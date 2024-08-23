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Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Тепер його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це спікер парламенту розповів у коментарі "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім вищезгаданого закону, голова парламенту підписав і низку інших документів, ухвалених Верховною Радою упродовж цього тижня.

"Верховна Рада цього тижня проголосувала за низку важливих для країни законопроєктів. Вони вже сьогодні (23 серпня, - ред.) підписані мною і направлені на підпис президенту. Зокрема йдеться про документ №8371, який стосується забезпечення конституційного ладу в частині релігійних відносин, що в народі називається – заборона впливу російської церкви на Україну", - сказав Стефанчук.

За словами спікера Ради, він також підписав і направив на підпис президенту цілий блок "військових" законів, зокрема щодо спрощення набуття громадянства України іноземними добровольцями, а також підтримки українських воїнів, які виконують бойові розпорядження за межами української держави.

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Також Стефанчук розповів, що підписав низку ратифікацій, які були проголосовані Верховною Радою, включно з Римським статутом.

Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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Автор: 

закон (2822) заборона (1447) УПЦ МП (1205) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+5
Оплескі тільки після, дійсного рішення по питанях ...бо зеленим з 🤡 повірити ...саміх себе зробити ...час покаже ...
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23.08.2024 17:39
+5
Хто не знає. Вже декілька років як УПЦ МП на Соборі офіційно оголосила розрив з Кацапією, і про свою автономію, і не носить в назві згадування про МП, а вказує, що вона Українська. Тому доводити, що це фіктивно, можна тільки через суди, і на роки. Ось такі зе-ігрища. Замість виконати закон, який вступав в силу через рік після прийняття.
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
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23.08.2024 18:39
+3
Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи

А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
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23.08.2024 17:21
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Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи

А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
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23.08.2024 17:21 Відповісти
А чому немає бурхливих оплесків???, чи знову зрАда??,),
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23.08.2024 17:27 Відповісти
Оплескі тільки після, дійсного рішення по питанях ...бо зеленим з 🤡 повірити ...саміх себе зробити ...час покаже ...
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23.08.2024 17:39 Відповісти
Зрбимо їх разом ....
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23.08.2024 18:46 Відповісти
Оманські прихожани-служки, у ВРУ ОПУ КМУ, затягують/саботують, як тільки можуть, впродовж 3 років ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни московії в Україні, прийняття НЕВІДКЛАДНО ЗАКОНУ щодо заборони кгбшного збіговиська, створеного наказом сраліна ще в часи 2СВ та окупувавшого Україну!!!
Головне, що ЖОДНОГО, з тих хто саботує у ВРУ КМУ ОПУ, такий зекон, так і не пішли упродовж 11 років ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ від окупантів московських!! ЖОДЕН!! Лише крадуть гроші з України і виводять за кордон у приватні банки!! Голова Нацбанку, ЗВИЧАЙНО про це, навідь поки і не «здогадується»! Для цього його припаркували, як і керОвніка Гпу та ще,усяляких борцунів з цим ФАКТОМ!!
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23.08.2024 17:49 Відповісти
Повна уйня, яка нічого не змінює по факту.
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23.08.2024 17:59 Відповісти
стефанчук и колыван - одно лицо
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23.08.2024 18:08 Відповісти
Наф-наф на@бав всіх цим законом, і "корисні хом'ячки" довольні,бо їм продають фейк про заборону ФСБ МП, і Андрій Борисович довольний,бо нагнув Ондатрія на 3 мільярди дол.,і Зеля другий день піариться, і ФСБ МП хоть і заплатили багато,але довольні,бо їх не заборонили,як організацію.
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23.08.2024 18:13 Відповісти
Три рази написано одне і теж.
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23.08.2024 18:22 Відповісти
Хто не знає. Вже декілька років як УПЦ МП на Соборі офіційно оголосила розрив з Кацапією, і про свою автономію, і не носить в назві згадування про МП, а вказує, що вона Українська. Тому доводити, що це фіктивно, можна тільки через суди, і на роки. Ось такі зе-ігрища. Замість виконати закон, який вступав в силу через рік після прийняття.
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
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23.08.2024 18:39 Відповісти
передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Ждемс
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23.08.2024 18:54 Відповісти
А о запрете зеленых клоунов когда подпишут?
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23.08.2024 20:16 Відповісти
Свинячі зелені рила для свого піару підписують все підряд аби усіх надурити та зберегти себе перед виборами, а де факто упц нажаль вони не ліквідують! Стосовно пцу це - порошенківська церква україни! Співзасноаних алік нарік жид грузин бандит з 90 засновник Мінори у Дніпрі! Порох жид! Який є теж ворогом українців ! Україною з 91 року управляє клановоолігархічна бандитська влада яка пограбувала нас різними методами та привела нас до війни з зовнішнім ворогом Московією! Слава ЗСУ! СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
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24.08.2024 06:31 Відповісти
 
 