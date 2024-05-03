В Україні продовжують діяти 8097 церков Московського патріархату, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

Після 24 лютого 2023 року лише 685 церков УПЦ МП перейшли до Православної Церкви України. Найбільше у Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. Зараз їх кількість становить - 8097. При цьому пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно.

Де найбільше церков Московського патріархату

Попри повномасштабну війну в Україні подовжують діяти 8 097 церков, які пов'язані з з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині - 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області - по 526 церков на кожну.

При цьому лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт "Релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату" - усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, на початку квітня Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

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