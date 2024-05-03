В Украине продолжают действовать 8097 церквей Московского патриархата, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

После 24 февраля 2023 года только 685 церквей УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины. Больше всего в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения в Украине действовало 8 782 церквей Московского патриархата. Сейчас их количество составляет - 8097. При этом пик переходов состоялся в 2023 году - тогда в ПЦУ обратилось 386 громад. Однако с декабря прошлого года по апрель 2024 их количество выросло всего на 96 церквей.

Больше всего учреждений изменили свое религиозное направление в Киевской области - 164, а также Хмельницкой и Винницкой - 155 и 75 соответственно.

Где больше всего церквей Московского патриархата

Несмотря на полномасштабную войну в Украине продолжают действовать 8 097 церквей, которые связаны со страной-агрессором. Больше всего таких религиозных учреждений в Донецкой области - 683 громады. Далее следуют Днепропетровская и Винницкая области - по 526 церквей на каждую.

При этом лишь 22 из них указывают принадлежность к Московскому патриархату в своем наименовании.

Еще для 42 церквей Минюст самостоятельно дополнил названия вроде "Религиозная организация не указала принадлежность к Московскому патриархату" - все из них в Черновицкой области. К слову, еще 7 громад самостоятельно изменили свое наименование с принудительного на предыдущее. А три церкви после такого переименования перешли в ПЦУ.

Напомним, в начале апреля Верховный Суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ.

Также читайте: Аппарат ВР задерживает обнародование проекта закона о запрете УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев. ДОКУМЕНТ