Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Тепер його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це спікер парламенту розповів у коментарі "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім вищезгаданого закону, голова парламенту підписав і низку інших документів, ухвалених Верховною Радою упродовж цього тижня.

"Верховна Рада цього тижня проголосувала за низку важливих для країни законопроєктів. Вони вже сьогодні (23 серпня, - ред.) підписані мною і направлені на підпис президенту. Зокрема йдеться про документ №8371, який стосується забезпечення конституційного ладу в частині релігійних відносин, що в народі називається – заборона впливу російської церкви на Україну", - сказав Стефанчук.

За словами спікера Ради, він також підписав і направив на підпис президенту цілий блок "військових" законів, зокрема щодо спрощення набуття громадянства України іноземними добровольцями, а також підтримки українських воїнів, які виконують бойові розпорядження за межами української держави.

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Також Стефанчук розповів, що підписав низку ратифікацій, які були проголосовані Верховною Радою, включно з Римським статутом.

Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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