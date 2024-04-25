РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11039 посетителей онлайн
Новости
7 819 18

Митрополита Святогорской лавры Арсения заключили под стражу: во время литургии "сдавал" россиянам позиции ВСУ

митрополит,лаври,святогірської

Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений, которому сообщено о подозрении в том, что он сдавал врагу информацию о расположении Сил обороны Украины, взят под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По данным правоохранителей, прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Прокуроры сообщили, что в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины и Сил обороны Украины на территории Святогорской городской территориальной громады.

Если его вина будет доказана - ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также читайте: "Слуга народа" Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Чертилиным, подозреваемым в госизмене, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

УПЦ МП (1558) государственная измена (1532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Цілком можливо що цей підрила ще у 14му ховав групу Гірькина, бо в них якраз у монастирі схрон був.
показать весь комментарий
25.04.2024 06:49
+14
******* РПЦ в Україні - філіал ФСБ
показать весь комментарий
25.04.2024 07:15
+10
Та скільки можна на цьому Арсенії піаритись?!
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
показать весь комментарий
25.04.2024 06:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цілком можливо що цей підрила ще у 14му ховав групу Гірькина, бо в них якраз у монастирі схрон був.
показать весь комментарий
25.04.2024 06:49 Ответить
В печерах там і досі т.зв."монахи" тримають схрони зі зброєю ,
а усі підлітки -послушнікі члени "юнармії".
Граємо по правилах із терористами?
показать весь комментарий
25.04.2024 07:38 Ответить
А ось те, що ченці цього Арсенія ночами служили молебні «про славу і силу російської зброї» на блокпостах у Гіркіна у Слов'янську, факт!
показать весь комментарий
25.04.2024 08:01 Ответить
- Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках
показать весь комментарий
25.04.2024 10:43 Ответить
Та скільки можна на цьому Арсенії піаритись?!
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
показать весь комментарий
25.04.2024 06:54 Ответить
Запад заметил террористов в рясах. https://novayagazeta.eu/articles/2024/04/22/zapad-zametil-terroristov-v-riasakh
показать весь комментарий
25.04.2024 06:55 Ответить
В черговий раз "потрусять на гроші" і відпустять.
показать весь комментарий
25.04.2024 07:02 Ответить
А могли б обміняти на угкц священника з омська
показать весь комментарий
25.04.2024 07:09 Ответить
******* РПЦ в Україні - філіал ФСБ
показать весь комментарий
25.04.2024 07:15 Ответить
Та й завжди так було
показать весь комментарий
25.04.2024 08:25 Ответить
Так! Я з тобою згоден! Більше того - робота на "праваахранительные органы" священників у Росії - це навіть не "винахід" НКВС! Вона була започаткована ще в 19 ст - після скасування кріпосного права Почитай Нечуя-Левицького ("Старосвітські батюшки та матушки" Там якраз про це згадується) Саме тоді священники почали отримувать "жалование" від держави - а не жили за рахунок утримання громадою Саме тоді не громада почала вибирать собі "пастиря духовного", а його почали призначать "зверху" І за це священники повинні були "відроблять", працюючи не тільки "агітаторами", але й "асведамителями" "охранки"
показать весь комментарий
25.04.2024 08:45 Ответить
Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля резолюцию «Смерть Алексея Навального и необходимость противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией».

Резолюция содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.

Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».

novayagazeta.eu/
показать весь комментарий
25.04.2024 07:15 Ответить
У тій лаврі розсадник рускава міра
показать весь комментарий
25.04.2024 07:44 Ответить
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його православна риторика для ідіотів та любителів мразії.
показать весь комментарий
25.04.2024 07:57 Ответить
Так виявилося, а точніше вже сталося, що в скрутний для України час вся російська православна церква в Україні, яка ще себе тут називає УПЦ (українська православна церква) діяла і діє на користь ворога, а не українців і їх держави. Чого ще не вистачало монобільшості у Верховній Раді - слугориг, прийняти закон про заборону цієї секти ФСБ в Україні під назвою УПЦ, яка безкоштовно володіє більше як 11 тисячами храмів і споруд і несе бруд і ненависть до України в голови українців, які до цього часі думають, що вони проповідують Бога, як це мають робити православні. У мене тільки одні думки - а це що вони є виборцями шахраїв і антимайданівців слугориг.
показать весь комментарий
25.04.2024 08:07 Ответить
Відправити в сінагогу прибиральником )
показать весь комментарий
25.04.2024 08:02 Ответить
Самая большая глупость (ну, не самая большая, конечно, в глобальном смысле) украинских законодателей в том, что РПЦ МП была запрещена огульно, скопом: через голосование громад. Гораздо умнее было бы, прикрываясь Томосом, в каждом отдельном случае, возбуждать УД и сажать.
Это и так, и так пришлось делать (возбуждать УД), но вот таким запрещением, вы настроили против себя и верующих/служителей МП, которые относились к этому нейтрально. История законодателей и правителей ничему не учит. От слова "совсем". Хотя пример Цезаря во всех мало-мальски нормальных учебниках описан.
показать весь комментарий
25.04.2024 08:10 Ответить
Тому Стефанчук з ВРУ, і захищають московську нечисть у рясах, бо вона гадить в Україні!! Новинський, може його і відспівати… безкоштовно, по мацковскі..!!
Ось де гадять привладні в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
показать весь комментарий
25.04.2024 09:01 Ответить
 
 