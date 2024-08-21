Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - «слуга народу» Потураєв

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не може просто вийти із Синоду РПЦ для того, щоб виконати закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, УПЦ МП доведеться "зробити комплекс дій", які доведуть, зокрема документально, що вони більше не є частиною РПЦ.

"Вони мають зробити комплекс дій, які доведуть, зокрема документально, що вони більше не частина РПЦ. Якщо Онуфрій вийде із Синоду, а все інше залишиться без змін - це нічого не змінить", - сказав парламентар.

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Він зазначив, що це стосується й інших священників УПЦ МП - недостатньо того, що вони вийдуть із Синоду РПЦ без "виконання низки інших умов, які передбачає ухвалений закон".

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.

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