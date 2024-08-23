Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Тепер його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це спікер парламенту розповів у коментарі "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім вищезгаданого закону, голова парламенту підписав і низку інших документів, ухвалених Верховною Радою упродовж цього тижня.
"Верховна Рада цього тижня проголосувала за низку важливих для країни законопроєктів. Вони вже сьогодні (23 серпня, - ред.) підписані мною і направлені на підпис президенту. Зокрема йдеться про документ №8371, який стосується забезпечення конституційного ладу в частині релігійних відносин, що в народі називається – заборона впливу російської церкви на Україну", - сказав Стефанчук.
За словами спікера Ради, він також підписав і направив на підпис президенту цілий блок "військових" законів, зокрема щодо спрощення набуття громадянства України іноземними добровольцями, а також підтримки українських воїнів, які виконують бойові розпорядження за межами української держави.
Також Стефанчук розповів, що підписав низку ратифікацій, які були проголосовані Верховною Радою, включно з Римським статутом.
Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи.
Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
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А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
Головне, що ЖОДНОГО, з тих хто саботує у ВРУ КМУ ОПУ, такий зекон, так і не пішли упродовж 11 років ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ від окупантів московських!! ЖОДЕН!! Лише крадуть гроші з України і виводять за кордон у приватні банки!! Голова Нацбанку, ЗВИЧАЙНО про це, навідь поки і не «здогадується»! Для цього його припаркували, як і керОвніка Гпу та ще,усяляких борцунів з цим ФАКТОМ!!
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
Ждемс