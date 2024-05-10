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Зеленський провів зустріч із представниками ПЦУ та УГКЦ. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

"Щодня ми живемо, боремось, перемагаємо і втрачаємо. Тому хотів би вас привітати з днем, на який чекають українці і який містить дуже теплий момент. І таких моментів у житті, на жаль, не так багато. Великдень по-різному, але святкують на фронті, у містах, уздовж кордонів", - сказав Зеленський.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній наголосив, що перемогти окупантів можна тільки в єдності.

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Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

Водночас глава УГКЦ Святослав зауважив, що церкви з 2014 року, ще до ухвалення закону про капеланство, підтримують військових. І наголосив: українська церква історично нищилася там, де російські колонізатори захоплювали наші землі.

Сьогодні на окупованих територіях священників УГКЦ ув'язнюють та переслідують.

На зустрічі також обговорили просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти, а також розширення роботи капеланів та методи боротьби з наративами, які просуває російська пропаганда.

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Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) УГКЦ (108) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+15
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10.05.2024 15:42
+9
На зустрічі обговорили отримання Термоса від ЗЕ вилупкв
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10.05.2024 15:39
+3
За Харківщину думай, воно з попами теревенить. Знайшов час.
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10.05.2024 15:54
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На зустрічі обговорили отримання Термоса від ЗЕ вилупкв
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10.05.2024 15:39 Відповісти
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10.05.2024 15:42 Відповісти
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10.05.2024 15:45 Відповісти
За Харківщину думай, воно з попами теревенить. Знайшов час.
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10.05.2024 15:54 Відповісти
А він видно кругом встигає. Ще й в тетріс...
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10.05.2024 16:07 Відповісти
А чо не під...бнув попів з "термосом"?
Ото сміху було б!
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10.05.2024 16:05 Відповісти
ПЦУ... УГКЦ... Нехай готується до зустрічі з ТЦК. П'ята повістка повинна стати останньою 😂
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10.05.2024 16:23 Відповісти
Перед зустріччю дві години розучував, бо щоразу виходило ПУЦ та УГАКЦ...
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10.05.2024 16:29 Відповісти
Зібрав для фотосесії, результат ніякий
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10.05.2024 16:59 Відповісти
най би зі шмарклею обряд екзорцизма провели
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10.05.2024 17:00 Відповісти
 
 