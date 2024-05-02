Аппарат ВР задерживает обнародование проекта закона о запрете УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев. ДОКУМЕНТ

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился в Аппарат парламента с требованием разъяснить, почему в течение месяца на сайте парламента не обнародовали ко второму чтению текст правительственного законопроекта о запрете УПЦ МП.

Об этом заявил председатель Комитета, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Голка".

Потураев рассказал, что решение обратиться в Аппарат ВР члены Комитета поддержали единогласно.

"Я крайне удивлен такой беспрецедентной задержкой с обнародованием проекта в Аппарате. Тем более, что это касается закона, который значительно усилит как национальную безопасность, так и единство общества", - сказал Потураев.

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Нардеп от "ЕС" Вятрович отметил, что обращение к Аппарату должно содержать требование внести этот проект в повестку дня ближайшей сессии.

Что говорят в Аппарате ВР

В Аппарате парламента ситуацию прокомментировали следующим образом: "Сравнительная таблица к указанному законопроекту может быть предоставлена и появится на официальном сайте Верховной Рады Украины после полной процедуры прохождения законопроекта, подготовленного к рассмотрению во втором чтении в соответствии с технологической схемой".

Аппарат превысил свои полномочия?

По мнению народного депутата от "Голоса" Юлии Клименко, Аппарат ВР превышает свои полномочия.

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"Законопроект проголосован профильным комитетом в начале апреля. Заходим на второй месяц, как текста нет на официальном сайте. Это несколько страниц, которые очень легко и быстро можно обработать. Аппарат Верховной Рады, являющийся фактически административно-бюрократическим отделом для народных депутатов, теперь принимает решение его прятать и сознательно тормозить ко второму чтению, вопреки воле депутатов и украинцев, а также в нарушение законодательства. Это является очевидным превышением полномочий с соответствующими последствиями", - заявила она.

Законодательный запрет УПЦ МП

Напомним, 19 октября 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с российской федерацией.

После этого к законопроекту подали 1200 правок.

5 марта 2024 года профильный Комитет Рады поддержал законопроект ко второму чтению. Документ стал жестче, чем раньше: теперь он предусматривает окончательный запрет религиозных организаций, связанных с РФ.