УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини
9 432 93

Епіфаній запропонував УПЦ МП почати діалог про єднання без попередніх умов

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія та все духовенство цієї церкви до діалогу про єднання.

Відповідне звернення митрополита Епіфанія опубліковано на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Владики і отці, брати і сестри!

У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно покладаючи надію на Її заступництво, спрямування і допомогу в усякій добрій справі, бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній про закон щодо заборони УПЦ МП: "Єдиний спосіб захистити свободу віросповідання"

Протягом тривалого часу з різних причин як церковного походження, так і більшою мірою зовнішнього, мирського, Православна Церква в Україні зазнавала поділів.

Десятиліттями ієрархи, духовенство та українські вірні наполегливо просили нашу Матір-Церкву, Велику Христову Церкву в Константинополі – Вселенський Патріархат про допомогу і вирішення проблем. Адже лише вона і ніяка інша інституція, окрім можливо Вселенського Собору, що не мав своїх зібрань з давнього часу, не могла змінити той скорботний стан поділів і протистояння, в якому перебувала Церква України.

І за милістю Божою 2018 року після подання багатьох звернень і апеляцій, завдяки твердим і канонічно обґрунтованим, сповненим материнської любові та жертовного служіння рішенням Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату, всіх православних, які беззаконно з боку церковної влади Москви були піддані так званим відлученням і покаранням – всіх їх сукупно було відновлено як таких, що мають відповідний сан і беззаперечно належать до повноти Церкви Христової, маючи своє в ній служіння.

На цій твердій основі Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм було скликано Об’єднавчий Собор у храмі Святої Софії в Києві 15 грудня 2018 р., куди були покликані всі православні архієреї, і про що кожен з них, в тому числі і Ви, владико, були письмово сповіщені.

Канонічні правила визначають, що участь у Соборі Церкви – не право, але обов’язок єпископа. І бувши належно покликаним, єпископ має прийти на Собор. На жаль з різних причин не всі покликані прийшли. Однак канонічне право також визначає, що відсутність когось з покликаних на Соборі без належної причини не може бути перешкодою для соборної роботи і рішень. Саме так відбулося зі Святим і Великим Собором Православної Церкви на Криті, куди не прибули деякі з покликаних, але це не зупинило його успішної праці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ показали триповерхову резиденцію Онуфрія у Лаврі: Сауна, трапезна, кімната для переговорів. ВIДЕО

Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 р. ухвалив всі рішення, для яких був зібраний, і створив тверду канонічну основу для того, щоби єдина вже Православна Церква України, як Помісна, отримала, як вона цього і просила та бажала протягом багатьох років, Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія (Тут і далі курсив редакції ЦН.).

Канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом зокрема визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина Помісна Православна Церква. Однак з великою скорботою та болем ми всі є свідками того, що в першу чергу через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними. Але і серед тих українських православних, хто ще не перебуває в родині Православної Церкви України, зростає число бажаючих досягти цієї єдності.

Водночас, за тією ознакою, яку дає нам Сам Господь, вказуючи, що дерево пізнається за плодами – весь світ бачить, що Патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі.

Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід "русского міра" є злими – для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Храм Нерукотворного Образа Ісуса Христа на Черкащині перейшов до ПЦУ, відбулося перше богослужіння. ФОТО

Відтак, твердо і неухильно тримаючись цих засад, ми знову і знову звертаємося до Вас владико, і до всіх наших православних братів і сестер, але в першу чергу – до єпископів і священників, бо на них покладено більшу відповідальність, як свідчить про це Писання – із закликом без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність.

Ми знаємо, що раніше з Вашого боку були оголошені три вимоги щодо такого діалогу, а саме – щоби ми відкинули рішення Вселенського Патріархату і щоби ми не чули прохань від тих, хто приймає ці рішення і бажає бути єдиними, як Православна Церква України. Але з об’єктивних і незалежних від нас підстав ми не можемо погодитися з такими вимогами, бо вони суперечать істині та означали би для нас зречення від Бога, Який подав нашим ієрархам і кліру благодать священства, і від Церкви Христової, яка руками і працею Вселенського Патріарха благодіяла Україні.

Тому ми з любов’ю просимо Вас та ієрархів, які з Вами – погодитися розпочати наш діалог без попередніх умов. Саме так, без попередніх умов, розпочинався діалог, який благословив та підтримував блаженної пам’яті Митрополит Київський і всієї України Володимир і який Патріархат Москви зруйнував. Нехай всі, кому справді дорогою є пам’ять митрополита Володимира – візьмуть у цьому його за приклад.

Тож, ніколи не полишаючи у справі подолання церковних розділень надії на Бога, на заступництво Богородиці та всіх святих, попри те, що всі наші численні раніше зроблені звернення до Вас і до тих, хто з Вами, щодо діалогу залишилися без відповіді – знову звертаюся до Вас, владико, і до всіх, хто тепер є з Вами, та прошу не залишити цього звернення, цієї простягнутої до вас руки, без конструктивної відповіді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із представниками ПЦУ та УГКЦ. ФОТОрепортаж

Це звернення я роблю публічно, закликаючи у свідки Повноту Православ’я і український народ. Нехай Бог благословить добру справу успіхом!" - йдеться у зверненні Епіфанія.

Автор: 

УПЦ МП (1207) Онуфрій (70) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Яке їднання може бути з кацапською фсбшно- бісовскою церквою?!
показати весь коментар
15.08.2024 21:22
+29
Сперва парашные попы должны пойти на йух из Украины.
показати весь коментар
15.08.2024 21:21
+18
кдб-шні попи секти рпц ніколи не погодяться на це. Винести б тих чортів вперед копитами одномоментно з українських святинь раз і назавжди!
показати весь коментар
15.08.2024 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запасаймося попкорном і чекаймо на сім мішків гречаної вовни від "паш-мерседесів".
показати весь коментар
15.08.2024 21:20 Відповісти
raschen Popen Hande hoch und kapitulieren !
показати весь коментар
15.08.2024 22:10 Відповісти
Якщо державним рішенням церкви УПЦ МП будуть закриті - проблема буде вирішена наполовину Більша половина адептів просто перестане ходить до тих священників Навіть з уніатами це у Радянської влади майже вийшло - бо мало вірян стало ходить на підпільні богослужіння А з "православнутими" УПЦ МП це вийде ще легше Крім того - дехто з людей ходить до церков УПЦ МП лише тому що "так зручніше" - церква під боком
Для попів (як і для артистів) головне - наповненість аудиторії Бо та "аудиторія" несе їм гроші!
показати весь коментар
16.08.2024 03:50 Відповісти
Сперва парашные попы должны пойти на йух из Украины.
показати весь коментар
15.08.2024 21:21 Відповісти
Яке їднання може бути з кацапською фсбшно- бісовскою церквою?!
показати весь коментар
15.08.2024 21:22 Відповісти
Таке і може бути. ПЦУ практично ніхто не визнає. А УПЦ - величезна церква. Об'єднання допоможе визнанню.
показати весь коментар
16.08.2024 08:38 Відповісти
останні заклик до капітуляції перед початком роботи ВР?
показати весь коментар
15.08.2024 21:22 Відповісти
Так. Щоб потім ці падли не волали, про об'єднання.
показати весь коментар
15.08.2024 22:39 Відповісти
Останній заклик до залишків розуму московських попів.
Очевидно, що всі вже знають про прийняте (дуже запізніле) рішення щодо фактичної ліквідації московсько-гебешного гадючого кубла в Україні.
Глава української церкви у своєму християнському милосерді пропонує москалям м'який варіант ліквідації. Тобто, дає останній шанс на збереження обличчя.
Але, знаючи кацапів, - то все даремно. Ті запеклі дуболоми в будь-якому разі завжди виберуть найгірший варіант.
показати весь коментар
16.08.2024 02:57 Відповісти
кдб-шні попи секти рпц ніколи не погодяться на це. Винести б тих чортів вперед копитами одномоментно з українських святинь раз і назавжди!
показати весь коментар
15.08.2024 21:24 Відповісти
РПЦвУ не піде на об'єднання з двох причин: доведеться виконувати всі заповіді, обряди та конони (а все "мирське", нажите на "божій службі" перейде до громад) і зарплатня зменшиться, бо зникнуть виплати за звання, вислугу років та особливі умови служби.
"Нєт! На ето я пойтіть нє магу!" (с)
показати весь коментар
15.08.2024 21:24 Відповісти
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
показати весь коментар
15.08.2024 21:24 Відповісти
Не пускайтк ГБістську церкву у ПЦУ, бо агенти ФСБ згодом, усілякими способами очолять її.
показати весь коментар
15.08.2024 21:27 Відповісти
В семінаріях упц мп вчать про єдину правильну, а інших називають розкольниками. Як після цього вони можуть піти на єднання. Стільки років вдовбували вірянам в голову промосковьку пропаганду. Це справжня нечисть, якій не місце в Україні
показати весь коментар
15.08.2024 21:28 Відповісти
Ну так, це можливо), але можливо лише в тому випадку, якщо Бог об'єднається з антихристом.
показати весь коментар
15.08.2024 21:31 Відповісти
Второзаконие 20, 10
показати весь коментар
15.08.2024 21:32 Відповісти
Не можна цього робити. Кацапсячі попи, а по суті агенти кгб-фсб поналазять в ПЦУ як таракани.
показати весь коментар
15.08.2024 21:33 Відповісти
Щоб покарати людину Бог відбирає в неї розум. А клір ПЦУ втратив здоровий глузд вважаючи що він переможе милосердям вовків з мп
показати весь коментар
15.08.2024 21:34 Відповісти
Єпіфаній хоче приєднати ракові клітини до здорового організму,щоб потім метастази пішли по всьому тілу?Арештовувати треба тих сук "православних джихадистів" і міняти на наших людей,а не пряники їм роздавати.
показати весь коментар
15.08.2024 21:35 Відповісти
Думаю, Єпіфаній хоче всього-навсього вчергове продемонструвати (в т.ч. і іншим православним церквам), що причиною розколу православ'я в Україні є лише УПЦ МП, оскільки прекрасно розуміє, що ні на яке єднання вони не підуть - Гундяєв не дозволить.
показати весь коментар
15.08.2024 21:56 Відповісти
все правильно, за виключенням одного: ім'я Епіфаній - старогрецького
показати весь коментар
15.08.2024 22:15 Відповісти
все правильно, за виключенням одного: ім'я Епіфаній - старогрецького походження, тому і пишеться, і вимовляється через букву/звук "Е"
показати весь коментар
15.08.2024 22:16 Відповісти
Mea culpa
показати весь коментар
16.08.2024 08:12 Відповісти
1)в Україні не має ніякого розколу "православ'я"-це з методички кремля фраза.2)в Україні є тільки одна православна церква,все інше це ФСБшні секти,які нічого спільного не мають з релігією і не визнаються Вселенським патріархатом.3)Заклики настоятеля православної церкви до ФСБ з єднанням-це всерівно,що заклики путіна до капітуляції.
показати весь коментар
15.08.2024 23:28 Відповісти
1) Давайте будемо реалістами - розкол православ'я в Україні де-факто наразі все ж таки є, і подолати його буде досить важким і довгим процесом, оскільки значній кількості вірян московські попи роками промивали мозок на тему "тільки ми канонічні, інші розкольники".
2) УПЦ МП це філія РПЦ, а РПЦ начебто Вселенським Патріархатом поки що визнається.
3) Заклики до єднання - це якраз цілком по-християнськи.
показати весь коментар
16.08.2024 08:11 Відповісти
ФСБ МП не є філією,вони самі на цьому наголошують.РПЦ не має канонічності-Вселенській партіархат їм томас не давав і вони самі не визнають Варфоломія,генерал-полковник ****** Гундяєв на цьому не раз наголошував,мало того,вони себе оголосили третім Римом і вважають себе центром православія.Вселенський патріархат визнає РПЦЗ,а не сталінську РПЦ-це різні церкви. Заклики до єднання є християнськими,якщо вони йдуть до християн,а ФСБ МП має стільки ж спільного з християнством,як морсьа свинка з морем.Щодо так званих "вірян" ФСБ,то там так насцято в головах,що їм психіатри потрібні,а не Епіфаній.
показати весь коментар
16.08.2024 09:00 Відповісти
Пробач мені БОЖЕ. Епіфаній, а не хочеш ти Онуфрія послати в сторону руського *******? За.бали ви своїми примєрєніями. Гоніть к чортовій матері все кацапське кубло.
показати весь коментар
15.08.2024 21:35 Відповісти
в релігії, як складової ідеології, не може бути ніякого "братанія алтарєй в окопах".
показати весь коментар
15.08.2024 21:37 Відповісти
Це все одно, що заключати пакт із Сатаною...
показати весь коментар
15.08.2024 21:39 Відповісти
Поповское православие религия для рабов.
показати весь коментар
15.08.2024 21:43 Відповісти
Но когда вы оказываешься в дупi, то вы же, будучи атеистом, начинаешь выть в Космос, к Богу, мол, помоги ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДУПЫ, если ты есть. Тока не врите , шо не так , а то у вас на языке выскочит гуска. Говорить, что Православие - РЕЛИГИЯ - ДЛЯ РАБОВ, - это СУЕСЛОВИЕ , большой грех
показати весь коментар
15.08.2024 22:13 Відповісти
Коолись тимошенко висказувалась за позитив, коли регіоанали переходили в бют! Чим все закінчилось?
показати весь коментар
15.08.2024 21:46 Відповісти
Яке нахєр єднання...порошенко вас вивів в державні попи для чого?! Щоб ********* кацапську агентуру...от і женіть москальску наволоч запорєбрік...А єднатися будете з послушниками своїми в педофільному екстазі
показати весь коментар
15.08.2024 21:48 Відповісти
А у ПЦУ є технічні можливості гнати когось запорєбрік?
Я на всяк випадок нагадаю, що оголошення хрестових походів у православній церкві якось не прийняте, та й у католиків вони вже багато сторіч як не в моді.
показати весь коментар
16.08.2024 11:15 Відповісти
є трохи...найняти православних спортменів-"монахів"...які "не можуть більше терпіти страждання віруючих людей"...А поліція теж матеріально трохи забезпечена зробить свою справу
показати весь коментар
16.08.2024 11:22 Відповісти
Я не розумiю , чому мiж нашою церквою та гундяевським сатанатом - знак рiвностi ??? Адже самопроголошений московський сатанат не мае Томоса. А це означае, що гундяевський сатанат у нас - не легiтимний. АТУ ФСБешну наволочь!!!
показати весь коментар
15.08.2024 21:50 Відповісти
ь
показати весь коментар
15.08.2024 21:54 Відповісти
Ага. А удар в спину? Єрмак з Зеленскім відправляли делегацію до Вселенскького з проханням дати другий Томос для УПЦ МП.
показати весь коментар
15.08.2024 21:55 Відповісти
Главное посеять в стане раздор. Чем больше томосов тем легче.
показати весь коментар
15.08.2024 22:11 Відповісти
Вселенській Патріарх старий, але ж не дурний ...
Якщо це правда до зе-біли двічі ідоти:
1. Вселенській Патріах 2 Томоси на одну і туж країну видати не може за визначенням ...

тут треба йти за томосом до Святішого Папи Римського !!! і тут незадача - "томос" виданий УГКЦ !!!
2. так звана "упц мп" як філія так званої "рпц" вважає що у них є "томос" дуже древній, але його ніхто ніколи не бачив ... що знайшли так це "томос" від тогваріща сталіна датований вереснем 1943 року !!!

показати весь коментар
16.08.2024 02:13 Відповісти
Це так! Але спроба Зе-Єрмачні зупинити все набираючу популярність ПЦУ, і спасти Московітську церкву була. І направили туди делегацію ще й з релігієзнавцем. Той то ж мав це розуміти! Але наказ ОПи виконав!
показати весь коментар
16.08.2024 13:21 Відповісти
Ось тут, трохи подробиць є.
https://youtu.be/***********?t=675
показати весь коментар
16.08.2024 13:47 Відповісти
% українських церков сьогодні все ще мізерний. Злиття означатиме повне і остаточне прокацаплення того що вдалось врятувати від феесбешного впливу. Гундяєвських попів потрібно судити, а не дозволяти їм і далі видоювати українців і задурювати їм мізки кацапською псевдорелігійною баландою.
показати весь коментар
15.08.2024 21:56 Відповісти
Приїхали...

З іншої сторони, вакуму бути не може. Баранів УПЦМП все одно хтось буде пасти.
Краще, щоб їх пасла українська церква. А це можливо лише за умови їх добровільного переходу.
показати весь коментар
15.08.2024 21:56 Відповісти
Заборонити, а значить зачинити... Отара знайде вихiд.
показати весь коментар
15.08.2024 22:02 Відповісти
От з баранами так не буває. Їх треба пасти, стригти, часом *******.

От Порох не пас дебілів, не годував їх відосиками кожен вечір і бач, що вони наголосували?

Якщо тупо заборонити і все, з'явиться туєва хуча сект, наприклад.
показати весь коментар
15.08.2024 22:08 Відповісти
Як на мене, то не потрібно чортів у рясах пускати в українські храми. Хто мав бажання служити українському народу і Богу, той уже давно перейшов до ПЦУ. Але мабуть правильно робить Епіфаній, що ше раз закликає до об'єднання перед їх забороною.
показати весь коментар
15.08.2024 21:58 Відповісти
І які здобутки епіфанія за ці 3 роки ????
показати весь коментар
15.08.2024 22:06 Відповісти
А Ви їх не побачили, чи не бажали побачити?
показати весь коментар
15.08.2024 22:14 Відповісти
Якшо не важко нагадайте хоч пару штук-але не так шо гугл в поміч
показати весь коментар
15.08.2024 22:30 Відповісти
Навіщо мені ГУГЛ в допомогу? ПЦУ проводить обряди похорон кожного сина і дочки України, оплаакує разом з їх родичами. яких вбили кацапи. Стоїть поруч з українським народом не тільки в храмах, а і на полі бою. Перейшли на церковний календар разом з православними церквами світу, повернувшись до традицій Київської митрополії.
показати весь коментар
16.08.2024 06:36 Відповісти
...попи шо московитські шо наші там де гроші. Тому шо від одної плоті і єство у них одне .але то шо "стоїть з народом " то плюс )))))
показати весь коментар
17.08.2024 03:53 Відповісти
Треба братитися з офіцерами фсб і просто росіянськими агентами ? А пропустити через детектор брехні і сбу не закликає, а чому?
показати весь коментар
15.08.2024 22:08 Відповісти
Це звернення навіть не до Онуфрія, а до єпископів - переходити під амофор ПЦУ
показати весь коментар
15.08.2024 22:11 Відповісти
Скоріше навіть до рядових священників та релігійних громад.
показати весь коментар
16.08.2024 11:12 Відповісти
Блаженнійший кіт Леопольд.
показати весь коментар
15.08.2024 22:25 Відповісти
бовдур
показати весь коментар
15.08.2024 22:29 Відповісти
Твоїх батьків син!
показати весь коментар
15.08.2024 22:45 Відповісти
Ой *** ,самі профі зібралися!
показати весь коментар
15.08.2024 22:47 Відповісти
Воссоединение без попередних умов
показати весь коментар
15.08.2024 23:12 Відповісти
The church is dead. Brain dead.
показати весь коментар
15.08.2024 23:52 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 00:07 Відповісти
нехай зебіли йдуть за "томосом" до головного равинв Ішраєлю ...
показати весь коментар
16.08.2024 06:28 Відповісти
...i не повертаються...
показати весь коментар
16.08.2024 07:43 Відповісти
А пiсля нашоi перемоги так i станеться.
показати весь коментар
16.08.2024 07:46 Відповісти
Яке до біса єднання? Саморозпуск мацковсько-православної секти і жорстка церковна морально-етична люстрація для тих, хто захоче влитися у ПЦУ.
показати весь коментар
16.08.2024 00:23 Відповісти
люстрація має передбачати допити в СБУ і тому числі із замтосуванням дитекторів брехні !!!
показати весь коментар
16.08.2024 06:29 Відповісти
Безперечно!
показати весь коментар
16.08.2024 06:58 Відповісти
Не дуже ясно. Але то таке, куди мені до релігієзнавців зі своїми думками.
А от де серйозна проблема: як об'єднати!!??? Як?
У кожного шефа (ієрарха) є свої колеги, послідовники, підлеглі. Вони не захочуть поступитися владою, впливом, єпархіями ( бо то святе Бабло ) .
Розгромити філіал рпц немає юридичних механізмів а маючи генералів рпц у керівництві, без них рядове свяшенництво нічого не захоче вирішувати, брати відповідальність!!
показати весь коментар
16.08.2024 00:35 Відповісти
механізми, сили і засоби розгромити тих кацапських фсб попів-3.14дерасів з так званої "упц мп" є !!! немає політичної волі на це з деяких причин:
1. більшість так званих "вірних" так званої "упц мп" є електратом зе-янелоха оманського та усієї його зебанди !!!
2. зе влада це антиукраїнська влада заброданців, колоборантів і тупо агентів фсб яка виконує оманські, стамбульські договорняки з )(уйлом !!!
показати весь коментар
16.08.2024 06:35 Відповісти
Так церковний законопроект, який був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і такі законопроекти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Але цього на жаль не сталося. І цей законопроект, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати..... І по цьому законопроекту був консенсус у парламенті, його тягнули рік і 8 місяців. Влада свідомо втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалити і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення. Напри великий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили майже два роки і за цей час ясно що переважна кількість проросійських приходів УПЦ- МП могли б уже без проблемно стати частиною Православної Церкви України, а процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли переходів, але юридичних підстав для цього не було. Влада злочинно втратила дорогоцінний час. І наше ключове завдання, щоб майже 100% представників філіалу РПЦ -УПЦ ? але ворожого МП перейшли до ПЦУ, а це може бути, до речі, дуже вдалий процес, але влада його знову штучно гальмує, і цей процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття....
показати весь коментар
16.08.2024 03:43 Відповісти
Влада баранів в Україні розділяє 20 років мовою вірою і географічним розташуванням(схід-захід) Якшо у мудрого нароту забрати ці кістки то за що він гризтимуться між собою?????
показати весь коментар
16.08.2024 04:40 Відповісти
а треба гризнися ??? для чого ??? усе кацапське ("церкву", язік, придуману кацапами для українців історію, "героїв" на кшталт петьки1, катьки2, кольки2, ч_леніна, сталіна, жукова, ватупіпа і решта совково-кацапське лайно) нах*й з України !!! питань і проблем для гризні немає !!!
показати весь коментар
16.08.2024 06:38 Відповісти
Як казав шаріков -отобрать ....и разделіть??????
показати весь коментар
16.08.2024 07:53 Відповісти
до чого тут цей дибільний кацап з дибільного "праізведенія" дибільного кацапа-імперіаліста булгакова ??? Томосу, або, говорячи ******** діловою мовою, ліцензії на діяльність на теренах України, у так званої "упц мп" немає, і ніколи не було !!! Скажу більше її (ліцензії) ніколи не було у материнської до "упц мп" структури так званої рпц !!! тому або переходите до ПЦУ або чемодан, кордон мацковія !!!
показати весь коментар
16.08.2024 08:33 Відповісти
Ти бачу ну дуже віруюча людина
показати весь коментар
16.08.2024 12:41 Відповісти
ну я як же ???
я вірую що слово з пістолем біля скроні кацапа-3,14дераса, в тому числі так званого "священика" так званої "упц мп", а по факту агента фсб, важить значно більше, ніж просто слово ...
показати весь коментар
16.08.2024 13:27 Відповісти
Чи не забагато уваги якимсь попам, які до Бога зовсім не причепні. Бізнес у них такий, знов запахло величезним баблом під соусом братського обьєднання. Відтісніть їх від держави подалі і не давайте наближатись.
показати весь коментар
16.08.2024 04:37 Відповісти
Віра це те шо не дозволє бідним вбивати багатих
показати весь коментар
16.08.2024 04:41 Відповісти
Дурна ідея.
показати весь коментар
16.08.2024 04:46 Відповісти
Шо упц мп шо пцу це все політичний дайджест лохотрон олігархів біснуватих політиків все куплено.....ЦЕРКВА НЕ МАЄ БУТИ ЗАЛЕЖНОЮ ВІД ВЛАДИ ТА ВЛАДА. ВІД ЦЕРКВИ! ПЕРЕХОЖУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ!
показати весь коментар
16.08.2024 06:38 Відповісти
Ідея про УГКЦ сподобалась...
показати весь коментар
16.08.2024 07:54 Відповісти
щО????? ПОПИКИ МП ЧЕКАЮТЬ ЧИЯ ВІЗЬМЕ.... ЇМ УКРАЇНА НІДЕ НЕ БОЛИТЬ..ПІШИМ ПОРЯДКОМ ВСІХ НА МАЦКВУ... СОЛОВКИ ЇХ ЧЕКАЮТЬ
показати весь коментар
16.08.2024 06:40 Відповісти
Ошибка это! Даже странно. Там надо покончить с главным гапоном---- армяшкой коротышкой, бабло у него. Он резидент сатаната--- распнуть бы вверх ногами. Шифрованная тварь. Саша Белый вставай!
показати весь коментар
16.08.2024 06:47 Відповісти
Це все зелень придумало. Вони бояться заборонити сатанат і підключили Епіфанія. Тепер, у випадку чого, винний буде Епіфаній і може привести до деактивації ПЦУ. Агенти ФСБ дуже підступні.
показати весь коментар
16.08.2024 07:03 Відповісти
Нет никакого разделения. Есть: Святейшая Православная Церковь Украины и гэбэшная ************ гундяевская секта УПЦ МП. Они никогда не были едины, потому и разделения нет. Увещевания не помогут. Необходимо с ними так, как они на мокшанских болотах с украинцами.
показати весь коментар
16.08.2024 07:35 Відповісти
На це потрібна політична воля ВР та керівництва держави, сама ПЦУ тут нічого зробити не зможе.
показати весь коментар
16.08.2024 11:09 Відповісти
Даремно Єпіфаній так розмовляє з відвертими агентами кремля; начебто не офіцери фсб у попівських рясах там керують. Вже навіть у ВР збираються заборонити отой кацапський осередок.
показати весь коментар
16.08.2024 09:00 Відповісти
І скільки вони вже збираються? Зелена пліснява проти, тому це може тягнутись нескінченно.
показати весь коментар
16.08.2024 11:08 Відповісти
Владика Епіфаній прийняв мудре рішення. І вчасне. На фоні вторгнення і звірств кацапів в Україну при благословенні кацапської церкви - упц мп хитається, вона коробиться як в"юн на протвені (послухайте їх - на проповідях вони не знають що сказати!). Український Народ, Армія пройнялися ненавистю до московитів - ця "церква" знаходиться в Україні, і серед Українців. Більша частина священників - Українці. Вони розумні люди і патріоти своєї землі, усвідомлюють токсичну і паразитичну ролю цієї фсб-шної секти . Вони затюкані московсько - гундяївською пропагандою і їх потрібно піштовхнути. Звернення Владики Епіфанія і (можливе) рішення ВР - цьому сильно посприяє. Саме на часі.
показати весь коментар
16.08.2024 12:32 Відповісти
 
 