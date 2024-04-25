Митрополита Святогорской лавры Арсения заключили под стражу: во время литургии "сдавал" россиянам позиции ВСУ

Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений, которому сообщено о подозрении в том, что он сдавал врагу информацию о расположении Сил обороны Украины, взят под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По данным правоохранителей, прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Прокуроры сообщили, что в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины и Сил обороны Украины на территории Святогорской городской территориальной громады.

Если его вина будет доказана - ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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