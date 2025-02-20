УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5912 відвідувачів онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
24 943 354

У Трампа був "вишуканий план" наблизити Україну до США. Зеленський цьому завадив, - Бессент

Бессент каже, що Зеленський завадив вишуканому плану Трампу

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито завадив здійсненню "вишуканому плану" очільника Білого дому Дональда Трампа "зблизити" дві країни, оскільки Зеленський не підписав угоду про українські корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі Bloomberg.

"Президент Зеленський ескалював ситуацію. Багато його заяв у Мюнхені були неприйнятними. Коли я зустрівся з президентом Зеленським, він запевнив мене, що він підпише угоду щодо мінералів у Мюнхені. Він цього не зробив", - сказав Бессент.

Американський посадовець стверджує, що підписання цієї угоди було частиною "вишуканого плану" Трампа, який нібито полягав у тому, щоб "наблизити Україну до США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц

За його словами, у разі підписання угоди США отримають більший економічний інтерес в Україні й забезпечать для неї захист.

"Наслідком того, що мало відбутися, було наблизити Україну економічними зв’язками, переконати й заручитися підтримкою американського народу (щодо продовження підтримки України - ред.), а потім сказати росіянам сідати за стіл переговорів з дуже чітким посланням: якщо буде потрібно, ми посилимо санкції", - додав Бессент.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321) рідкісноземельні метали (174) Бессент Скот (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
У Трампа був забористий план!
показати весь коментар
20.02.2025 18:13 Відповісти
+29
Это ПЗДЦ!!!! Все перевернулось нахрен. Думал, что Черножопая Обезьяна Мира-абама, которая мощный блок НАТО превратила в сопливую и скулящую НАТу, это худшее, что было в ПИНДОСляндии. С приходом Рыжего Таракана-трампона, теперь все идет к тому, что ПИНДОСляндия и ПАРАШАстан становятся союзниками.

Да НА ПАРАШЕ щя просто сцуться кипятком от таких событий!!!
показати весь коментар
20.02.2025 18:14 Відповісти
+28
У трампа план здати Україну *****.
показати весь коментар
20.02.2025 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Эээээ, тормози !!!
Больше 150 раз послать картинку , палец не заболел ? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.02.2025 19:55 Відповісти
Нє. Всього пару разів клацнув, видавало " Спробуйте пізніше". Я й пішов на перекур, а біля компа онучка в телефоні гралась та щось їй там набридло. Повернувся і мама міа - справу зроблено, комент відправлено Хвилин 20 видаляв, потім вибачення народу написав, але вже не зміг відправити - адмін блоканув на три дні. Отаке кіно. Ще й мусив преміювати помічницю чупачупсом, великим. з меншим фокус не пройшов.
показати весь коментар
24.02.2025 22:32 Відповісти
Викачування ресурсів - це називається колоніалізм, а не вишуканість!
показати весь коментар
20.02.2025 19:53 Відповісти
Хитро вишуканий план був у тромба,хто з Чехії зрозуміє.
показати весь коментар
20.02.2025 20:08 Відповісти
Нах хай іде великий укладач угод...
показати весь коментар
20.02.2025 20:25 Відповісти
У ху...ла план був ще крутійши, но так само обісрався.
показати весь коментар
20.02.2025 20:28 Відповісти
Трамп та таке поняття як "вишуканий план" - речі абсолютно несумісні. Трамп - це слон в посудній лавці, це мавпа з гранатою, а якщо коротко, то це самозакоханий та неосвічений ідіот який завдяки примхам історії та американському бидлу вознісся над світом.
показати весь коментар
20.02.2025 20:34 Відповісти
*Поправка*

 Зеленській завадив вишукованому плану трампона зробити з Українців нових Омериканьскіх нігерів
показати весь коментар
20.02.2025 20:37 Відповісти
І що, омериканські нігери гірше живуть за українців? Як там, мабуть теж на зарплати 300$ виживають
показати весь коментар
20.02.2025 21:19 Відповісти
Та все сказав як є, Трампу треба виборцям показати хоч щось, хоч якісь віртуальні копалини, які по факту на окупованій території чи біля лінії фронту, щоб обґрунтувати допомогу, і в той же час обґрунтувати свій інтерес до України на перемовинах з росією. А українці взяли і плюнули в обличчя США, головне щоб проти вітру не вийшло.
показати весь коментар
20.02.2025 21:27 Відповісти
Могло бути так:
Трамп запитав Зеленського: копалини газ тощо 50%. Той сказав -ні.
Потім Трамп запитав Путіна: якщо я тобі віддам Україну, копалини газ тощо 50%. Той сказав - так.
Добре подумав Трамп. Піду де мені сказали так.
От і все.
показати весь коментар
20.02.2025 21:34 Відповісти
Не дай бог Зе подпишет под Американцев контроль на ископаемыми. Войну можно будет и не выигрывать , запад разорвет финансово Украину на поколения , как мы видим они бояться сильных и ездят на слабых . Подписывать только то что можно будет изменить и списать
показати весь коментар
21.02.2025 01:28 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2025 08:45 Відповісти
Цій адміністрації категорично не можна вірити і вестися ні на які угоди з нею. Бідна Америка ,
Бідний Світ,ми всі ще " офігєємо"від цього трампоновського кодла
показати весь коментар
21.02.2025 10:00 Відповісти
Донні і Х....старі приятелі. У 2012 році Донні влаштували царський прийом, Москва не бачила такого разврата. І Донні був в ударі. З товаришками майоршами запалював. Жаль, що Покійний нині Маккейн викупив плівки та знищив, хотів зберегти честь руспубліканської партії.
показати весь коментар
21.02.2025 18:03 Відповісти
Хто його знає, які вишукані плани в глибинах голови Трампа.
показати весь коментар
24.02.2025 10:26 Відповісти
Любой договор с США это сдавать интерес Украины и петля на поколения , будут указывать как житъ . Темболее взамен нет гарантии вступить в НАТО, все остальное это не гарантия сохранить страну.
показати весь коментар
17.04.2025 06:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 