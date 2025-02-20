У Трампа був "вишуканий план" наблизити Україну до США. Зеленський цьому завадив, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито завадив здійсненню "вишуканому плану" очільника Білого дому Дональда Трампа "зблизити" дві країни, оскільки Зеленський не підписав угоду про українські корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі Bloomberg.

"Президент Зеленський ескалював ситуацію. Багато його заяв у Мюнхені були неприйнятними. Коли я зустрівся з президентом Зеленським, він запевнив мене, що він підпише угоду щодо мінералів у Мюнхені. Він цього не зробив", - сказав Бессент.

Американський посадовець стверджує, що підписання цієї угоди було частиною "вишуканого плану" Трампа, який нібито полягав у тому, щоб "наблизити Україну до США".

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За його словами, у разі підписання угоди США отримають більший економічний інтерес в Україні й забезпечать для неї захист.

"Наслідком того, що мало відбутися, було наблизити Україну економічними зв’язками, переконати й заручитися підтримкою американського народу (щодо продовження підтримки України - ред.), а потім сказати росіянам сідати за стіл переговорів з дуже чітким посланням: якщо буде потрібно, ми посилимо санкції", - додав Бессент.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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