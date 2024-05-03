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Новости Война
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В Украине продолжают действовать 8097 церквей Московского патриархата, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

После 24 февраля 2023 года только 685 церквей УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины. Больше всего в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения в Украине действовало 8 782 церквей Московского патриархата. Сейчас их количество составляет - 8097. При этом пик переходов состоялся в 2023 году - тогда в ПЦУ обратилось 386 громад. Однако с декабря прошлого года по апрель 2024 их количество выросло всего на 96 церквей.

Больше всего учреждений изменили свое религиозное направление в Киевской области - 164, а также Хмельницкой и Винницкой - 155 и 75 соответственно.

Де церкви найбільше переходять до ПЦУ

Где больше всего церквей Московского патриархата

Несмотря на полномасштабную войну в Украине продолжают действовать 8 097 церквей, которые связаны со страной-агрессором. Больше всего таких религиозных учреждений в Донецкой области - 683 громады. Далее следуют Днепропетровская и Винницкая области - по 526 церквей на каждую.

При этом лишь 22 из них указывают принадлежность к Московскому патриархату в своем наименовании.

Де найбільше ПЦУ МП

Еще для 42 церквей Минюст самостоятельно дополнил названия вроде "Религиозная организация не указала принадлежность к Московскому патриархату" - все из них в Черновицкой области. К слову, еще 7 громад самостоятельно изменили свое наименование с принудительного на предыдущее. А три церкви после такого переименования перешли в ПЦУ.

Напомним, в начале апреля Верховный Суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ.

Также читайте: Аппарат ВР задерживает обнародование проекта закона о запрете УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев. ДОКУМЕНТ

Автор: 

УПЦ МП (1558) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+14
Ого яка агентурна мережа.
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03.05.2024 09:56
+13
І керівника цієї мережі відпускають вільно працювати далі...


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03.05.2024 10:00
+13
саме на тій київщині, де кацапи мародерили вбивали та ґвалтували 14 річних.
то, що ви там кажете про ждунів на сході україни?
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03.05.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Ого яка агентурна мережа.
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03.05.2024 09:56 Ответить
І керівника цієї мережі відпускають вільно працювати далі...


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03.05.2024 10:00 Ответить
саме на тій київщині, де кацапи мародерили вбивали та ґвалтували 14 річних.
то, що ви там кажете про ждунів на сході україни?
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03.05.2024 10:01 Ответить
Ти спочатку уважно подивись на заголовок до першої картинки, а потім злись - київщина напершому місці по переходу громад в ПЦУ, а от в Києві повна жопа, бо там все окупували риги і ЗЕбіли.
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03.05.2024 11:18 Ответить
5 травня, стада баранів та овец, з радісним меканням попруться у ці осередки ФСБ та будуть славити у їх стінах Сатану так як у цих стінах БОГА НЕМА.
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03.05.2024 10:05 Ответить
вот из-за всей этой котовасии Украине "жаба цицьки дасть" - и все это без юмора --- каждая церквушка кормит своих боевиков!!!Одних женщин оставят, чтоб насиловать, детей позабирают в русс. семьи! И все это успеют до того, как военные придут с фронта
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03.05.2024 11:09 Ответить
Насправді важливіше не кількість цих церков, куди важливіша кількість тих, хто туди ходить. Причому, купа людей щиро обвішує автівки українськими прапорцями та патріотичними наклейками, але старанно ходить молитись в ці філії ФСБ та радо вітається з рашистськими агентами в рясах. І так в усіх частинах України.
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03.05.2024 10:09 Ответить
І ще й гроші несе їм
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03.05.2024 11:14 Ответить
Привіт Хмельниччині і Тернопільщині, осередкам рпц-кгб в Україні.
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03.05.2024 10:23 Ответить
дивно. що ніхто не наїжджає на ці фсбшні осередки з вимогами змінити назву, здається є відповідний закон...
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03.05.2024 10:25 Ответить
Смена вывески не меняет убеждения.
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03.05.2024 10:40 Ответить
В любом случае надо выполнять Закон
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03.05.2024 11:37 Ответить
С таким мышлением, рашисты в Украине навеки. Ну, "выполнят" закон, то есть принудительно, и пророZZийские попы станут искренними по отношению к Украине ?
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03.05.2024 13:58 Ответить
ты сначала почитай Закон, а только потом фантазируй
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03.05.2024 19:34 Ответить
Ничего не могут толком сделать ))
Ох и керманичи...
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03.05.2024 10:30 Ответить
З таким тиловим гебнявим полчищем точно переможемо. І це ж, знову таки, вибір мудрого народу
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03.05.2024 10:33 Ответить
Ніхто туди ходити не примушує.
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03.05.2024 10:47 Ответить
Звісно, що продовжують свою антидержавну діяльність, бо у них спільна мета зі «Слугами народу» - знищити українську ідентичність!
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03.05.2024 10:48 Ответить
Кацапських попів та їх служок потрібно запхати в вагони для худоби і відправити на *********. Крапка. Свого часу я витратив декілька років свого життя на "богошукацтво", але натомість знайшов зграї попів, пасторів, "учітілєй" єдиною метою яких було "стяжатєльство" і "потрошіння лохів". Тепер я безкомпромісний і затятий "атеїст київського патріархату" - якщо вже терпіти "придурків" ... то вони мають бути фанатично віддані Україні, а всі інші секти на фіг "за порєбрік".
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03.05.2024 11:01 Ответить
На Закарпатті майже ніхто не перейшов до ПЦУ
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03.05.2024 11:01 Ответить
Секту потрібно заборонити! Вони до Бога не мають ніякого відношення! А це потенційні зрадники, яким представники секти навязують своїм фанатикам наводити ракети на свого ближнього!
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03.05.2024 11:09 Ответить
Ну что вы привязались к УПЦ МП? Это ведь прекрасный источник оперативной разработки. Кроме того, вы что считаете теоретически возможным отвратить верующего от веры? Так это глупость. Ничего, кроме вреда, это не нанесет, наоборот, окутает явных агентов врага ореолом "мучеников веры". Как говаривал тов. Сталин несколько по другому поводу: "Что за люди? ... Ничего не понимаю".
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03.05.2024 11:35 Ответить
У "."бнутої на всю голову країни майбутнього немає... 800 днів війни і церкви МП...
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03.05.2024 11:41 Ответить
Каждый 6-й приход РПЦ - украинский. Хорошие деньги для Москвы. До войны общие доходы РПЦ оценивались примерно в 10 млрд. $.
Но есть и более неприятный факт. Если посмотреть рейтинги ООН относительно религиозности населения и экономического состояния стран, то легко увидеть, что чем религиознее население страны, тем хуже развита экономика и тем больше разного рода преступлений совершается в такой стране. Господь все спишет...
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03.05.2024 12:20 Ответить
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03.05.2024 13:10 Ответить
Пята колона, підтримувана чиновниками від влади.
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03.05.2024 14:46 Ответить
 
 