Трамп спробує укласти спрощену угоду про корисні копалини з Україною, - Reuters
Адміністрація Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Це відбулося після того, як минулого тижня Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% важливих мінералів.
За даними джерел, це свідчить, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу.
Представник команди Трампа відповів, чи намагатимуться США укласти угоду.
"Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця (Володимира Зеленського. - Ред.) до реальності".
Співрозмовники заявили, що для Трампа важливо публічно показати американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.
Одне з джерел заявило, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також повідомило, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна виглядати такою "хижою", як домовленість, запропонована США.
Подробиці угоди наразі невідомі.
Переглянутий, спрощений підхід допоможе США оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів, зазначає агентство.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Будь ласка, зачекайте...
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А хто стоїть за Будапешським меморандумом?
А де ядерна зброя України?
Де ядерна зброя, у Кучми треба питати. Бити його ногами по ребрах і пузі і питати. На щастя він ще живий.
А цинізм то щастя сильного, та горе слабого. Треба пообіцяти Трампу 100% ресурсів. Поки війна скінчиться, поки підприємства побудують, він ті ж самі 100% коників вріже. А його наступник буде платити і каятися. Як зараз перед нігерами за рабство каються. А, якщо навіть він безсмертний, послати нахер. Націоналізувати все, тай годі. Що він зробить? Попищіть поскавчить, щоки понадуває. Але ядерна зброя на той час у нас повинна бути.
мы будем "торчать" Америке 200-250 миллиардов.
Для сравнения: стоимость "Северного потока" 9,5 миллиардов
По друге, а до чого тут Північний Потік?
Засунь той потік собі у дупу.
Україна не має до нього ніякого відношення.
хто на черзі? чекати ще 11 років?
а ще, коли людина, акула в бізнесі, то в кожному реченні договору є якийсь обібос!!!
Майк Тайсок заробив сотні мільйонів баксів, але не читав що підписує.
тому його промоутер мільйонер а він, банкрут!!!
але це бізнес. хто кого....
У будь-якому випадку - все це гидота невимовна з боку трампа та трампунів...
а якшо серйозно, то начебто залежі сланцевого газу на донетчині - найбільші в Європі. є лише одна проблема - міста і містечка дорнеччини, шо заважатимуть його вудобутку. от трумп і допомагає пуйлу вирішити цю проблему.
ше є літій, цирконій, вольфрам - але то занадто віртуальні поклади, шоб їх зараз обговорювати серйозно - це приблизно як поклади біткоїнів на запорізькій аес.
До речі, у Жовтих Водах дуже багато супутних цінних рідкоземельних елементів, які реальні для рентабельної розробки за наявності інвестицій.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Страта Саддама ХусейнаОсновна подія: Частина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1 Війни в Іраку
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Саддам Хусейн в залі суду, липень 2004
Датаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня, https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006; 18 років томуМісцеТабір «Правосуддя», Кадхімія, Багдад, Іракhttps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saddam_Hussein https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saddam_Hussein Медіафайли у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Вікісховищі
Страта колишнього президента Іраку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Саддама Хусейна відбулася 30 грудня 2006 року. Саддам Хусейн був засуджений до смертної кари через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F повішення після того, як був визнаний винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочинах проти людяності Іракським спеціальним трибуналом за різанину в Дуджайлі - вбивство 148 іракських шиїтів у місті Дуджайль у 1982 році, у відповідь на замах на нього.
Ось тут набагато більше інформації. Хоча яка різниця - кожен бачить те, що хоче побачити.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War
Та й взагалі логічно - через Кувейт США воювали з Іраком в 1990-1991 році. Потім вони покинули Ірак, а в 2003 році згадали, що потрібно покарати Хусейна за злочини в Кувейті 1982 року.
Амандрапапупа
Петрику, зброю масового знищення все таки знайшли в зоні відповідальності військового контингенту Польщі, а повісили хусейна за розв'язання агресивної війни проти Кувейту.
20.02.2025 09:35 Де тут ти хамство побачив?!
А ось що ти написав у відповідь:
Петрик Похмільський
Ну ви ж відверто брешете) Причинами вторгнення назвали тренування Аль-Каїди, якої в Іраку й не було, і розробку зброї масового знищення. Я вам більше скажу - це ви можете навіть прочитати в американській Вікіпедії (бо ж зараз скажете, що це кремлівська пропаганда).
20.02.2025 09:38
хотів тебе хамло послати, але бачу ти вже там! Бувай. більше з бидлом не спілкуюсь. В ігнор, бидло!
Не відповідайте, бо я ж в ігнорі)
The primary https://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War justifications for the invasion centered around false claims https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction Iraq possessed weapons of mass destruction (WMDs) and that https://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein_and_al-Qaeda_link_allegations Saddam Hussein was supporting al-Qaeda. The https://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission 9/11 Commission concluded in 2004 that there was no credible evidence linking Saddam to al-Qaeda, and no WMD stockpiles were ever found in Iraq. These false claims https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Iraq_War faced widespread criticism, in the US and abroad. https://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan Kofi Annan, then Secretary-General of the https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations United Nations, declared the invasion illegal under international law, as it violated the https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations UN Charter. The 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Chilcot_Report Chilcot Report, a British inquiry, concluded the war was unnecessary, as peaceful alternatives had not been fully explored.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Донні вже почав говорити тими ж фразами, що і русня.
Коли їй щось не подобається, вона починає казати про факти/реальність/правду, яка їй подобається, а все, що не подобається - називає ілюзіями/фантазіями/оманою.
Ну не дивно, він же хоче бути як ***** - одноосібним повновладним господарем США.
США в рамках угоди з Україною щодо рідкісних копалин виставили умови гірші, ніж репарації, які мала виплатити Німеччина за підсумками Першої світової війни, і санкції, накладені на Берлін і Токіо після Другої світової.
Журналісти видання Telegraph https://www.telegraph.co.uk/business/2025/02/17/revealed-trump-confidential-plan-ukraine-stranglehold/ опублікували проєкт угоди про "партнерство", яку США пропонували Україні.
Україна, окрім рідкісноземельних мінералів, мала б передати під контроль США порти, інфраструктуру та більшість ресурсів, зокрема нафту й газ;Сполучені Штати отримували б 50% доходу України від видобутку власних ресурсів та 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам";Країни мали б створити спільний інвестиційний фонд для гарантування, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України";Фонд мав би право встановлювати способи, умови, терміни та критерії відбору всіх майбутніх проєктів щодо українських ресурсів;Така угода дала б можливість США майже повністю контролювати українську сировинну економіку.
Видання пише, що якби Україна погодилась на ці умови, то вони були б більшими, аніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором. Фактично, Трамп хотів би отримати від України ресурсів на 500 млрд доларів.
"Якщо цей проєкт буде ухвалено, вимоги Трампа становитимуть більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором", -
Із усього видно, що рудий не зовсім адекватний, буде як із ядерною зброєю, ні копалин, ні реального закінчення війни
Дасть пустий бланк і скаже підписуйте, а ми з х*йлом(пардон), а ми, два х*йла потім впишемо усе необхідне?
а надра України - трампу.
Зе! Хапай свою Скумбрію-по-вісім і геть з України!
Україна вистоїть та переможе руzню.
Без Зе.
Трамп навряд чи розуміє, що його дії схожі на те, як у 1938му гитлер з угорцями розірвав на шматки Чехословаччину, а у 39му зі сталіним пошматовали Польщю.
)(уйлоТрампу потрібно запропонувати повернення коштів з репарацій )(уйлостана Україні. 🤓👀
Копалини, найвірогідніше, будуть видобувати союзники з Європи.
После всего произошедшего, трамп получит от нас только штопаный презерватив!