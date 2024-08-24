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Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні

Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні

У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Відповідний документ опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання та оприлюднення.

Громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з російською православною церквою.

Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевірятиме відповідна експертна комісія. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Автор: 

закон (2822) заборона (1447) Зеленський Володимир (23689) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+56
Виправте заголовок - не про заборону, а про консервацію.
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24.08.2024 11:08
+44
Ага, однією рукою підписав оту імітацію, а іншою зриває бігборди з "Армія.Мова.Віра"!
Ось і все про цього "справжнього" українця при владі - вонючка ніколи не стане бджолою і ніколи не принесе меду.
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24.08.2024 11:19
+34
Знову багато шуму із нічого.
Закон про справжню заборону московської церкви дійсно поторібен! А це що він підписав про "може десь, коли-небудь..."
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24.08.2024 11:14
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Виправте заголовок - не про заборону, а про консервацію.
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24.08.2024 11:08 Відповісти
Или про беременность. 9 месяцев дали КГБ-шным попАм, чтобы разродиться.
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24.08.2024 13:23 Відповісти
а чи буде консервація - заледатиме від людей України. є закон - користуйтеся. ну як не будете користуватися, то хто ж вам дохтор.
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24.08.2024 15:48 Відповісти
рештки зелупинського інкубатора тупіють на очах ))
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24.08.2024 16:11 Відповісти
як ти точно про себе. обожнюю самокритиків. ти не окучив комент, і як 73%номозглий на нього відповів
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25.08.2024 03:00 Відповісти
закон не про запрет УПЦ а про запрет связанных с россией религиозный организаций, формально УПЦ ни скем не связанна, в этом весь и подвох..
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24.08.2024 22:10 Відповісти
І НЕ ЗВОЛІКАВ НАВІТЬ.
 МОЛОДЕЦЬ.
ЗВОРОТНІЙ ДЕВ'ЯТИ МІСЯЧНИЙ ВІДЛІК ПІШОВ...
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24.08.2024 11:09 Відповісти

Всього то якихось 5 років "незволікання" пройшло.
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24.08.2024 13:05 Відповісти
Дурню, вони формально вийдуть з складу ПЦ МП-ФСБ, а попи і тупорила паства лишаються ті ж самі!
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24.08.2024 13:13 Відповісти
А що потрібно зробити - повбивати всіх?
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24.08.2024 13:39 Відповісти
Як казав Нестор Іванович: піп - це такий запроданець перед народом та совістю, що вбити його, як муху, ніколи не зайве. Але спочатку потрібно все ж розібратися, чи потрібно його вбивати зараз, чи може дати йому час на виправлення. І він давав їм той час, але у більшості своїй сволота таки грішила до останнього і він їх валив безщадно.
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24.08.2024 15:47 Відповісти
Точно такі самі як і Махно, який укладав союзи з більшовиками!
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24.08.2024 16:06 Відповісти
Оце і все, що тобі відомо про Махна? Бідненько ....
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24.08.2024 16:08 Відповісти
Цього досить
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24.08.2024 16:09 Відповісти
І до ПЦУ пролізе купа прокацапських пі@расів в рясах, супер, геніально! Напхати до ПЦУ кацапських кротів!
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24.08.2024 13:16 Відповісти
Дуже потрібне рішення-але воно запізнилоь на десятки десятки...років нажаль...
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24.08.2024 11:10 Відповісти
Це не заборона, це наї..лово! Таке рішення потрібне тільки кацапським попам щоб легалізуватися
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24.08.2024 16:08 Відповісти
Нема в тому законі нічого про заборону упц мп
- там тільки заборона рпц.
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25.08.2024 01:46 Відповісти
Ага, з відстрочкою в дев'ять місяців і через суд по кожному випадку.
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24.08.2024 11:13 Відповісти
Знову багато шуму із нічого.
Закон про справжню заборону московської церкви дійсно поторібен! А це що він підписав про "може десь, коли-небудь..."
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24.08.2024 11:14 Відповісти
Ага, однією рукою підписав оту імітацію, а іншою зриває бігборди з "Армія.Мова.Віра"!
Ось і все про цього "справжнього" українця при владі - вонючка ніколи не стане бджолою і ніколи не принесе меду.
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24.08.2024 11:19 Відповісти
И в выходной работает.
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24.08.2024 11:26 Відповісти
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24.08.2024 11:30 Відповісти
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24.08.2024 11:20 Відповісти
У цьому Законі нічого не сказано, про УПЦ МП!
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24.08.2024 11:23 Відповісти
Бо ніякої УПЦ МП не існує у юридичній площині. Є тільки УПЦ - Українська православна церква.
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24.08.2024 13:44 Відповісти
упц мп це не церква, в сектантьі, і прикриття для розвідки з на росії, у них Томоса немає,зате форма, військові звання, нагороди є,от їм дали 9 місяців ,можливо потім дадуть ще 100 днів,і ще.
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24.08.2024 15:12 Відповісти
УПЦ МП не існує??? Якби ти був Злий, я би тобі щось казала. Але ж ти Злой!
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24.08.2024 17:07 Відповісти
і про заборону упц там нічого

- тільки рпц
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25.08.2024 01:48 Відповісти
Буба хороший,рейтингозависимый,попиариться любит.Двуличный мародер.
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24.08.2024 11:24 Відповісти
А 9 місяців залишив. Ще 9 місяцев ця гідота буде труіти країну і багато з них інфільтується до ПЦУ.
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24.08.2024 11:29 Відповісти
На самом деле не 9, а 12 месяцев( ведь закон вступит в силу лишь через 3 месяца после оприлюднення((
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25.08.2024 08:34 Відповісти
Шостий рік преЗе намагається сам себе переконати, що "я ж президент". І все одно сам собі не вірить, бо замість спрямування всіх зусиль на витіснення ворога, наказує здирати рекламу ПОП. Так він і не подорослішав, і тепер спостерігаємо, як ним керують дитячі комплекси.
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24.08.2024 11:30 Відповісти
Не, ну, вы - такой интересный. Чуть что , сразу детские комплексы. Мож проблема в тяжелых родах и банальной палате с Бонапартами.
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24.08.2024 12:27 Відповісти
Проблема в тому, що внуку нквдешника і єврейському синку мами рімми і папи саші харашо било в савєтском саюзе, і справжню Україну він ненавидить, але мусить грати роль .
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24.08.2024 13:40 Відповісти
+100500
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25.08.2024 01:50 Відповісти
**здец подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
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24.08.2024 11:33 Відповісти
Отже, 24 вересня ц.р. Закон вступить в силу.
А тільки в переддень наступного Дня Конституції розпочнеться навіть не заборона діяльності мокшанського сатанату в Україні, а лише його вибіркових осередків (парафій).
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24.08.2024 11:39 Відповісти
берете вна Ютубі слухаєте ТВЧ - Тараса В.ячеславовича - він розклав все це до молекул.
це в сотий раз зелені виродки мокнули наріт в вигребуху. Там доводити зв.язок секти і москви можна вічно.
"журналісти" тупо ідіоти? якраз для Тейлор-Грін козир - Сматрітє, попов в трусіках мощєй лішают!!!1111
б*же, реально шоу, ну як настільки тупими мона бути шоб:
а) взагалі ходити в капища де вас вчать шо всесвіту 7000 років
б) вірити оманським шоуменам і шоуменкиням
Це жесть, я думаю що зелені ідіоти(виборці), це просто ще тупіше ніж рядові комуністи - ті хоч не вірили в "комунізм", а тут - прямо годують лайном, а зелені маси кричать - Апарашенка би уже сдалса!!111
жесть, це реально крінж. їм всоте провели по губах тим чим грали на піаніно, а вони - Ой бубочка ай да маладєц. Послухайте Чорновола, повторю, ролик, ну просто думаю - ЯК можна бути настільки нахабними шоб ОЦЕ згодовувати стаду. Хоча, судячи по самому стаду - Так, можна! тьху!
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24.08.2024 11:51 Відповісти
чому?
сидить при температурі в кімнаті що чуть не задихається від спеки, то це "повія"?
вибачте, ну, тоді..... кх, навіть .... може ти троль просто. таке пестанути.
я певно би останнього кого б вважав московцем, то саме ТВЧ. володя, іди ти на, іди ти на, іди ти на.
за крейсерочком
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24.08.2024 13:52 Відповісти
Є повії, які оступилися. Ну так у Тарасика склалося, до речі і у Дмитрика Корчинського теж, що Ющенко свого часу їм перейшов дорогу. Це ми з вами набагато пізніше зрозуміли, що таки він всій Україні перейшов дорогу, але то таке ... Але Дмитро проковтнув, а от Тарасик ні - все ж таки пішов "добивати Юща" до овочевої зграї. Благо, з часом, схоже зрозумів помилку і вже з того часу херню не ліпить. Ну, буває в житті всяке ...
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24.08.2024 15:56 Відповісти
так це навпаки добре! знати ворога зсередини, його методи і підлість - це найкраще, коли хтось розчарувався і перейшов до інших. Той же Невзоров - спочатку бігав з попами і співав в хорах, а зараз ні один піп з ним в дискусію не вступить, бо обісреться і буде обсміяний суворо по правилах, з цитатами, канонами, іменами святих і т.д.
"св. Пігідій" - придумав Невзоров і Мілонов обгадився. так що ТВЧ дуже крутий саме тому що знає цих ворогів, в рядах яких був.
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25.08.2024 10:48 Відповісти
Ви давно знаєте чи слідкуєте за Нєвзоровим, що такі майже інтимні речі знаєте про нього? Не впевнений! Тому знайте: він ніколи ні за якими попами ніде не бігав! Так, по молодості, коли був пацаном, любив "таїнство та дивну глибокість" церковних пісень, але саме тоді і став свідком мін*єта прихожанки у попа. Після цього хотів на емоціях податися в монахи, але угомонився і просто послав "т.з. православну чортівню до біса". Це один з доволі принципових і щирих москалів, яких ну дуже-дуже мало на рахі і по за нею. А вміння його "біть глаголом" - це неперевершений талант. Тому дивіться на речі спокійніше. Так, є нюанс, а саме його дивна прихильність до бубочки, але, швидше за все, то з розряду "ложь - признак развитого интеллекта".
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27.08.2024 16:28 Відповісти
про що мова?
був щирим правослабним, навіть як там прийнято, пафосно "хрестився", я бачив відео.
за прихожанку, - ну я чув, Невзоров сам казав в відео шо то був, так би мовити "прихожанин", тобто якийсь попок молодий, а не прихожанка, а Невзоров курив якраз десь вище по сходах і це бачив\чи чув.
що не так? я написав що це добре шо був "вірючим" і добре знає про рпц.
А бубочка\Ємрак скоріше заплатили йому, бо ТАК облизувати цю гниль, це тільки за бабло мона. Невзоров часто каже шо він "найманець", так шо питань нема, просто огидно як з пафосом ту бубочку обсмаковує оманську)((((
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31.08.2024 12:28 Відповісти
Вас заділо? Чого так ревностно реагуєте? Претендуєте на першість та однозначність свої інформації - так будьте першим . Суть відповіді вам була в цій короткій тезі: не звинувачуйте нікого, не знаючи достеменно!
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31.08.2024 20:06 Відповісти
чіво?
по-моєму люба собака може перевірити шо Невзоров був дуже віруючим в Яхве. І це добре, бо зненавидів цю контору і вміло висміює товстих брехунів в рясах. на що саме я "ревносно реагую"?
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15.09.2024 10:31 Відповісти
нє, я гострий, бо Тарасік пояснив чому вступив до Овоча, його навіть чуть не знищили коли виходив, але Яхве спас, пославши, вроді лисицю, на дорозі і цей пан скинув швидкість.
"повія" мало не бомж? ну-ну. ви би то точно за теке повійництво прибарахлився - внукам би хватило аж до 3000-го року шикарно жити, чи не так?
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25.08.2024 10:44 Відповісти
Вова - ти тепер АРМОВІР?
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24.08.2024 12:05 Відповісти
А через 9 місяців народиться що? Аборт, тільки аборт! Ах зеля, зеля...
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24.08.2024 12:07 Відповісти
Якийсь всраний фальшивий подарунок від прокремлівської мафії на День Незалежності. Схоже на якесь знущання.Всі закони, підписані клоуном, треба буде або скасовувати, або доробляти.
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24.08.2024 12:13 Відповісти
Вот хоть убейте, нафига та подпись и +9 месяцев, если по умолчанию Мсатанат не имеет права править службу у нас, бо с юридической стороны не имеет Томоса.
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24.08.2024 12:19 Відповісти
Популізм, дурість, тупість, ганьба, жадоба збагачення!!!
Ось, що характеризую ******* владу в Україні!!!
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24.08.2024 12:41 Відповісти
Цей Закон недолугий . "Слуги Зеленського-Єрмака" зумисне створили Закон , який не буде працювати . Буде тяганина чере спецКомісію , потім через Суди і т.д. Зеленський з ворогами в рясах (упц мп) України не хоче , зараза , боротися - тому ОП очолює Агент ФСБ Єрмак ! ! ! Вибори 2019 року - це помилка , яка коштує життя сотень тисяч громадян України ! ! !
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24.08.2024 12:42 Відповісти
Чому Зельониє так називають цей закон, якщо ні в назві, ні в самому законі нема "Заборона УПЦ МП"? Потужна і незламна струя в очі своїм 73%?
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24.08.2024 12:49 Відповісти
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24.08.2024 12:54 Відповісти
А щоб не ви#бнутись і підписати відразу, не по-кварталівські?
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24.08.2024 13:29 Відповісти
Треба всіх московських попів заарештувати і обміняти на полонених бійців Азову. Якщо москва не захоче то значить всіх попів повісити за зраду України.
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24.08.2024 14:14 Відповісти
Показуха
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24.08.2024 14:34 Відповісти
ну якби РПЦ голосувало за Блазня Тупорилого на виборах, це його електорат, який він намагається врятувати за будь-яку ціну.
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24.08.2024 14:51 Відповісти
Немає закону про заборону упц мп, там зовсім інша назва,ніхто їх не забороняє, а просто закон,по якому можуть до будь-якої концесії прийти із запитанням, мовляв, доведіть ,що ви не маєте зв'язків з московщиною.Закон більше схожий ,що написаний для корупціонерів драти гроші з релігійних громад, мені здається, що до упц мп з цим законом прийдуть в саму останню чергу .
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24.08.2024 15:19 Відповісти
У Бубєнота все завжди побудовано на одній і тій же ідеологічній підставі: как би здєлать так, чтоби нам била всєгда в кайф, а народу і тіпа правільна, но всьо такі ху..во?
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24.08.2024 16:00 Відповісти
ну наконец то!пусть гундяй удавится от злости!
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24.08.2024 16:14 Відповісти
Зеля наш!
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24.08.2024 16:20 Відповісти
Так. Він ваш. Забирайте.
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24.08.2024 17:01 Відповісти
вибори заборонив
свободу заборонив
конституцію скасував
церкву заборонив

диктатура на марші
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24.08.2024 16:21 Відповісти
Та ще й поглумився з України встановивши мінору на Майдані Незалежності.
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24.08.2024 17:02 Відповісти
А що на це каже братан Баканов?
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24.08.2024 17:19 Відповісти
" Затяжні пологи для гундяй--ліліПУТІНСЬКИХ мракобісів !? "
ЦЕ так СИМВОЛІЧНО ( з посилом саме на -9 міс. ) і обнадійливо. що врешті--решт воно саме- собою щось там розродиться ... Схоже : кремлівські вовкулаки запевнили ЗЕ-пасенка. що вже за -9 міс.вони таки доконають Україну !?
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24.08.2024 18:28 Відповісти
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25.08.2024 01:55 Відповісти
якось по дніпро-жидівськи все порішав бубочка..
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25.08.2024 12:59 Відповісти
 
 