Митрополита Святогорской лавры Арсения заключили под стражу: во время литургии "сдавал" россиянам позиции ВСУ
Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений, которому сообщено о подозрении в том, что он сдавал врагу информацию о расположении Сил обороны Украины, взят под стражу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
По данным правоохранителей, прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Прокуроры сообщили, что в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины и Сил обороны Украины на территории Святогорской городской территориальной громады.
Если его вина будет доказана - ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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а усі підлітки -послушнікі члени "юнармії".
Граємо по правилах із терористами?
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
Резолюция содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.
«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
novayagazeta.eu/
Это и так, и так пришлось делать (возбуждать УД), но вот таким запрещением, вы настроили против себя и верующих/служителей МП, которые относились к этому нейтрально. История законодателей и правителей ничему не учит. От слова "совсем". Хотя пример Цезаря во всех мало-мальски нормальных учебниках описан.
Ось де гадять привладні в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769