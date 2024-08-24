Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні

У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Відповідний документ опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання та оприлюднення.

Громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з російською православною церквою.

Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевірятиме відповідна експертна комісія. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію.

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Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.