов.
Для сравнения: стоимость "Северного потока" 9,5 миллиардов
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20.02.2025 11:00 Відповісти
По перше, Рашка нам вже винна НЕ мільярди, а ТРИЛІОНИ!
По друге, а до чого тут Північний Потік?
Засунь той потік собі у дупу.
Україна не має до нього ніякого відношення.
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20.02.2025 11:04 Відповісти
Копальні на окупованих? Відновлення інфраструктури+відбудова населених пунктів+створення робочих місць+ військова допомога зброєю, технікою та парою сотен тисяч миротворців?
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20.02.2025 09:24 Відповісти
Точно "на 500 мільйонів" а не мільярдів?! 500 мільйонів-ні про що й не має особливого кабального ефекту а,ось,500 мільярдів!
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20.02.2025 09:24 Відповісти
та саме 500 мільярдів! то питання до Цензора...
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20.02.2025 09:25 Відповісти
Не мытьём так катанием.
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20.02.2025 09:24 Відповісти
"угоду на 500 мільйонів доларів" - які 500 млн.? Цензор, сам Трамп сказав що обмовився, бо мова йде про 500 мільярдів долларів!
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20.02.2025 09:24 Відповісти
перший пішов! (11-й рік війни)
хто на черзі? чекати ще 11 років?
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20.02.2025 09:33 Відповісти
Амеріканское вооружение засунь себе в задницу без ЗСУ (так же как сдєлали в Афганистане прєдурок)
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20.02.2025 09:28 Відповісти
Довбойобе, не плутай. Байден все це надав бескоштовно, а за що твій мага-чорт вимагає гроші - спитай у його хозяїна пуйла
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20.02.2025 09:34 Відповісти
Якщо б допомогли виграти війну то те одне . але на зараз виглядає так що і злити Україну "другу володе" і ще й копалини з неї отримати.
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20.02.2025 09:26 Відповісти
За копалини нехай самі і воюють
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20.02.2025 10:04 Відповісти
Обіцяли опублікувати ту "угоду" із додатками - але щось пішло не так....
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20.02.2025 09:27 Відповісти
це коли людина думає як заробити бабла. а не так як наші, вкрасти...
а ще, коли людина, акула в бізнесі, то в кожному реченні договору є якийсь обібос!!!
Майк Тайсок заробив сотні мільйонів баксів, але не читав що підписує.
тому його промоутер мільйонер а він, банкрут!!!
але це бізнес. хто кого....
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20.02.2025 09:27 Відповісти
То чому трамп скиглить, що зєля його на йух послав? Просто бізнес.
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20.02.2025 13:09 Відповісти
************.
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20.02.2025 09:28 Відповісти
Это можно, только через отсос-петрович...
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20.02.2025 09:28 Відповісти
Будемо реалістами. Ця "угода" буде підписана. Про реальні умови загал не дізнається. Аргументів або якихось дипломатичних козирів ця влада не має, все навпаки, вся та корупція та схематози які налагодила ОПа з урядом та "монобільшістю" у ВР не дають взагалі ніякого місця для маневру, або хоча б мінімальних переваг, щоб спробувати в цій "угоді" виграти якісь "плюшки" для України.
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20.02.2025 09:28 Відповісти
Блд, про які "важливі мінерали" мова взагалі? Про уран з Жовтих Вод? Чи про граніт з Житомирських кар'єрів? А то "ерудит" трамп навіть про великі поклади нафти та газу в Україні вякає!
У будь-якому випадку - все це гидота невимовна з боку трампа та трампунів...
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20.02.2025 09:29 Відповісти
Це нагадує "чорну скриньку" у відомій телепередачі. Або там ключі від авто, або пачка макарон. Рудий, схоже, сам не розуміє про що говорить..
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20.02.2025 09:37 Відповісти
ну є ще бурштин на рівенщині і золото полуботка десь в банках Англії.
а якшо серйозно, то начебто залежі сланцевого газу на донетчині - найбільші в Європі. є лише одна проблема - міста і містечка дорнеччини, шо заважатимуть його вудобутку. от трумп і допомагає пуйлу вирішити цю проблему.
ше є літій, цирконій, вольфрам - але то занадто віртуальні поклади, шоб їх зараз обговорювати серйозно - це приблизно як поклади біткоїнів на запорізькій аес.
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20.02.2025 09:43 Відповісти
З бурштинокопачами на Рівненщины навіть у сша будуть проблєми ...
До речі, у Жовтих Водах дуже багато супутних цінних рідкоземельних елементів, які реальні для рентабельної розробки за наявності інвестицій.
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20.02.2025 11:01 Відповісти
Барига! Барига ще й з яйцями котрі в руках у х. уйла.). Чекаємо на відсторонення цього шизоїда від влади та на нові вибори у США.
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20.02.2025 09:30 Відповісти
Виборів не буде, будуть "вибори", як в БРСР.
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20.02.2025 09:33 Відповісти
А чого ж. Можна повісити президента іншої країни за розробку зброї масового знищення, яку той не розробляв. Можна назвати президента іншої країни диктатором і хотіти копалин. Нічого нового)
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20.02.2025 09:30 Відповісти
Хусейна стратили за агресію проти Кувейту і власного наріду.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
Петрику, зброю масового знищення все таки знайшли в зоні відповідальності військового контингенту Польщі, а повісили хусейна за розв'язання агресивної війни проти Кувейту.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
Ну ви ж відверто брешете) Причинами вторгнення назвали тренування Аль-Каїди, якої в Іраку й не було, і розробку зброї масового знищення. Я вам більше скажу - це ви можете навіть прочитати в американській Вікіпедії (бо ж зараз скажете, що це кремлівська пропаганда).
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20.02.2025 09:38 Відповісти
Не хотів хамлу "свіжевилупленому" відповідати, бо виховані люди пишуть не "брешете", а "помиляєтесь", але все таки надам інфу з Вікі і ця інфа відрізняється від твоєї маячні:

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

Страта Саддама ХусейнаОсновна подія: Частина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1 Війни в Іраку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Саддам Хусейн в залі суду, липень 2004
Датаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня, https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006; 18 років томуМісцеТабір «Правосуддя», Кадхімія, Багдад, Іракhttps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saddam_Hussein https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saddam_Hussein Медіафайли у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Вікісховищі

Страта колишнього президента Іраку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Саддама Хусейна відбулася 30 грудня 2006 року. Саддам Хусейн був засуджений до смертної кари через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F повішення після того, як був визнаний винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочинах проти людяності Іракським спеціальним трибуналом за різанину в Дуджайлі - вбивство 148 іракських шиїтів у місті Дуджайль у 1982 році, у відповідь на замах на нього.
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20.02.2025 09:52 Відповісти
Та виховані люди й хамлами не обзиваються, але то таке, я не гордий.

Ось тут набагато більше інформації. Хоча яка різниця - кожен бачить те, що хоче побачити.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War

Та й взагалі логічно - через Кувейт США воювали з Іраком в 1990-1991 році. Потім вони покинули Ірак, а в 2003 році згадали, що потрібно покарати Хусейна за злочини в Кувейті 1982 року.
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20.02.2025 10:05 Відповісти
Подивися мій допис, ось він:
Амандрапапупа

Петрику, зброю масового знищення все таки знайшли в зоні відповідальності військового контингенту Польщі, а повісили хусейна за розв'язання агресивної війни проти Кувейту.

20.02.2025 09:35 Де тут ти хамство побачив?!

А ось що ти написав у відповідь:
Петрик Похмільський

Ну ви ж відверто брешете) Причинами вторгнення назвали тренування Аль-Каїди, якої в Іраку й не було, і розробку зброї масового знищення. Я вам більше скажу - це ви можете навіть прочитати в американській Вікіпедії (бо ж зараз скажете, що це кремлівська пропаганда).

20.02.2025 09:38

хотів тебе хамло послати, але бачу ти вже там! Бувай. більше з бидлом не спілкуюсь. В ігнор, бидло!
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20.02.2025 10:22 Відповісти
По суті відповісти нічого, розумію. Типовий 73%)

Не відповідайте, бо я ж в ігнорі)
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20.02.2025 10:50 Відповісти
Вам відомо що таке покарання "условно"? Коли злочинець знову порушує закон, до нової кари додається минула условна. Так ніхто нічого не "згадував" - покарання за Кувейт через роки це процессуальна норма!А Хусейн після Кувейту вдався во всі тяжкі, після чого країну покинуло 4 млн іракців, бо там був страшний середньовічний террор, катування і вбивства, тобто фашизм в чистому виді.
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20.02.2025 11:28 Відповісти
Ще раз - підставами для вторгнення американці назвали НЕ події в Кувейті 1982 року, а фінансування тероризму і розробку зброї масового знищення. А ви спочатку кидаєте в стіну дротика, а потім вже навколо нього малюєте мішень. Ось можете загнати в перекладач текст з вікіпедії

The primary https://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War justifications for the invasion centered around false claims https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction Iraq possessed weapons of mass destruction (WMDs) and that https://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein_and_al-Qaeda_link_allegations Saddam Hussein was supporting al-Qaeda. The https://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission 9/11 Commission concluded in 2004 that there was no credible evidence linking Saddam to al-Qaeda, and no WMD stockpiles were ever found in Iraq. These false claims https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Iraq_War faced widespread criticism, in the US and abroad. https://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan Kofi Annan, then Secretary-General of the https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations United Nations, declared the invasion illegal under international law, as it violated the https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations UN Charter. The 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Chilcot_Report Chilcot Report, a British inquiry, concluded the war was unnecessary, as peaceful alternatives had not been fully explored.
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20.02.2025 12:55 Відповісти
Ви брешете, пiдтасовуючи другорядні підозри замість головного пункта звинувачення.Так от, основна причина вторгнення- міжнародний та внутрішній терроризм, агресивна війна і безсудові страти власних громадян.А "виготовлення зброї масового знищення" це звичайна оголошена підозра а не привід. Підозр можуть бути десятки по різним статтям, в тому числі тортури, страти та інше.Тому не плутайте причину вторгнення й підозри.
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20.02.2025 16:04 Відповісти
Ну я вам посилання на джерело дав, а так то знову ж таки - якщо людина хоче щось побачити, вона це побачить, навіть якщо й не видно) З країнами те саме.
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21.02.2025 10:44 Відповісти
Стаття 13

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
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20.02.2025 09:31 Відповісти
Ця стаття неактуальна. От про обов'язок захисту Батьківщини актуальна. А ця - ні.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
повернути цього хлопця до реальності
Донні вже почав говорити тими ж фразами, що і русня.
Коли їй щось не подобається, вона починає казати про факти/реальність/правду, яка їй подобається, а все, що не подобається - називає ілюзіями/фантазіями/оманою.
Ну не дивно, він же хоче бути як ***** - одноосібним повновладним господарем США.
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20.02.2025 09:32 Відповісти
Ще чекаємо від рудого тезіс про "ситуацію на землі"..
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20.02.2025 09:40 Відповісти
М - дяяяяя!
США в рамках угоди з Україною щодо рідкісних копалин виставили умови гірші, ніж репарації, які мала виплатити Німеччина за підсумками Першої світової війни, і санкції, накладені на Берлін і Токіо після Другої світової.

Журналісти видання Telegraph https://www.telegraph.co.uk/business/2025/02/17/revealed-trump-confidential-plan-ukraine-stranglehold/ опублікували проєкт угоди про "партнерство", яку США пропонували Україні.

Україна, окрім рідкісноземельних мінералів, мала б передати під контроль США порти, інфраструктуру та більшість ресурсів, зокрема нафту й газ;Сполучені Штати отримували б 50% доходу України від видобутку власних ресурсів та 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам";Країни мали б створити спільний інвестиційний фонд для гарантування, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України";Фонд мав би право встановлювати способи, умови, терміни та критерії відбору всіх майбутніх проєктів щодо українських ресурсів;Така угода дала б можливість США майже повністю контролювати українську сировинну економіку.

Видання пише, що якби Україна погодилась на ці умови, то вони були б більшими, аніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором. Фактично, Трамп хотів би отримати від України ресурсів на 500 млрд доларів.

"Якщо цей проєкт буде ухвалено, вимоги Трампа становитимуть більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором", -
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20.02.2025 09:32 Відповісти
Ми вже одну спрощену угоду відхаркуємо кров"ю.
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20.02.2025 09:32 Відповісти
Трамп - марезматик помішаний на грошах. Може рфія країна агресор повинна заплатити за свої дії?! США нехай компенсують свої гарантії безпеки в будапештському меморандуму, які призвели до цих наслідків.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
мабуть, коли навіть близькі родичі Трумпа у скруті, той вицижує з них останні ресурси для своєї кишені.. гнидна людинка..
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20.02.2025 09:38 Відповісти
Це ще що за цирк укласти угоду, а потім обговорити умови?
Із усього видно, що рудий не зовсім адекватний, буде як із ядерною зброєю, ні копалин, ні реального закінчення війни
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20.02.2025 09:38 Відповісти
зеленський і прийшов на президенство ,шоб здати Україну всю , а вже шо він здає по ходу ,шоб втриматися та виторгувати шось , для себе та своєї родини , то вже решта, просто йому допомагають кремль з трампом , грати роль" жертви та іді* та " візуалізурують тиск як можливість для 🤡...
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20.02.2025 09:39 Відповісти
Тобто як "спрощену"?
Дасть пустий бланк і скаже підписуйте, а ми з х*йлом(пардон), а ми, два х*йла потім впишемо усе необхідне?
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20.02.2025 09:41 Відповісти
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20.02.2025 09:42 Відповісти
Зе паскуда - території злива руzнє,
а надра України - трампу.

Зе! Хапай свою Скумбрію-по-вісім і геть з України!

Україна вистоїть та переможе руzню.
Без Зе.

Трамп навряд чи розуміє, що його дії схожі на те, як у 1938му гитлер з угорцями розірвав на шматки Чехословаччину, а у 39му зі сталіним пошматовали Польщю.
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20.02.2025 09:42 Відповісти
Все любые сделки с Трампом - это сделки с Путиным, сделки с РФ.
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20.02.2025 09:44 Відповісти
єто сделки с дяволом
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21.02.2025 02:08 Відповісти
Мені ситуація з цим рідкоземом нагадує фільм "Блеф". На пантеон вікінгів баба повелась. Може й тут наші щось наваяли...
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20.02.2025 09:44 Відповісти
Сенатор Блюментал: "В каком мире он живет? Это противоречит правде и омерзительно. Отвратительное предательство страны, которая проливала кровь, боролась и умирала за свободу. Их борьба - это наша борьба. Капитуляция президента жалка и слаба"
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20.02.2025 09:45 Відповісти
ПНХ
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20.02.2025 09:45 Відповісти
Трамп наехал на Зеленского с одной целью: прекратить всякую помощь Украине. Это общая желанная цель и Трампа, и уж тем более Путина, и именно ради неё - а не ради "прекращения войны" -были организованы эти фейковые переговоры. Два престарелых мерзавца объединились в общем желании
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20.02.2025 09:47 Відповісти
Ядерну зброю віддали під обіцянкі ворогів, а зараз треба віддати корисні копалини під обіцянкі божевільного нарциса, кращого приятеля діктаторів-психопатів.
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20.02.2025 09:51 Відповісти
Є більш реальний варіант.
)(уйлоТрампу потрібно запропонувати повернення коштів з репарацій )(уйлостана Україні. 🤓👀
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20.02.2025 10:10 Відповісти
Краще, хай оцей "помічник" забирає свої гроші за поміч у ***** сам. І може навіть не стидатись, хай забирає трильйон долларів у будь-якому вигляді. Можна копалинами, можна територіями і про.
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20.02.2025 10:38 Відповісти
Лише у формі Будапешського меморандому - ми за все хороше і проти поганого, декларуємо поважати економічні інтереси сша
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20.02.2025 10:30 Відповісти
А чому така терміновість в укладанні цієї кабальної угоди? Що це за залякування? Кацапи,як правонаступники срср, віддали борги за ленд ліз часів Другої Світової Війни тільки в 2006 році! В той час,коли економіка України і так в плачевному стані,не рахуючи відбудови в майбутньому, влада США любими способами хоче повністю знищити Україну та поділити із кремлівським карликом! Чому не має таких вимог до Ізраїлю,Афганістану?
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20.02.2025 10:45 Відповісти
Угода за законами міста Нью-Йорк? Це серьозна угода? Це нове на@балово.
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20.02.2025 10:52 Відповісти
Пішов трамп на хрін!
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20.02.2025 11:35 Відповісти
с этими уродами уже в будапеште меморандум подписали. хватит.
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20.02.2025 12:59 Відповісти
Та вже не буде угоди, потяг пішов.
Копалини, найвірогідніше, будуть видобувати союзники з Європи.
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20.02.2025 13:05 Відповісти
Зеленский не имеет права подписывать любые договора касающиеся передачи или сдачи наших природных ресурсов!

После всего произошедшего, трамп получит от нас только штопаный презерватив!
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20.02.2025 13:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hwx7VH-M7Aw цікава думка на 35-40 хвилині
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20.02.2025 13:22 Відповісти
 
 