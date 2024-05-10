Зеленський провів зустріч із представниками ПЦУ та УГКЦ. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Щодня ми живемо, боремось, перемагаємо і втрачаємо. Тому хотів би вас привітати з днем, на який чекають українці і який містить дуже теплий момент. І таких моментів у житті, на жаль, не так багато. Великдень по-різному, але святкують на фронті, у містах, уздовж кордонів", - сказав Зеленський.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній наголосив, що перемогти окупантів можна тільки в єдності.

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Водночас глава УГКЦ Святослав зауважив, що церкви з 2014 року, ще до ухвалення закону про капеланство, підтримують військових. І наголосив: українська церква історично нищилася там, де російські колонізатори захоплювали наші землі.

Сьогодні на окупованих територіях священників УГКЦ ув'язнюють та переслідують.

На зустрічі також обговорили просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти, а також розширення роботи капеланів та методи боротьби з наративами, які просуває російська пропаганда.

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