Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - "слуга народу" Потураєв
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не може просто вийти із Синоду РПЦ для того, щоб виконати закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, УПЦ МП доведеться "зробити комплекс дій", які доведуть, зокрема документально, що вони більше не є частиною РПЦ.
"Вони мають зробити комплекс дій, які доведуть, зокрема документально, що вони більше не частина РПЦ. Якщо Онуфрій вийде із Синоду, а все інше залишиться без змін - це нічого не змінить", - сказав парламентар.
Він зазначив, що це стосується й інших священників УПЦ МП - недостатньо того, що вони вийдуть із Синоду РПЦ без "виконання низки інших умов, які передбачає ухвалений закон".
Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.
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чижикапастілу в Нальчікє з'їв 😂👍
Навіщо молоти галіматью, любителі " офхвісу простих рішень"?
Складний процес, поетапний, в якому головну роль буде відігравати фактор розриву відносин із нелігітимними структурами щодо користування спорудами і храмами.
Початок покладений, далі - робота.
наприклад, навіть не в селі, в Києві на Лівому березі - або у рпц, або до греко-католиків
Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.
Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.
«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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а як роги спиляє і копита сточить?
ТВАРІ кацапо-яхудскі!!
Освятил Бугатти Вейрон.
Такой оуительной тачки
В жизни не видел он.
Он освящал Мазерати,
Он освящал Порше,
Но только при виде Бугатти
Почувствовал что-то в душе.
Помножив массу машины
На количество лошадей
И к этой сумме прибавив
Цену ладана и свечей,
Он попросил за работу
Пятнадцать тысяч у.е.,
Сказав, что за меньшую сумму
Нельзя освятить сие.
Перед чудесным спорткаром
Сутки молился он
И на бардачок наклеил
Десять самых надежных икон.
В белом салоне сидя,
Онуфрий пропел псалом,
Чтобы нечистая сила
Покинула чистый салон.
Дивно махая кадилом,
Спасал он заблудший болид.
И за тормозные колодки
Прочел семь мощнейших молитв.
За спойлер и стеклоподъемники,
Парктроник и коленвал
Два дня на коленях стоя,
Он землю лбом пробивал.
За бортовой компьютер
И за передний мост
Неделю отец Онуфрий
Держал самый строгий пост.
И чтобы в жару и в холод
Работал климат-контроль,
Лично просил он бога
Осуществлять контроль.
И вот машина умчалась,
Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Бугатти врезалась в столб.
Онуфрий молился отлично,
Но он не учел одно:
Не помогают молитвы,
Если водитель в говно.
К счастью водитель выжил.
Лишь пара царапин на нём.
А вот отец Онуфрий
От церкви был отлучен.
Сверху ему сказали:
"Здесь нету твоей вины,
Но нам с такой репутацией
Сотрудники не нужны".
И понял отец Онуфрий,
Что рясу надел сгоряча.
И ныне отец Онуфрий
В Интернах играет врача.
Семён Слепаков (с).