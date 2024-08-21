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Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - "слуга народу" Потураєв

Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - «слуга народу» Потураєв

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не може просто вийти із Синоду РПЦ для того, щоб виконати закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, УПЦ МП доведеться "зробити комплекс дій", які доведуть, зокрема документально, що вони більше не є частиною РПЦ. 

"Вони мають зробити комплекс дій, які доведуть, зокрема документально, що вони більше не частина РПЦ. Якщо Онуфрій вийде із Синоду, а все інше залишиться без змін - це нічого не змінить", - сказав парламентар.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Він зазначив, що це стосується й інших священників УПЦ МП - недостатньо того, що вони вийдуть із Синоду РПЦ без "виконання низки інших умов, які передбачає ухвалений закон".

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.

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Автор: 

закон (2822) УПЦ МП (1205) Онуфрій (70) Потураєв (146)


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Топ коментарі
+25
"Отєц Онуфрій" має виголосити анафему *****. Без цього ніяк. )))
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21.08.2024 22:33
+20
повторюю знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік...
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21.08.2024 22:36
+19
novayagazeta.eu

Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.

Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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21.08.2024 22:43
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Вийди звідси, розбійник!
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21.08.2024 22:32 Відповісти
Од хутіна кровопролітія ЗСУ на Курщині дедалі, а він чижика пастілу в Нальчікє з'їв 😂👍
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22.08.2024 00:13 Відповісти
"Отєц Онуфрій" має виголосити анафему *****. Без цього ніяк. )))
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21.08.2024 22:33 Відповісти
Старий феесбешник проголосить будь що і залишиться на службі як усі - до смерті. Ці почвари настільки зашугані і зазомбовані що їх тільки депортувати. Наприклад в вагонах для свиней як подарунок *****-гундяєву до Різдва...
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21.08.2024 23:14 Відповісти
І майже 90 митрополитів і архиєпископів УПЦ МП з своїми фотками мають вийти із спільного Календаря РПЦ МП-2024 р. . Там же вони всі разом, з Гундяєм, акі браття радниє.
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22.08.2024 00:41 Відповісти
Всі повязані. А ще у них є приказка "Жопа чудєса творіт - в 20 лет архимандрит."... Гнати геть усіх прокацаплених покидьків. Ні в якому разі не можна впускати їх в українську автокефальну церкву ба запаскудять падли Томос...
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22.08.2024 03:05 Відповісти
вийти мало. вийшовши, йому треба йти nach (в шпрахі слово "нах" змістовніше показує напрямок) ))
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21.08.2024 22:36 Відповісти
нах...хутор, бабочек ловить
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21.08.2024 22:39 Відповісти
"nach ***** бабушек ловіть" ))
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21.08.2024 22:43 Відповісти
повторюю знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік...
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21.08.2024 22:36 Відповісти
Як ти собі уявляєш " викинути" декілька мільонів громадян України, включно із військовими ЗСУ, які є прихожанами упц?
Навіщо молоти галіматью, любителі " офхвісу простих рішень"?
Складний процес, поетапний, в якому головну роль буде відігравати фактор розриву відносин із нелігітимними структурами щодо користування спорудами і храмами.
Початок покладений, далі - робота.
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21.08.2024 23:36 Відповісти
я писав про керінництво попів та іньших служителів секти мп в Україні якщо що...
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21.08.2024 23:43 Відповісти
у УПЦ МП "активних" прихожан (в церкві щотижня аба на свята) - 400 тис., із них симпатиків гундяя - 150, а решта ходить, бо піти більше нікуди,
наприклад, навіть не в селі, в Києві на Лівому березі - або у рпц, або до греко-католиків
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22.08.2024 10:32 Відповісти
Ондатрій вам на папері намалює все що душі завгодно-це незначить,що вони перестануть сцати в голову "корисним хомячкам",наводити ракети,проводити розвідувальну роботу для ФСБ і ґвалтувати неповнолітніх хористів.
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21.08.2024 22:39 Відповісти
novayagazeta.eu

Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.

Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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21.08.2024 22:43 Відповісти
В обозримой исторической перспективе участь Московской патриархии как организации, созданной в 1943 году для обслуживания политических интересов безбожной власти, неотделима от участи политического режима Владимира Путина.
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21.08.2024 22:45 Відповісти
Ватикан навіть ніколи і не приховував, шо мп , є співучасниками з ватиканом, по ідеологичному примусу, визнання мп , всіх республік федерастів ! мп був і є зброєю ватікана...це колегі , по пригніченню нації
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21.08.2024 23:22 Відповісти
Це ведмедчук вам так наплів ?
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21.08.2024 23:38 Відповісти
Ніт , я просто встигла прочитати Капітал і ще дешо ,але вже в Італії ...
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21.08.2024 23:41 Відповісти
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21.08.2024 23:43 Відповісти
Незабаром пуйло задіє папу Римського, а той почне - "релігія окремо вид політики, треба обийнятися один з одним і знак примирення
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21.08.2024 22:44 Відповісти
викинути білий прапор перед гундяєвськім сатанатом
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21.08.2024 22:46 Відповісти
Я вас вмовляю будуть ті попи ще десяток років за закритими дверима пісні Кирилу московському співати, є там таємниця сповіді та таке інше тож будуть і надалі своє москальске сатаністське лайно в ухо прихожан лити
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21.08.2024 22:45 Відповісти
зірвати з казла погони!
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21.08.2024 22:47 Відповісти
Це профанація, а не Закон про заборону російської церкви. Якісь терміни дивні в 9 місяців. Для чого? Щоб кацапська церква виродила в Україні інше дитя із звичним для українськог вуха ім'ям? Мало би бути - сьогодні постанова про заборону, а завтра найух! Бо зараз ми дали змогу підготуватись кацапні до мімікрії. І буде набагато важче знешкодити цю заразу коли вона буде в вишиванках. І мізках парафіян.
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21.08.2024 22:49 Відповісти
Онуфрій не може просто вийти із Синоду РПЦ
=================
а як роги спиляє і копита сточить?
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21.08.2024 22:58 Відповісти
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21.08.2024 23:11 Відповісти
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22.08.2024 02:22 Відповісти
Вийде із Синоду, а далі шо? Томосу двічі не дають, Хрипатий засилав своїх волхвів, сам дзвонив. Послали. Стануть сектантами, як і РПЦ в православ'ї. Зелені знову виставились дурачками -авось пронєсєт, само розсосьотся.
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21.08.2024 23:16 Відповісти
дешеве 95ШАПІТО!! От наприклад орбан і сіярато, ніколи і не входили в жодний синод, як і сотні та тисячі інших капских фуєсосів, і ШО????

ТВАРІ кацапо-яхудскі!!
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21.08.2024 23:38 Відповісти
Буде пшик, як з поверненням Києво-Печерської лаври до мінкульту. Просто скажуть "ми більше не маємо зв'язків з росією"
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21.08.2024 23:39 Відповісти
Нафиг нам замыливать глаза тем Онуфрием , чи тем , шо он сделал или не сделал.. Кацапсатанат не имеет Томоса, чтобы в Украине править службу. Сатанат - вне закона. АТУ ЕГО !!! ДОЛОЙ БЕЗЗАКОНИЕ !!!
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21.08.2024 23:48 Відповісти
Только костёр.
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21.08.2024 23:56 Відповісти
За 9 місяців заберуть церковну ліцензію у всіх, хто не встиг зробити обрізання.
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22.08.2024 00:09 Відповісти
Онуфрію достатньо зібрати манатки і нах.. за рюзьке кораблем.
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22.08.2024 00:36 Відповісти
Сегодня отец Онуфрий

Освятил Бугатти Вейрон.

Такой оуительной тачки

В жизни не видел он.

Он освящал Мазерати,

Он освящал Порше,

Но только при виде Бугатти

Почувствовал что-то в душе.

Помножив массу машины

На количество лошадей

И к этой сумме прибавив

Цену ладана и свечей,

Он попросил за работу

Пятнадцать тысяч у.е.,

Сказав, что за меньшую сумму

Нельзя освятить сие.

Перед чудесным спорткаром

Сутки молился он

И на бардачок наклеил

Десять самых надежных икон.

В белом салоне сидя,

Онуфрий пропел псалом,

Чтобы нечистая сила

Покинула чистый салон.

Дивно махая кадилом,

Спасал он заблудший болид.

И за тормозные колодки

Прочел семь мощнейших молитв.

За спойлер и стеклоподъемники,

Парктроник и коленвал

Два дня на коленях стоя,

Он землю лбом пробивал.

За бортовой компьютер

И за передний мост

Неделю отец Онуфрий

Держал самый строгий пост.

И чтобы в жару и в холод

Работал климат-контроль,

Лично просил он бога

Осуществлять контроль.

И вот машина умчалась,

Оставив лишь пыли столб.

Но ровно через минуту

Бугатти врезалась в столб.

Онуфрий молился отлично,

Но он не учел одно:

Не помогают молитвы,

Если водитель в говно.

К счастью водитель выжил.

Лишь пара царапин на нём.

А вот отец Онуфрий

От церкви был отлучен.

Сверху ему сказали:

"Здесь нету твоей вины,

Но нам с такой репутацией

Сотрудники не нужны".

И понял отец Онуфрий,

Что рясу надел сгоряча.

И ныне отец Онуфрий

В Интернах играет врача.

Семён Слепаков (с).
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22.08.2024 02:28 Відповісти
++++++++++++++
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22.08.2024 07:10 Відповісти
А чого будь які незрозумілі організації, особливо релігійні, не обкладати незрозумілими податками, тарифами і тому подібними грошовими поборами. Всіх отих братків поставити на счьотчік. Бензин дорожчатиме, газ дорожчатиме, продовольство дорожчатиме. Електроенергії взагалі може і не бути. Особливо взимку. Або бабло і нерухомість в бюджет, або через суд доводьте що ви не того, а нормальні громадяни. Самі прийшли взяли бойові повістки, самі купили божі дрони і бахнули по кацапах. Тільки тоді зняти податки. Через Тису заплив також платний. Ха ха ха.
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22.08.2024 06:03 Відповісти
Треба ще обряд екзорцизму провести
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22.08.2024 06:16 Відповісти
и сдать *****-и ****** гундяю все ордена и медальки и сидеть простым монахом грехи замаливать перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ пока не сдохнет падла --- АМИНЬ
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22.08.2024 07:08 Відповісти
не беде московська церква виконувати цей закон. Закони самі по собі не діють. Потрібні дії, рішучі дії з залученням судової і виконавчої служб, громадськості бо буде шалений спротив і саботаж. Все ще попереду
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22.08.2024 11:00 Відповісти
 
 