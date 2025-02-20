Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters

Адміністрація Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Це відбулося після того, як минулого тижня Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% важливих мінералів.

За даними джерел, це свідчить, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу.

Представник команди Трампа відповів, чи намагатимуться США укласти угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп робить заангажовані заяви, без жодних консультацій з Європою, - речниця уряду Франції

"Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця (Володимира Зеленського. - Ред.) до реальності".

Співрозмовники заявили, що для Трампа важливо публічно показати американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.

Одне з джерел заявило, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також повідомило, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна виглядати такою "хижою", як домовленість, запропонована США.

Подробиці угоди наразі невідомі.

Переглянутий, спрощений підхід допоможе США оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів, зазначає агентство.

Також читайте: Росія "має козирі" у мирних переговорах, оскільки "захопила велику територію", - Трамп

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп