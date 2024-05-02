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Аппарат ВР задерживает обнародование проекта закона о запрете УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев. ДОКУМЕНТ

Заборона УПЦ МП: чому закон загальмував

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился в Аппарат парламента с требованием разъяснить, почему в течение месяца на сайте парламента не обнародовали ко второму чтению текст правительственного законопроекта о запрете УПЦ МП.

Об этом заявил председатель Комитета, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Голка".

Потураев рассказал, что решение обратиться в Аппарат ВР члены Комитета поддержали единогласно.

"Я крайне удивлен такой беспрецедентной задержкой с обнародованием проекта в Аппарате. Тем более, что это касается закона, который значительно усилит как национальную безопасность, так и единство общества", - сказал Потураев.

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Нардеп от "ЕС" Вятрович отметил, что обращение к Аппарату должно содержать требование внести этот проект в повестку дня ближайшей сессии.

Что говорят в Аппарате ВР

В Аппарате парламента ситуацию прокомментировали следующим образом: "Сравнительная таблица к указанному законопроекту может быть предоставлена и появится на официальном сайте Верховной Рады Украины после полной процедуры прохождения законопроекта, подготовленного к рассмотрению во втором чтении в соответствии с технологической схемой".

Відповідь Апарату Ради щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП

Аппарат превысил свои полномочия?

По мнению народного депутата от "Голоса" Юлии Клименко, Аппарат ВР превышает свои полномочия.

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"Законопроект проголосован профильным комитетом в начале апреля. Заходим на второй месяц, как текста нет на официальном сайте. Это несколько страниц, которые очень легко и быстро можно обработать. Аппарат Верховной Рады, являющийся фактически административно-бюрократическим отделом для народных депутатов, теперь принимает решение его прятать и сознательно тормозить ко второму чтению, вопреки воле депутатов и украинцев, а также в нарушение законодательства. Это является очевидным превышением полномочий с соответствующими последствиями", - заявила она.

Законодательный запрет УПЦ МП

Напомним, 19 октября 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с российской федерацией.

После этого к законопроекту подали 1200 правок.

5 марта 2024 года профильный Комитет Рады поддержал законопроект ко второму чтению. Документ стал жестче, чем раньше: теперь он предусматривает окончательный запрет религиозных организаций, связанных с РФ.

Автор: 

ВР (29228) запрет (1705) УПЦ МП (1558) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+8
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02.05.2024 15:17
+7
потураєв, це є той гандон, що періодично, хоче впарити російську мову?
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02.05.2024 15:13
+6
Це вказівка Товстуна. Або Самого.
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02.05.2024 15:04
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Це вказівка Товстуна. Або Самого.
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02.05.2024 15:04 Ответить
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02.05.2024 15:17 Ответить
потураєв, це є той гандон, що періодично, хоче впарити російську мову?
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02.05.2024 15:13 Ответить
хороший зелупень-поганий зелупень?
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02.05.2024 15:25 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OpNAIEY-QCE ПОРТНИКОВ: агенты Кремля АТАКОВАЛИ УКРАИНУ. Засели под маскировкой в городах. Одного нашли и УБИЛИ
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02.05.2024 15:54 Ответить
Комуністичну партію заборонили. А філію компартії рпц з її структурним підрозділом упц ну ніяк. Як можна заборонити замполітів у рясах ? Тим більш вони озброєні до зубів від кулеметів до РПГ. Або страшно, або комісари в кожанках під рясою гарно переагітували зеленських слуг.
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02.05.2024 15:59 Ответить
Ага, апарат ВР затримує. Може ''апарат д'єрмака''! А він в нього величезний, хіба що танком перепреш.
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02.05.2024 16:32 Ответить
Потураєв повідомив, що апарат ВР, який керується «слугами народу», потурає рашистській церкві!
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02.05.2024 16:33 Ответить

Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти.
А ззаду зрадники продажні" слуги кремля",які скрізь в ОП в зРаде....!
І вони знищують і Українську державу і Український народ!
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02.05.2024 17:04 Ответить
Єрмачня та Зелена агентура покриває своїх як може, а ти Іван, іди воюй... Її заборонтити треба було ще у 2022 якщо не раніше.
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02.05.2024 17:42 Ответить
Всім нам,українцям , все зрозуміло давно, без мордорського гниддя, на самій верхівці влади, нічого не відбувається .
Це повинні обов'язково прочитати ВОЇНИ на фронті....
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02.05.2024 19:13 Ответить
до якої церкви ходили риги і їх теперішні зелені послідовники?
- так отож
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03.05.2024 10:04 Ответить
 
 