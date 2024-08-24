Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні
У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.
Відповідний документ опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання та оприлюднення.
Громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з російською православною церквою.
Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевірятиме відповідна експертна комісія. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.
Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію.
Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
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МОЛОДЕЦЬ.
ЗВОРОТНІЙ ДЕВ'ЯТИ МІСЯЧНИЙ ВІДЛІК ПІШОВ...
Всього то якихось 5 років "незволікання" пройшло.
- там тільки заборона рпц.
Закон про справжню заборону московської церкви дійсно поторібен! А це що він підписав про "може десь, коли-небудь..."
Ось і все про цього "справжнього" українця при владі - вонючка ніколи не стане бджолою і ніколи не принесе меду.
- тільки рпц
А тільки в переддень наступного Дня Конституції розпочнеться навіть не заборона діяльності мокшанського сатанату в Україні, а лише його вибіркових осередків (парафій).
це в сотий раз зелені виродки мокнули наріт в вигребуху. Там доводити зв.язок секти і москви можна вічно.
"журналісти" тупо ідіоти? якраз для Тейлор-Грін козир - Сматрітє, попов в трусіках мощєй лішают!!!1111
б*же, реально шоу, ну як настільки тупими мона бути шоб:
а) взагалі ходити в капища де вас вчать шо всесвіту 7000 років
б) вірити оманським шоуменам і шоуменкиням
Це жесть, я думаю що зелені ідіоти(виборці), це просто ще тупіше ніж рядові комуністи - ті хоч не вірили в "комунізм", а тут - прямо годують лайном, а зелені маси кричать - Апарашенка би уже сдалса!!111
жесть, це реально крінж. їм всоте провели по губах тим чим грали на піаніно, а вони - Ой бубочка ай да маладєц. Послухайте Чорновола, повторю, ролик, ну просто думаю - ЯК можна бути настільки нахабними шоб ОЦЕ згодовувати стаду. Хоча, судячи по самому стаду - Так, можна! тьху!
сидить при температурі в кімнаті що чуть не задихається від спеки, то це "повія"?
вибачте, ну, тоді..... кх, навіть .... може ти троль просто. таке пестанути.
я певно би останнього кого б вважав московцем, то саме ТВЧ. володя, іди ти на, іди ти на, іди ти на.
за крейсерочком
"св. Пігідій" - придумав Невзоров і Мілонов обгадився. так що ТВЧ дуже крутий саме тому що знає цих ворогів, в рядах яких був.
був щирим правослабним, навіть як там прийнято, пафосно "хрестився", я бачив відео.
за прихожанку, - ну я чув, Невзоров сам казав в відео шо то був, так би мовити "прихожанин", тобто якийсь попок молодий, а не прихожанка, а Невзоров курив якраз десь вище по сходах і це бачив\чи чув.
що не так? я написав що це добре шо був "вірючим" і добре знає про рпц.
А бубочка\Ємрак скоріше заплатили йому, бо ТАК облизувати цю гниль, це тільки за бабло мона. Невзоров часто каже шо він "найманець", так шо питань нема, просто огидно як з пафосом ту бубочку обсмаковує оманську)((((
по-моєму люба собака може перевірити шо Невзоров був дуже віруючим в Яхве. І це добре, бо зненавидів цю контору і вміло висміює товстих брехунів в рясах. на що саме я "ревносно реагую"?
"повія" мало не бомж? ну-ну. ви би то точно за теке повійництво прибарахлився - внукам би хватило аж до 3000-го року шикарно жити, чи не так?
Ось, що характеризую ******* владу в Україні!!!
свободу заборонив
конституцію скасував
церкву заборонив
диктатура на марші
ЦЕ так СИМВОЛІЧНО ( з посилом саме на -9 міс. ) і обнадійливо. що врешті--решт воно саме- собою щось там розродиться ... Схоже : кремлівські вовкулаки запевнили ЗЕ-пасенка. що вже за -9 міс.вони таки доконають Україну !?