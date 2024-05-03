УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13361 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 169 26

В Україні продовжують діяти 8097 церков Московського патріархату, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

Після 24 лютого 2023 року лише 685 церков УПЦ МП перейшли до Православної Церкви України. Найбільше у Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. Зараз їх кількість становить - 8097. При цьому пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно.

Де церкви найбільше переходять до ПЦУ

Де найбільше церков Московського патріархату

Попри повномасштабну війну в Україні подовжують діяти 8 097 церков, які пов'язані з з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині - 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області - по 526 церков на кожну.

При цьому лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Де найбільше ПЦУ МП

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт "Релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату" - усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, на початку квітня Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апарат ВР затримує оприлюднення проєкту закону про заборону УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв. ДОКУМЕНТ

Автор: 

УПЦ МП (1205) ПЦУ (793)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Ого яка агентурна мережа.
показати весь коментар
03.05.2024 09:56
+13
І керівника цієї мережі відпускають вільно працювати далі...


показати весь коментар
03.05.2024 10:00
+13
саме на тій київщині, де кацапи мародерили вбивали та ґвалтували 14 річних.
то, що ви там кажете про ждунів на сході україни?
показати весь коментар
03.05.2024 10:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого яка агентурна мережа.
показати весь коментар
03.05.2024 09:56 Відповісти
І керівника цієї мережі відпускають вільно працювати далі...


показати весь коментар
03.05.2024 10:00 Відповісти
саме на тій київщині, де кацапи мародерили вбивали та ґвалтували 14 річних.
то, що ви там кажете про ждунів на сході україни?
показати весь коментар
03.05.2024 10:01 Відповісти
Ти спочатку уважно подивись на заголовок до першої картинки, а потім злись - київщина напершому місці по переходу громад в ПЦУ, а от в Києві повна жопа, бо там все окупували риги і ЗЕбіли.
показати весь коментар
03.05.2024 11:18 Відповісти
5 травня, стада баранів та овец, з радісним меканням попруться у ці осередки ФСБ та будуть славити у їх стінах Сатану так як у цих стінах БОГА НЕМА.
показати весь коментар
03.05.2024 10:05 Відповісти
вот из-за всей этой котовасии Украине "жаба цицьки дасть" - и все это без юмора --- каждая церквушка кормит своих боевиков!!!Одних женщин оставят, чтоб насиловать, детей позабирают в русс. семьи! И все это успеют до того, как военные придут с фронта
показати весь коментар
03.05.2024 11:09 Відповісти
Насправді важливіше не кількість цих церков, куди важливіша кількість тих, хто туди ходить. Причому, купа людей щиро обвішує автівки українськими прапорцями та патріотичними наклейками, але старанно ходить молитись в ці філії ФСБ та радо вітається з рашистськими агентами в рясах. І так в усіх частинах України.
показати весь коментар
03.05.2024 10:09 Відповісти
І ще й гроші несе їм
показати весь коментар
03.05.2024 11:14 Відповісти
Привіт Хмельниччині і Тернопільщині, осередкам рпц-кгб в Україні.
показати весь коментар
03.05.2024 10:23 Відповісти
дивно. що ніхто не наїжджає на ці фсбшні осередки з вимогами змінити назву, здається є відповідний закон...
показати весь коментар
03.05.2024 10:25 Відповісти
Смена вывески не меняет убеждения.
показати весь коментар
03.05.2024 10:40 Відповісти
В любом случае надо выполнять Закон
показати весь коментар
03.05.2024 11:37 Відповісти
С таким мышлением, рашисты в Украине навеки. Ну, "выполнят" закон, то есть принудительно, и пророZZийские попы станут искренними по отношению к Украине ?
показати весь коментар
03.05.2024 13:58 Відповісти
ты сначала почитай Закон, а только потом фантазируй
показати весь коментар
03.05.2024 19:34 Відповісти
Ничего не могут толком сделать ))
Ох и керманичи...
показати весь коментар
03.05.2024 10:30 Відповісти
З таким тиловим гебнявим полчищем точно переможемо. І це ж, знову таки, вибір мудрого народу
показати весь коментар
03.05.2024 10:33 Відповісти
Ніхто туди ходити не примушує.
показати весь коментар
03.05.2024 10:47 Відповісти
Звісно, що продовжують свою антидержавну діяльність, бо у них спільна мета зі «Слугами народу» - знищити українську ідентичність!
показати весь коментар
03.05.2024 10:48 Відповісти
Кацапських попів та їх служок потрібно запхати в вагони для худоби і відправити на *********. Крапка. Свого часу я витратив декілька років свого життя на "богошукацтво", але натомість знайшов зграї попів, пасторів, "учітілєй" єдиною метою яких було "стяжатєльство" і "потрошіння лохів". Тепер я безкомпромісний і затятий "атеїст київського патріархату" - якщо вже терпіти "придурків" ... то вони мають бути фанатично віддані Україні, а всі інші секти на фіг "за порєбрік".
показати весь коментар
03.05.2024 11:01 Відповісти
На Закарпатті майже ніхто не перейшов до ПЦУ
показати весь коментар
03.05.2024 11:01 Відповісти
Секту потрібно заборонити! Вони до Бога не мають ніякого відношення! А це потенційні зрадники, яким представники секти навязують своїм фанатикам наводити ракети на свого ближнього!
показати весь коментар
03.05.2024 11:09 Відповісти
Ну что вы привязались к УПЦ МП? Это ведь прекрасный источник оперативной разработки. Кроме того, вы что считаете теоретически возможным отвратить верующего от веры? Так это глупость. Ничего, кроме вреда, это не нанесет, наоборот, окутает явных агентов врага ореолом "мучеников веры". Как говаривал тов. Сталин несколько по другому поводу: "Что за люди? ... Ничего не понимаю".
показати весь коментар
03.05.2024 11:35 Відповісти
У "."бнутої на всю голову країни майбутнього немає... 800 днів війни і церкви МП...
показати весь коментар
03.05.2024 11:41 Відповісти
Каждый 6-й приход РПЦ - украинский. Хорошие деньги для Москвы. До войны общие доходы РПЦ оценивались примерно в 10 млрд. $.
Но есть и более неприятный факт. Если посмотреть рейтинги ООН относительно религиозности населения и экономического состояния стран, то легко увидеть, что чем религиознее население страны, тем хуже развита экономика и тем больше разного рода преступлений совершается в такой стране. Господь все спишет...
показати весь коментар
03.05.2024 12:20 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 13:10 Відповісти
Пята колона, підтримувана чиновниками від влади.
показати весь коментар
03.05.2024 14:46 Відповісти
 
 